英國國會決議禁止議員攜兒進議場，女議員：根本不是21世紀職場，而是菁英辯論俱樂部

去（2021）年英國一名工黨籍女議員將嬰兒帶進下議院參與議事引起爭議，該案經程序委員會審查後，最終認定國會議員不應將幼兒帶到議場。

去年11月，工黨籍議員克利西（Stella Creasy）帶著她3個月大幼兒出席國會辯論，隨後下議院議長霍伊爾（Lindsay Hoyle）下令檢討此事解決爭議。

當時，克利西批評這項禁令挑戰了許多人為「政治和育兒兼顧」所付出的努力，特別是對於新手媽媽。她向《華盛頓郵報》表示：「他們拒絕承認有人會因為過時的老舊規則、許多人對育兒婦女的態度或是提倡現代化的需求，而遭到議會排除。」

《華盛頓郵報》報導，克利西與其支持者的強烈抗議的同時，還是有一些人抱怨嬰兒的存在將會分散注意力，一名保守黨議員則稱議會「沒有地方」容得下嬰兒。最終程序委員會（Commons Procedure Committee）做成決議，認定預計要在國會討論中觀察、提案、發言或插話的議員，不應將嬰兒帶到議場。

此外委員會也承認，此前被帶進議場的嬰兒其實並未引起任何干擾，但現行禁止嬰兒入場的規定還是有效。

克利西也在得到結果後投書《衛報》批評，這項決定再次顯示英國議會並非一個21世紀工作場域，而是一個菁英辯論俱樂部。她進一步指出人們應該持續為自己想要擁有的事業，以及一份可以讓他們隨時隨地陪伴孩子的工作奮鬥，「制定父母擁有相關權利的地方（議會），在引領這項議題上扮演至關重要的角色，絕非抹殺它」。

對於這項結果英國首相強森（Boris Johnson）的發言人回應，政府一直致力於建立一個具有包容性的議會，然而規則怎麼定還是議會的事。

近幾年，英國並非唯一一個重新審視議會育兒禁令的國家，《路透社》報導，許多人都在討論長期由男性主導的政治世界中，那些能夠影響家庭的決策機構，會如何釋出善意並歡迎育有孩子的婦女踏入政治領域。

2019年一名丹麥女議員曾在帶著自己的嬰兒進入議會後，被告知這樣的行為並不被接受，儘管她指出同事先前帶了孩子卻未被阻止。另一名德國女議員則是在2018年帶著六週大的兒子進入議會後被請出議場。

不過，政治人物在職場中育兒也並非每次都會遇到阻礙，紐西蘭總理阿爾登（ Jacinda Ardern）就曾創造歷史，成為第一位帶著嬰兒出席聯合國大會的女性國家元首。

2018年美國伊利諾伊州民主黨參議員達克沃（Tammy Duckworth）也曾抱著她才剛出生10天的孩子進行投票。當時是參議院通過一歲以下嬰兒可以出現在議場的規定後，首次有幼兒現身。

目前規定較為寬鬆的國家為澳洲和紐西蘭。2016年，澳洲議員的嬰兒不再被視為訪客，因此不會被禁止進入議會；紐西蘭議長則是在2017年放寬規定，允許母親帶著嬰兒進入辯論大廳餵養他們。

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責任編輯：黃皓筠

核稿編輯：楊士範