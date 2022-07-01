與北京「又傾又砌」關係一去不返，香港泛民不靠攏難立足

（中央社記者張謙）香港民主黨前主席楊森日前接受媒體訪問時說，希望北京方面可以寬待香港，並降低選舉門檻。不過，有人覺得，這個期待似乎「來晚了」，香港政局已徹底改變，一去不復返。

《明報》早前刊登了對楊森的專訪，他大致說，香港既然已經「止暴制亂」，北京方面就應該放寬對港的態度，讓香港重回2019年前相對開放多元的環境；他同時期望北京中央降低選舉的參選門檻。

楊森是香港泛民主派的元老級人物，80年代參政，當時與其他人組成問政團體匯點；90年代，他加入香港民主同盟（港同盟），其後港同盟與匯點合併，成為日後的民主黨。

楊森自80年代起就爭取民主，目標與泛民一致，就是行政長官（特首）和立法會議員由普選產生。

香港主權移交25年來，泛民與北京中央就普選問題一向「談談打打」（在香港，稱「又傾又砌」），既有碰撞，也有妥協。儘管未能獲得完全普選，但還是有所進展，至少在2019年之前，泛民除了在立法會擁有否決權的關鍵性議席外，在選舉特首方面也處於關鍵少數地位。

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不過，2019年中香港爆發「反送中」運動後，一切都改變了，香港政局有了新的遊戲規則，泛民不認同這個規則，就無立足之地。

「反送中」是香港歷來規模最龐大的一場政治運動，在長達約一年的示威中，動輒有數以十萬計市民參加；這場運動起初只是反對政府修改遣送逃犯條例，以及爭取民主普選，後來卻有人提出「光復香港、時代革命」口號，又夾雜了「港獨」主張，令運動變得複雜和敏感。

「反送中」令北京中央全面介入香港事務，首先要求港府「止暴制亂」，接著提出落實「愛國者治港」方針。

從上世紀80年代中英談判香港問題時，北京方面已無數次表達類似「愛國者治港」的說法，但這次卻有實際行動，先後透過中國全國人民代表大會通過訂定《港區國安法》及「完善香港選舉制度」的決定。

這也是香港回歸以來，北京方面正式為參政者劃下紅線，也令其與泛民的關係走向破裂，放棄了與泛民歷來「談談打打」的懷柔政策，直接主導香港政局。

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《港區國安法》將《香港基本法》第23條中的「分裂國家罪」、「恐怖活動罪」和「勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」納入其中，並訂定具體罰則。

所謂的完善選舉制度，是改變特首和立法會的選舉辦法，前者把選出特首的選舉委員會委員由1200人增至1500人，後者議席由70人增加到90人。

1500名選委由5個不同界別的代表組成，有些界別由選舉產生，有些界別屬於當然委員，比如第五界別為港區人大代表、港區政協及全國性團體香港成員代表。換言之，這個界別委員牢牢掌握在北京手中。

按照新的選舉制度，任何人要成為特首參選人，必須獲得每個界別不少於15人提名。

在立法會選舉方面，過去的70個議席中，一半由一人一票選出，但增加到90席後，直選議席減少至20席，其餘40席由選委提名及選出，30席由不同行業的界別選民選出。

對於泛民來說，影響更大的是完善選舉制度在本地立法後，成立了資格審查委員會，專責審查並確認特首、立法會等候選人的資格，包括是否遵守基本法、效忠香港等。

在《港區國安法》和新選舉制度之下，任何人有意在港參選而進入政府管治架構，必須符合北京方面的「愛國者」定義，比如遵守基本法，效忠香港特區，以及維護國家主權等。

已故中共領導人鄧小平於1984年會見香港工商界代表時，曾解釋北京對港實施「一國兩制」的想法，當中提到，「港人治港有個界線和標準，就是必須由以愛國者為主體的港人來治理香港」。

有人說，在鄧小平發表有關談話的36年後，《港區國安法》終於成為所謂的「愛國者主體」的法理依據；在新的選舉模式下，去年立法會選舉產生的90名議員，也成為鄧小平所說的「愛國者主體」。

其實，按照北京方面的設計，這個法理界線早已存在於《基本法》第23條，只是香港回歸以來，港府一直未能就此進行立法。

2003年，港府本要進行23條立法，但同年7月1日，有50萬人響應泛民號召上街遊行，抗議政府進行相關立法，而這也迫使北京方面讓步，時任特首董建華終止立法。

但誰都沒想到，「反送中」運動促使北京方面直接行使其所謂的中央權力，訂定《港區國安法》，把23條部分罪行納入其中。

在《國安法》之下，泛民此前的許多主張或言行，比如推翻中共政權、「光復香港」主張等，都有可能觸犯法律，因此無法參選。

在《港區國安法》實施前後，當局也依法逮捕了大批泛民核心成員，包括黎智英、黃之鋒、戴耀廷、胡志偉、何俊仁、楊岳橋、李卓人和毛孟靜等人，他們所屬的政治團體也先後宣布解散，包括民間人權陣線（民陣）、香港市民支援愛國民主運動聯合會（支聯會）、香港眾志、教育專業人員協會（教協）、職工會聯盟（職工盟），以及多個主張「港獨」的團體。

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一些分析人士指出，隨著《港區國安法》的實施和新選舉制度的推行，香港已進入「愛國者治港」時代，任何不符合要求的，難以進入權力架構，這無疑成為泛民組織的「死亡證」。

現有行政會議成員和立法會議員中，有個別議員過去曾屬於泛民陣營，前者有湯家驊，後者有狄志遠，但早於《港區國安法》訂定前，他們已經與泛民撇清關係，走中間路線，遵守基本法，效忠香港，更不可能會危害國家安全，被視為「忠誠的反對派」。