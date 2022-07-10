【散文】陳柏煜〈另一種語言〉：學第二語言就是學第二樂器，生鏽而僵硬脆弱的絃是我台語的舌頭
我們想讓你知道的是
我的台語是偷聽媽媽和阿嬤講電話學來的，一周一次空中廣播教室，我只聽得到媽媽這邊，空白的時候是留給學生複誦的時間。從現在回望過去山丘，無論尖酸批評、苦楚、話家常都蓋上一層淡紫色的霧靄，內容迷濛不清，只有語言的韻律在霧中上下起伏；一陣風把那座山丘上竹林的聲音帶了過來。
文：陳柏煜
另一種語言
1
在馬槽或現代醫院出生不由嬰兒旅客決定（比如我，是在出生後再也沒有踏入過的台安醫院），他們或多或少是乞丐王子、安那塔西亞，只是他們並不知道，上帝保佑。某些生物出生後會緊緊跟隨身邊最大的移動物體，視其如母；顛倒過來，如果見到綠頭鴨就會有綠頭鴨母親，自動吸塵器——自動吸塵器母親。多可怕呀，被這樣隨機擺放，產生出隨機卻自認為深情的親子關聯，這震撼了生物課堂上的我。這還不是幸好，當時我身旁的是人類不是其他；幸好，她就是我親生母親。我並沒有錯亂地在某隻倒楣的寵物狗身上瘋狂找尋乳頭。母親在我身邊向道喜的親友說話，母語等於媽媽在說話。它擺在出生的我身旁。我注定自然地跟隨中文，就像一隻搖搖擺擺的綠頭小鴨。
我不大會說台語，說得不好，也不太願意說。台語和中文許多地方如此相像，可是又會在我認為理所當然處鬧彆扭。不相符、落空的地方，彷彿突梯的玩笑，彷彿在阿姨身上看見了母親的淡眉毛、圓臉——卻有一只高鼻子，我特別介意那鼻子，使得我與八成相似母親的阿姨疏遠了。後來課堂上學到台語保留了唐朝古音一事，阿姨就進化成姨婆，自傲地堅守過時的品味與美德。我也想到一代女皇武則天；中文則是有一些任性與囂張的小燕子。
比起聽懂台語，開口說才是真正的災難。我台語的聽力其實不壞，而這只讓情況更糟：在腦海中先掌握正確的發音與內容，默默排練暗喜萬無一失，一開口，句子如蘋果被削皮，顯現不知何時撞到的瘀傷，坑坑疤疤；對話的溜冰場上，發音不是站得太僵直就是頻頻摔倒；我像胸懷滿漢全席卻燒不出菜脯蛋的廚師。我想起高中時，叛逆地背棄從小到大的古典音樂訓練，進熱音社學電吉他所面對接近羞恥的挫折。
國小到高中，我都是班上（甚至全年級）那個最會彈琴的孩子。從來沒被質疑過的天分，變得十分可疑。在同學與學長厚重的期待下，我幾乎覺得自己是名詐欺犯。高貴的勳章格外輕盈，像隨便一片小碎紙別在胸前。（其中一個勳章：小五，對面那一邊［五年六班到十班］，傳說中的鋼琴天才約我到音樂教室「決鬥」；雙方各奏一曲，他騎士般地承認落敗。另一枚勳章：小二，班上才藝表演結束，又到隔壁與再隔壁班「巡迴」，導師踩著風琴踏板讓小小的我彈莫札特奏鳴曲，尊榮如高力士為李白脫靴。）
同學沒有收到我一夕轟動、竄起為社團明星的消息；學長沒有捕獲天賦異秉的學弟。第一次社團課驗收，我實在稱不上順利的表現，使教室壟罩一片尷尬的烏雲，好像我的失敗，不只使他們的期待落空，還損害到了他們的「自尊」。若鋼琴鍵盤是光滑的水面，我的雙手就是幽靈般敏捷的水黽，尤其左手，敏捷又有力；吉他指板上，左手瞬間淪為臃腫的牛蛙，橫衝直撞——打亂節奏生態系的不速之客。
我逼迫自己接受這隻不討喜的新寵物，悶著頭在不會有人出沒的校園角落練習半音階「爬格子」——對，就像練習語言一樣，結結實實地在稿紙上吐出一個個字，慌張又不耐，邊練琴邊吹著二樓的冷風，底下是籃球場與鬥牛的男孩，我懸掛在他們上面，我的手是笨拙蜘蛛，不會結網。
學第二語言就是學第二樂器。原先裝載在身體裡的內容，成了憋在內裡無法宣洩的東西，灼熱地翻攪，逆流食道。不多久，我就將台語束之高閣。（在客房、被撇清、彷彿非我所有的電吉他。）它還在我的裡面，但異物被新肉掩藏，密室的密道毀棄，共生互不打擾。生鏽而僵硬脆弱的絃是我台語的舌頭。
2
我聽得懂台語。周六晚上八點鐘，就在看完中視最新一集神奇寶貝後，媽媽會和住台中的阿嬤通電話，自大學時代開始，至今已經連播千餘集。她們講的台語是客廳角落的「方言」，電話是田野記錄的機器，阿嬤住在機器裡面。我讀小學時，阿嬤一段時間就上台北住一陣子。下午四點，她到鋼琴教室接我，問我要吃什麼點心（用國語，因為不常用使用它，口氣和情感都變得小心翼翼）。這隻訓練有素、不會自己討食的小狗，往往不動聲色；我們會有默契的散步到國中對面的便利商店。她知道我吃魚漿做的龍蝦棒會特別小口（想像它是從千百道關卡後，石槽中取出的神祕食物，吃了能學會瞬間移動；想像它是真龍蝦肉）；她知道我想要彩色小抱枕般的零食包，她以為我我和別的孩子一樣喜歡零食。或許她知道我喜歡的是贈送的神奇寶貝鬥片。
阿嬤過世前對我留下的最後三個印象：第一個，還沒上幼稚園的我把家樂福取名叫「零錯角」；第二個，我對著她無限反覆唱著一首叫「山洞洞洞洞……」的歌；最後一個，嬰兒的我第一次吃副食品，她拿小湯匙餵我水蜜桃，我對這個世界感到不可思議的表情。我們透過便利商店的落地玻璃窗看到大門口兩隻大白獅子，媽媽在辦公室裡改作業，爸爸教理化課，不久他們會為了升遷與應酬大吵一架，我和妹妹會躲在和室的棉被裡，感覺自己是塞在大紙箱中、去留未定的小貓。我和阿嬤正享受「下午茶」（只有我在吃），她心裡打算為我買一架鋼琴，兩年後，我黑色的大玩具會從想像的世界完完整整地掉進頂樓加蓋的「二樓」。
舅舅已經搬離「二樓」結婚買房，我和妹妹是他的花童。當時阿嬤還記得我所有小事，我反倒糊里糊塗，只記得對她（無聲）許的下午茶願望；任務完成，阿嬤又會消失（大人不會告訴小孩他們的行蹤，這實在非常的不公平），回到她的電話神燈中。
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百年汽車製造商憑什麼談環境永續？奧迪環境基金會與學生團隊跨界對談，共同為環境努力
我們想讓你知道的是
作為百年汽車製造商，尤其是像奧迪這樣的大型領導企業，對環境的影響想必是不可忽視。既然如此，奧迪能怎麼做？又能以什麼樣的方式來達成永續？
奧迪創新獎Audi Innovation Award （AIA）是奧迪自2018年起，為了尋找具有創意且能夠改善人們生活方式的新創團隊所舉辦。本屆奧迪創新獎更首度邀請學生團隊加入競賽，獲選的提案將能獲得獎學金。台灣福斯集團暨台灣奧迪總裁安薩瑞（Rahil Ansari）表示，今年奧迪以永續城市為主題，邀請了來自台灣頂尖大學的學生團隊，各自提出他們對城市永續的創意想法，藉由與學生交流，更能為奧迪帶來新鮮氣息，以及充滿活力的新創氛圍。
台灣學生挑戰國際競賽，實踐想法超興奮
本屆的評審委員，也是奧迪環境基金會的資深顧問Matthias Rossmann博士指出，這個深具啟發性的獎項，不僅將德國、台灣的企業與人才匯聚在一起，為了追求一個有意義的共同目標，彼此分享、激盪，是一件相當令人感到興奮的事情；更希望透過學生們新穎的眼光，來點亮這個世界的多種可能。
在台灣的四個團隊中，包括了代表清華大學材料科學與工程學系的蘇姮侒、清華大學工業工程與工程管理學系的林芮伃、臺灣科技大學應用科技研究所的張培旺，以及清華大學材料科學與工程學系的林曜宇。張培旺靦腆地表示，在參加之前，其實並不知道AIA是一個什麼樣的競賽，所以做了很多事前的準備；在實際參加後，更是認同AIA的理念，很高興有機會可以把自己腦中的想法，化為現實可行的作法。而來自清大的蘇姮侒也有同樣的感受，能夠把所學變成所用，甚至更進一步的推展擴大，是這次參加活動最大的收穫。
刻寫在DNA中的新創力，轉化成永續科技的動能
針對本次競賽的主題「永續城市」，學生們最初的確感到有些困惑。作為百年汽車製造商，尤其是像奧迪這樣的大型領導企業，對環境的影響想必是不可忽視。既然如此，奧迪能怎麼做？又要用什麼樣的角度來談永續？Matthias Rossmann博士認為，事實上，這正是全球的汽車製造商所面臨的挑戰，而奧迪願意正面接受這樣的考驗，並且做出承諾。因此在2009年成立了奧迪環境基金會，就是希望借力使力，將與環境相關的問題，透過科技、技術的力量來解決。藉由解決這些全球性問題的過程中，奧迪環境基金會更期待引發每一位奧迪人對環境的熱情與認識。
Matthias Rossmann博士同時也分享了奧迪環境基金會所進行研發的兩個項目。首先是與德國柏林大學合作，用於對付目前無所不在的塑膠微粒的智慧過濾器。這個過濾器被設計成適合安置在城市的下水道系統中，除了直接過濾掉有害的塑膠微粒之外，更重要的是收集這些東西的來源、型式，並且數據化，就能建立城市中的塑膠微粒熱區，以便針對這些地方進行防治、宣導及改善的工作。另一個非常有趣的項目則是與海德堡大學合作，開發配備了先進傳感器技術的無人機，用來監測樹林中的狀態，對於有志於保護植物生態系統的人來說，這無異為最有力的幫手。
從移動到居住，為下一個世代而生的解決方案
永續、環保的實踐，不再只是自備環保餐具和環保袋而已，奧迪環境基金會把這個影響巨大、需要全球一起努力的環境議題，視為一個創造的契機，一個能夠透過創新思維、前端科技，打造出更適合人們生活的環境的機會，也是幫助我們的地球資源能夠永續循環的機會。
在精彩刺激的競賽之後，2021年的奧迪創新獎AIA圓滿落幕，所有參加的團隊不只具備很強的新創能量，也提出了非常有趣、複雜的設計。而學生團隊的優秀表現，更是令評審耳目一新且印象深刻。Matthias Rossmann博士表示非常期待將來能有機會，與這些學生們一起工作，嘗試更多的可能性。安薩瑞總裁（Rahil Ansari）也提出了願景，希望透過這樣的共識以及共同努力，可以加速打造一個永續的、宜居的、對所有人都更好的，專屬於下一個世代的居住環境。