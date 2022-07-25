眼科富貴病「虹彩炎」恐導致青光眼、白內障，身體過勞眼睛紅腫應提高警覺

文：陳郁茹（NOW健康）

現代人工作繁忙，常常加班，讓身體長期處於過度疲勞的狀態下，有時會感到眼睛不適，甚至開始產生紅腫、畏光等症狀。專業眼科醫師提醒，若診斷為結膜炎卻又治不好，此時就要懷疑是否為「虹彩炎」作祟。

虹彩炎是身體免疫反應過激，嚴重恐演變青光眼及白內障

眼科醫師朱智盟指出，虹彩炎初期的症狀較不明顯，與結膜炎很相似，需要過些時間，待前房細胞出現結膜發炎的反應，醫師才較好判斷。而這類患者只要一加班、身體過勞，症狀又會復發，因此也常笑稱是「富貴病」。

朱智盟醫師說明，虹彩炎是自體免疫性疾病的一種，患者不是免疫力不好，反而是因為免疫力過強；當身體過於勞累，無法分辨來者為自體細胞或外來細胞時，會對自體的虹彩細胞進行攻擊，屆時虹彩發生脫落現象可能導致兩種結果：其中一種是脫落細胞太厚，造成房水塞住，出現青光眼症狀；另一種則是發炎太厲害，瞳孔睜不開，產生沾黏現象，容易導致白內障，這也是常見虹彩炎的後遺症。

「傳統型」虹彩炎與結膜炎怎麼分辨？使用散瞳劑即可分清

虹彩炎即為眼球前方在發炎，又可分為「傳統型」與「猛爆型」。其中，針對傳統虹彩炎的症狀，朱智盟醫師表示，患者眼睛會紅腫、畏光、比較沒有分泌物的產生，好發年齡則介在20至30歲青壯年。許多病患起初容易被誤診為結膜炎，但醫師只要發現「點散瞳劑後難散瞳」，就可能要懷疑是虹彩炎作祟。

關於虹彩炎的治療方式，朱智盟醫師解釋，由於虹彩炎是強烈的發炎反應，通常患者看診時一定要使用散瞳劑，將瞳孔放大，以降低發炎，也較不會造成虹膜沾黏、產生白內障症狀，再來會讓病患使用含類固醇的眼藥水，除非很嚴重者，才可能評估打針治療或口服類固醇。

朱智盟醫師透露，傳統型虹彩炎又可稱為基因型虹彩炎，病因與人體第六對染色體有關，建議患者可至風濕免疫科抽血檢查、測自體免疫抗體，很多虹彩炎患者，也有僵直性脊椎炎問題，需要特別注意。

圖片來源：朱智盟醫師提供 傳統型虹彩炎會產生虹膜與水晶體的後沾黏，臨床上病人會視力喪失，要用散瞳劑打開沾黏。（圖片來源：朱智盟醫師提供）

猛爆型虹彩炎特性：眼壓高如青光眼

針對猛爆型的虹彩炎，朱智盟醫師坦言，這類型的虹彩炎發炎細胞比較大，被稱為是角膜內皮沉澱物，會塞在房水的排出孔，導致眼壓急遽升高，造成青光眼。通常病人視線會突然模糊、眼壓高及類似青光眼症狀等，好發年齡約為40歲以上的中年人。

朱智盟醫師描述，猛爆型的虹彩炎病人來看診，檢查眼壓都會高達50至60，但眼前房並沒有狹窄，因此通常會以治療青光眼的方式，並搭配類固醇壓制。另外，這類型的病患大部分不會出現沾黏情況，因此不會用到散瞳劑。

至於動手術的機率，朱智盟醫師進一步分析，由於虹彩炎是因眼睛內部發炎，很難動手術，通常是起初虹彩炎沒有治療好產生白內障，或是因為青光眼眼壓降不了，才會需要動手術。

10歲孩童竟有虹彩炎，同時遭傳統型跟猛爆型襲擊

虹彩炎基本上好發族群多為20歲以上的青壯年，但臨床上仍有些罕見病例。朱智盟醫師曾收治1名10歲孩童患有急性虹彩炎，12歲時又再復發，並留有白內障後遺症，只好進行手術處理。但手術完後，隔幾年又出現了猛爆性虹彩炎，當時眼壓值超過50，至今個案的虹彩炎仍不定期發作。

針對此個案，朱智盟醫師補充提到，患者混合了傳統型跟猛爆型症狀，病因恐與遺傳有關係，未來產生僵直性脊椎炎可能性很高，建議定期做X光檢查，看一下脊椎、腰椎有無產生發炎反應。

虹彩炎會復發，醫師籲患者切勿擅自停藥

有虹彩炎病史的民眾，當自己工作太繁忙，眼睛又出現紅腫現象時，就應提高警覺心，看診時主動跟醫師說「又復發了！」朱智盟醫師說，要防止虹彩炎再度發作，除了平常少加班，避免造成身體負擔外，有症狀的民眾別擅自停藥，一定要聽從醫師指示、回診追蹤，確定治癒症狀為止，避免未來不斷復發。

本文經《NOW健康》授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航