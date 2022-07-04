從泰國史詩《拉瑪堅》，認識國王、天神及阿修羅都敬畏的仙人「魯士」
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泰國神話《拉瑪堅》是從印度史詩《羅摩衍那》改編而來的。《拉瑪堅》主要講述阿瑜陀耶的王子羅摩為奪回愛妻悉多而徵討大魔王托薩甘的故事。
在泰文字母當中，有那麼一個字母相當特別，除了形狀特別以外，其意思也是台灣學生較難以理解的概念，那就是「ษ」代表單字：「魯士（ฤๅษี）」（中文翻譯：仙人）。「魯士」是一種介於人與神之間的群體，有些是人經由苦行成為魯士，有些則是天神轉化而來，而魯士也有世襲制，因此存在著相當具有威望的魯士家族，是印度神話故事當中常見的角色。
在泰國史詩《拉瑪堅》的故事中，除了代表羅摩的正派與托薩甘的反派以外，「魯士」在整個故事當中都扮演著關鍵的角色，許多劇情的轉折也都是透過「魯士」來進行，還記得筆者第一次在曼谷的「皇家市頌讚殿劇院」觀賞改編自《拉瑪堅》，以「哈奴曼」為主角的孔劇時，印象最深刻的就是哈奴曼與「魯士」之間的對話相當逗趣搞笑。
本文將依照劇情推展依序介紹《拉瑪堅》故事當中出場的「魯士」，以及他們對整個故事產生什麼影響？最後統整一下透過《拉瑪堅》的故事，「魯士」到底具備怎樣的能力能讓國王、天神及阿修羅相當敬畏，甚至人類與夜叉的王子還要為了拜「魯士」為師而「出家」？
被天神戴綠帽的—「帕魯士寇東」
「帕魯士寇東（พระฤๅษีโคดม）」（中譯：喬達摩仙人）原本是一位沒有子女的國王，他日日夜夜都夢見一位美女，不僅讓畫師畫出夢中的女子，還派遣軍隊去尋找該名女子，但始終找不到那名美女，因此他選擇前往深山修行，百年過後他變成法力高強的「魯士」，於是便施法將夢中女子化為真實，並且名為「雅札娜（นางกาลอัจนา）」，之後兩人生了一個女兒名為「莎瓦哈（สาวหะ）」。
原本日子應該如此美好，但沒想到後來天神之主因陀羅與日神都跑來誘拐雅札娜，還讓雅札娜接連生了兩個兒子，而些過程都被女兒莎瓦哈給撞見，幾年後莎瓦哈因為受不了父親偏愛兩位弟弟，因此故意將母親外遇的事情告知父親帕魯士寇東。帕魯士寇東為了驗證誰是他的孩子，將所有人帶到河邊，要求三個孩子跳入水中，並對著三個孩子施法，誰不是他的親生骨肉就會變成猴子，而最終只有莎瓦哈不受影響。
氣不過被戴綠帽的帕魯士寇東於是對雅札娜下了詛咒，讓她變成一塊石頭，直到毗濕奴化身降世才得以化解，而雅札娜也對自己的女兒莎瓦哈下詛咒，讓莎瓦哈站在懸崖邊，以「風」為食物，直到莎瓦哈有小孩才能破解這個詛咒。
三界最強托薩甘之師—「帕魯士寇埔」
「帕魯士寇埔（พระฤๅษีโคบุตร）」是帕魯士家族「帕魯士寇達瑪（พระฤๅษีโคตะมะ）」之子，也是《拉瑪堅》故事中大魔王「托薩甘」及托薩甘之子「因陀羅耆特」的老師，筆者在「哈奴曼篇」曾提到哈奴曼為了打敗不死之身的托薩甘，因此「詐降」於托薩甘陣營，藉此騙出托薩甘的心臟，最終成為打敗托薩甘的關鍵。
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AWS台灣雲端高峰會8月10日登場：實體活動盛大回歸，技術開發到產業趨勢兩日全掌握
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