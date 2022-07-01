北韓將國內疫情歸責人民接觸兩韓邊界「不明物體」，韓國堅持病毒不可能以物品作為傳播途徑進入北韓

北韓今（1）日聲稱境內首度爆發COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情，原因始於人民在兩韓邊境接觸「不明物體」，將兩年無確診紀錄遭到破壞的責任歸咎於韓國。

當病毒在世界各地大舉入侵之際，北韓於過去兩年並無公布任何確診病例。直到今（2022）年5月12日才承認國內出現首波疫情，聯合國以及許多專家皆對該國經濟以及公衛現況感到擔憂。

截至今日，北韓指出總共新增4750人出現發燒症狀，使目前出現發燒症狀人數來到474萬人。值得注意的是，由於缺乏病毒篩檢試劑，當局使用的是「發燒」一詞，而非COVID-19陽性確診，目前死亡個案則是落在73人。

《北韓通訊社》（KCNA）報導，北韓當局認為疫情始於4月初。當時一名18歲軍人以及一名5歲幼童在東部金剛郡（Kumgang）軍營和住宅區附近的山丘上接觸到到不明物體，隨後出現相關症狀，經篩檢後為「新型冠狀病毒（novel coronavirus）」陽性確診。

此外，KCNA指出其實從4月中旬，許多從江原道金剛郡來到平壤的民眾就已經出現發燒症狀，且他們的接觸者也陸陸續續出現相同情況，且數量增加快速。KCNA另補充4月中旬之前，國內所有其他發燒病例都是別的疾病所致，然報導並無說明是由甚麼疾病造成。

對此，北韓國家緊急防疫指揮部更下達指令，要求人民對兩韓分界處藉由風或其他氣候現象飄進境內的不明物質或是氣球保持警覺，並追究源頭。另外也要求任何看到可疑物體的人必須立即通報，緊急防疫小組隨後將會清除該物。

其實有「不明物體」飛進北韓境內並非怪異現象，多年來脫北者和韓國倡議人士經常施放攜帶傳單和人道援助物資的氣球飛越嚴格控管的邊界，送至北韓。

韓國北韓大學院大學校教授楊武進（Yang Moo-jin）向《路透社》表示，從科學角度來看，病毒透過物體傳播的可能性很低，以致於北韓的說明很難讓人相信。過去，美國疾病管制署（CDC）也指出，雖然不無可能，但人們因為接觸被汙染的表面或物體，而感染COVID-19的機率很低。

《韓聯社》報導，韓國統一部發言人對此回應，相關脫北者團體稱分別於4月25日和26日對北韓投送傳單，不過這比北韓提及的最初感染時間（4月初）還要晚許多。

此外，發言人進一步強調南韓疾病管理廳專家和世衛組織（WHO）等其他國際機構都一致認為，物體表面殘存的COVID-19病毒並不會造成疫情傳播，過去也不曾有過被正式認定藉由物資或包裹感染的物傳人病例。據此，當局認為病毒不可能通過傳單等途徑自韓國進入北韓。

根據《路透社》，另一使北韓疫情爆發的源頭可能是中國。報導指出北韓放寬自2020年對中國貨運列車實施邊境封鎖禁令的幾個月後，北韓便首次承認了COVID-19疫情的爆發。

不過，韓國慶南大學教授林乙哲（Lim Eul-chul）指出，平壤很難將矛頭指向中國。「如果北韓斷定病毒來自中國，他們將不得不收緊邊境地區的檢疫措施，進一步重挫兩國貿易。」

目前，北韓聲稱疫情已經出現下降趨勢，不過專家仍認為確診數以及死亡人數仍被低估。

先前北韓也拒絕外部提供的人道救援，例如：疫苗以及其他相關醫療物資，當局諷刺美國在持續進行軍演，並對導彈計畫進行制裁的同時提供幫助是一種虛偽。

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責任編輯：黃皓筠

核稿編輯：楊士範