《菊元百貨》：藉著《台灣日日新報》密集廣告，從此開啟了菊元百貨的「大外宣」

文：文可璽

菊元百貨「大外宣」

「廉賣會」特賣活動在一九一○年代開始後，直到一九二○年代末受市況不景氣影響，商工會更加盛行舉辦，由於活動都會持續一段時間，會員的店面美化可以直接刺激消費慾望，也攸關活動成敗與生意好壞，商工會多盡量勸導各商店裝飾自家店頭，櫥窗展示此種與視覺美學有關的新時代廣告方式進入台灣後，玻璃櫥窗的陳列與裝飾，逐漸成為店面吸引顧客不可免的廣告手法之一。

隨櫥窗競賽而來的成效，則鼓勵更多商家共同加入美化店面，其目的無非讓市街的商店，從點到線的串聯，更擴大為面的活絡町區商業。一九二一年底，台北市首見舉行飾窗競技比賽之後，一些大型活動，如共進會或始政紀念會，為刺激商業與消費，也相繼舉辦窗飾比賽，新竹、基隆、嘉義、台南、高雄各城市的商業街內，越來越多的商店加入此項較為新式的實體廣告比賽，配合的活動則有美術商業展覽會、商工祭、廣告祭、產品展覽會、納涼會等慶祝節日或廉賣會。

經過幾年推廣下來，從一九三○年代的老照片即清楚可見，店頭陳列的方式已大為改進，且在知名商店內已非常普遍，櫥窗類的商品已不再是隨意擺放到塞滿為止，甚至能經過清楚分類、空間留白的陳列設計，抓住消費者的眼光，提高購物慾望，在寫真照片中，如中島藤製品商會的店頭，產品皆井然有序的陳列，大型藤製品或吊掛或排列一側，玻璃櫥窗內則展示體積較小的商品。

Photo Credit: 前衛出版提供 台灣物產商中島藤製品商會的店頭陳列。

東陽商店製菓部的櫥窗內，以銷售的罐頭塔整齊堆疊出豐盛的視覺效果；又如古川洋服店店頭門面櫥窗，除了經過美化擺飾的衣布料展示之外，更有人形模特兒穿搭最新洋服的陳列其中。而這都是菊元百貨公司還未興建前的商店，以實體櫥窗廣告刺激消費的例子。至於菊元百貨，在一九三七年的台北商工祭窗飾競技中，也曾以摩登的夏日泳裝櫥窗裝飾得獎。

此外，在新聞紙類的廣告上，由於能較廣泛影響閱聽大眾，各國的百貨公司創設後，很快能夠利用大眾媒體的優點與影響力，大量的在報紙與雜誌上做廣告宣傳。一九一七年十月，上海先施百貨創辦，在開業前即曾利用《申報》連載廣告長達一個月，期以「價廉物美，建築宏偉，佈置壯麗，貨物豐盈」的大百貨公司宣傳，深植消費者的腦中。其中，先施百貨廣告形象的構成中，甚且可以看見其建築畫仿自法國玻馬舍百貨公司（Le Bon Marché）巍然壯觀形象的蛛絲馬跡。

菊元百貨未創設前，菊元商行已非常重視櫥窗的展示，毫無意外的，在榮町菊元百貨建築上，也考慮到玻璃櫥窗的重要性，面榮町通和京町通方向即有陳列櫥窗設立，還獲得了台灣第一「現代化櫥窗」之雅稱。

菊元廣告大觀：重點介紹《台灣日日新報》廣告

菊元商行主要以吳服起家，位在榮町的百貨公司未設立前，主力報紙廣告仍為吳服商品，皆可清楚看見主打的商品，以及每到年底或年初的吳服廉賣廣告。

但自從菊元百貨設立後，《台灣日日新報》眾多的菊元廣告宣傳，已由傳統的吳服商店逐漸轉向具有氣派格局的百貨公司，也最能看出菊元品牌面對消費大眾的轉變。商品「廣告」自十九世紀世界博覽會期間成為宣傳商品的利器，進入二十世紀之後，更加成為廣告主普遍利用的銷售宣傳工具，有任何新產品或進口商品的消息，或者公司行號的形象宣傳，也利用接觸面廣的報紙與期刊來曝光。

日本明治初期，最先有藥品商如寶丹、精錡水大量在報紙曝光，出品精錡水的生產者岸田吟香甚至還是報紙記者，並巧妙運用報導人身分，常常偷渡精錡水廣告在報導內，再藉由讀者回函吹捧藥效如何有效用，此種業配文之浮濫，還引發輿論批判，廣告的影響力可謂不小。

而百貨公司因為流通大量製造的產品，對業主來說，雖然壓低了成本，卻也必須快速銷售產品，消化積壓的成本，為促使大眾提高消費慾望，銷售活動與廣告量也隨之提高。以台灣而言，觸及面廣的《台灣日日新報》，成為最主要的廣告託播刊載體，菊元百貨也不例外，開幕以後，每個月都可觸及到菊元廣告，更不用說年初新春、年中中元節及歲末特賣等大型促銷活動。

興建中的菊元百貨與新公司組織，陸續藉日日新報的報導，加強百貨公司走在時代前端的印象，且擁有最流行及種類最多的商品，同時，在業配報導之餘，隨後而上的廣告，也成為刺激買氣、相輔相成的強心劑。一九三二年十一月三日報導，台北榮町一角，一棟興建中的大建築物菊元百貨公司，在城區內嶄露頭角，再接下來的新聞也預告，最快十一月二十日就會竣工落成，並以公司組織的陣容面對消費市場。一九三二年十一月二十一日起，菊元百貨開店廣告密集出現，從此開啟了菊元百貨的「大外宣」。以下即以《台灣日日新報》為主軸，其他刊物為輔，挑擇重點廣告，整理開幕後至戰爭時期，曾出現的菊元百貨廣告大事。

菊元預告開幕日的廣告見報後，一九三二年十一月二十七日，日報繼續露出菊元百貨落成式將舉辦敬老會的新聞，二十九日再又加強一次，隔天還有一天的敬老會活動，可以到菊元參觀。譯文如下：

菊元商行的百貨店落成式

二十八日起舉行三天

三十日敬老會

菊元商行六層樓建築的百貨店於台北市榮町一角落成，預定十二月一日開張，在此之前為供一般民眾觀賞，將於二十八日起於五樓的食堂舉行為時三天的落成式。二十八日下午四點主要有官民約二百名，二十九日為榮町、京町通的人約二百名，三十日為全島的客戶與大稻埕方面的人約二百名，同樣於下午四點招待，另三十日下午一時起舉行敬老會，不論內地台灣，七十歲以上老人皆可觀賞本百貨店。敬老會不另行發送招待狀，請隨意到場。

Photo Credit: 前衛出版提供

一九三二年十一月二十九日新聞不間斷，記載前一天二十八日午後四時，菊元百貨公司正式盛大舉辦落成宴會，招待約二百名官民的情景。來賓從一樓至六樓依序觀賞，經過一小時的參觀，五點在五樓食堂舉行儀式，會中店主重田榮治氏講述他在明治三十六年（一九○三）開始從事綿布盤商業以來的回顧，以及百貨店開設的經過與目的等，之後眾來賓一一獻上祝賀詞，再由女給提供酒宴之間的餘興表演節目。菊元百貨的落成，先從官方名流的口碑帶動，熱身過後，隔月十二月三日，就可看見菊元開幕及之後密集的廣告接力而出。