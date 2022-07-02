石斑魚長期借牌陋習，檢驗出問題的魚可能根本不是農委會報告那一批

文：林佳新

我想大家都是圈內人，我們就不跟著打迷糊仗了，借牌的陋習源自於需求的加大，但牌卻沒增多，而需求量變大，貿易商當然到處撈魚賣，習慣了用著已建檔的資料掛牌就出貨，所以才傳出，出別縣市的魚掛屏東漁民的名出貨。

而潘孟安在氣什麼？其實外界不知道的是年初同個貿易商已經出過同樣一次包，中國也早警告不准再這樣冒牌出貨，我要的來源是誰就是誰，不要亂拿別縣市的，但很可惜又被抓包一次，而貿易商竟然異想天開的要被冒牌的漁民，乖乖承認是他們的魚，想以此息事寧人。

所以農委會早知道貿易商一直這麼幹，卻放任這種陋習當正常，才是真正的問題。

而主委的邏輯更簡單，反正就借牌而已，不是食安問題，至於是不是食安問題熱情的粉絲們根本不在意，因為只要譙爆中國就好，「一時幹譙一時爽，一直幹譙粉絲一直爽」。

哈囉主委，你是忘了還是害怕想起來 ，別跟我說你不知道，這樣會換我感到害怕。

不管是4章1Q或是任何良好生產規範第一要點就是做到「溯源」，不能溯源的產品，你認為是嚴格的控股下的良好生產規範嗎？這叫食安沒問題嗎？

再說個題外話，目前看來對國內造成嚴重損失的「貿易商」除了本身商業損失，目前看來也就輕輕放下了，而造成的損失卻是全漁民承擔，甚至是全民花納稅錢買單，這樣的貿易商竟然沒人追究責任，才令人感到意外。

「生產溯源」原本就是食安最重要的一環，如果連第一步都登記不實，就不要跟我說產品是安全的。

在這也給到我臉書按讚、留言的在野立委助理或小編一個建議，你們有權有辦法去追查，到底是一開始說三家漁民被冒牌的魚出錯，還是農委會後來檢驗的11家漁民的貨出錯，只要查一下兩筆清關資料，對比中國檢驗的批次，你就很容易看到貓膩，別什麼都不幹，整天期待有人知道。

是的，我就是質疑被檢驗出問題的魚，並不是農委會檢驗報告那些漁場的貨。

這種廠商以A冒B，屢次出包，還第一時間還不老實，你覺得可信度很高嗎？

而最大問題就是來自貿易商的不誠實，出事第一步要求被冒名者頂替，而根據我的了解，被掛名三家的魚，根本與後來被檢驗的11家那批無關，這大概就是潘孟安幹上陳吉仲的主因，他在捍衛自家屏東的清白啊，那出問題的魚來自哪裡你們也別問我了，去問問暖男吧。

再說一次，做不到生產溯源，就不要誇誇其詞產品很安全。

魚連哪個洞出來的都不知道，還在那裡告訴我基因優良，品管嚴格，檢驗都合格。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航