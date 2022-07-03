【專訪】《彼岸》作者田威寧：下一次去夏威夷，我會問母親為什麼喜歡鄧麗君
我們想讓你知道的是
從前缺席人生的母親，如今是田威寧確實知道、買張機票就能見面的存在，繼上回書寫父親輪廓的《寧視》，田威寧記下與母親相處的過程為《彼岸》，一面寫作，一面動態式地理解母親，「我用文字反芻我們母女相處的過程。」
文：愛麗絲
「看著眼前十八歲的女孩，她能鼓起勇氣、毫不逃避地去解謎，想想自己大她二十歲，難道我做不到嗎？」任職北一女國文教師，田威寧總從文字窺見高中少女細膩心思、敏銳觀察。或許是經文字交流真心相待，學生從田威寧文章裡得知她的人生故事，田威寧也成為學生們的傾聽者。
一位文筆極佳的女孩常寫母親，但筆下母親任性如大女孩，更拙劣地藏著許多不肯讓女兒知曉的秘密。一次，女孩主動向田威寧娓娓道來，文章裡她不便寫出的部分，「她覺得我是能懂她的人，她直覺我們之間有某種隱密的相似性。」
女孩直覺準確，田威寧同樣有著充滿謎團的母親。
「萬里尋母，從來不在我的人生規劃裡。」
四歲那年，田威寧的母親不告而別，結束破碎的婚姻，自台灣傷心地移居夏威夷，也從田威寧的人生裡消失。不同於當年七歲、已有記憶的姐姐，田威寧的人生裡，母親是從頭到尾都缺席的存在。
「不曾擁有，何來失去？」姐姐和姑姑稱職填補母親的角色，讓田威寧從小到大，總被滿溢的愛包圍，倒不覺得母親的缺席是人生缺憾，「萬里尋母，從來不在我的人生規劃裡。」過往，田威寧覺得並不必要，直到從學生眼底看見追根究柢的堅毅與執著，田威寧這才下定決心，追尋那段幾乎不曾存在的記憶。
2016年，田威寧37歲，第一次和姊姊造訪夏威夷，萬里尋母正式啟程，過程出乎意料，卻也理所當然。
「母親第一次看我的眼神，甚至比學生家長看我的眼神還要生疏，」陌生的目光，反映著多年來的空白記憶，但田威寧並不全然意外，也不因此羨慕在母親記憶隱約佔有一席之地的姊姊，相較於姐姐當年意識到母親離去的失落，田威寧對自己不曾因記憶有過的匱乏感，感到慶幸，更全然接受母親初見自己的生疏。
「母親不記得我，我也能理解的。」田威寧細數與母親真正相處的時間，或許只有兒時兩年，「還是整天哭鬧不休，總是製造麻煩的時候。」在沒有健保、蘋果還是舶來品的年代，田威寧因身體欠佳，三天兩頭住院，醫生告訴母親，得讓田威寧吃蘋果調養身體，「我吃的蘋果泥有時就是父親開一天計程車賺的錢。」
田威寧的記憶裡沒有母親，母親記憶中的田威寧，則短暫而模糊，因時空變得支離破碎。她們的人生曾經平行，卻因田威寧萬里尋母，又交會在一塊。
女兒難為，母親其實更難為
透過舊照片，田威寧曾想像母親亮眼美麗，但眼前的母親，身形面貌早因長年勞力工作、不快樂的生活飽受摧殘。田威寧深知母親想讓女兒看到的，是有能力、勤奮堅毅，有主見與決斷力，單純善良，照顧孩子的、外貌姣好的母親，但歲月與命運的磕磕碰碰，把母親打磨得歷盡滄桑，「表情與聲音是逃不掉的。」
母親的兩段婚姻曾讓她遍體鱗傷，對人性亦缺乏信任，「但在工作上她認真負責，即便因種族歧視受欺負，她永遠願意伸手幫助比自己更弱勢的人。」母親從未被這個世界溫柔以待，卻依然善良知足，隨遇而安。
「母親沒有漂亮的學經歷，更沒有傲人的家世背景，導致她的選擇有限。但她做了選擇後，對自己完全負責，她沒有野心與遠見，但她比我勇敢，她從不會刻意避開什麼，她遇見什麼就是什麼。」田威寧在母親身上，竟看見前所未有的勇敢。
「我居然在夏威夷被我媽催婚！」田威寧詫異地笑了。母親雖曾受傷，卻仍念叨著，不要女兒悲觀，「我媽告訴我：『婚姻不一定都帶來好的，但也不總是帶來壞的，都要去體驗，真的走不下去，就離婚，沒有關係。但結了婚不要太快有孩子，結婚後男人會變得不一樣，要確定能和這個人走下去再有孩子。』」
而田威寧坦言，從未想像過自己成為母親的樣子，「也許是因為在成長經驗中，沒有一個好的前行者示範，我意識到自己在某些能力可能是缺乏的。」當了十六年老師、陪伴好幾百位少女成長，田威寧深刻意識到，要成為一位好媽媽絕非易事，「女兒難為，母親其實更難為。」田威寧知道自己沒有自信能成為帶給孩子幸福快樂的母親，「但我可以選擇不成為母親。」
從「拋棄式」生活到居有定所
是逃避嗎？或許更像田威寧與生俱來，因成長經驗鍛鍊出的自我保護機制。
從小到大，因父親職業變動、躲避追債等，田威寧共搬家逾二十二次，「最誇張的一次，是早上出門上學前，爸爸說我們現在就得離開。」搬家轉學等變動說來就來，田威寧經常連說一句再見、謝謝的機會都沒有，生命中強烈的不安全感，讓她自覺避開與人建立深刻而固定的關係，也不大規劃未來，「這樣對彼此的傷害都會減輕許多。」
直到2008年夏天，田威寧考上北一女教師甄試，「突然之間，我可以預見自己三十年後的工作與生活了。」田威寧碰上把自己當女兒看待的同事彭自強老師，在對方建議下，她一改過往買二手便宜家具、老存著「以後搬家又得扔了」的想法，開始願意思考更久以後的事。
「我買了房子，有固定住處與工作後，確實如彭自強老師預言的，個性也有所轉變。」當「拋棄式」的生活與習慣成為過往，田威寧的夢境也有了變化。「從小到大，我總做同一個夢，夢裡一覺醒來我躺在床墊上，被四面白牆與高低相疊的紙箱包圍，我永遠不知道自己身在何處，」這幾年來，田威寧不再作這樣的夢，「也許是我感覺到自己真的有家了吧。」
永不長大的彼得潘，依舊迷人
田威寧記憶裡的家，是沒有大人的。母親離開後，父親仍如彼得潘，世界是無拘無束的冒險樂園，他永遠懷抱巨大的好奇心，「他永遠在飛翔，永不長大，也甚少回家。」父親享受自由自在的青春氣息，美好而永無責任。田威寧說，父親一生拒絕能讓他真正長大的一切人事物，不願進入柴米油鹽醬醋茶的世界，他情願盡情玩耍，不怕經歷各種危險，將真實繁瑣的煩憂與痛苦排拒門外。
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【一分鐘講堂】不只控糖護腎保心！放寬糖尿病藥物「腸泌素」給付，為什麼能減少健保支出？
我們想讓你知道的是
台灣糖尿病人口超過250萬人，每年健保支出近310億元，衍生的慢性腎臟病、心臟病等共病，每年健保負擔費用也名列前茅。財團法人糖尿病關懷基金會呼籲，若能早期介入使用適當藥物控制血糖並保護器官，不但可降低糖友發生心腎病變的風險，長期還可大幅減輕健保負擔。
根據中華民國糖尿病學會統計，2000至2014年全台第2型糖尿病人口由84萬人逐步上升至220萬人，且以每年約15萬人的速度持續增加。若以此成長趨勢來看，保守估計台灣目前糖尿病人口約有250-300萬人左右，數量相當驚人。
而台灣糖尿病人口逐年攀升的結果，也反映於國內健保給付支出上。根據健保署統計，2019年用於糖尿病的醫療費用，包括藥物、總診療費、住院費、其他醫材等治療費用，總支出近310億元，名列健保十大支出第二名。
血糖失控影響全身器官！糖尿病心腎共病增健保財務負擔
除了糖尿病本身健保支出醫療費用極高外，財團法人糖尿病關懷基金會執行長，台大醫院內科部臨床教授李弘元醫師表示，「糖尿病同時也是很多疾病的根源，若血糖控制不佳，將進一步影響全身血管與器官。」
尤其糖尿病引起的腎病變，可謂造成國人洗腎最大元兇之一，而腎臟病更是健保「最燒錢」的疾病，根據健保署2019的統計，慢性腎病治療費用高居「10大燒錢國病」之冠，全年度支出高達533億元。
根據統計，台灣有超過三成的糖尿病患者同時併有心血管疾病，健保署同年統計也發現，慢性缺血性心臟病治療費用全年度達122.66億元。綜合上述可知，光是將糖尿病與慢性缺血性心臟病、慢性腎病的健保支出加總，費用就相當可觀，足見糖尿病防治刻不容緩！
想減少健保負擔？糖友控制血糖更要盡早保護器官預防共病
有鑑於此，想要減少健保負擔，及早介入糖尿病患用藥與治療，避免血糖失控引起後續共病的發生非常重要。李弘元醫師指出，「近年來國際上對於糖尿病治療觀念有大幅度的轉變，不再是單純控制血糖，更要盡早保護器官。」
美國糖尿病學會（ADA）最新公布的治療指引，便建議醫師應從糖尿病患者治療初期就評估心血管疾病與腎臟病等共病風險，而腸泌素（GLP-1 RA）與排糖藥（SGLT2抑制劑）即為指引建議優先考慮使用的藥物。
腸泌素不只穩定血糖、體重，研究：更能減少心腎共病風險
其中，腸泌素在穩定血糖、減重、減緩共病上都有優異表現。但到底什麼是腸泌素呢？李弘元醫師解釋，腸泌素是人體腸道原本就會分泌的一種蛋白質激素，能促進胰島細胞分泌胰島素，並抑制升糖素分泌，達到調控血糖的作用。
腸泌素同時還能進一步作用在人體胃部，抑制胃的排空（胃的排空速度變快便容易產生飢餓感）；並促進大腦中樞神經產生飽足感，對於體型較胖（糖胖症）的糖友也有輔助控制體重的益處。
且國外大型研究數據顯示，在血糖控制相同的狀況下，相較其他控糖藥物者，選用腸泌素治療可減少14%的心血管疾病風險、21%的腎病變發生及12%死亡率。因此，腸泌素自然也成為近年來全世界的各大糖尿病學會指引建議的優先治療選擇。
台灣腸泌素藥物健保給付有多嚴格？為何糖友看得到用不到？
雖然腸泌素在臨床益處顯而易見，可受到健保財務吃緊，2019年起健保給付限縮影響，目前國內腸泌素健保給付僅限於糖化血色素達到8.5％，且時間持續長達6個月；或已發生如心肌梗塞、缺血性腦中風等重大心血管疾病者。
但因為多數醫師不會眼睜睜看著病人血糖持續居高不下，大部分在糖化血色素超標但未達8.5%之前就會調整藥物，導致健保給付門檻和臨床狀況有極大落差，使糖友們看得到卻用不到。
糖化血色素換算平均血糖值
- 正常血糖控制目標：空腹血糖130 mg／dL、餐後血糖160-180 mg／dL、糖化血色素7%以下（根據不同年紀與臨床狀況，控制目標會有些微差異）。
- 糖化血色素8.5％時：平均血糖在200 mg／dL以上，相當於空腹血糖接近200 mg／dL、餐後血糖250-260mg／dL，而這樣的數值離建議目標有一段距離。
李弘元醫師指出，如不符合上述健保給付標準者須自費使用腸泌素，每個月平均要花上3000至4000元的藥物支出，還不含門診掛號、診療、照護等相關費用，長期累積下來金額相當可觀。
因此在現行健保給付條件下，造成很多糖友即使血糖控制不佳，卻因經濟不允許，無法及早使用腸泌素治療，進一步增加衍生心腎共病的風險。此一結果不僅對糖友病情控制是一大打擊，長期也反而更無助於降低整體健保財務支出。
3年就回本！糖尿病關懷基金會：盼下修腸泌素健保給付條件打造雙贏局面
而對於此一現況，李弘元醫師強調，雖然他認同為維持台灣醫療體系長久運作，健保財務考量有其必要性。但就長遠目標來看，腸泌素現有的健保給付標準不僅在臨床實務上有違常理，更不符合國際現況。
李弘元醫師進一步分享，綜觀亞洲地區鄰近國家的藥物給付標準，在日本、韓國、中國大陸都沒有針對腸泌素訂定類似的使用限制；全世界目前也沒有任何一個國家像台灣一樣，必須糖化血色素超過8.5％以上，且持續長達半年才能開立。
同時，李弘元醫師表示，根據糖尿病學會與醫療經濟學專家的計算數據顯示，若能將腸泌素給付標準從糖化血色素8.5％下修到7.5％，雖然短期內藥費支出會增加，但在第三年起即可因減少重大心腎併發症支出，減輕約2300萬點健保支出，相當於前兩年增加藥費支出的總和；且於第四年與第五年分別可節省約6800萬與1億2400萬點，長期下來，有望減少的健保支出花費將相當可觀。
總結來說，如未來相關單位有機會放寬給付標準，幫助糖友盡早使用腸泌素介入治療，不僅有助節省健保開銷，對糖友來說也有器官保護、降低死亡率的益處，是患者與社會皆能受惠的雙贏局面。