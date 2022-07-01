香港國安法下，港台兩地關係難回到從前

（中央社記者張謙）2019年中香港爆發「反送中」運動後，香港和台灣的關係進入寒冬，有分析人士認為，隨著港區國安法的落實執行，恐怕兩地關係今後難以回到從前。

港台關係歷來時好時壞，主因是受兩岸關係影響。兩岸關係不佳時，兩地關係變差，比如台方派員受阻；待兩岸關係好轉時，問題才會出現鬆動。

有人說，按照以上邏輯，當前低迷的港台關係也許會隨著兩岸關係的改善而再次出現轉機。但當前的問題是，港區國安法已改變了香港的政治生態，也連帶改變了港台關係的基礎。

因此，有分析人士推測，今後港、台關係已無法回到從前，特別是在政治層面。

一個明顯的例子，港區國安法於2020年中成為香港的法典後，港府在處理涉台事務上明顯一刀切地嚴格執行國安法中的「分裂國家罪」，要求台灣官方外派駐港人員簽署承認「一個中國」承諾書。

台灣官方外派駐港人員由於拒簽「一中」承諾書，以致未能獲香港當局續發工作簽證，被逼撤離香港。

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此外，在港區國安法實施一年後，台灣在港機構及香港親台僑團的活動空間也立即受限，令香港的「雙十節」慶祝活動基本消失。

去年10月，香港一些親台僑團原先計劃舉行慶祝「雙十節」慶祝活動，且已預訂餐廳設宴慶祝。他們為了避免觸犯國安法，已主動做了規避，改以辛亥革命名義慶祝。

儘管如此，有關方面仍然以其他手段令活動未能舉行。

過去每年「雙十節」，台灣駐港機構也會以僑團之名舉行「雙十節」酒會，也以紀念辛亥革命名義進行，但去年駐港機構在沒有官方人員主事下，已暫停籌辦酒會。

在過去的「雙十節」酒會中，雖然台灣駐港機構不能公開懸掛「中華民國」旗幟，但也會以視訊方式展現旗幟，但觀察親台僑團去年底所遇到的情況，恐怕駐港機構今後復辦酒會，也可能會面對相同困難。

事實上，去年「雙十節」之前，《星島日報》就曾刊登保安局局長鄧炳強的專訪，他警告市民不能趁「雙十節」從事「把台灣從中國分裂出去」的行為，否則當局會嚴格執行國安法。

顯然，在港區國安法之下，本地所有慶祝「雙十節」的活動，都有可能被港府視作「分裂中國」的行動。

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親台港人慶祝「雙十節」由來已久，回顧過去，這些活動所享有的政治空間大概可以分為兩個時期，一是「寬鬆期」，二是「緊縮期」。

在港英政府年代，僑團慶祝「雙十節」享有寬鬆的環境，當年臨近「雙十節」，香港大街小巷都懸掛了大量「中華民國」旗幟，旗幟隨風飛揚，紅遍港九新界。

進入90年代，隨著香港主權轉移只剩下不到10年，英國已有撤出香港的準備，北京則展開接管香港的部署，香港涉台問題成為北京的焦點之一。

從這個時候起，親台僑團的「雙十節」慶祝活動進入了「緊縮期」，開始受到制約。

據了解，在北京接管香港前，當時準備擔任行政長官董建華顧問的葉國華已與台灣駐港代表鄭安國取得默契，香港回歸後，公開場合不能出現「中華民國」主權象徵，室內則一切如舊。

香港回歸後，台灣駐港機構遵守了有關默契，但個別僑團未予理會，每年10月10日都會在某些街道上懸掛「中華民國」旗幟，一般很快被當局拆除，並在國父孫中山革命根據地的紅樓舉行升旗典禮，高唱「中華民國」歌曲。

但在室內，無論是台灣駐港機構以民間名義舉辦的酒會，或是僑團本身，在酒店或餐廳舉辦活動，都會以各種方式展示「中華民國」旗幟，比如在視訊中顯現，這也是在「緊縮期」內的一種「灰色」做法。

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不過，從去年起，在「緊縮期」內的寬鬆做法已不復存在，基本上任何在酒店或餐廳的「雙十節」慶典都被視為違反「一中」原則，被有關方面以各種方式叫停。

與此同時，紅樓的升旗典禮也被禁止。

這也代表在港區國安法之下，香港任何涉台的活動，只要被視為逾越「一中」原則的，都受到嚴控，台灣在港的政治空間明顯進入了「嚴控期」。

如果說港區國安法嚴格規限了台灣在港的政治空間，更嚴格的規定恐怕還在後頭，因為港府將為基本法23條立法。

香港基本法第23條規定，「香港特別行政區應自行立法禁止任何叛國、分裂國家、煽動叛亂、顛覆中央人民政府及竊取國家機密的行為，禁止外國的政治性組織或團體在香港特別行政區進行政治活動，禁止香港特別行政區的政治性組織或團體與外國的政治性組織或團體建立聯繫」。

香港主權轉移以來，當局一直未能為23條進行立法。

在「反送中」之後，中國全國人大主動為香港訂定國安法，但只納入23條部分規定，其餘留待港府自行立法，而這項工作預料將由新一屆香港特別行政區政府完成。

鄧炳強此前已多次公開談及23條立法事宜，並指23條列明香港需要立法禁止7類罪行，當中5類並未包含在港區國安法內，即使現行的刑事罪行條例也不足以應對。

換言之，港府為23條立法時，要訂定懲罰的罪行還有竊取國家機密的行為、禁止外國的政治性組織或團體在港進行政治活動、禁止香港政治性組織或團體與外國的政治性組織或團體建立聯繫。

在字眼上，雖然23條的上述規定只寫「外國的政治性組織或團體」，但一旦立法通過，港、台兩地的政治聯繫都有可能陷入法網。也可以說，台灣在港的政治空間只會愈趨狹窄，在涉及「一中」問題上沒有灰色地帶。