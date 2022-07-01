杜特蒂卸任前勒令關閉Rappler，菲律賓媒體還得在小馬可仕政權夾縫中求存

文：李宗憲｜國際記者、馬尼拉雅典耀大學碩士

「他總能帶來人們預期中的驚喜！」菲律賓記者在推特上寫下這段話，諷刺打壓媒體自由的杜特蒂政府，在執政的最後一天勒令新聞機構《Rappler》停業。

《Rappler》被命令關閉的消息，是諾貝爾和平獎得主、《Rappler》執行長瑪麗亞瑞薩（Maria Ressa）6月28日在美國夏威夷參加美國智庫「東西中心」（East-West Center）的國際媒體會議時公佈。

幾個小時後，菲律賓證券交易管理委員會（Securities and Exchange Commission）證實了這項命令，並重申：根據上訴法院2019年判決，《Rappler》屬大眾媒體，須由菲律賓人全額控股。《Rappler》向eBay創辦人歐米迪亞（Pierre Omidyar）旗下的歐米迪亞網路（Omidyar Network）發行存託憑證，給予外國實體控制權，已經違憲。

對此，《Rappler》發表聲明表示一切照舊，且認為「未經法院批准不會立即執行」，因此組織將持續運作。但從各媒體當天拍攝《Rappler》總部的照片看來，證管會的停業命令的確多少影響了辦公室氛圍，氣氛低迷。

杜特蒂卸任前勒令停業 針對性強

菲律賓證管會的勒令《Rappler》停業的作法，讓大部分的媒體及進步派人士都無法接受。他們認為，《Rappler》是因為過去嚴厲監督杜特蒂政府而被盯上，且政府選在卸任前做出停業命令，意有所指、針對性很強。

《Rappler》記者朱爾斯吉昂（Jules Guiang）在推特寫道：「杜特蒂政府通過打壓獨立媒體，為小馬可仕政府鋪了道路。媒體不是公關，它也不是國家的敵人。我們把事實帶給人們，讓他們做出明智的決定。」

Just a day before Duterte steps down, he never fails to bring an expected surprise. Duterte admin has really paved the way for the Marcos admin by silencing independent media. Media is not PR, it’s not also the state’s enemy. We bring facts to people for their informed decisions. — Jules Guiang (@julesguiang) June 29, 2022

瑞薩也呼籲新上任的小馬可仕政府，與記者合作。她說：「我們在這幫助您，給菲律賓一個更好的未來。我們不是你的敵人。」

更早前，菲律賓國家電信委員會在6月18日要求網路服務供應商封鎖《Bulatlat》新聞網、《菲律賓人周報》（Pinoy Weekly）等28個網站，理由是這些網站支持且宣揚假訊息和恐怖主義。

菲律賓全國記者聯盟（NUJP）發表聲明：「在杜特蒂政府執政的6年中，我們看到法律訴訟和監管程序被用來當作鉗制新聞的工具，這些和政府所吹噓的基礎設施項目一樣，構成了杜特蒂留給後人的一部分。」聯盟並呼籲新聞界和人們必須團結對抗政府的壓制，以捍衛新聞自由。

事實上，《Rappler》只是在過去幾年，被政府視為眼中釘的新聞機構之一。曾是菲律賓最大的新聞集團ABS-CBN電視台，2020年換照未過被下架，社會普遍認為這是因為ABS-CBN得罪度杜特蒂。今年初，該頻道由杜特蒂的友人奎博洛伊（Apollo Quiboloy）及菲國富商維亞（Manny Villar）的電視台接手。

The people of the Philippines deserve sources of news and information that will tell them the truth.



Rappler, and Maria Ressa, tell the truth.



Shutting the site down would be a grave disservice to the country and its people. https://t.co/trykuqEPoN — Hillary Clinton (@HillaryClinton) June 29, 2022

美國前國務卿希拉蕊（Hillary Clinton）在推特為《Rappler》遭勒令停運一事抱屈，立刻招來大批菲律賓網友回應抨擊《Rappler》。

菲律賓人對新聞自由無感

不同於新聞界及民主人士的擔憂，許多菲律賓民眾卻很高興看到《Rappler》遭勒令關閉。像是在相關新聞評論中，有網友說：「太好了！假新聞網站被關了！」、「記者應該向政府低頭，而不是政府對記者低頭」，紛紛讚賞《Rappler》停業的命令。

其實，牛津大學路透新聞學研究機構（Reuters Institute for the Study of Journalism）6月15日發佈的一份《2022年數位新聞報告》顯示，在菲律賓15個新聞品牌中，《Rappler》在菲律賓的公眾信任度排名中墊底，僅有46％。但比前一年上升了一個百分比，但不信任度有32%，比去年新增了3個百分點。

這樣的調查結果很快被反對《Rappler》和獨立媒體的人大作文章，許多網紅或杜特蒂的支持者用該調查報告來詆毀《Rappler》，導致牛津大學路透新聞學研究機構不得不發表聲明稱，信任度排行不應該被用來攻擊《Rappler》。

而《Rappler》則強調，該調查顯示民眾對新聞品牌的信任度整體下降。並稱該報告並未考慮到網路訊息及社交媒體的網紅在現今的媒體中佔有主導地位。《Rappler》並引用報告中提到「獨立媒體因報導當權者而受到尊重，但往往受到相關政客支持者的極度不信任。」

在大學教授媒體的一名ABS-CBN記者對我說，「許多菲律賓人根本對新聞自由無感，他們不懂新聞自由對民主的重要性。」也因此，許多菲律賓記者其實百般無奈，甚至有其他記者對現況感到失望，想要離開新聞業。

小馬可仕時代來臨

而就在《Rappler》遭勒令停業的隔天，小馬可仕6月30日正式上任，成為菲律賓總統，這將是馬可仕家族在菲律賓二度掌權，也標誌著菲律賓嶄新時代的來臨。但這對菲律賓各家媒體及每一名新聞記者而言，無疑是戰戰兢兢。

獨裁者之子小馬可仕就職典禮當天，場外有許多穿著黑衣的抗議人士高舉「Defend Press Freedom」（捍衛媒體自由）標語。菲律賓大學迪里曼分校（University of the Philippines Diliman）副教授阿勞（Danilo Arao）接受菲律賓媒體採訪時說，杜特蒂政府下令關閉《Rappler》的舉動顯然是對新聞自由的攻擊，而現在的問題不僅僅是關於《Rappler》的，也是關於對新聞界的攻擊。