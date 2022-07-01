墮胎、槍管、氣候變遷議題接連變天，美最高法院下一步恐瞄準禁止LGBTQ歧視、改變選舉遊戲規則
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美國最高法院在短時間內針對墮胎、槍枝管制、氣候變遷等議題皆作出重大判決，然而，這一系列由多數保守派大法官對美國政治體系帶來的巨大震盪，卻可能只是一個開端。法院於下一庭期審理的案件除了牽涉禁止LGBTQ歧視，還有可能根本性的重塑美國總統大選和國會選舉。
美國最高法院在短時間內接連作出重大裁決，包含推翻保障墮胎權的重要里程碑—羅訴韋德案；在槍枝暴力氾濫之際，判定民眾不須任何「正當理由」，可在公共場所攜帶槍枝；並於昨（30）日裁定美國國家環境保護局（EPA）無權對燃煤電廠的碳排量設定上限，重挫拜登政府對抗氣候變遷的權力。然而，這一系列由多數保守派大法官對美國政治體系帶來的巨大震盪，卻可能只是一個開端。
《Politico》指出，最高法院接下來的目標可能涵蓋投票權、州法院在選舉方面的權力、少數族裔平權措施以及禁止LGBTQ歧視等議題。
根據路透社與市調公司易普索的民調，最高法院推翻羅訴韋德案後，有高達57%的美國人對最高法院持負面觀感。儘管如此最高法院仍表示，其在公眾面前已越趨糟糕的聲譽，並不會阻止大法官處理那些對美國政治造成嚴重破壞的意識型態爭議。
過去除了幾項重要裁定，最高法院也擴大州政府對宗教學校的撥款；擴張公立學校員工在工作時公開禱告的權利；並阻止下級法院要求2州重劃國會選區，讓少數族裔擁有更好的機會選出偏好候選人的判決。
加州大學歐文分校法學院教授哈里森（Rick Harrison）向《Politico》說道，最高法院在過去8天就墮胎、槍枝、國會權力所做的一切都十分重大，「若未來幾年這些大法官仍保持一致，最讓人不安的那天或許根本還沒到來。」
最高法院於今日開始休庭，下一庭期將於10月開始，在休息之前法院宣布即將審理來自北卡羅萊納州的一個案件，稱為摩爾訴哈波案（Moore v. Harper）。該案被認為是一項將根本性重塑美國總統大選和國會選舉的重大判決。
摩爾訴哈波的爭議圍繞在獨立州立法理論（independent state legislature theory）上，該理論主張賦予州議會劃定選區界線、制定選舉規則的龐大權利，即便他們做出的決定不被州法院、委員會或行政官員同意。
另一方面，一旦法院通過摩爾訴哈波案，州議員甚至能不顧州法院意見以及大多數選民投票結果，直接任命選舉人團。「這是一個未知的領域。」哈里森說道「它可能會產生一些深遠且意想不到的結果。」
根據美國州議會全國會議（National Conference of State Legislatures）統計，目前受到共和黨全面控制的州議會超過30個。過去十年來，該黨在威斯康辛州、賓州、北卡羅萊納州等關鍵州不斷藉由選區重劃的方式有效鞏固權力。
反觀，由民主黨控制的州議會僅有17個。該案若被通過共和黨在參議院與眾議院大獲全勝的頻率也將大大提高。
「讓州議會罔顧憲法約束、為所欲為，對美國民主來說是一場非常嚴重的危機。」伊利諾伊大學法學院（University of Illinois College of Law）教授阿爾瑪（Vikram Amar）說道。「一旦州立法獨立理論被最高法院接受，這些紅州（共和黨佔多數）州議會將會聰明的在2024年之前開始落實這些措施。一旦規則就位，他們就會開始做自己想做的事。」
日前隨著自由派大法官布雷耶（Stephen Breyer）退休，由拜登提名的首任非裔女性自由派大法官傑克森（Ketanji Brown Jackson）也於今（1）日宣示就任。然而，她的存在卻無法對最高法院傾向保守的意識形態帶來改變，現階段保守派對自由派法官仍維持6比3人。
未來，傑克森將加入最高法院審理阿拉巴馬州一項新的投票權法案、幾起挑戰高等教育種族平權計畫的案件，以及一項由網頁設計師聲稱他能夠無視科羅拉多州禁止歧視同性伴侶法規的申訴。
新聞來源
- The conservative Supreme Court is just getting warmed up（Politico）
- Justice Ketanji Brown Jackson sworn in to Supreme Court（Politico）
- How the Supreme Court could radically reshape elections for president and Congress（NPR）
- Supreme Court to Hear Case on State Legislatures’ Power Over Elections（The New York Times）
- Americans' approval of Supreme Court drops after abortion decision-Reuters/Ipsos（Reuters）
延伸閱讀
- 美國最高法院最新裁決：不需提出「正當理由」，民眾可在公共場所攜帶槍枝
- 美國墮胎權與「羅訴韋德案」：聯邦最高法院半世紀前的裁決為什麼如此敏感？
- 美最高法院判決環保局「無權限制」發電廠碳排，遭批是氣候也是行政法災難
- 如何「迫使」美國最高法院法官退休
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責任編輯：黃皓筠
核稿編輯：楊士範
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圖解智慧國家四大關鍵科技，從不同角度帶你了解台灣的科技應用實力
我們想讓你知道的是
大家都知道台灣有座半導體護國神山，也聽過許多媒體對台灣科技實力的盛讚，但台灣的科技實力到底強不強？我們從四個面向帶你看台灣作為「智慧國家」到底有什麼實力！
大家都知道台灣有座半導體護國神山，也聽過許多媒體對台灣科技實力的盛讚，但台灣的科技實力到底強不強？自己說不如讓國際單位做的調查更客觀顯示。瑞士洛桑管理學院（IMD）每年9月公布的世界數位競爭力（World Digital Competitiveness Ranking）評比，最近一次報告2021年台灣在全球64個主要國家及經濟體當中排名第8，獲得歷年來最佳名次。
而且值得關注的是，支持數位競爭力的核心要素之一，也就是「科技」競爭力。IMD評比報告揭露台灣拿下全球第2的佳績，從2018年的第11名年排名持續上升，顯見台灣無愧於科技強國之名。
|科技小百科：
瑞士洛桑管理學院（IMD）是一個長期研究國家與企業競爭力，在國際上具盛名及公信力的評比機構，並自1989年起發布「世界競爭力年報」World Competitiveness Yearbook，其評比報告與調查結果更是各國政府擬定相關政策之參考。IMD每年會定期公布兩份競爭力評比報告，其一是「世界競爭力年報」，每年在6月公布，2022年台灣在63個受評比國家中排名全球第7名。另一份報告為「世界數位競爭力評比」World Digital Competitiveness Ranking，每年在9月底公布，本篇文章引用的資料為這兩份研究。
也因為科技與國家發展息息相關，有哪些技術是台灣不為人知的優勢？或是未來產業可大力投資布局的領域？我們找出其中四大項與智慧國家最有關的科技，展現台灣具備強勁的科技能量，或許你已經受惠，也或許你能從其中找到發展的機會。
關鍵科技一、融合海陸空領域的多維通訊
隨著國家管理範圍逐漸擴大，通訊範圍多元且彼此關聯，相關科技如低軌衛星、5G通訊、海底電纜等，形成環環相扣的多維通訊聯網。
仔細洞察2021年的IMD報告，台灣在「行動寬頻的用戶比例」這項指標，拿下全球第1的傲人成績。顯見台灣在通訊基礎建設的投資及普及率，是走在全球領先位置。
尤其5G/6G關聯科技更是未來多維通訊的具舉足輕重的地位，原因是5G衍生的價值鏈相當廣泛，舉凡從晶片、模組、終端、邊緣、系統、到應用服務，可形成完整生態圈。為了強健台灣5G專網的自主技術與供應鏈，從2018年先後成立5G產業發展聯盟、5G垂直應用聯盟、以及5G Open Networking平台，逐漸形成5G國家隊。
除了把5G領先國視為戰略目標，當創新技術落地，更能帶來龐大商機。根據工研院的預估，將5G的小基站、邊緣運算、網路虛擬化等關鍵產品、模組、元件加總起來，2025年的市場規模上看2,510億美元(約新台幣7.5兆元)，其他國家還在積極推動5G聯網建設，顯見相關商機仍有相當大發展空間。
關鍵科技二、新型態數位經濟與網路服務
邁向Web 3.0的交叉點，元宇宙被視為下一代網際網路的新機會，市調機構Gartner預測，2026年全世界將有25%的人口，每天至少有一小時投入元宇宙虛擬世界，進行工作、社交、教育、購物、娛樂等活動，並藉由虛擬貨幣、NFT進行數位資產的交易，虛擬經濟逐漸成形。
所謂元宇宙，需要以5G/6G高速網路為基礎，透過VR頭盔/眼鏡作為進入3D虛擬世界的載體，在元宇宙的各種互動體驗則需仰賴AI運算、雲端/邊緣儲存、區塊鏈等核心技術支援。人們在元宇宙內可以滿足從現實世界做不到的事情，形成穿梭虛擬、現實之間的生活體驗與商業模式。
近七成投入元宇宙相關應用的企業，認為元宇宙在未來5年一定會蓬勃發展，虛擬音樂會、虛擬時裝秀、媒體及產品聯名展示活動，將是元宇宙優先發生的商業體驗。
那麼台灣要投入元宇宙有何利基？解析元宇宙供應鏈版圖，主要可分為晶片、光電、通訊、AR/VR裝置、內容以及AI技術，台灣科技可從硬體方面，包含晶片、感測IC、光學零組件、伺服器等擅長領域切入。像是大家熟知的半導體大廠台積電，對於相關晶片的供應就至關重要，另外光電產業也有揚明光、玉晶光、中光電等企業，讓投影技術更精緻，再來連接元宇宙的通訊技術，也有聯亞來支援，而裝置軟硬體、AI技術則是有創意、世芯、智原等企業投入，最後想到AR/VR集大成者，就不能遺漏宏達電在這一塊的耕耘，同樣威盛電、佐臻、未來市(XRSPACE)等品牌也積極佈局，可見台灣已有完整的供應鏈，接下來有志於加入元宇宙的廠家，不妨從自身的專長去思考，相信不論是哪個領域的企業，都能有更多的創新、應用內容投入，完善整個元宇宙生態。
關鍵科技三、疫後時代興起的智慧型代理人
近年因疫情持續延燒，越來越多領域開始導入「智慧型代理人」，像是零售業者引進半自動化機器，協助人力處理訂單、點餐；又或是醫院使用機器人，藉由AI辨識功能分擔部分醫護工作。
所謂智慧型代理人，以它所知的知識範圍內，自主完成人類所給予的指令任務。智慧型代理人發展至今，能協助人類的廣度、深度越來越多，主要是受惠機器學習的技術更為先進，加上其他的自動規劃、互相協調等演算法的成熟，讓智慧型代理人成為下一波產業發展重點。
世界先進國家紛紛把AI納為國家產業重要發展策略，台灣從2018年就推出「台灣AI行動計畫」，全面啟動產業AI化。發展至今，AI應用已從測試階段逐步應用於各式產業，資策會統計發現，掌握AI技術的新創企業在台灣有300家，逐漸摸索出不同的商業策略與獲利模式。
尤其資通訊、醫療照護是台灣兩大擁有頂尖人才的雙軸產業，在疫情之下，就可以看到醫療＋科技所衍生的智慧型代理人應用。像是過去為了解決醫療量能不足，開發「5G智慧防疫機器人」，用來隔離病房消毒、運送餐盒及藥品物資，比傳統人力消毒方式有效節省50%時間，還能降低醫護人員感染風險，讓醫事工作更有效率。
關鍵科技四、資訊安全網保護每個人數位資產
我國面臨網路犯罪、駭客入侵政府、機關，甚至竊取個人資料事件持續增加，如何保護國民安心使用數位科技、保障財產安全將是未來重要方向。隨著AI普及所衍生的龐大資料量之隱私及資安問題，成為棘手的挑戰。從國際AI資安發展現況來看，歐盟在2021年提出人工智慧規則草案(Artificial Intelligence Act)，鼓勵值得信賴且道德的AI進行研發與應用。微軟更在今(2022)年禁止提供AI推測情緒技術，並制定「負責任AI標準第二版」、Google則停止AI機器人具有自我意識、能與人類溝通等爭議事件，這些做法也都反映美歐在立法之際，業者也在努力自行節制敏感AI技術。
AI資安，是挑戰也是機會。未來，台灣政府與企業也須密切關注美歐相關草案的立法動態，找出AI規範的共同點，以此界定使用AI產品與服務之要求；因此，AI資安不僅需透過科技來防禦，更需要治理與法規，降低AI所帶來的衝擊。
另外，針對5G資安議題，台灣有展開大型科技防禦策略，包含5G資安防護系統、跨機關資安聯防。5G資安防護系統致力確保業者使用的5G系統具備安全、可靠、信賴，與國內5G專網業者進行服務驗證，以強化國產5G系統的整體資安防護能力。跨機關資安聯防的目標放在建立政府與民間的資安聯防體系，藉由橫向整合跨部會，全面提供威脅情資，減少機關隱匿資安事件，降低事件誤報與漏報。
持續提升台灣的科技能量 打造全方位的智慧國家
台灣的科技能量持續提升，從2022年的IMD世界競爭力年報可發現，而且該報告還指出我國擁有高素質勞動力、經濟活力、企業治理能耐、高教育水準等優勢。上述四項與智慧國家高度關聯的新興科技，涵蓋「數位基盤、數位創新、數位包容」等元素，如何借助科技打造創新、包容的社會，在台灣強勁的科技應用產業鏈上，補強創新的能量，並延續發展優勢項目，將是台灣要持續努力的方向。
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