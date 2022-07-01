杜特蒂卸任前勒令關閉Rappler，菲律賓媒體還得在小馬可仕政權夾縫中求存
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對於杜特蒂在卸任前勒令關閉《Rappler》，不同於新聞界及民主人士的擔憂，許多菲律賓民眾卻很高興看到《Rappler》遭勒令關閉，不禁讓菲律賓媒體工作者失望一般民眾對新聞自由的無感。
文：李宗憲｜國際記者、馬尼拉雅典耀大學碩士
「他總能帶來人們預期中的驚喜！」菲律賓記者在推特上寫下這段話，諷刺打壓媒體自由的杜特蒂政府，在執政的最後一天勒令新聞機構《Rappler》停業。
《Rappler》被命令關閉的消息，是諾貝爾和平獎得主、《Rappler》執行長瑪麗亞瑞薩（Maria Ressa）6月28日在美國夏威夷參加美國智庫「東西中心」（East-West Center）的國際媒體會議時公佈。
幾個小時後，菲律賓證券交易管理委員會（Securities and Exchange Commission）證實了這項命令，並重申：根據上訴法院2019年判決，《Rappler》屬大眾媒體，須由菲律賓人全額控股。《Rappler》向eBay創辦人歐米迪亞（Pierre Omidyar）旗下的歐米迪亞網路（Omidyar Network）發行存託憑證，給予外國實體控制權，已經違憲。
對此，《Rappler》發表聲明表示一切照舊，且認為「未經法院批准不會立即執行」，因此組織將持續運作。但從各媒體當天拍攝《Rappler》總部的照片看來，證管會的停業命令的確多少影響了辦公室氛圍，氣氛低迷。
杜特蒂卸任前勒令停業 針對性強
菲律賓證管會的勒令《Rappler》停業的作法，讓大部分的媒體及進步派人士都無法接受。他們認為，《Rappler》是因為過去嚴厲監督杜特蒂政府而被盯上，且政府選在卸任前做出停業命令，意有所指、針對性很強。
《Rappler》記者朱爾斯吉昂（Jules Guiang）在推特寫道：「杜特蒂政府通過打壓獨立媒體，為小馬可仕政府鋪了道路。媒體不是公關，它也不是國家的敵人。我們把事實帶給人們，讓他們做出明智的決定。」
瑞薩也呼籲新上任的小馬可仕政府，與記者合作。她說：「我們在這幫助您，給菲律賓一個更好的未來。我們不是你的敵人。」
更早前，菲律賓國家電信委員會在6月18日要求網路服務供應商封鎖《Bulatlat》新聞網、《菲律賓人周報》（Pinoy Weekly）等28個網站，理由是這些網站支持且宣揚假訊息和恐怖主義。
菲律賓全國記者聯盟（NUJP）發表聲明：「在杜特蒂政府執政的6年中，我們看到法律訴訟和監管程序被用來當作鉗制新聞的工具，這些和政府所吹噓的基礎設施項目一樣，構成了杜特蒂留給後人的一部分。」聯盟並呼籲新聞界和人們必須團結對抗政府的壓制，以捍衛新聞自由。
事實上，《Rappler》只是在過去幾年，被政府視為眼中釘的新聞機構之一。曾是菲律賓最大的新聞集團ABS-CBN電視台，2020年換照未過被下架，社會普遍認為這是因為ABS-CBN得罪度杜特蒂。今年初，該頻道由杜特蒂的友人奎博洛伊（Apollo Quiboloy）及菲國富商維亞（Manny Villar）的電視台接手。
美國前國務卿希拉蕊（Hillary Clinton）在推特為《Rappler》遭勒令停運一事抱屈，立刻招來大批菲律賓網友回應抨擊《Rappler》。
菲律賓人對新聞自由無感
不同於新聞界及民主人士的擔憂，許多菲律賓民眾卻很高興看到《Rappler》遭勒令關閉。像是在相關新聞評論中，有網友說：「太好了！假新聞網站被關了！」、「記者應該向政府低頭，而不是政府對記者低頭」，紛紛讚賞《Rappler》停業的命令。
其實，牛津大學路透新聞學研究機構（Reuters Institute for the Study of Journalism）6月15日發佈的一份《2022年數位新聞報告》顯示，在菲律賓15個新聞品牌中，《Rappler》在菲律賓的公眾信任度排名中墊底，僅有46％。但比前一年上升了一個百分比，但不信任度有32%，比去年新增了3個百分點。
這樣的調查結果很快被反對《Rappler》和獨立媒體的人大作文章，許多網紅或杜特蒂的支持者用該調查報告來詆毀《Rappler》，導致牛津大學路透新聞學研究機構不得不發表聲明稱，信任度排行不應該被用來攻擊《Rappler》。
而《Rappler》則強調，該調查顯示民眾對新聞品牌的信任度整體下降。並稱該報告並未考慮到網路訊息及社交媒體的網紅在現今的媒體中佔有主導地位。《Rappler》並引用報告中提到「獨立媒體因報導當權者而受到尊重，但往往受到相關政客支持者的極度不信任。」
在大學教授媒體的一名ABS-CBN記者對我說，「許多菲律賓人根本對新聞自由無感，他們不懂新聞自由對民主的重要性。」也因此，許多菲律賓記者其實百般無奈，甚至有其他記者對現況感到失望，想要離開新聞業。
小馬可仕時代來臨
而就在《Rappler》遭勒令停業的隔天，小馬可仕6月30日正式上任，成為菲律賓總統，這將是馬可仕家族在菲律賓二度掌權，也標誌著菲律賓嶄新時代的來臨。但這對菲律賓各家媒體及每一名新聞記者而言，無疑是戰戰兢兢。
獨裁者之子小馬可仕就職典禮當天，場外有許多穿著黑衣的抗議人士高舉「Defend Press Freedom」（捍衛媒體自由）標語。菲律賓大學迪里曼分校（University of the Philippines Diliman）副教授阿勞（Danilo Arao）接受菲律賓媒體採訪時說，杜特蒂政府下令關閉《Rappler》的舉動顯然是對新聞自由的攻擊，而現在的問題不僅僅是關於《Rappler》的，也是關於對新聞界的攻擊。
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《國際大風吹｜行動講堂》Ep2：走進戰火下的創傷現場，救援行動如何重新牽起人際間的珍貴聯繫？
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《國際大風吹｜行動講堂》Ep2聚焦於戰爭中最大受害者──砲火下流離失所的人民，節目透過影像與聲音，帶領觀眾凝視全球戰爭中流離失所的人們，認識世界展望會長達數十年的難民人道救援經驗。
由李漢威、蔡尚樺聯手主持的直播節目《國際大風吹｜行動講堂》第2集已於6月14日首度播出，本次特別邀請華人紀實攝影師張雍、台灣世界展望會會長李紹齡對談，帶領觀眾凝視戰爭中流離失所的人們，聆聽相遇與別離的故事，也讓觀眾認識世界展望會長達數十年的難民人道救援經驗，以及他們對於每場救援行動專業審慎的態度。這些因你我支持而促成的救援行動，都是為了重新牽起人際間被鋼鐵與火藥所摧毀的繫帶，世界展望會的工作人員則背負著託付與使命親臨現場，陪伴人們度過戰火下的煎熬苦難。
「我們不只看到《月球背面的逃難場景》，還聽到月球背面的哭聲，所以世界展望會從來沒有選擇，只有無條件的接納與支持。」
數據解析：你我未曾意識到的「月球背面」
俄烏戰爭打響至今已逾三個多月，因戰事被迫離家的難民人數也急速攀升。根據聯合國難民署統計，截至5月29日已經有超過680萬人自烏克蘭境內出逃至波蘭、匈牙利、羅馬尼亞等鄰近歐洲國家，國際移民組織（IOM）的一項研究也預估有將近800萬人在烏克蘭境內流離失所，總計相當於將近四分之一的烏克蘭國民因為無情戰事淪為難民。
你可能不知道的是，當烏克蘭戰事成為網路熱搜的同時，歐洲大陸遙遠的另一端也存在一群面臨相同困境的人們。根據聯合國難民署的統計數據，截至2020年底全球共有8240萬人被迫流離失所，受俄烏戰爭影響產生的難民僅占全球難民總數的18%。這意味著全球戰火不只存在於烏克蘭與俄羅斯之間，當我們揭開數據，就會發現其中還包括敘利亞內戰、阿富汗戰爭，以及中東或非洲部分地區長久性的區域武裝衝突。而更令人不忍的是，在8240萬流離失所的難民中，兒童人數占比竟高達42%，這些本與戰火紛爭最不相干的族群，卻需要承受這一切悲劇性的後果，甚至改變了他或她的一生。
走入真實現場：救援最前線的世界展望會事工
「在普遍國際的人道救援中，有一種描述是『戰爭已經逐漸敘利亞化』。」國際戰火衝突的時間拉長，不只剝奪以千萬計的孩子們在正常生活環境下溫飽、健康成長的權利，複雜的環境更讓兒童拐騙及販賣、女性保護問題隨之而來。
這些數字不只意味者數百萬家庭的不幸遭遇，更是戰爭對社會關係的撕裂創口；只有當我們直視數字時才會猛然驚覺，原來世界比想像的更加不平靜。特別來賓張雍也感慨道，這些數字正是驅使他走入現場的動機之一，他想要與人們面對面的互動，相處、攀談、接觸……藉此豐滿個體生命的輪廓，讓人真正為人，不再只是數據中的千百萬分之一。而就在奔走無數逃難前線，體會萬千生離死別後的某天清晨，他一如往常地在路上慢跑，突然瞥見有隻毛毛蟲正緩慢地在路上爬行，於是他停下來，小心翼翼地將其安置路旁，又跑了幾步以後，他猛然發現道路上竟然還有好幾十隻毛毛蟲。但因為能力實在有限，無法將所有毛毛蟲一一安置，最終，他只好繞道而行。
當這猶如寓言故事般的親身經歷與冰冷的統計數字相互對比，它給了我們更為震撼的啟示──除了網路媒體讓我們看到的景象外，還有更多我們看不見的地方，甚至是連攝影記者都難以進入的角落，裡頭還有更多的生命也如同烏克蘭的難民一樣急需救援，而僅靠我們一己之力能做的卻非常有限。面對遙遠且數量龐大的求助者，事實上是需要如同世界展望會這般更大、更有組織的團體，才能凝聚足夠的力量，給予急需救援的人們實質幫助。
例如今年的烏克蘭難民救援行動，除了協助安置順利出逃、在歐洲國家顛沛流離的難民以外，第一時間世界展望會也進入烏克蘭，給予前線無法逃出的人們最緊急的「物資救援」，包含水、糧食、燃料等；幾經輾轉後，部分烏克蘭人也在三月陸續回到故土，此時首當其衝的就是飲用水的處置，接著便是家園重建的漫漫長路。於是世界展望會也於同一時間向當地註冊進駐、開展地方資源網絡，協助難民重建家園，從最基礎的庇護所開始向外擴充，包括生活生計、孩童教育、婦女保護、家庭與心理治療等。
救援施行：世界展望會人道救援的執行策略
人道救援行動涵蓋甚廣，下至民生物資援助、上至個體關懷照護及社會系統建置，面對如此緊急又錯綜複雜的需求，世界展望會也嚴肅謹慎的對待，從前期評估到後期規劃都有完備的流程，系統性的把關所有環節，並於地方上累積更豐沛的區域網絡及行動量能，張開更多防護網，最後運用專業落實每份跨海祝福，建立關懷世界與孩子的正向循環。
一、漸進式評估與規劃
首先審視對象於生理、安全、社會等各方面需求的急迫性，擬定不同階段的救援行動。優先項目為「挽救生命」，例如供給糧食飲水補給、遞送生活物資等，滿足難民生理上的基礎需求；接下來則以「陪伴、關懷」為進階項目，例如提供基礎的庇護所收容，或是成立婦女兒童專責關懷中心、教育機構，旨在建置完整的安全及社會生態，給予難民最大的協助。
二、服務團隊在地化
世界展望會在工作執行時，總是會盡量組織在地的團隊，或與當地且具信譽的非政府組織共同完成，避免因各地不同的語言、文化、風俗民情而產生隔閡，也讓地方上資源及訊息網絡，能以最有效率的方式展開，如此一來才能使資源被誠信且有效的利用。
三、專業規劃與救援
世界展望會於任何行動前，都會制定明確清楚的工作方向，包含救援目標、執行策略、救援對象數量規模、工作細目等，且前往前線的事工們都必須經過特殊的訓練，學習判別危險及緊急因應措施，如此一來提供當地適切妥當的協助。
重新牽起聯繫：Kindness is a universal language.
除了世界展望會，世上仍有許多人以自身力量，志願投入人道救援的服務。就像來賓張雍在羅馬尼亞邊境認識的當地志工，他們在邊境發放三明治、飲水等物資給滿載烏克蘭難民的遊覽車，但因為羅馬尼亞與烏克蘭的語言並不相通，這讓張雍感到十分好奇：「在援助的過程中不會碰上溝通障礙嗎？」男子搖了搖頭，笑著回答道：「Kindness is a universal language.」。
雖然剛開始並不完全瞭解這句話背後的意義，但經過接著的幾次物資發放，張雍目睹了好幾次相同的畫面──當志工將三明治交到人們手上時，人們的淚水就從眼眶裡泛出。於是我們都懂了，那是某種難以言說的、人與人之間珍貴而無可取代的聯繫。
一起幫助孩子結束旅程，重返家園！飢餓三十救援專線：(02)8195-3005 即刻救援動起來
關於《國際大風吹｜行動講堂》
由《國際大風吹》李漢威、金鐘主持人蔡尚樺聯手主持，每集《國際大風吹｜行動講堂》直播節目將邀請重磅來賓，帶大家深入淺出、探討急需人們重視的國際議題，並呼籲各界付出實際行動，向需要幫助的人伸出援手，展開即刻救援。