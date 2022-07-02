交通部即將開放大型重機通行蘇花改、忠孝西路開放白牌機車年底前試辦
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二輪騎士迎來好消息，蘇花改在試辦大型重機行駛逾半年後，終於確定要開放給重機行駛，而白牌機車的試辦也將在9月施行；台北市忠孝西路在禁行機車40年後，在議員的建議下，將往開放白牌機車的方向研擬配套政策。
蘇花改於2018年就早已通車，原以為能讓許多往返花蓮的用路人，多了一條效率更好、安全性更高的回家路。但作為一條掛著「藍盾牌」理當人人都可以走的標準省道，卻在「視為汽車」的大型重機騎士，亦或是白牌機車騎士，在通行蘇花改的路權，一再的受到公路總局的限制與推延⋯⋯，也在各方路權人士的努力下，於去年等來了「試辦」。
開通後時經三年，蘇花改於去年9月30日起試辦大型重機全線通行，當日站長也在第一時間體驗，並發表了自己的心得。而近日交通部長王國材接受媒體聯訪表示，蘇花改試辦黃牌及紅牌大型重型機車通行，到3月底已達半年，期間公路總局評估試辦的行車秩序、安全評估都沒問題，已建議直接開放，他將予以同意。
此外，白牌機車也列為下一波試辦的對象，若可行也傾向開放。對此，公路總局則表示正在委託顧問公司評估中，會有車速、車道等考量，最快九月試辦通行白牌機車。
雖說蘇花改禁行機車一決策，讓人民奔走、耗時了非常長的時間，去爭取原本就應有的路權，但也在試辦後得出其實當初反對、禁行的理由或想像是不存在的。希望未來在不同的路段，公路總局也能在通車之前就做好全盤的規劃，避免浪費公帑勞民傷財。幸好，最終的結果仍往好的方向走，感謝各方路權奔走人士的努力。
禁行機車40年，站前「忠孝西路」白牌機車確定將開放：年底前規劃試辦
台北車站前的忠孝西路禁行機車長達40年，不少機車族期盼開放，更有民間團體預計在7月9日上街抗議。對此台北市交通局長陳學台22日在座談會表示，自己的態度是「如何開放」而非「不能開放」，意即忠孝西路未來確定開放機車行駛。
台北市議會22日上午舉辦「機車道路平權」座談會，北市交通局長陳學台表示忠孝西路開放機車一事，交通管制工程處已有委託研究單位，針對開放忠孝西路後有多少機車進入、轉向車輛的流量及相關資料，透過軟體模擬數據，再以數字進行「季檢討」，預計12月底將改善策略一併提出。
而市長柯文哲則建議交通局，參考台灣交通安全協會理事長陳宏益提出的想法，既然已經確定往開放的方向發展，應先進行試辦、試行，並提出提出試辦的時程表。對此，北市交通局長陳學台承諾「會提早」，目前已在辦理委外招標，把顧問公司的時間壓縮。並強調「我的態度就是如何開放、怎麼開放方式，而不是要不要開放。」且此事會在他任內決定，不會拖過今年任期結束。
本文經Moto7專業機車資訊網授權刊登，原文刊載於此
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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航
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