DeFi去中心化金融是什麼？區塊鏈衍生技術打開金融新疆界

關於區塊鏈你需要知道的事

提到DeFi去中心化金融之前，我們必須先淺談區塊鏈（Blockchain）的發展脈絡，多數人對於區塊鏈的認知都還圍繞著比特幣，但其實區塊鏈的應用更為廣泛，它是藉由密碼學及共識機制等技術，建立出的資料儲存區塊（Block），而每一個區塊相互串連，並囊括了前個區塊的密碼雜湊函式、時間戳記與交易資料，這使得區塊裡的內容難以被篡改。

大家也可以把區塊鏈理解成一個分散式的資料庫，與傳統資料庫有別，區塊鏈儲存資料的裝置並非連結到相同的處理器，它允許資料分散儲存到不同的處理器中，而且還能透過時間戳記的特性，依序將資料存取到區塊內，並利用密碼函式，讓所有區塊串接成區塊鏈。

區塊鏈的使用價值在於：加密，它的出現大大解決了C2C或B2B之間的信任問題，藉由區塊鏈帳戶的所有權金鑰，使用者甚至能編寫屬於自己的區塊，其所使用的密碼系統，也能確保所有節點（分散式的運算處理器）內的資料保持完全同步。

然而，區塊鏈中的分散式儲存資料都是公開且匿名的，安全性必須仰賴時間戳記伺服器、點對點網路（P2P）來維持，這也是為什麼比特幣僅能儲存交易紀錄，但無法得知帳戶的所有權歸屬。

區塊鏈技術誕生至今，以加密貨幣的發展最為蓬勃，不過談及應用層面，其實早已跨越金融領域，無論是旅遊、聽音樂，甚至是物聯網，區塊鏈確實能夠改善既有的生活常態與商業模式。下述也為各位簡單整理了區塊鏈的應用演變，待會介紹DeFi時，才不會過於陌生。

區塊鏈 1.0：加密貨幣

在過去，所有的交易行為都必須有中介機構或交易所在中心協助媒合，而這些中心會保存所有的交易紀錄，以利全球金融體系可以順利運轉，但加密貨幣的出現，便是「去中心化」的開端，眾所周知的比特幣則是最好理解的例子。

中本聰於2008年發表的《比特幣白皮書》為全世界帶來加密貨幣的概念，他開創了全新的記帳方式，讓每筆交易不需要經過銀行、電子支付平台等第三方中介機構，任何人只要擁有能網路連線的數位裝置就進行交易，最大優點在於權力分散，完全不受擁有極大實權的國家或機構影響，而且交易帳本經過加密後，遠比傳統金融安全許多。

區塊鏈 2.0：智能合約

加密貨幣的誕生，除了為金融界投下一顆震撼彈之外，也讓相關應用陸續百花齊放，近期常聽到的智能合約，則是區塊鏈二部曲的最佳代表，它是種特殊協定，在區塊鏈內制定合約時使用，著名的以太坊就是擁有智能合約功能的公共區塊鏈平台。

與傳統紙本合約不同，智能合約將協議條款以程式碼呈現，並透過區塊鏈上的分散式節點自動運行，使合約不會被任意篡改或偽造，只有達成協議中的條件時，交易才會發生。智能合約也保有去中心化的特性，所以通常被用來記錄版權、股權、智慧型財產權等抽象類別的交易行為，我們舉幾個貼近生活的範例幫助理解。

當旅客出遊選擇休宿時，其實不再需要透過Airbnb等中介平台訂房，可以直接瀏覽住宿平台的區塊鏈尋找合適的房型，並透過智能合約完成訂房手續，屋主也無需繳納任何刊登費用；以食品業而言，從食品加工、包裝、配送再到上架，所有資訊都可以寫入區塊鏈資料庫，消費者只要掃描包裝上的條碼，便能即時獲得最清晰、完整的生產履歷。

區塊鏈 3.0：IOTA

然而，目前比特幣與以太坊等現有區塊鏈面臨礦工短缺的問題，被稱作「區塊鏈 3.0」的分散式帳本技術IOTA，它讓每個區塊上的交易者都可參與加密，且不需要礦工進行驗證，解決了交易過於緩慢、貧富差距等問題。

由於既有的區塊鏈驗證機制非常嚴格，當交易量愈大時，就必須使用更多電力與演算力去驗證交易，卻大幅墊高了交易成本，而 IOTA 的發明，可以說是為物聯網設計出的完美架構，藉由此項技術，不但創造出了不須交易費且具擴充性的交易平台，還加速了物聯網生態中不同設備間的資料傳輸速度，有效彌補了區塊鏈擴展性不足的問題。

DeFi 是什麼？與 CeFi 之差異

對於區塊鏈的發展有初步的認識後，我們就可以踏入金融新疆界了，去中心化金融（DeFi，Decentralized Finance）是建立在區塊鏈上的金融體系，它不必依賴券商、交易所等金融機構提供的金融型商品，而是利用區塊鏈的智能合約進行金融活動。

DeFi將金融產品建立在公共的金融服務區塊鏈平台上，並透過智能合約的運行，讓任何人都可以訪問平台上的金融架構，相較傳統中心化金融（CeFi），它完全不受任何中心機構監管。

以日常支付場景為例，消費者在過去的CeFi情境中刷卡購物，此時金流必須先通過第三方機構（例如：VISA、Mastercard），最後消費款項才會轉進賣家合作的銀行，整個流程會產生很多額外的費用，手續也相當繁複；而DeFi的支付流程簡單許多，消費者可以在區塊鏈上交易，當該筆交易被驗證後，買家就能以加密貨幣直接付款，但金額、日期等交易資訊完全不能隨意竄改。

去中心化金融的發展現況

2021年可以說是DeFi突破性的一年，根據DeFi Pulse的統計指出，1月與11月的總鎖定價值（TVL，Total Value Locked）的差額超過兩倍，並突破1000億美元大關，不過我們雖然能看見去中心化金融良好的前瞻性，但目前法律與監管問題仍然層出不窮。