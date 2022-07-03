台母義父爭女兒，異國親權怎麼判？史上第一次最高法院的裁定被廢棄發回
我們想讓你知道的是
一般來說，在遭遇法定程序上用盡審級救濟的情況，才得以去聲請憲法法庭作為最後的手段，但在本案中，僅「暫時處分」就讓憲法法庭介入做出憲法判決，難道是程序的錯誤嗎？本文對憲法判決以及異國親權的判決標準做出詳細分析。
在台母跟義父爭奪女兒親權的訴訟中，義籍父親向法院聲請暫時處分，台北地院裁定台母應將未成年女兒交付給義父；並且，在改定親權的一審裁定前，義父可以帶女兒出境到義大利同住等。台母提起抗告、再抗告後，最高法院在111年2月23日駁回抗告確定，這個暫時處分的確定裁定以及前審的兩個台北地院裁定，是這次憲法判決審理的標的。
兩個多月前，憲法法庭在今（111）年3月18日做出暫時處分，暫時停止執行法院就暫時處分裁定的執行。5月27日，憲法法庭做出憲法判決，廢棄原本確定的暫時處分裁定，將案件發回最高法院。
過去都是最高法院廢棄發回下級審的裁判，這應該是史上第一次最高法院的決定被廢棄發回。
至於本案的部分，北院在今年1月6日裁定給義父單獨任之，台母針對這個裁定提起抗告，目前尚未確定，但這個確定親權的裁定，並不是這次憲法法庭審理的範圍。
111憲判字第8號憲法判決是《憲法訴訟法》上路以來，第一個裁判憲法審查，先前的暫時處分裁定，也是上路以來的第一個憲法暫時處分，以下就來介紹這個判決的主要理由。
暫時處分裁定，可以作為裁判憲法審查的標的？
《憲法訴訟法》第59條第1項規定：「人民就其依法定程序用盡審級救濟之案件，對於受不利確定終局裁判所適用之法規範或該裁判，認有牴觸憲法者，得聲請憲法法庭為宣告違憲之判決。」這是裁判憲法審查的法律上依據。
那麼，判決確定前的暫時處分裁定，只是本案判決確定前的「暫時處分」，算不算是這裡提到的「確定終局裁判」？
大法官認為算，認為憲法訴訟法第59條第1項提到的「確定終局裁判」，並沒有限於本案裁判，即便是非本案的裁定，像是這個案子的本案還沒確定，確定的是「暫時處分」裁定，如果已盡審級救濟，就包括在內。
這也是第一次大法官針對暫時處分裁定，進行憲法審查。
涉及的基本權：未成年人的人格權與人性尊嚴
大法官說維護未成年子女最佳利益，是憲法保障未成年子女人格權及人性尊嚴之重要內涵。法院的程序或裁判，應該以未成年子女最佳利益為最優先之考量。父母與未成年子女間的親權關係，也受到憲法之保障，維持父母與未成年子女間之親權關係，原則上要符合未成年子女最佳利益，交付未成年子女的暫時處分，也是要符合未成年子女最佳利益。
就此，大法官指出判斷未成年子女最佳利益，應審酌一切有利與不利之因素。接著，大法官指出其中兩個重要原則，可能是原本的裁定有應該審酌而沒有審酌到的地方。
- 第一：尊重未成年子女意願。
- 第二：繼續性原則（維持現狀原則）。
在尊重未成年子女意願部分，大法官引用《兒童權利公約》第12條第1項：「締約國應確保有形成其自己意見能力之兒童有權就影響其本身之所有事物自由表示其意見，其所表示之意見應依其年齡及成熟度予以權衡。」
在繼續性原則（維持現狀原則）部分，大法官引用國際兒童誘拐公約，又稱為海牙公約，這個公約避免兒童被帶離慣居地，以及兒童被拐帶後，兒童已適應於新慣居地，或兒童已表達拒絕返回原居地之意願者，仍避免違反兒童意願將其帶離新慣居地。
大法官提到在跨國父母交付子女的暫時處分，除非基於十分急迫而強烈的必要性，不能輕易地違反繼續性原則，甚至有違反未成年子女的意願，迫使未成年子女在本案裁定確定前「暫時」離開原本的慣居地而移居別國。
否則，除了對父母親權的行使有影響外，也違反憲法保障未成年子女最佳利益的意旨，構成對未成年子女人格權及人性尊嚴的侵害。
原本的裁定違憲之處
一、尊重未成年子女意願部分
大法官提到，法院的裁定並沒有審酌未成年子女意願的記載，雖然有提到父母之間的對立、母親曾經訴諸媒體、在社群媒體公開播放未成年子女影片，但這不是女兒的意願。
台北地院裁定的時候，女兒已經居住台灣，兩次裁定時，女兒的年齡是5歲8月、7歲8月，應該要讓她有在法庭內或外陳述意見的機會，就這個部分，原本的裁定有應審酌而未審酌的情形。
雖然台北地院有為女兒選任程序監理人，也調閱女兒在強制執行中的陳述，加上義大利心理醫師出具的訪視報告跟生活照片，最高法院因此認為即便沒有在法庭內詢問女兒，也不能認為有違法之處。
但大法官認為，在家事非訟程序中，只要未成年子女有表達意見的能力，客觀上也有向法院表達意見的可能，法院就要給她有表達的機會，讓她的意見可以讓法院審酌。
再來，憲法判決也指出讓未成年子女陳述意見，並不是只是單純聽取她的意見，必須認真考慮，說明意見是如何考慮，以免聽取意見流於形式。不論是交付子女的裁定，或是抗告程序，都應該使未成年子女有陳述意見的機會，這樣才會保障程序主體權，並符合正當法律程序。
二、繼續性原則（維持現狀原則）
大法官認為女兒在106年底到108年初，在義大利住了約1年，後來返回台灣到原本暫時處分二審裁定時，居住了約2年9月，女兒在義大利跟台灣的適應都好。如果是這樣的話，女兒住台灣的時間比義大利長，也適應台灣的生活跟就學，台灣可不可以認為是女兒的新慣居地？
這涉及到台籍的媽媽是不是應該將女兒交給義大利籍的父親，讓女兒移居義大利的重大改變，是法院判斷女兒最佳利益時應該審酌的事項。
尤其女兒年紀漸漸長大，對居住地的改變，更可能有適應的問題，讓女兒暫時離開居住跟就學適應也好的台灣，移居義大利，是不是符合女兒的最佳利益，是法院應該審慎審酌的事項。
Tags：
上班族與學生筆記必買！SwitchEasy魚骨牌iPad全系列配件
我們想讓你知道的是
SwitchEasy 魚骨牌全新推出觸控筆、支架保護套、磁吸保護殼、玻璃螢幕保護貼等iPad全系列配件，靈活多變符合多種使用情境，絕對是學生與上班族學習、辦公的首選利器。
2022年已是雲端當道時代，上班族日常辦公不再只有桌上型、筆記型電腦能夠選擇，各大電腦品牌也爭先推出能夠與市面上電腦、筆電相匹敵的平板電腦。平板電腦攜帶便利，不僅無論身處何種環境，皆能立即進入工作、學習狀態，甚至能夠取代傳統的紙筆，擁有寫字筆記功能，如今iPad也成為許多學生上課做筆記、上班族遠端工作時入手隨身電腦的絕佳選擇。
多種iPad使用情境，SwitchEasy幫你搞定
iPad帶給使用者高度的便攜性，因此支撐高度與觀看視角的各種使用需求也是或不可缺。SwitchEasy魚骨牌全新推出適合上班族辦公、學生做筆記等iPad系列周邊配件，不論是在家工作、追劇、觀看線上課程，抑或是外出攜帶，皆能符合各種環境的使用需求，質感配件不僅擁有產品的功能性，更讓生活多了些儀式感。
SwitchEasy創立於美國加州，多年來在果粉心中也一直是Apple配件的首選精品，所有產品設計都是為了原廠Apple而生，此次為了讓iPad運用效益最大化，開發出符合人體工學、外出居家兼用的精品配件。
學生必備iPad配件，讓你擁有真實書寫體驗
筆記、繪圖絕對少不了觸控筆的存在，EasyPencil Pro 4 iPad觸控筆只需要接近Apple Pencil一半的價錢，就能買到接近原廠質感的觸控筆，並且一次擁有3種不同筆頭，依據不同使用情境更換，亦可磁吸在iPad側邊、跨代使用，大多數iPad型號皆可支援。
3種觸控筆可替換筆頭分別為：
- 通用款 - 最接近Apple Pencil原廠材質，繪畫與書寫皆順暢
- 書寫款 - 金屬材質，通過15萬次耐磨測試，在類紙膜上書寫，也有原子筆手感
- 繪圖款 - 使用PA66材料，提供繪畫時超滑順與靜音體驗
若想要模擬在紙張上書寫的質感，可搭配PaperLike Note書寫版類紙膜使用，不僅擁有抗藍光護眼，磨砂顆粒模擬真實紙質感，高解析、無眩光，不必擔心沾附手上油污及指紋，是使用iPad創作、筆記的最佳選擇！
還原真實書寫體驗、筆記最佳視角就靠Origami全方位支架保護套，保護套支架提供了觀影、閱讀、繪圖等4種角度，可隨各種使用情境隨心轉換，不論是做筆記或是觀看影片，都能夠擁有最佳視角。此外，保護套擁有磁吸外扣的置筆功能，可收納iPad觸控筆，無觸控筆也不會多出筆槽空間。
針對長時間緊盯螢幕、久坐的iPad工作者，解決眼睛疲憊與肩頸問題
在長時間久坐的辦公環境下，肩頸酸痛也是iPad使用者一大困擾。
SwitchEasy推出符合人體工學設計的MagMount磁吸iPad支架，強力磁吸、加高支撐的特點，可直接吸附於SwitchEasy CoverBuddy巧控鍵盤磁吸保護殼，不需拆卸保護殼即可安裝，讓iPad也能變桌電！
針對上班族需要使用iPad文書處理功能，CoverBuddy提供了巧控鍵盤磁吸保護殼採業界獨家專利設計，可支援Magic Keyboard，讓鍵盤與iPad精準連結、緊密吸附，同時也是全球最輕薄的 iPad保護殼，採用極細纖維內襯，保護iPad不刮傷，還附有ApplePencil專用筆槽，能夠安全收納並支援ApplePencil 2磁吸充電。
上班閒暇之餘也不忘放鬆追劇，擁有抗藍光兼具高清畫質的GlassDefender抗藍光鋼化玻璃螢幕保護貼，也是需要長時間緊盯螢幕的工作者首選。SwitchEasy使用特殊技術處理，讓抗藍光保護膜能夠在還原最佳螢幕解析的同時，保有逼真色彩與裸機體驗，並有效阻擋藍光造成的眼睛疲勞及視力退化的可能。
SwitchEasy獨家推出一系列必入手iPad配件，在兼具外觀與實用的同時，更大幅增加了iPad在工作與學習上的便利性。若欲知更多iPad Air、iPad mini、iPad Pro等配件詳情，可前往 SwitchEasy魚骨牌官網深入了解。
本文章內容由「SwitchEasy」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。