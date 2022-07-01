墮胎、槍管、氣候變遷議題接連變天，美最高法院下一步恐瞄準禁止LGBTQ歧視、改變選舉遊戲規則

美國最高法院在短時間內接連作出重大裁決，包含推翻保障墮胎權的重要里程碑—羅訴韋德案；在槍枝暴力氾濫之際，判定民眾不須任何「正當理由」，可在公共場所攜帶槍枝；並於昨（30）日裁定美國國家環境保護局（EPA）無權對燃煤電廠的碳排量設定上限，重挫拜登政府對抗氣候變遷的權力。然而，這一系列由多數保守派大法官對美國政治體系帶來的巨大震盪，卻可能只是一個開端。

《Politico》指出，最高法院接下來的目標可能涵蓋投票權、州法院在選舉方面的權力、少數族裔平權措施以及禁止LGBTQ歧視等議題。

根據路透社與市調公司易普索的民調，最高法院推翻羅訴韋德案後，有高達57%的美國人對最高法院持負面觀感。儘管如此最高法院仍表示，其在公眾面前已越趨糟糕的聲譽，並不會阻止大法官處理那些對美國政治造成嚴重破壞的意識型態爭議。

過去除了幾項重要裁定，最高法院也擴大州政府對宗教學校的撥款；擴張公立學校員工在工作時公開禱告的權利；並阻止下級法院要求2州重劃國會選區，讓少數族裔擁有更好的機會選出偏好候選人的判決。

加州大學歐文分校法學院教授哈里森（Rick Harrison）向《Politico》說道，最高法院在過去8天就墮胎、槍枝、國會權力所做的一切都十分重大，「若未來幾年這些大法官仍保持一致，最讓人不安的那天或許根本還沒到來。」

最高法院於今日開始休庭，下一庭期將於10月開始，在休息之前法院宣布即將審理來自北卡羅萊納州的一個案件，稱為摩爾訴哈波案（Moore v. Harper）。該案被認為是一項將根本性重塑美國總統大選和國會選舉的重大判決。

摩爾訴哈波的爭議圍繞在獨立州立法理論（independent state legislature theory）上，該理論主張賦予州議會劃定選區界線、制定選舉規則的龐大權利，即便他們做出的決定不被州法院、委員會或行政官員同意。

另一方面，一旦法院通過摩爾訴哈波案，州議員甚至能不顧州法院意見以及大多數選民投票結果，直接任命選舉人團。「這是一個未知的領域。」哈里森說道「它可能會產生一些深遠且意想不到的結果。」

根據美國州議會全國會議（National Conference of State Legislatures）統計，目前受到共和黨全面控制的州議會超過30個。過去十年來，該黨在威斯康辛州、賓州、北卡羅萊納州等關鍵州不斷藉由選區重劃的方式有效鞏固權力。

反觀，由民主黨控制的州議會僅有17個。該案若被通過共和黨在參議院與眾議院大獲全勝的頻率也將大大提高。

「讓州議會罔顧憲法約束、為所欲為，對美國民主來說是一場非常嚴重的危機。」伊利諾伊大學法學院（University of Illinois College of Law）教授阿爾瑪（Vikram Amar）說道。「一旦州立法獨立理論被最高法院接受，這些紅州（共和黨佔多數）州議會將會聰明的在2024年之前開始落實這些措施。一旦規則就位，他們就會開始做自己想做的事。」

日前隨著自由派大法官布雷耶（Stephen Breyer）退休，由拜登提名的首任非裔女性自由派大法官傑克森（Ketanji Brown Jackson）也於今（1）日宣示就任。然而，她的存在卻無法對最高法院傾向保守的意識形態帶來改變，現階段保守派對自由派法官仍維持6比3人。

未來，傑克森將加入最高法院審理阿拉巴馬州一項新的投票權法案、幾起挑戰高等教育種族平權計畫的案件，以及一項由網頁設計師聲稱他能夠無視科羅拉多州禁止歧視同性伴侶法規的申訴。

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責任編輯：黃皓筠

核稿編輯：楊士範