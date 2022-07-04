從泰國史詩《拉瑪堅》，認識國王、天神及阿修羅都敬畏的仙人「魯士」

在泰文字母當中，有那麼一個字母相當特別，除了形狀特別以外，其意思也是台灣學生較難以理解的概念，那就是「ษ」代表單字：「魯士（ฤๅษี）」（中文翻譯：仙人）。「魯士」是一種介於人與神之間的群體，有些是人經由苦行成為魯士，有些則是天神轉化而來，而魯士也有世襲制，因此存在著相當具有威望的魯士家族，是印度神話故事當中常見的角色。

在泰國史詩《拉瑪堅》的故事中，除了代表羅摩的正派與托薩甘的反派以外，「魯士」在整個故事當中都扮演著關鍵的角色，許多劇情的轉折也都是透過「魯士」來進行，還記得筆者第一次在曼谷的「皇家市頌讚殿劇院」觀賞改編自《拉瑪堅》，以「哈奴曼」為主角的孔劇時，印象最深刻的就是哈奴曼與「魯士」之間的對話相當逗趣搞笑。

本文將依照劇情推展依序介紹《拉瑪堅》故事當中出場的「魯士」，以及他們對整個故事產生什麼影響？最後統整一下透過《拉瑪堅》的故事，「魯士」到底具備怎樣的能力能讓國王、天神及阿修羅相當敬畏，甚至人類與夜叉的王子還要為了拜「魯士」為師而「出家」？

被天神戴綠帽的—「帕魯士寇東」

「帕魯士寇東（พระฤๅษีโคดม）」（中譯：喬達摩仙人）原本是一位沒有子女的國王，他日日夜夜都夢見一位美女，不僅讓畫師畫出夢中的女子，還派遣軍隊去尋找該名女子，但始終找不到那名美女，因此他選擇前往深山修行，百年過後他變成法力高強的「魯士」，於是便施法將夢中女子化為真實，並且名為「雅札娜（นางกาลอัจนา）」，之後兩人生了一個女兒名為「莎瓦哈（สาวหะ）」。

Photo Credit:Raja ravi verma, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons 喬達摩仙人

原本日子應該如此美好，但沒想到後來天神之主因陀羅與日神都跑來誘拐雅札娜，還讓雅札娜接連生了兩個兒子，而些過程都被女兒莎瓦哈給撞見，幾年後莎瓦哈因為受不了父親偏愛兩位弟弟，因此故意將母親外遇的事情告知父親帕魯士寇東。帕魯士寇東為了驗證誰是他的孩子，將所有人帶到河邊，要求三個孩子跳入水中，並對著三個孩子施法，誰不是他的親生骨肉就會變成猴子，而最終只有莎瓦哈不受影響。

氣不過被戴綠帽的帕魯士寇東於是對雅札娜下了詛咒，讓她變成一塊石頭，直到毗濕奴化身降世才得以化解，而雅札娜也對自己的女兒莎瓦哈下詛咒，讓莎瓦哈站在懸崖邊，以「風」為食物，直到莎瓦哈有小孩才能破解這個詛咒。

三界最強托薩甘之師—「帕魯士寇埔」

「帕魯士寇埔（พระฤๅษีโคบุตร）」是帕魯士家族「帕魯士寇達瑪（พระฤๅษีโคตะมะ）」之子，也是《拉瑪堅》故事中大魔王「托薩甘」及托薩甘之子「因陀羅耆特」的老師，筆者在「哈奴曼篇」曾提到哈奴曼為了打敗不死之身的托薩甘，因此「詐降」於托薩甘陣營，藉此騙出托薩甘的心臟，最終成為打敗托薩甘的關鍵。