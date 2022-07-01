主權移交25年：習近平稱「香港不能亂，也亂不起」
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中國國家主席習近平週五在香港出席香港政府的宣誓儀式，並發表演說，他再稱「一國兩制」是好制度，沒有理由改變，香港在經歷風風雨雨後，「不能亂、也亂不起」。此外，他還說了什麼？
（德國之聲）中國國家主席習近平週五（7月1日）出席香港回歸25週年紀念活動及新屆香港政府的宣誓儀式，並發表演說。他表示，「一國兩制」是好制度，沒有理由改變，「必須長期堅持」。另外也稱香港發展不能耽擱，要聚精會神謀發展，「不能亂、也亂不起」。
同日稍早，習近平出席早晨升旗儀式。他在前一日抵達香港後，並未停留，反而到邊境的深圳過夜，週五才再次前往香港。這是自2017年以來，習近平首次訪問香港。習近平在新政府宣誓儀式期間，為包括行政長官李家超在內的新上任官員監誓。
習近平在致辭時表示，「回歸祖國後」，香港不斷進步，並將談話重點聚焦香港的「一國兩制」。他說，「一國兩制」是前無古人的偉大創舉，根本宗旨是維護國家主權、安全、發展利益，保持香港、澳門長期繁榮穩定。
他並強調，「一國兩制」是經過實踐反覆檢驗，符合國家、民族根本利益，符合香港、澳門根本利益，得到14億多祖國人民鼎力支援，得到香港、澳門居民一致擁護，也得到國際社會普遍讚同。
「這樣的好制度，沒有任何理由改變，必須長期堅持！」習近平在講完這番話後，現場掀起一陣熱烈掌聲。
愛國者治港
此外，習近平在談話中提出「四個必須」和「四個希望」。「四個必須」中，他提及香港的政權必須掌握在愛國者手中。他說：「世界上沒有一個國家、一個地區的人民會允許不愛國甚至賣國、叛國的勢力和人物掌握政權。」
「把香港特別行政區管治權牢牢掌握在愛國者手中，這是保證香港長治久安的必然要求，任何時候都不能動搖。」習近平說。
此一說法與2021年5月香港修改改選舉辦法相呼應。香港立法會去年5月通過名為《2021年完善選舉制度（綜合修訂）條訂草案》的議案，當時被批評意在大幅提高反對聲音進入議會的難度。
香港政府曾解釋，修法是為了實現北京當局要求的「愛國者治港」原則，議會內討論民生事項時也仍然會有反對聲音。中國外交部則說，新選舉辦法更好體現香港居民廣泛、均衡的政治參與。
「香港不能亂、亂不起」
至於「四個希望」，習近平尤其強調要提高治理水準、切實排解民生憂難。他指出香港是全體居民的共同家園，形容「家和萬事興」，並說：「經歷風風雨雨，大家痛感香港不能亂、也亂不起」，因此要「聚精會神謀發展」。
習近平表示，港人不論從事什麼職業、信奉什麼理念，只要真心擁護「一國兩制」、熱愛香港、遵守《基本法》和特區法律，都是建設香港的積極力量。
另外，習近平也在談話尾聲提到香港青年，稱要特別關愛青年人，助解學業、置業等困難。他說：「青年興，則香港興；青年發展，則香港發展；青年有未來，則香港有未來。」
沒有示威抗議
新任港府宣誓就職儀式上，包括習近平在內的所有官員都戴著口罩，沒有互相握手。根據港媒報導，習近平與其妻子彭麗媛已在週五（7月1日）下午1時抵達高鐵西九龍站，準備結束訪港行程，搭乘高鐵離開香港。
新任特首李家超、新任政府主要官員、前特首梁振英及林鄭月娥都到高鐵站大堂現場目送習近平，現場還有一批學生唱歌及揮舞國旗。
過去每年「七一」均有人發起遊行等示威活動，早前，香港反對派組織社會民主連線已宣佈，今年這天由於「形勢艱難」，不會有任何示威活動。
針對香港主權移交25年，包括英國首相約翰遜和美國國務卿布林肯都在週四（6月30日）晚間批評，中國沒有履行其主權移交關於「一國兩制」的承諾。中國和香港官方則拒絕這些指控，稱香港「從混亂中恢復秩序」。
香港「佔中三子」之一牧師朱耀明兒子的朱牧民在奧斯陸告訴路透社：「這是一個時代的結束，這是『一國兩制』的結束，這是一個不再能被識別的城市。」
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本文經《德國之聲》授權轉載，標題為編輯所擬，原文「專訪：香港老師已失去功用！」發表於此。
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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex
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【一分鐘講堂】不只控糖護腎保心！放寬糖尿病藥物「腸泌素」給付，為什麼能減少健保支出？
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台灣糖尿病人口超過250萬人，每年健保支出近310億元，衍生的慢性腎臟病、心臟病等共病，每年健保負擔費用也名列前茅。財團法人糖尿病關懷基金會呼籲，若能早期介入使用適當藥物控制血糖並保護器官，不但可降低糖友發生心腎病變的風險，長期還可大幅減輕健保負擔。
根據中華民國糖尿病學會統計，2000至2014年全台第2型糖尿病人口由84萬人逐步上升至220萬人，且以每年約15萬人的速度持續增加。若以此成長趨勢來看，保守估計台灣目前糖尿病人口約有250-300萬人左右，數量相當驚人。
而台灣糖尿病人口逐年攀升的結果，也反映於國內健保給付支出上。根據健保署統計，2019年用於糖尿病的醫療費用，包括藥物、總診療費、住院費、其他醫材等治療費用，總支出近310億元，名列健保十大支出第二名。
血糖失控影響全身器官！糖尿病心腎共病增健保財務負擔
除了糖尿病本身健保支出醫療費用極高外，財團法人糖尿病關懷基金會執行長，台大醫院內科部臨床教授李弘元醫師表示，「糖尿病同時也是很多疾病的根源，若血糖控制不佳，將進一步影響全身血管與器官。」
尤其糖尿病引起的腎病變，可謂造成國人洗腎最大元兇之一，而腎臟病更是健保「最燒錢」的疾病，根據健保署2019的統計，慢性腎病治療費用高居「10大燒錢國病」之冠，全年度支出高達533億元。
根據統計，台灣有超過三成的糖尿病患者同時併有心血管疾病，健保署同年統計也發現，慢性缺血性心臟病治療費用全年度達122.66億元。綜合上述可知，光是將糖尿病與慢性缺血性心臟病、慢性腎病的健保支出加總，費用就相當可觀，足見糖尿病防治刻不容緩！
想減少健保負擔？糖友控制血糖更要盡早保護器官預防共病
有鑑於此，想要減少健保負擔，及早介入糖尿病患用藥與治療，避免血糖失控引起後續共病的發生非常重要。李弘元醫師指出，「近年來國際上對於糖尿病治療觀念有大幅度的轉變，不再是單純控制血糖，更要盡早保護器官。」
美國糖尿病學會（ADA）最新公布的治療指引，便建議醫師應從糖尿病患者治療初期就評估心血管疾病與腎臟病等共病風險，而腸泌素（GLP-1 RA）與排糖藥（SGLT2抑制劑）即為指引建議優先考慮使用的藥物。
腸泌素不只穩定血糖、體重，研究：更能減少心腎共病風險
其中，腸泌素在穩定血糖、減重、減緩共病上都有優異表現。但到底什麼是腸泌素呢？李弘元醫師解釋，腸泌素是人體腸道原本就會分泌的一種蛋白質激素，能促進胰島細胞分泌胰島素，並抑制升糖素分泌，達到調控血糖的作用。
腸泌素同時還能進一步作用在人體胃部，抑制胃的排空（胃的排空速度變快便容易產生飢餓感）；並促進大腦中樞神經產生飽足感，對於體型較胖（糖胖症）的糖友也有輔助控制體重的益處。
且國外大型研究數據顯示，在血糖控制相同的狀況下，相較其他控糖藥物者，選用腸泌素治療可減少14%的心血管疾病風險、21%的腎病變發生及12%死亡率。因此，腸泌素自然也成為近年來全世界的各大糖尿病學會指引建議的優先治療選擇。
台灣腸泌素藥物健保給付有多嚴格？為何糖友看得到用不到？
雖然腸泌素在臨床益處顯而易見，可受到健保財務吃緊，2019年起健保給付限縮影響，目前國內腸泌素健保給付僅限於糖化血色素達到8.5％，且時間持續長達6個月；或已發生如心肌梗塞、缺血性腦中風等重大心血管疾病者。
但因為多數醫師不會眼睜睜看著病人血糖持續居高不下，大部分在糖化血色素超標但未達8.5%之前就會調整藥物，導致健保給付門檻和臨床狀況有極大落差，使糖友們看得到卻用不到。
糖化血色素換算平均血糖值
- 正常血糖控制目標：空腹血糖130 mg／dL、餐後血糖160-180 mg／dL、糖化血色素7%以下（根據不同年紀與臨床狀況，控制目標會有些微差異）。
- 糖化血色素8.5％時：平均血糖在200 mg／dL以上，相當於空腹血糖接近200 mg／dL、餐後血糖250-260mg／dL，而這樣的數值離建議目標有一段距離。
李弘元醫師指出，如不符合上述健保給付標準者須自費使用腸泌素，每個月平均要花上3000至4000元的藥物支出，還不含門診掛號、診療、照護等相關費用，長期累積下來金額相當可觀。
因此在現行健保給付條件下，造成很多糖友即使血糖控制不佳，卻因經濟不允許，無法及早使用腸泌素治療，進一步增加衍生心腎共病的風險。此一結果不僅對糖友病情控制是一大打擊，長期也反而更無助於降低整體健保財務支出。
3年就回本！糖尿病關懷基金會：盼下修腸泌素健保給付條件打造雙贏局面
而對於此一現況，李弘元醫師強調，雖然他認同為維持台灣醫療體系長久運作，健保財務考量有其必要性。但就長遠目標來看，腸泌素現有的健保給付標準不僅在臨床實務上有違常理，更不符合國際現況。
李弘元醫師進一步分享，綜觀亞洲地區鄰近國家的藥物給付標準，在日本、韓國、中國大陸都沒有針對腸泌素訂定類似的使用限制；全世界目前也沒有任何一個國家像台灣一樣，必須糖化血色素超過8.5％以上，且持續長達半年才能開立。
同時，李弘元醫師表示，根據糖尿病學會與醫療經濟學專家的計算數據顯示，若能將腸泌素給付標準從糖化血色素8.5％下修到7.5％，雖然短期內藥費支出會增加，但在第三年起即可因減少重大心腎併發症支出，減輕約2300萬點健保支出，相當於前兩年增加藥費支出的總和；且於第四年與第五年分別可節省約6800萬與1億2400萬點，長期下來，有望減少的健保支出花費將相當可觀。
總結來說，如未來相關單位有機會放寬給付標準，幫助糖友盡早使用腸泌素介入治療，不僅有助節省健保開銷，對糖友來說也有器官保護、降低死亡率的益處，是患者與社會皆能受惠的雙贏局面。