今增3萬5699例本土個案、121例死亡，指揮中心秀數據：台灣投藥率世界第一、染疫死亡率最低
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羅一鈞表示，今日無新增兒童重症或死亡個案，但有一例青少年的死亡個案，為一名18歲女性，本身未接種COVID-19疫苗，並具有慢性神經系統性疾病，需要長期臥床。6月13日開始發燒，當天即前往急診並安排住院，檢查後發現有肺炎的情況，住院時不幸因為肺炎合併呼吸衰竭，於6月28日過世。
中央流行疫情指揮中心今（1）日公布國內新增3萬5800例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為3萬5699例本土個案及101例境外移入；另確診個案中新增121例死亡。
指揮中心表示，今日新增之3萬5699例本土病例，為1萬6548例男性、1萬9133例女性、18例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上。
指揮中心指出，今日新增121例本土病例死亡個案，為63例男性、58例女性，年齡介於10多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、116例具慢性病史、83例未接種3劑COVID-19疫苗。確診日介於今（2022）年5月18日至6月28日，死亡日期介於5月11日至6月28日。
指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，今日無新增兒童重症或死亡個案，但有一例青少年的死亡個案，為一名18歲女性，本身未接種COVID-19疫苗，並具有慢性神經系統性疾病，需要長期臥床。6月13日開始發燒，當天即前往急診並安排住院，檢查後發現有肺炎的情況，住院時不幸因為肺炎合併呼吸衰竭，於6月28日過世。
羅一鈞表示，今年累積至本周本土已有373萬8008例確診，當中有1萬6000名為中重度個案，比例為0.42％。死亡個案累積5919例，全年齡層致死率為0.16％。以年齡來看，致死率偏高的還是以70歲以上高年齡族群為主。目前0－9歲個案也已經累計超過40萬例，死亡人數17位，致死率為10萬分之4，比先前的10萬分之5有略降的情形。
醫療資源部分，目前全國空床率為55.8％，和全國確診人數穩定下降有直接關係，先前比較吃緊的南部地區目前空床率也回復到接近5成，因此也發文調降中南部500床以上醫院專責病房的開設數到15％即可。
台灣投藥、5-11歲兒童疫苗接種率世界第一，染疫死亡率最低
指揮中心發言人莊人祥表示，目前台灣5-11歲兒童疫苗接種率為75.1％，和美國（36.5％）、日本（18.5％）、加拿大（56.1％）相比皆高出許多，在各國間排名第一。
投藥率部分台灣為7.82％，相比起其他國家或地區如美國（5.56％）、英國（0.22％）、香港（5.91％）、日本（3.25％）、韓國（1.33％）皆較高，在各國的排名也是第一。
死亡率部分，台灣的染疫死亡率在主要國家中也處於最低程度。莊人祥表示，《經濟學人》曾經根據各國染疫死亡資料去計算超額死亡（「疫情期間死亡數」減去「非疫情期間死亡數」）部分，台灣目前世界排名第二低，僅次於紐西蘭。
指揮中心修改3個月內「重複感染」確診定義
指揮中心表示，針對重複感染之定義及個案處置原則修訂如下：
一、已解除隔離治療之COVID-19確診個案，除症狀惡化等特殊情況外，建議於發病日或採檢日3個月內無需再進行SARS-CoV-2檢驗。惟如於發病日或採檢日1至3個月內症狀惡化，且SARS-CoV-2 RT-PCR檢驗陽性且Ct值<27或抗原/核酸快篩陽性：
- 醫師可進行法定傳染病通報，並先比照確定病例處理。
- 後續由衛生福利部疾病管制署（以下稱疾管署）各區管制中心研判是否為新的確定病例並啟動相關防疫措施。
二、已解除隔離治療之確診個案，於發病日或採檢日間隔至少3個月後再次SARS-CoV-2 RT- PCR檢驗陽性，且Ct值< 30或抗原/核酸快篩檢驗陽性：
- 經醫師評估可能為重複感染個案後，應進行法定傳染病通報。
- 依確定病例處理原則，啟動相關防疫措施及醫療處置。
指揮中心指出，重複感染個案之PCR陽性檢體，應送疾管署檢驗及疫苗研製中心進行基因定序，以利持續進行SARS-CoV-2變異株監測，並適時調整因應作為。
新聞來源
- 2022/7/1 14:00 中央流行疫情指揮中心嚴重特殊傳染性肺炎記者會
- 指揮中心訂定「COVID-19重複感染之定義及個案處置原則」
- 新增35,800例COVID-19確定病例，分別為35,699例本土個案及101例境外移入
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：楊士範
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36歲身價千萬仍然沒有安全感？善用「負債」，縮短與財富自由的距離
我們想讓你知道的是
本文以VI College價值投資學院的學員案例來分析推導，說明透過系統性的分析、目標設定及投資規劃，財富自由並非遙不可及的夢想，甚至能藉此達成財富自由與志業圓滿的雙重目標。
財富自由是許多人共同夢想，如果可以擁有足夠被動收入讓生活無虞，甚至還能每月度假，相信這是許多人欣羨的生活。然而，財富自由確實是很好的理財目標，卻未必是「快樂」的終點。
36歲的心怡過去時常在各地飛來飛去長達八年，高壓工作、生活作息日夜顛倒，也為自己累積下遠高於同齡人的資產。分析心怡的資產負債現況：現金活存、股票、外幣存款、美股、債券、保險，包含名下一棟房地產，即便房子還有500多萬房貸，但總資產淨值有1300多萬。
她的夢想跟許多人相同，希望能靠著理財就不需要工作，每月有10萬元用來度假、15萬生活開銷資金和給家裡5萬的孝親費，同時維持目前每個月公益捐款的好習慣。現階段生活看似豐盛，但是距離自己設定的3億身家還有相當長一段距離，特別是盤點目前可動用初始資金只有美金3萬元，更讓心怡覺得目標難以達成。而在離開上一份工作後就因為帳面不缺錢而始終待業中，也讓心怡對未來不時感到不安。
擁有千萬身價，想要過上相對充裕、財富自由的生活是否是件難事？或許關鍵就在於資產負債組合當中的「負債」！
給心怡的建議一：財富自由的關鍵在於善用「負債」。
與多數諮詢的學員相比，心怡的投資體質跟觀念都算相當完善，特別是本身資產分配方向十分多元，表現出對於投資她是有長期研究且願意嘗試的。而透過完整檢視「資產負債」「資產損益」及「投資組合」三張表格，我可以在短時間內理解學員本身屬於哪種類型投資者，目前於投資理財方面存在什麼問題通常也能一目了然。
財務問題一定是出在負債嗎？以心怡這個案例來看，反而是卡在分配最多資產於「保險」上，而能讓自己加速達成財富自由的機會，反倒是唯一且最大的負債「房貸」。
心怡的房子目前剩餘房貸已經低於房價50%，我建議她可以尋找銀行重新談30年換貸並加上使用三年房貸寬限期，這樣除了立即將每月10,000多元房貸支出減輕為幾千元，對待業中的心怡來說可減輕相當大支出負擔，還能取得一筆不小的資金將防守型資產轉為進攻型資產。如果又進一步將那些投資報酬率過低的儲蓄險贖回，將資金都投入進攻型投資項目中，能在三年寬限期內靠著投資達成每月10,000多元的被動收入，等同於用手邊資金幫自己繳未來每月房貸。
給心怡的建議二：明確財務目標，距離財富自由其實很近。
但想要財富自由真有那麼困難嗎？或許單靠心怡目前手邊資產能在60歲前達成願望。
如果以心怡目前保障型資產高達518萬、防守型資產1400多萬、進攻型資產僅有250萬，分配比例為24：64：12現況來看，如果維持投資組合現況每年約8%獲利計算，要達到3億身家需要40年9個月。
但如果能將保障型資產降低至6%，防守型資產降低為31%，進攻型資產提高到63%，就目前心怡於美股平均獲利為15%，只需要將獲利提高至20%，16年又8個月就能實現3億身家目標。
但事實上3億真的是必要目標嗎？如果以心怡希望的未來生活來看，即使加上換房、換車及新房裝修等開銷，也只需要1億3千多萬資產，同樣投資組合、同樣獲利只需要13年，心怡於50歲前就能實現財富自由夢想。
給大家的財富建議：比起追求金錢，更該追求使命。
雖然心怡有相當大機會達成財富自由的夢想，但在諮詢過程中我也發現她對未來的不安感，主要原因來自缺乏「使命」。即使可以靠著理財就擁有不錯的生活，但缺乏使命可能會讓人覺得人生沒有重量感。除了追求財富自由，我常常建議學員建議一定要找到「沒有錢也會願意做」的事情，才有辦法創造更多財富，所以建議目前待業中的心怡可以趁著目前還沒有生活壓力，找到「使命」並做為主動收入來源。
我也會透過一連串問題引導學員，從這些問題的答案中找到一個方向後確實執行，無論透過創業、找到相關產業或相關職位，建立屬於自己的中長期志業規劃。在執行跟學習過程當中，也能夠找到更多元的新道路，這是每個成功者在找到財富事業前必經之路，藉由系統性的分析、規劃及目標設定，讓自己找到真正的人生快樂泉源。關鍵在於：你有找到屬於自己的「使命」了嗎？
本文章內容由「VI College價值投資學院」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。