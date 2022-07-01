中國AI巨擘商湯科技「禁售期」結束，大股東立刻跳船，股價閃崩47%市值蒸發120億美元

中國人工智慧巨擘——商湯科技（Sense Time）去（2021）年赴香港風光IPO，當時大股東為穩定市場信心，承諾6個月不賣股票。未料，今（2022）年6月29日「禁售期」在結束後，大股東立刻跳船、股價閃崩47%，成交股數暴增至19億股，單日市值蒸發120億美元（新台幣3564億元），引起市場一片譁然。

商湯風光上市，定價翻倍再翻倍

商湯科技是一間總部位於香港的人工智慧（AI）公司，由中國科學家湯曉鷗於2014年創辦。該公司主要的願景是「虛實結合生活體驗」，4大業務包含：企業智慧管理、智慧城市、智慧自駕車系統，還有智能家居等。

去（2021）年商湯已經被美國國安單位盯上，該公司被揭露支持中國軍事活動，才被美方列入中國公司黑名單。儘管當時許多國際資金已對其卻步，但仍無法阻止商湯的腳步，持續前進香港IPO。

商湯為了使交易順利，尋找了許多中國投資者支持，包含執行主席徐立、首席科學家王曉剛。此後股票發行又引進9位基石投資人，認購了商湯IPO中近60%的股份，他們還承諾「在6個月內不出售其股票」，給市場打了一劑強心針。

根據華爾街報導披露，商湯還有許多外部投資者，包括美國私募投資公司銀湖（Silver Lake）、高通(Qualcomm)旗下風投部門Ｍ以及日本軟銀（SoftBank）的Vision Fund。這些投資者所持股份中至少有一半，也受到6個月禁售期的限制。

2021年12月30日，商湯科技成功上市，籌資人民幣54億元，當時聲勢極佳，幾個交易日內股價翻倍，最高到過每股9.7港元，是上市定價的2.5倍。

Photo Credit: 中央社 紐約時報曾報導，中國政府在新疆運用商湯開發的人 臉辨識系統監控維吾爾族人。圖為商湯科技在7月世界人工智能大會中展示的辨識系統畫面。 中央社記者沈朋達上海攝 2020年9月30日

大股東跳船，引發拋售潮

未料，今年6月29日禁售期在結束後，股價開始下挫接近腰斬，市值蒸發近120億美元（新台幣3564億元），股票遭大量拋售，隔日股價大跌47%，至每股3.13港元，引起投資者一片譁然。

中國媒體《新浪財經》直指：「所有人都能跑路，唯有創始人不能，創始人就像一頭拉磨的驢」。這樣拋售的情況，並不是不看好商湯的前景，而是使投資人沒有信心。

再加上，自從2020年以來中國經濟開始下行，80%的中小投資機構關閉，即使大型投資機構，也很難募到資金了。報導分析，市場落袋為安、現金成了首要的選擇。目前商湯的投資人中，有的缺錢，有的基金需要清算，有的正在裁員，景氣不好，沒有一個人容易。

中國AI產業受挫

商湯對於中國來說，並不僅是一間AI公司而已，而是中國推進下世代科技戰略藍圖的重要一步。根據《華爾街日報》報導指出，諸如半導體、5G移動設備，量子科學，生物技術及綠色能源都需要AI協助推動。

事實上，報導引述哈佛大學貝爾福科學與國際事務研究中心（Belfer Center for Science and International Affairs）研究指出，中國可能很快就會成為全球AI領導者，現在某些領域中國已經是世界第一，例如：人臉識別、語音識別和金融科技領域等。

而商湯就是重要的推手。報導直指，商湯作為中國「人工智能四小龍」（商湯、曠視、雲從、依圖） 裡的領頭羊，從現在的情勢來看，已經對中國人工智慧產業造成了打擊。

商湯虧損嚴重

另據中國媒體《侃見財經》分析，未來商湯的可能不太妙。雖然據2020年財報顯，商湯是亞洲最大的人工智慧公司；同時還是中國最大的電腦虛擬軟體提供商，市場份額達11%。

但是商湯科技的未來依然存在3點不確定性：巨額虧損、客戶增速放緩、監管風險。

商湯最新財報顯示，其營收成長的同時，虧損金額也在持續放大，2018至2021年累計虧損高達人民幣377億元，其中光是2021年巨虧就達到了人民幣171億元。

然而，商湯持續虧損的主要原因是，營收無法負荷巨額的研發與管理費用，以2021年為例，商湯科技收入為人民幣47億元，研發與管理費用合計高達人民幣59億元。

還有高額的人事費用，管理者薪資高得令人訝異，10多名主管共獲得人民幣6.8億薪資，人均年入超人民幣6800萬元。而在可見的未來，這些鉅額支出將持續拖垮商湯的股價，也讓投資人相當憂心。

不過，商湯發言人回應，不便就股價發表評論，但相信長期成長和價值將得到投資者認可，其技術受到許多客戶和合作夥伴的信任，將繼續吸引市場的關注，增加投資者的信心。

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核稿編輯：翁世航