台股上半年下挫4千多點、市值蒸發10兆，國安基金喊話：沒理由恐慌，不排除召開臨時會

受通膨、升息影響，股市面臨大震盪。截至今（2022）年初至今（1）日，台股已經下挫4276.54點，收在1萬4343.08，蒸發新台幣10兆。昔日少年股神已入住套房，處境艱難、不勝唏噓。對此財政部次長、國安基金執行秘書阮清華強調，台灣基本面仍佳，近日不排除召開「國安基金臨時委員會」研議穩定股市對策。

台股蒸發10兆，國安基金不排除進場穩定股市

台灣股市受到通膨、升息影響，指數連日下挫。今日仍未止穩，再度重摔482.65點，成交量新台幣3000.9億元，達近2年最低，終場收在1萬4343.08點，是亞洲股市中最弱。

從今年1月的高點1萬8619.61，像是自由落體一般開始下殺，到今日的1萬4343.08，總共跌幅達到4276.54點，蒸發新台幣10.2兆元。股民人心惶惶，市場上傳聞台股重要支撐已經跌破，後市恐不樂觀將繼續下探。

對此，阮清華接受《中央社》訪問表示，因為台股與國際市場連動性高，近期各國股市因為升息循環，加上高通膨等問題，導致市場經濟衰退聲浪漸大，台股也無例外。

不過，他強調，今天跌幅比美股深，有點「跌過頭」，看得出來投資人有些恐慌。阮清華重申，台灣基本面都位於全球水準之上，例如經濟成長率達到3.91%，5月進出口暢旺，分別創下單月新高、次高紀錄。

阮清華還指出，並非幾個交易日下跌就可以說「步入熊市」，要請投資人多看看基本面。他強調，政府相關部會、國安基金會持續密切關注金融市場動態，必要時不排除召開國安基金臨時委員會議，研議穩定股市的對策。呼籲股民切勿恐慌。

少年股神借貸、高槓桿，倒貼7位數

事實上，目前網路上各大股版已經哀鴻遍野，畢業文一波又一波，甚至醞釀多殺多的態勢，氣氛極為詭譎。一名年約30出頭的投資人David告訴《關鍵評論網》，他從前年股市大好時，踏入這個戰場，起初獲利相當不錯，後來大開槓桿，單月獲利至少都有6位數，可謂是大殺四方。

David透露，他甚至為籌措更多資金，連續申請了2次勞工紓困貸款（新台幣20萬元），並將全部資金都投入股市、加密貨幣市場。如今，各大市場不斷探底，除了賺得不夠賠以外，還倒貼了近7位數，又要開始償還勞工紓困貸款。

他說：「虧了一屁股以外，還有一堆貸款追著自己跑，現在還得面對物價通膨夾擊」。David情緒低落表示，這2年好像一場美夢，打開眼睛後是無邊地獄，當初認為俄烏戰爭打幾天就結束，現在一打半年都要過去了；一開始也覺得升息可能幾次就會落幕，沒想到如今是「升升不息」。

David自責表示，曾經以為自己是少年股神，現在住套房確認自己是個二百五。

在David除了身兼多份工作以外，也向親朋好友開始調頭寸，希望能度過這一次難關，也呼籲初入股市的投資人，一定要做好風險管理。像David這樣的年輕投資人並非特例。證交所公布，去（2021）年新開戶數為182萬822，累計開戶數達到2202萬3793，均創下歷年來新高。

此外，近年新開戶多為年輕人，年齡分布在30歲以下族群，開戶占比從2015年的30.8%，大幅成長到去年的42.9%，意味著每百人中就有近43位年輕人擁有證券戶，也是此波震撼教育下受傷最重族群之一。

至於，未來台股走勢，投信投顧公會理事長張錫表示，目前台股受到「融資多殺多」和國際利空影響，股市已經超跌，未來只要美國聯準會（Fed）7月照著市場預期升息3碼就有望利空出盡，8月就有機會見到反彈，建議投資人可趁機低接電動車、5G和高速運算的個股。

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核稿編輯：翁世航