性別有絕對嗎？5種性別的印尼武吉士族打破大眾想像
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在印尼的武吉士族有五種性別，如武吉士語言的makkunrai代表女性、Orowane是男性、calalai是生理女性的男性，calabai是生理男性的女性，以及融合這4種性別的第5性別，這個特殊身分的人士稱為Bissu。
（中央社）印尼同志人權近年開倒車，反同者常說，同志是西方現象，推動同志運動圖謀破壞印尼的主權與文化。其實以多元文化為特色的印尼絕非徒有虛名，自古就有承認5種性別的社會。
印尼南蘇拉威西省（South Sulawesi）波尼縣（Bone）的武吉士族（Bugis）是多元性別自古存在印尼的代表之一。武吉士族社會的5種性別記載於18世紀以武吉士語流傳下來的神話史詩加利哥（La Galigo），加利哥有世上最長史詩的美名。
來自武吉士族的跨性別女性盧利（Rully Malay）說，加利哥是武吉士族人對宇宙起源的解釋，可溯至武吉士語出現前的口語傳統。根據加利哥，人類的始祖性別並非二元論，幾個世紀以來，性別多元性一直是武吉士社會的一部分。
盧利說，武吉士族自古就承認5種性別。武吉士語言的makkunrai代表女性、Orowane是男性、calalai是生理女性的男性，calabai是生理男性的女性，以及融合這4種性別的第5性別，這個特殊身分的人士稱為Bissu。
盧利說，武吉士族人認為，Bissu是「神的使者」，可以說是武吉士傳統信仰的祭司。從前在武吉士王朝時代，Bissu是國王追求精神與靈性發展的精神導師，在宗教慶典和日常生活上都扮演重要的角色，現在仍備受推崇。
印尼是多元民族國家，自1945年脫離荷蘭殖民統治後，為強調不同宗教與文化必須包容彼此差異，維護國家統一與團結，以古爪哇語的「存異求同」（Bhinneka Tunggal Ika）為國家格言，鑲刻在國徽神鷹Garuda Pancasila圖騰上。
盧利20多年前在中爪哇日惹（Yogyakarta）創辦跨性別者大家庭基金會（LSM Keluarga Besar Waria Yogyakarta），提供年長的跨性別女性及愛滋病患者安心居住療養的庇護所，也參與關切氣候變遷、環境減災等非政府組織的活動。
盧利指出，從人權的角度，武吉士族社會尊重性別多樣性的文化傳統是印尼社會不容忽視的資產，因為印尼的建國原則就包含「存異求同」的理想。
此外，南蘇拉威西省托拉雅族（Toraja）承認第3性別，族人稱為Burake Tambolang，是他們的宗教領袖之一；爪哇傳統由男性飾演女性的舞蹈Lengger，跨性別戲劇wayang orang與ludruk，描繪男性親密情誼的舞蹈Reog；以及許多稱呼跨性別男女的方言用語等等，都體現印尼豐富、悠久的性別多樣性歷史。
為延續爪哇傳統的跨性別藝術，印尼現代跨性別表演先鋒哈姆札（Hamzah Sulaiman）在2009年開辦拉敏頓歌舞秀（Raminten Cabaret Show），男性舞者或跨性別者在舞台上打破生理性別的軀殼，對嘴模仿西洋流行天后的演出。
印尼過去也有其他的變裝皇后秀，但都陸續在強硬派伊斯蘭極端組織的反對下被迫結束經營。拉敏頓歌舞秀也曾受到壓力，不過因為已成為日惹觀光的招牌行程，聞名海內外，而獲得附近商家力挺，也是如今印尼僅存的變裝皇后秀。
拉敏頓歌舞秀經理拉哈育（Rahayu）指出，哈姆札希望拉敏頓歌舞秀能吸引更多人到日惹觀光。由於社會對跨性別者的普遍歧視，的確有很多人不喜歡拉敏頓歌舞秀，但是舞團能做的就是把表演的質和量都做到最好。
目前在歌舞秀變裝表演加拿大歌手席琳狄翁（Celine Dion）作品的蘇沙拉維納（Suzzaravina）指出，幾年前大學同學幫他報名變裝皇后比賽，讓他無意中踏入這行，也愛上這行，除了每週兩天的表演，平常也會接婚禮表演等工作。
蘇沙拉維納每次上台前會花2個多小時化妝，尤其注重眼妝。他說，除了妝容，舞台上的姿態與肢體語言更為重要，很多觀眾看表演都誤以為他們是女性，表演後聽到他們向觀眾道謝，才發現是男性的聲音，他覺得這個感覺很棒。
蘇沙拉維納說，印尼社會很多人不能接受跨性別者的裝扮，但他認為，「男生想要打扮成女生，也沒什麼不行，儘管做自己」。他相信仍然有很多人能寬容接受，「有人不喜歡，這是一定的；但是也有人會喜歡，尊重你對你人生的決定」。
印尼民眾伊内克（Inneke）指出，「變性人曾經對我們來說是非常禁忌的」，不過，幾年前跨性別歌手盧辛塔（Lucinta Luna）走紅，也讓社會看到「（轉換性別）是他們的選擇，不會傷害或影響到我們」，他們的決定是值得尊重的。
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責任編輯：曾喜民
核稿編輯：杜晉軒
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《國際大風吹｜行動講堂》Ep2：走進戰火下的創傷現場，救援行動如何重新牽起人際間的珍貴聯繫？
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《國際大風吹｜行動講堂》Ep2聚焦於戰爭中最大受害者──砲火下流離失所的人民，節目透過影像與聲音，帶領觀眾凝視全球戰爭中流離失所的人們，認識世界展望會長達數十年的難民人道救援經驗。
由李漢威、蔡尚樺聯手主持的直播節目《國際大風吹｜行動講堂》第2集已於6月14日首度播出，本次特別邀請華人紀實攝影師張雍、台灣世界展望會會長李紹齡對談，帶領觀眾凝視戰爭中流離失所的人們，聆聽相遇與別離的故事，也讓觀眾認識世界展望會長達數十年的難民人道救援經驗，以及他們對於每場救援行動專業審慎的態度。這些因你我支持而促成的救援行動，都是為了重新牽起人際間被鋼鐵與火藥所摧毀的繫帶，世界展望會的工作人員則背負著託付與使命親臨現場，陪伴人們度過戰火下的煎熬苦難。
「我們不只看到《月球背面的逃難場景》，還聽到月球背面的哭聲，所以世界展望會從來沒有選擇，只有無條件的接納與支持。」
數據解析：你我未曾意識到的「月球背面」
俄烏戰爭打響至今已逾三個多月，因戰事被迫離家的難民人數也急速攀升。根據聯合國難民署統計，截至5月29日已經有超過680萬人自烏克蘭境內出逃至波蘭、匈牙利、羅馬尼亞等鄰近歐洲國家，國際移民組織（IOM）的一項研究也預估有將近800萬人在烏克蘭境內流離失所，總計相當於將近四分之一的烏克蘭國民因為無情戰事淪為難民。
你可能不知道的是，當烏克蘭戰事成為網路熱搜的同時，歐洲大陸遙遠的另一端也存在一群面臨相同困境的人們。根據聯合國難民署的統計數據，截至2020年底全球共有8240萬人被迫流離失所，受俄烏戰爭影響產生的難民僅占全球難民總數的18%。這意味著全球戰火不只存在於烏克蘭與俄羅斯之間，當我們揭開數據，就會發現其中還包括敘利亞內戰、阿富汗戰爭，以及中東或非洲部分地區長久性的區域武裝衝突。而更令人不忍的是，在8240萬流離失所的難民中，兒童人數占比竟高達42%，這些本與戰火紛爭最不相干的族群，卻需要承受這一切悲劇性的後果，甚至改變了他或她的一生。
走入真實現場：救援最前線的世界展望會事工
「在普遍國際的人道救援中，有一種描述是『戰爭已經逐漸敘利亞化』。」國際戰火衝突的時間拉長，不只剝奪以千萬計的孩子們在正常生活環境下溫飽、健康成長的權利，複雜的環境更讓兒童拐騙及販賣、女性保護問題隨之而來。
這些數字不只意味者數百萬家庭的不幸遭遇，更是戰爭對社會關係的撕裂創口；只有當我們直視數字時才會猛然驚覺，原來世界比想像的更加不平靜。特別來賓張雍也感慨道，這些數字正是驅使他走入現場的動機之一，他想要與人們面對面的互動，相處、攀談、接觸……藉此豐滿個體生命的輪廓，讓人真正為人，不再只是數據中的千百萬分之一。而就在奔走無數逃難前線，體會萬千生離死別後的某天清晨，他一如往常地在路上慢跑，突然瞥見有隻毛毛蟲正緩慢地在路上爬行，於是他停下來，小心翼翼地將其安置路旁，又跑了幾步以後，他猛然發現道路上竟然還有好幾十隻毛毛蟲。但因為能力實在有限，無法將所有毛毛蟲一一安置，最終，他只好繞道而行。
當這猶如寓言故事般的親身經歷與冰冷的統計數字相互對比，它給了我們更為震撼的啟示──除了網路媒體讓我們看到的景象外，還有更多我們看不見的地方，甚至是連攝影記者都難以進入的角落，裡頭還有更多的生命也如同烏克蘭的難民一樣急需救援，而僅靠我們一己之力能做的卻非常有限。面對遙遠且數量龐大的求助者，事實上是需要如同世界展望會這般更大、更有組織的團體，才能凝聚足夠的力量，給予急需救援的人們實質幫助。
例如今年的烏克蘭難民救援行動，除了協助安置順利出逃、在歐洲國家顛沛流離的難民以外，第一時間世界展望會也進入烏克蘭，給予前線無法逃出的人們最緊急的「物資救援」，包含水、糧食、燃料等；幾經輾轉後，部分烏克蘭人也在三月陸續回到故土，此時首當其衝的就是飲用水的處置，接著便是家園重建的漫漫長路。於是世界展望會也於同一時間向當地註冊進駐、開展地方資源網絡，協助難民重建家園，從最基礎的庇護所開始向外擴充，包括生活生計、孩童教育、婦女保護、家庭與心理治療等。
救援施行：世界展望會人道救援的執行策略
人道救援行動涵蓋甚廣，下至民生物資援助、上至個體關懷照護及社會系統建置，面對如此緊急又錯綜複雜的需求，世界展望會也嚴肅謹慎的對待，從前期評估到後期規劃都有完備的流程，系統性的把關所有環節，並於地方上累積更豐沛的區域網絡及行動量能，張開更多防護網，最後運用專業落實每份跨海祝福，建立關懷世界與孩子的正向循環。
一、漸進式評估與規劃
首先審視對象於生理、安全、社會等各方面需求的急迫性，擬定不同階段的救援行動。優先項目為「挽救生命」，例如供給糧食飲水補給、遞送生活物資等，滿足難民生理上的基礎需求；接下來則以「陪伴、關懷」為進階項目，例如提供基礎的庇護所收容，或是成立婦女兒童專責關懷中心、教育機構，旨在建置完整的安全及社會生態，給予難民最大的協助。
二、服務團隊在地化
世界展望會在工作執行時，總是會盡量組織在地的團隊，或與當地且具信譽的非政府組織共同完成，避免因各地不同的語言、文化、風俗民情而產生隔閡，也讓地方上資源及訊息網絡，能以最有效率的方式展開，如此一來才能使資源被誠信且有效的利用。
三、專業規劃與救援
世界展望會於任何行動前，都會制定明確清楚的工作方向，包含救援目標、執行策略、救援對象數量規模、工作細目等，且前往前線的事工們都必須經過特殊的訓練，學習判別危險及緊急因應措施，如此一來提供當地適切妥當的協助。
重新牽起聯繫：Kindness is a universal language.
除了世界展望會，世上仍有許多人以自身力量，志願投入人道救援的服務。就像來賓張雍在羅馬尼亞邊境認識的當地志工，他們在邊境發放三明治、飲水等物資給滿載烏克蘭難民的遊覽車，但因為羅馬尼亞與烏克蘭的語言並不相通，這讓張雍感到十分好奇：「在援助的過程中不會碰上溝通障礙嗎？」男子搖了搖頭，笑著回答道：「Kindness is a universal language.」。
雖然剛開始並不完全瞭解這句話背後的意義，但經過接著的幾次物資發放，張雍目睹了好幾次相同的畫面──當志工將三明治交到人們手上時，人們的淚水就從眼眶裡泛出。於是我們都懂了，那是某種難以言說的、人與人之間珍貴而無可取代的聯繫。
一起幫助孩子結束旅程，重返家園！飢餓三十救援專線：(02)8195-3005 即刻救援動起來
關於《國際大風吹｜行動講堂》
由《國際大風吹》李漢威、金鐘主持人蔡尚樺聯手主持，每集《國際大風吹｜行動講堂》直播節目將邀請重磅來賓，帶大家深入淺出、探討急需人們重視的國際議題，並呼籲各界付出實際行動，向需要幫助的人伸出援手，展開即刻救援。