【東南亞週報】大馬近五年最嚴重通膨｜新加坡疫情攀升｜泰國旅遊業持續成長
我們想讓你知道的是
大馬5月份整體通膨比去年同期增加2.8%，為2017年7月以來成長最快的一期，亦剛好超越彭博2.7%之預估。在食物和非酒精飲品的價格方面，其5月份之通膨率比去年同期增加5.2%，為2012年10月以來成長最快的一期。
編譯：荊柏鈞、柯昀伶、鄭熹、黃以樂（南洋誌）
南洋誌東南亞週報第177期，為讀者挑選2022年6月25日至7月1日期間，有關印尼、菲律賓、泰國、緬甸、馬來西亞與新加坡的六則東協區域大事。
印尼｜佐科威訪烏俄促和平對話
印尼總統佐科威本週前往歐洲參加G7高峰會，他於會後出訪烏克蘭與俄羅斯，期能促成兩國和平對話空間，呼籲雙邊儘早停止戰爭。
佐科威6月26、27日前往德國出席G7高峰會，並安排出訪烏克蘭和俄羅斯，尋求兩國的和平對話空間。佐科威表示：「戰爭必須立即停止，全球供應鏈也須立即重建。」更呼籲G7國家針對全球糧食與能源危機尋求解方，尤其是在中低收入國家。根據世界糧食計畫署（World Food Programme）6月統計，烏俄戰爭爆發後，在全球82個國家有超過3.4億人因糧食、燃料與肥料價格飆升而陷入糧食不安全處境。
佐科威在29日抵達基輔，為2月烏俄戰爭爆發後首位來訪的亞洲國家領導人；並在30日前往莫斯科。他向烏克蘭總統澤倫斯基表示，期能替他傳遞和平訊息予俄羅斯總統普亭。會後，佐科威並未透露澤倫斯基的回應，但他表示，與普亭會面時將盡力促成俄羅斯停火，「我會盡力傳達和平的重要性，即使這項任務並不容易。」
印尼於今年擔任G20輪值主席國，4月時佐科威表示已邀請烏克蘭和俄羅斯兩國領導人參加11月在峇里島舉行的G20高峰會。
菲律賓｜菲總統小馬可仕正式宣誓就職
菲律賓總統當選人小馬可仕、副總統薩拉6月30日於菲律賓國家博物館宣誓就職，他表示上任首先要務是改善受COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情和烏俄戰爭衝擊的經濟狀況。
小馬可仕表示，促進經濟成長、打擊通貨膨脹以及提高糧食生產將是任內首要任務，因此他也將兼任農業部長。杜特蒂長女、副總統薩拉則將兼任教育部長，前參謀總長佛斯蒂諾（Jose Faustino Jr.）將任國防部長。雖然第一夫人路易絲（Louise Araneta-Marcos）表示無意參與政治，但外界認為主導選戰的她，將是小馬可仕未來6年重要的國政顧問。
菲國國內政治評論認為，小馬可仕的施政與作風應比杜特蒂更有可預測性、也較溫和；反對陣營則表示，在選舉期間小馬可仕將過去威權時期美化為菲律賓的「黃金歲月」，擔憂其上任後恐為鞏固權力而濫權。
美國副總統賀錦麗的夫婿任德龍（Doug Emhoff）、中國國家副主席王歧山、日本外相林芳正（Hayashi Yoshimasa）等外賓出席就職典禮，這也是2004年以來，再次有日本外相出席菲國總統就職宣誓儀式。王岐山對此行表示，是對中菲關係的高度重視；而面對中國在南海日益升高的主權聲索行為，日本也欲加強和菲國新任政府的雙邊關係。
（小馬可仕宣示就職）
泰國｜泰國旅遊業持續成長 經濟前景樂觀
泰國即將在7月份解除大部分防疫限制，但在此之前已逐漸放寬許多限制，使訪泰外國遊客大幅度增加，甚至有望超越官方預測值。飽受COVID-19疫情衝擊的泰國經濟和其貨幣，將迎來罕見樂觀局勢。
6月29日，國務院發言人Thanakorn Wangboonkongchana指出，根據觀光及體育部預測，今年訪泰的國際遊客將達930萬人。此數字比泰國央行在6月初預估600萬人還多了55%，亦比國家經濟和社會發展委員預估的700萬還多。國際遊客量的大幅增加也推動了泰銖匯率的上升。不過，Thanakorn認為在此之前泰銖貶值，其實為旅遊業增加更多動能。當中國遊客回歸時，將加速強化泰銖，並提升GDP成長前景。
除此之外，儘管泰國仍面臨通膨問題，並且國民購買力仍處低迷狀態，其國內旅遊業前景仍受看好。TMBThanachart Bank預估，泰國國內旅遊次數將達1.88億，相比去年增加162%，並在今年產生7200億泰銖（約新台幣6052億元）的利潤。此預測主要考量到泰國防疫限制即將在7月份獲得大鬆綁，全國商業活動將不受任何限制。
不過，泰國公共衛生部仍持續關注國內疫情動態，特別是在歐洲流傳的新變異株BA.4及BA.5已在泰國出現。當局認為目前無需擔心，但總理帕拉育指示相關單位緊密關注歐洲疫情，為泰國在7月份幾乎全面解除防疫限制做足準備。
緬甸｜翁山蘇姬遭關押後 東協緬甸特使再訪緬甸
東協緬甸特使巴速坤（Prak Sokhonn）6月29日訪問緬甸，這是他在三個月內二度前往該國。巴速坤在出訪的前兩日（27日）曾敦促緬甸軍政府不要關押緬甸前領袖翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi），並呼籲對其寬大處理，在這時間點前往緬甸，也顯示東協應對緬甸政治危機的努力。
根據緬甸媒體《Irrawaddy》報導，巴速坤如同上回一樣，不會被允許與翁山蘇姬會面，這趟行程他將安排與6個不與軍政府作戰的少數民族武裝團體見面。
此外，緬甸軍政府發言人佐敏吞（Zaw Min Tun）28日向法新社透露，中國外交部長王毅將到訪緬甸參加「瀾滄江—湄公河合作外長會」。這將是緬甸自2021年2月1日政變後，首度有中國高層到訪。此前，中國國家主席習近平及外長王毅都曾在2020年1月政變前夕訪問緬甸。
不過佐敏吞表示，他不確定是否會舉行王毅和軍政府領袖敏昂萊（Min Aung Hlaing）之間的會晤。他補充，柬埔寨、泰國、寮國、緬甸和越南的外長也都將出席7月2日至5日的會議。
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《國際大風吹｜行動講堂》Ep2：走進戰火下的創傷現場，救援行動如何重新牽起人際間的珍貴聯繫？
我們想讓你知道的是
《國際大風吹｜行動講堂》Ep2聚焦於戰爭中最大受害者──砲火下流離失所的人民，節目透過影像與聲音，帶領觀眾凝視全球戰爭中流離失所的人們，認識世界展望會長達數十年的難民人道救援經驗。
由李漢威、蔡尚樺聯手主持的直播節目《國際大風吹｜行動講堂》第2集已於6月14日首度播出，本次特別邀請華人紀實攝影師張雍、台灣世界展望會會長李紹齡對談，帶領觀眾凝視戰爭中流離失所的人們，聆聽相遇與別離的故事，也讓觀眾認識世界展望會長達數十年的難民人道救援經驗，以及他們對於每場救援行動專業審慎的態度。這些因你我支持而促成的救援行動，都是為了重新牽起人際間被鋼鐵與火藥所摧毀的繫帶，世界展望會的工作人員則背負著託付與使命親臨現場，陪伴人們度過戰火下的煎熬苦難。
「我們不只看到《月球背面的逃難場景》，還聽到月球背面的哭聲，所以世界展望會從來沒有選擇，只有無條件的接納與支持。」
數據解析：你我未曾意識到的「月球背面」
俄烏戰爭打響至今已逾三個多月，因戰事被迫離家的難民人數也急速攀升。根據聯合國難民署統計，截至5月29日已經有超過680萬人自烏克蘭境內出逃至波蘭、匈牙利、羅馬尼亞等鄰近歐洲國家，國際移民組織（IOM）的一項研究也預估有將近800萬人在烏克蘭境內流離失所，總計相當於將近四分之一的烏克蘭國民因為無情戰事淪為難民。
你可能不知道的是，當烏克蘭戰事成為網路熱搜的同時，歐洲大陸遙遠的另一端也存在一群面臨相同困境的人們。根據聯合國難民署的統計數據，截至2020年底全球共有8240萬人被迫流離失所，受俄烏戰爭影響產生的難民僅占全球難民總數的18%。這意味著全球戰火不只存在於烏克蘭與俄羅斯之間，當我們揭開數據，就會發現其中還包括敘利亞內戰、阿富汗戰爭，以及中東或非洲部分地區長久性的區域武裝衝突。而更令人不忍的是，在8240萬流離失所的難民中，兒童人數占比竟高達42%，這些本與戰火紛爭最不相干的族群，卻需要承受這一切悲劇性的後果，甚至改變了他或她的一生。
走入真實現場：救援最前線的世界展望會事工
「在普遍國際的人道救援中，有一種描述是『戰爭已經逐漸敘利亞化』。」國際戰火衝突的時間拉長，不只剝奪以千萬計的孩子們在正常生活環境下溫飽、健康成長的權利，複雜的環境更讓兒童拐騙及販賣、女性保護問題隨之而來。
這些數字不只意味者數百萬家庭的不幸遭遇，更是戰爭對社會關係的撕裂創口；只有當我們直視數字時才會猛然驚覺，原來世界比想像的更加不平靜。特別來賓張雍也感慨道，這些數字正是驅使他走入現場的動機之一，他想要與人們面對面的互動，相處、攀談、接觸……藉此豐滿個體生命的輪廓，讓人真正為人，不再只是數據中的千百萬分之一。而就在奔走無數逃難前線，體會萬千生離死別後的某天清晨，他一如往常地在路上慢跑，突然瞥見有隻毛毛蟲正緩慢地在路上爬行，於是他停下來，小心翼翼地將其安置路旁，又跑了幾步以後，他猛然發現道路上竟然還有好幾十隻毛毛蟲。但因為能力實在有限，無法將所有毛毛蟲一一安置，最終，他只好繞道而行。
當這猶如寓言故事般的親身經歷與冰冷的統計數字相互對比，它給了我們更為震撼的啟示──除了網路媒體讓我們看到的景象外，還有更多我們看不見的地方，甚至是連攝影記者都難以進入的角落，裡頭還有更多的生命也如同烏克蘭的難民一樣急需救援，而僅靠我們一己之力能做的卻非常有限。面對遙遠且數量龐大的求助者，事實上是需要如同世界展望會這般更大、更有組織的團體，才能凝聚足夠的力量，給予急需救援的人們實質幫助。
例如今年的烏克蘭難民救援行動，除了協助安置順利出逃、在歐洲國家顛沛流離的難民以外，第一時間世界展望會也進入烏克蘭，給予前線無法逃出的人們最緊急的「物資救援」，包含水、糧食、燃料等；幾經輾轉後，部分烏克蘭人也在三月陸續回到故土，此時首當其衝的就是飲用水的處置，接著便是家園重建的漫漫長路。於是世界展望會也於同一時間向當地註冊進駐、開展地方資源網絡，協助難民重建家園，從最基礎的庇護所開始向外擴充，包括生活生計、孩童教育、婦女保護、家庭與心理治療等。
救援施行：世界展望會人道救援的執行策略
人道救援行動涵蓋甚廣，下至民生物資援助、上至個體關懷照護及社會系統建置，面對如此緊急又錯綜複雜的需求，世界展望會也嚴肅謹慎的對待，從前期評估到後期規劃都有完備的流程，系統性的把關所有環節，並於地方上累積更豐沛的區域網絡及行動量能，張開更多防護網，最後運用專業落實每份跨海祝福，建立關懷世界與孩子的正向循環。
一、漸進式評估與規劃
首先審視對象於生理、安全、社會等各方面需求的急迫性，擬定不同階段的救援行動。優先項目為「挽救生命」，例如供給糧食飲水補給、遞送生活物資等，滿足難民生理上的基礎需求；接下來則以「陪伴、關懷」為進階項目，例如提供基礎的庇護所收容，或是成立婦女兒童專責關懷中心、教育機構，旨在建置完整的安全及社會生態，給予難民最大的協助。
二、服務團隊在地化
世界展望會在工作執行時，總是會盡量組織在地的團隊，或與當地且具信譽的非政府組織共同完成，避免因各地不同的語言、文化、風俗民情而產生隔閡，也讓地方上資源及訊息網絡，能以最有效率的方式展開，如此一來才能使資源被誠信且有效的利用。
三、專業規劃與救援
世界展望會於任何行動前，都會制定明確清楚的工作方向，包含救援目標、執行策略、救援對象數量規模、工作細目等，且前往前線的事工們都必須經過特殊的訓練，學習判別危險及緊急因應措施，如此一來提供當地適切妥當的協助。
重新牽起聯繫：Kindness is a universal language.
除了世界展望會，世上仍有許多人以自身力量，志願投入人道救援的服務。就像來賓張雍在羅馬尼亞邊境認識的當地志工，他們在邊境發放三明治、飲水等物資給滿載烏克蘭難民的遊覽車，但因為羅馬尼亞與烏克蘭的語言並不相通，這讓張雍感到十分好奇：「在援助的過程中不會碰上溝通障礙嗎？」男子搖了搖頭，笑著回答道：「Kindness is a universal language.」。
雖然剛開始並不完全瞭解這句話背後的意義，但經過接著的幾次物資發放，張雍目睹了好幾次相同的畫面──當志工將三明治交到人們手上時，人們的淚水就從眼眶裡泛出。於是我們都懂了，那是某種難以言說的、人與人之間珍貴而無可取代的聯繫。
一起幫助孩子結束旅程，重返家園！飢餓三十救援專線：(02)8195-3005 即刻救援動起來
關於《國際大風吹｜行動講堂》
由《國際大風吹》李漢威、金鐘主持人蔡尚樺聯手主持，每集《國際大風吹｜行動講堂》直播節目將邀請重磅來賓，帶大家深入淺出、探討急需人們重視的國際議題，並呼籲各界付出實際行動，向需要幫助的人伸出援手，展開即刻救援。