今增3萬5699例本土個案、121例死亡，指揮中心秀數據：台灣投藥率世界第一、染疫死亡率最低

中央流行疫情指揮中心今（1）日公布國內新增3萬5800例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為3萬5699例本土個案及101例境外移入；另確診個案中新增121例死亡。

指揮中心表示，今日新增之3萬5699例本土病例，為1萬6548例男性、1萬9133例女性、18例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上。

圖片來源：指揮中心

Photo Credit：IF Lin/ TNL

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指揮中心指出，今日新增121例本土病例死亡個案，為63例男性、58例女性，年齡介於10多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、116例具慢性病史、83例未接種3劑COVID-19疫苗。確診日介於今（2022）年5月18日至6月28日，死亡日期介於5月11日至6月28日。

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指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，今日無新增兒童重症或死亡個案，但有一例青少年的死亡個案，為一名18歲女性，本身未接種COVID-19疫苗，並具有慢性神經系統性疾病，需要長期臥床。6月13日開始發燒，當天即前往急診並安排住院，檢查後發現有肺炎的情況，住院時不幸因為肺炎合併呼吸衰竭，於6月28日過世。

羅一鈞表示，今年累積至本周本土已有373萬8008例確診，當中有1萬6000名為中重度個案，比例為0.42％。死亡個案累積5919例，全年齡層致死率為0.16％。以年齡來看，致死率偏高的還是以70歲以上高年齡族群為主。目前0－9歲個案也已經累計超過40萬例，死亡人數17位，致死率為10萬分之4，比先前的10萬分之5有略降的情形。

醫療資源部分，目前全國空床率為55.8％，和全國確診人數穩定下降有直接關係，先前比較吃緊的南部地區目前空床率也回復到接近5成，因此也發文調降中南部500床以上醫院專責病房的開設數到15％即可。

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台灣投藥、5-11歲兒童疫苗接種率世界第一，染疫死亡率最低

指揮中心發言人莊人祥表示，目前台灣5-11歲兒童疫苗接種率為75.1％，和美國（36.5％）、日本（18.5％）、加拿大（56.1％）相比皆高出許多，在各國間排名第一。

投藥率部分台灣為7.82％，相比起其他國家或地區如美國（5.56％）、英國（0.22％）、香港（5.91％）、日本（3.25％）、韓國（1.33％）皆較高，在各國的排名也是第一。

死亡率部分，台灣的染疫死亡率在主要國家中也處於最低程度。莊人祥表示，《經濟學人》曾經根據各國染疫死亡資料去計算超額死亡（「疫情期間死亡數」減去「非疫情期間死亡數」）部分，台灣目前世界排名第二低，僅次於紐西蘭。

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指揮中心修改3個月內「重複感染」確診定義

指揮中心表示，針對重複感染之定義及個案處置原則修訂如下：



一、已解除隔離治療之COVID-19確診個案，除症狀惡化等特殊情況外，建議於發病日或採檢日3個月內無需再進行SARS-CoV-2檢驗。惟如於發病日或採檢日1至3個月內症狀惡化，且SARS-CoV-2 RT-PCR檢驗陽性且Ct值<27或抗原/核酸快篩陽性：

醫師可進行法定傳染病通報，並先比照確定病例處理。 後續由衛生福利部疾病管制署（以下稱疾管署）各區管制中心研判是否為新的確定病例並啟動相關防疫措施。

二、已解除隔離治療之確診個案，於發病日或採檢日間隔至少3個月後再次SARS-CoV-2 RT- PCR檢驗陽性，且Ct值< 30或抗原/核酸快篩檢驗陽性：

經醫師評估可能為重複感染個案後，應進行法定傳染病通報。 依確定病例處理原則，啟動相關防疫措施及醫療處置。

指揮中心指出，重複感染個案之PCR陽性檢體，應送疾管署檢驗及疫苗研製中心進行基因定序，以利持續進行SARS-CoV-2變異株監測，並適時調整因應作為。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：楊士範