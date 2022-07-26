《隔離》：人要隔離、動物要隔離，連做巧克力的可可樹都要隔離？

文：Gene

我兩年多前在台灣登記結婚，可是迄今在馬來西亞仍是單身，拜該死的疫情所賜，對跨國旅行所需的長時間隔離生畏，無法方便地帶老婆回馬登記結婚，也不知道還有多少張罰單待繳。

台灣和一些嚴守國門的國家，2020年相對平穩，在全球許多國家哀鴻遍野時，仍然能夠歌舞昇平好一陣子。可是以為安全，才因為超低疫苗接種率而在去年中陷入愁雲慘霧，仍靠民眾自律儘量宅在家保持社交距離，以及繼續嚴守國門度過。現在遇到傳染力特強的大魔王Omicron變種，才被迫開始轉為與病毒共存。相較之下，對岸只能在國產疫苗保護力不佳又不願承認的情況下，騎虎難下地讓上海封城（或稱「全城靜態管理」），和當初武漢封城被讚為有擔當和魄力，不可同日而語。

兩年前疫情大流行初期，祭出閉關鎖國政策的國家，當然不會受到歡迎。澳洲甚至有一度連國人都無法入境，惹得民怨四起。世界衛生組織（WHO）當初還不斷呼籲各國不要封鎖邊境並且對某些國家的旅客差別對待，結果反而是不理會的國家受創較小。後來，一旦有新變種出現，發現的國家又成了眾矢之的，遭到其他國家封鎖。

除了國際政治紛爭，長時間的隔離，尤其是過去所需要的「14＋7」，讓國際旅行變得即使沒有不可能，也成了寸步難行，畢竟來回加起來在防疫旅館隔離的二十八天，不僅在精神上頗為折騰，費用也頗可觀，這還不提因為航班大受影響的高額機票價格。

避免了跨國旅行，我自己沒有經歷過長時間的隔離，經歷過的親友也一向避談那段形同軟禁的日子，但想像一下，出關時應該有種恍如隔世的感覺吧？因為這兩年旅行的困難，我就聽說不少無法見到家人而造成的憾事。我大伯今年6月初過世，還好5月份馬來西亞和新加坡已解禁隔離等旅遊限制，在國外工作的堂姐、堂哥才能回到他身邊陪伴他度過人生最後的旅程。

「隔離」的英文Quarantine，源自威尼斯文「quarantena」，意思是「四十天」。當時，威尼斯把船舶和人員隔離四十天，作為與鼠疫相關的疾病預防措施。1348年至1359年間，黑死病消滅了大約三成的歐洲人口，以及相當大比例的亞洲人口。1377年的一份文件指出，在進入現代克羅地亞的杜布羅夫尼克（古代達爾馬提亞的城邦拉古薩）之前，入境者必須在一個行動受限制的地方（最初是附近的島嶼）度過三十天，等待黑死病會不會發作。1448年，威尼斯元老院將等待期延長至四十天，由此產生了這一詞。為期四十天的隔離是應對鼠疫爆發的有效方法。

隔離在歷史上並非僅限制封鎖黑死病及COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎），把可能染疫的人和健康的人分開，是自古以來人類處理未知疾病的方式。然而，把大量後來證實為健康的人們隔離，其中的人權和法治問題，並不是非黑即白。這本好書《隔離：封城防疫的歷史、現在與未來 》（UNTIL PROVEN SAFE: The History and Future of Quarantine）就要帶我們面對歷史、政治、社會、科技等等中的隔離。

在英文中，「quarantine」和「isolation」意思不同，前者指在不確定是否染疫的情況下進行的暫時隔離，後者則是避免確診者和外界接觸所進行的隔離。不過，中文似乎把兩者都稱作隔離，《隔離》中文版把前者譯為「隔離」或「檢疫」，後者譯作「隔絕」或「孤立」以示區分。如果是後者，因為確診而需要與健康的人隔絕避免傳染，在還受到良好照護的情況下爭議不大。但還不確定染疫與否就要與世隔絕，或禁止人與人的連結，在經濟、政治和法治上就可能受人非議。很不幸的，COVID-19就是一種還未出現症狀或無症狀就會傳染的疾病，要斬斷傳播鏈，只能不管三七二十一先把入境者和接觸者隔離。

《隔離》作者傑夫．馬納夫（Geoff Manaugh）和妮可拉．特莉（Nicola Twilley）是美國作家、部落客，他們為了體驗各種古代的隔離設施，在疫情間也冒死繼續旅遊，為本書的寫作進行實地考察。他們追尋慈善家、素食主義者和監獄改革倡導人士約翰．霍華德（John Howard）的足跡，他於1785年開始調查地中海檢疫站或隔離醫院的人們狀況。

為了親自體驗隔離，霍華德冒死登上一艘被感染的船，幾個月後抵達威尼斯的新檢疫站（Lazzaretto Nuovo），在那裡他被短暫隔離在一個非常髒亂的房間，到處都是害蟲。霍華德安然無恙地度過了他的隔離期。他後來提出良好的隔離設施所需基本要素，從充足的通風到公共宗教服務和富有同情心的關懷。這些在當時尚不存在。

霍華德的終點站是烏克蘭，在那裡他成功說服了可能感染斑疹傷寒的赫爾松（Kherson）居民，在霍華德本人死於該病前不久，搬到了聶伯河（ Dnieper River）上後來被稱為隔離島（Quarantine island）的地方。

在英國倫敦，他們見識了集郵家丹尼斯．凡德維爾德 （Denis Vandervelde）的精心蒐藏，見證了傳染病大流行期間對郵件進行消毒的百年歷史。可能受污染的信件和包裹被放置在裝有香料和香草的木棺中一周，而其他處理方式包括用醋和煙熏處理，或在鐵柵上炙烤。有些處理方式讓信件變質難以閱讀。儘管蓋上「已處理」的戳記，百分之九十九的信件仍會被收件人直接付之一炬，因此遺留下來的，罕見到值得好好珍藏。