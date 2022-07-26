《隔離》：人要隔離、動物要隔離，連做巧克力的可可樹都要隔離？
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《隔離》指出，隔離簡直就是焦慮的總和，對疫病和外來者的焦慮轉換成對自由生活喪失的焦慮。瘟疫蔓延時，宗教常常不但可能不是慰藉，反而是群聚感染的大本營。
文：Gene
我兩年多前在台灣登記結婚，可是迄今在馬來西亞仍是單身，拜該死的疫情所賜，對跨國旅行所需的長時間隔離生畏，無法方便地帶老婆回馬登記結婚，也不知道還有多少張罰單待繳。
台灣和一些嚴守國門的國家，2020年相對平穩，在全球許多國家哀鴻遍野時，仍然能夠歌舞昇平好一陣子。可是以為安全，才因為超低疫苗接種率而在去年中陷入愁雲慘霧，仍靠民眾自律儘量宅在家保持社交距離，以及繼續嚴守國門度過。現在遇到傳染力特強的大魔王Omicron變種，才被迫開始轉為與病毒共存。相較之下，對岸只能在國產疫苗保護力不佳又不願承認的情況下，騎虎難下地讓上海封城（或稱「全城靜態管理」），和當初武漢封城被讚為有擔當和魄力，不可同日而語。
兩年前疫情大流行初期，祭出閉關鎖國政策的國家，當然不會受到歡迎。澳洲甚至有一度連國人都無法入境，惹得民怨四起。世界衛生組織（WHO）當初還不斷呼籲各國不要封鎖邊境並且對某些國家的旅客差別對待，結果反而是不理會的國家受創較小。後來，一旦有新變種出現，發現的國家又成了眾矢之的，遭到其他國家封鎖。
除了國際政治紛爭，長時間的隔離，尤其是過去所需要的「14＋7」，讓國際旅行變得即使沒有不可能，也成了寸步難行，畢竟來回加起來在防疫旅館隔離的二十八天，不僅在精神上頗為折騰，費用也頗可觀，這還不提因為航班大受影響的高額機票價格。
避免了跨國旅行，我自己沒有經歷過長時間的隔離，經歷過的親友也一向避談那段形同軟禁的日子，但想像一下，出關時應該有種恍如隔世的感覺吧？因為這兩年旅行的困難，我就聽說不少無法見到家人而造成的憾事。我大伯今年6月初過世，還好5月份馬來西亞和新加坡已解禁隔離等旅遊限制，在國外工作的堂姐、堂哥才能回到他身邊陪伴他度過人生最後的旅程。
「隔離」的英文Quarantine，源自威尼斯文「quarantena」，意思是「四十天」。當時，威尼斯把船舶和人員隔離四十天，作為與鼠疫相關的疾病預防措施。1348年至1359年間，黑死病消滅了大約三成的歐洲人口，以及相當大比例的亞洲人口。1377年的一份文件指出，在進入現代克羅地亞的杜布羅夫尼克（古代達爾馬提亞的城邦拉古薩）之前，入境者必須在一個行動受限制的地方（最初是附近的島嶼）度過三十天，等待黑死病會不會發作。1448年，威尼斯元老院將等待期延長至四十天，由此產生了這一詞。為期四十天的隔離是應對鼠疫爆發的有效方法。
隔離在歷史上並非僅限制封鎖黑死病及COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎），把可能染疫的人和健康的人分開，是自古以來人類處理未知疾病的方式。然而，把大量後來證實為健康的人們隔離，其中的人權和法治問題，並不是非黑即白。這本好書《隔離：封城防疫的歷史、現在與未來 》（UNTIL PROVEN SAFE: The History and Future of Quarantine）就要帶我們面對歷史、政治、社會、科技等等中的隔離。
在英文中，「quarantine」和「isolation」意思不同，前者指在不確定是否染疫的情況下進行的暫時隔離，後者則是避免確診者和外界接觸所進行的隔離。不過，中文似乎把兩者都稱作隔離，《隔離》中文版把前者譯為「隔離」或「檢疫」，後者譯作「隔絕」或「孤立」以示區分。如果是後者，因為確診而需要與健康的人隔絕避免傳染，在還受到良好照護的情況下爭議不大。但還不確定染疫與否就要與世隔絕，或禁止人與人的連結，在經濟、政治和法治上就可能受人非議。很不幸的，COVID-19就是一種還未出現症狀或無症狀就會傳染的疾病，要斬斷傳播鏈，只能不管三七二十一先把入境者和接觸者隔離。
《隔離》作者傑夫．馬納夫（Geoff Manaugh）和妮可拉．特莉（Nicola Twilley）是美國作家、部落客，他們為了體驗各種古代的隔離設施，在疫情間也冒死繼續旅遊，為本書的寫作進行實地考察。他們追尋慈善家、素食主義者和監獄改革倡導人士約翰．霍華德（John Howard）的足跡，他於1785年開始調查地中海檢疫站或隔離醫院的人們狀況。
為了親自體驗隔離，霍華德冒死登上一艘被感染的船，幾個月後抵達威尼斯的新檢疫站（Lazzaretto Nuovo），在那裡他被短暫隔離在一個非常髒亂的房間，到處都是害蟲。霍華德安然無恙地度過了他的隔離期。他後來提出良好的隔離設施所需基本要素，從充足的通風到公共宗教服務和富有同情心的關懷。這些在當時尚不存在。
霍華德的終點站是烏克蘭，在那裡他成功說服了可能感染斑疹傷寒的赫爾松（Kherson）居民，在霍華德本人死於該病前不久，搬到了聶伯河（ Dnieper River）上後來被稱為隔離島（Quarantine island）的地方。
在英國倫敦，他們見識了集郵家丹尼斯．凡德維爾德 （Denis Vandervelde）的精心蒐藏，見證了傳染病大流行期間對郵件進行消毒的百年歷史。可能受污染的信件和包裹被放置在裝有香料和香草的木棺中一周，而其他處理方式包括用醋和煙熏處理，或在鐵柵上炙烤。有些處理方式讓信件變質難以閱讀。儘管蓋上「已處理」的戳記，百分之九十九的信件仍會被收件人直接付之一炬，因此遺留下來的，罕見到值得好好珍藏。
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Ｚ世代報到元年！夢幻產業大公開：創意舞台比薪水更重要
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Z世代開始進入社會，對職場的想像和期待更重視成就感及發揮舞台。因此PChome也透過產學合作及實習生招募計畫提供年輕人發展舞台，分享企業經驗和資源，為電商產業帶來永續新血。
根據教育部統計，每年有超過20萬學生進入職場，今年更是首批00後，也就是Z世代首度進入職場。這群年輕人對於工作的想法跳脫傳統思維，認為工作首重成就感及發揮的舞台，也因此喜歡投入創意產業，如新創公司或是跟隨時代前進的品牌。
如根據微軟調查指出，Z世代重新定義「工作」的概念，由於傳統辦公室的文化和產業模式已經吸引不了他們，近62%的Z世代正打算創業或是投入新創產業。《富比士》專欄作家在「如何管理Z世代工作者」一文提出，Z世代對於工作價值已和過去不同，相較於升遷，給予創意、具挑戰性的任務以及即時的成就感回饋更吸引他們。
成長於數位時代，受創意鼓動爭相投入夢幻產業
Dcard是時下台灣青年著名的社交論壇之一，使用者高達500萬人。此平台以社群功能起家，讓學生能認識更多來自不同學校的朋友，此外Dcard也拓展觸角到電商平台、廣告等，透過論壇匯集大量Z世代年輕人，並運用Dcard大使分享合作產品，最後在平台上的電商進行販售。近來也在YouTube平台上發展許多特別企劃，如Dcard調查局、加班不孤單等單元，以Z世代年輕人的角度切入，也經營幕後工作人員及小編人設，讓Z世代看見Dcard工作者是如何發揮創意。Dcard一直打造青春、活力、校園的氛圍感，在近期的求職網調查中，也成為2022年新鮮人最心動工作之一。
中國電商品牌小紅書，是中國Z世代女孩討論度最高的平台，主要提供創作者分享影片或圖文。使用者在初始註冊時就能選擇自身的喜好，程式會依據消費者的喜好進行推送文章，並將選擇相同喜好的使用者，組成社群，聚集共同話題使用者，再透過創作者們各種經營方式，加上全方位的實測影片，貼近大眾生活，吸引觀看的粉絲轉化成消費者，透過影片下方的產品連結，直接導入小紅書中的電商平台，成功吸引Z世代年輕人加入。目前擁有近3億的註冊用戶，成為Z世代不可或缺的平台，也吸引許多Z世代年輕人成為內容產製者，發展出各式如短影片、購物筆記、口碑行銷等，不僅提供年輕人發揮的空間，也是中國年輕人前仆後繼想要投入的公司。
電商完整培訓計畫培育產業人才，逾2,000位Z世代搶進創意搖籃
電商產業也是Z世代爭相想投入的產業之一，跟著時事脈動及科技發展的變動性，有很多發揮創意的空間。台灣電商如PChome在創意發想上也提供年輕人舞台，像是今年時報金犢獎的得獎作品，就是來自於中原大學商設系的團隊。他們以PChome既有的心禮節為主題，規劃出「八月心禮節，好個星期8！」行銷案，將PChome的心禮節再進化！
今年進入第四年的PChome心禮節，是將八月的三個重要節日，父親節、七夕、中元節包裝在一起的節慶檔期，以行銷策略造節也奠定PChome的品牌印象。中原大學的團隊融入自己對社會的觀察，在八月心禮節加上流浪動物節及祖父母節，最後更回到送給自己的「愛自己吧！」既完整傳達心禮節的概念，更發展出自己的創意，獲得評審的青睞。電商提供舞台激發年輕人發揮創意，讓Z世代從「好喜歡這個品牌」到「好想成為這個品牌的一份子」，也想看自己天馬行空的想法體現在品牌行銷上，為產業界挹注新思維。
PChome看到年輕人大膽創新的優勢，持續培養年輕人的電商產業力，今年也持續擴大行之有年的實習生招募計畫，讓年輕人可以近距離接近實務，找到發揮應用的機會。根據PChome統計，今年共計收到1,800多份履歷，較去年更多了近2成，更囊括商管、財金、資管、外語及傳播等不同領域的學生，突顯Z世代年輕人把電商視為夢幻產業，而完整的企業編制和經營電商豐富的經驗，也吸引年輕人爭相投入夢幻企業。
除了持續提供Z世代年輕人產學銜接的機會外，PChome也希望藉由企業的優勢提供年輕人和專業人才更多開闊視野的機會，例如預計將於下半年啟用A7智慧物流中心，身為台灣首座高密度導入AI人工智慧技術與全自動化倉儲設備的物流中心，提供許多培養AI專才的機會。PChome近來也宣布將擴大招聘AI核心技術應用、AI創新服務應用、AIoT智慧運籌等三大核心領域的專業人才，同時提供「物流人才育成獎學金」，讓相關領域的年輕人有機會進到目前台灣最先進的自動化物流中心實習，接觸世界級的設備和技術並獲得獎學金，全力扶植年輕世代，為電商產業注入新血。
Z世代年輕人樂於擁抱創意與挑戰，不怕競爭，只怕沒有舞台可以展現，若企業能提供經驗和資源，將會相得益彰，也為產業永續帶來更多正面效益。
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