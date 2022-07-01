台股上半年下挫4千多點、市值蒸發10兆，國安基金喊話：沒理由恐慌，不排除召開臨時會
我們想讓你知道的是
台灣股市指數連日下挫，今日仍未止穩，再度重摔482.65點，成交量新台幣3000.9億元，達近2年最低，終場收在1萬4343.08點。財政部次長、國安基金執行秘書阮清華重申，台灣基本面是全球水準之上，呼籲投資人勿恐慌，近日也不排除召開「國安基金臨時委員會」研議穩定股市對策。
受通膨、升息影響，股市面臨大震盪。截至今（2022）年初至今（1）日，台股已經下挫4276.54點，收在1萬4343.08，蒸發新台幣10兆。昔日少年股神已入住套房，處境艱難、不勝唏噓。對此財政部次長、國安基金執行秘書阮清華強調，台灣基本面仍佳，近日不排除召開「國安基金臨時委員會」研議穩定股市對策。
台股蒸發10兆，國安基金不排除進場穩定股市
台灣股市受到通膨、升息影響，指數連日下挫。今日仍未止穩，再度重摔482.65點，成交量新台幣3000.9億元，達近2年最低，終場收在1萬4343.08點，是亞洲股市中最弱。
從今年1月的高點1萬8619.61，像是自由落體一般開始下殺，到今日的1萬4343.08，總共跌幅達到4276.54點，蒸發新台幣10.2兆元。股民人心惶惶，市場上傳聞台股重要支撐已經跌破，後市恐不樂觀將繼續下探。
對此，阮清華接受《中央社》訪問表示，因為台股與國際市場連動性高，近期各國股市因為升息循環，加上高通膨等問題，導致市場經濟衰退聲浪漸大，台股也無例外。
不過，他強調，今天跌幅比美股深，有點「跌過頭」，看得出來投資人有些恐慌。阮清華重申，台灣基本面都位於全球水準之上，例如經濟成長率達到3.91%，5月進出口暢旺，分別創下單月新高、次高紀錄。
阮清華還指出，並非幾個交易日下跌就可以說「步入熊市」，要請投資人多看看基本面。他強調，政府相關部會、國安基金會持續密切關注金融市場動態，必要時不排除召開國安基金臨時委員會議，研議穩定股市的對策。呼籲股民切勿恐慌。
少年股神借貸、高槓桿，倒貼7位數
事實上，目前網路上各大股版已經哀鴻遍野，畢業文一波又一波，甚至醞釀多殺多的態勢，氣氛極為詭譎。一名年約30出頭的投資人David告訴《關鍵評論網》，他從前年股市大好時，踏入這個戰場，起初獲利相當不錯，後來大開槓桿，單月獲利至少都有6位數，可謂是大殺四方。
David透露，他甚至為籌措更多資金，連續申請了2次勞工紓困貸款（新台幣20萬元），並將全部資金都投入股市、加密貨幣市場。如今，各大市場不斷探底，除了賺得不夠賠以外，還倒貼了近7位數，又要開始償還勞工紓困貸款。
他說：「虧了一屁股以外，還有一堆貸款追著自己跑，現在還得面對物價通膨夾擊」。David情緒低落表示，這2年好像一場美夢，打開眼睛後是無邊地獄，當初認為俄烏戰爭打幾天就結束，現在一打半年都要過去了；一開始也覺得升息可能幾次就會落幕，沒想到如今是「升升不息」。
David自責表示，曾經以為自己是少年股神，現在住套房確認自己是個二百五。
在David除了身兼多份工作以外，也向親朋好友開始調頭寸，希望能度過這一次難關，也呼籲初入股市的投資人，一定要做好風險管理。像David這樣的年輕投資人並非特例。證交所公布，去（2021）年新開戶數為182萬822，累計開戶數達到2202萬3793，均創下歷年來新高。
此外，近年新開戶多為年輕人，年齡分布在30歲以下族群，開戶占比從2015年的30.8%，大幅成長到去年的42.9%，意味著每百人中就有近43位年輕人擁有證券戶，也是此波震撼教育下受傷最重族群之一。
至於，未來台股走勢，投信投顧公會理事長張錫表示，目前台股受到「融資多殺多」和國際利空影響，股市已經超跌，未來只要美國聯準會（Fed）7月照著市場預期升息3碼就有望利空出盡，8月就有機會見到反彈，建議投資人可趁機低接電動車、5G和高速運算的個股。
延伸閱讀
- 【炒幣入門】如何避免加密貨幣詐騙？中心化、去中心化與P2P交易所的差別在哪？
- 《精準選股》：給散戶一個簡單建議——不要在季報公布前後殺進殺出
- 長期投資者必備技能：做完功課打電話給上市櫃公司，針對過去、現在、未來問三件事
- 投資有如24小時不間斷為我們工作，為什麼還會賠錢？你必須知道的「投資試用期」
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
核稿編輯：翁世航
Tags：
AWS台灣雲端高峰會8月10日登場：實體活動盛大回歸，技術開發到產業趨勢兩日全掌握
我們想讓你知道的是
2022AWS台灣雲端高峰會將於8月10日在台北南港展覽二館盛大登場，聚焦雲端9大主題、超過45場產業與技術專題演講，為開發者與經理人提供深度交流機會，任何與雲端有所接觸的工作者都不容錯過。
AWS公開年度雲端技術盛會──2022 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）即將在8月10日至8月11日於台北南港展覽館二館舉行！歷經新冠疫情紛擾，睽違兩年AWS台灣雲端高峰會即將重回實體舉行，讓每位參與者走入規劃豐富的實體專區與各路開發者深度共學。立即報名點此。
今年主題「佈雲今日 ‧ 決勝未來」明顯表達數位轉型已是現在進行式。隨著新冠疫情及國際局勢改變的雙重影響，全球迎來的新常態經濟模式使雲端技術不再只是企業應變關鍵，更是走向安全、永續，以及鏈結未來的必經之途。因此，2022AWS台灣雲端高峰會中將展示當代最前瞻的雲端趨勢，帶領參與者運用現代化雲端洞悉市場數據，探索商業與技術的無限可能。
聚焦九大雲端主題：基礎設施、技術開發、數位轉型到產業實務面面俱到
今年AWS台灣雲端高峰會不只集結領域中傑出的AWS技術專家、產業代表以及社群領袖，舉辦超過45場的產業及技術專題演講，分享最佳實踐案例、Demo 實機展演和客戶案例分析，還規劃包含證照認證、實作演練、CISO實戰工作坊等與AWS相關課程及工作坊。除此之外，會場也設置「AWS Game day & Developer Lounge」與「新創焦點」兩大專區，讓會眾能在精心規劃的空間內與其他開發者、新創公司透過高度互動的競賽與短講，深度交流彼此技術與經驗。
2022年，AWS台灣雲端高峰會致力打造深度交流的產業平台，聚焦雲端技術的九大面向，搭配各具特色的活動設計，從基礎設施、技術開發、數位轉型到產業實務面面俱到。不僅為 C-level 與資深技術人員、企業經營與 IT 決策與管理者精心規劃議題內容，也在特別企劃內容中，為 IT Pro、解決方案架構師、開發人員、工程師與維運管理人員提供最佳實務經驗，讓無論AWS初學使用者還是資深產業經理人，都能在高峰會中吸收新知、了解趨勢，提升自我能力與視野。
無分初學大師，只要接觸雲端，你就應該參加AWS台灣雲端高峰會
符合以下關鍵字之一，你就應該參與AWS台灣雲端高峰會：
- 學無止盡－開發者、工程師、架構師
- 商業創新開發－新創團隊技術團隊成員
- 最佳化生產力－ IT專業人員、技術支援經理
- 掌握趨勢－創辦人、經營決策者
- 自我精進－學生、教職員、研究員
- 洞見趨勢－任何關注雲端趨勢者
AWS台灣雲端高峰會首日聚焦雲端服務、開發技術及新創，以技術相關內容為主，較適合具備初級主題知識之開發人員、工程師與 IT 專業人員；次日則圍繞產業解決方案提供、數位轉型等，以應用相關內容為主，較適合欲了解雲端技術如何為企業經營加分之經營決策者、解決方案架構師以及系統管理員。
如此縝密的規劃，無論是初上雲端的新手，還是乘雲縱橫產業多年的技術大師，甚至是非技術相關人士，都能在高峰會中依照自身工作職掌和興趣，安排個人化的專屬議程，從不同主題和技術能力演講中，滿足個人技術或視野的成長。
最重要的是，2022AWS雲端高峰會為免費參加，絕對是任何需要開拓雲端新經濟、自我加值的工作者不可錯過的年度盛會。
玩轉雲端核心技術！AWS DeepRacer人工智慧賽車同步登場
每年與台灣雲端高峰會共同舉行的「AWS DeepRacer智慧自駕車競賽」當然也不會缺席。AWS DeepRacer是 Amazon 產品背後所運用之人工智慧和機器學習等核心技術的具體化身，不僅是全球首個以自駕車競賽為主題賽車聯盟，也是機器學習（ML）與強化學習（RL）最友善、有趣、刺激的學習課程。
競賽設計不只替雲端技術增添不少趣味，激起各方開發者爭奪獎品、獲取冠軍榮耀的鬥志，搭配AWS所提供的免費入門課程及學習資源，更創造出技術學習與推廣的友善環境，也是AWS送給所有工程師最棒的寓教於樂場域。
精彩豐富的專題講座與寓教於樂的刺激競賽還不夠嗎？活動現場還有抽獎活動、深度參會集點以及問卷好禮，提早報到者再加碼早鳥禮！