韓炳哲《愛欲之死》導讀：在「相同者的地獄」裡的人們，為什麼失去了愛欲的能力？
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作者是歐陸哲學新起之秀，最著名的宣言式著作《倦怠社會》曾翻譯成11國語言。韓國好幾家媒體曾選為2012年最重要書籍。本書行文簡潔，卻不乏深入的洞察。《愛欲之死》作為韓炳哲對現代社會一系列進行式的分析，其分量與煽動性不可小覷。
文：林宏濤（商周出版編輯顧問）
【導讀】愛欲的盡頭或是鄉愁？
關於愛，每個人都有話要說。
奧德嘉．賈塞特（José Ortega y Gasset）說：「世上有兩種愛的論調。其中一類，只是泛泛之論，了無新義。另一類則得自個人的體驗，較多真諦。可以這麼說，我們所體驗到的愛情，決定了我們對愛的看法。」
可是哲學家對於愛，尤其是愛情，卻一直著墨不多。當代哲學裡除了普芬德（Alexander Pfänder）、謝勒（Max Scheler）以外，奧德嘉・賈塞特的《關於愛》（Estudios sobre el amor）應該是最為膾炙人口的作品，他說：
「愛是一脈流水，是一精神的河，是一不斷湧現的泉。⋯⋯愛不是爆炸，愛是持續的流動，是內心的放射，從愛者到被愛者。它不能一次竣工，它必須是細水長流。⋯⋯愛是靈魂的離心行為，以經常的流動走向它的對象，以溫暖的肯定圍住它的對象，使我們與對象合一，並且積極地確定對象的存在。」
這個關於愛的定義總是讓人吟詠再三。至於近人的著作，則當推普列希特（Richard David Precht）的《愛情的哲學》（Liebe: Ein unordentliches Gefühl, 2009）。
德國哲學家韓炳哲的《愛欲之死》可以說是《倦怠社會》和《透明社會》的延伸，這部關於愛欲的社會病理學作品，談的是在「相同者的地獄」裡的人們為什麼失去了愛欲的能力。而其病因就在於「他者性」的消失。關於這部作品的梗概，阿蘭．巴迪歐（Alain Badiou）的序言已經為讀者爬梳得很清楚了。在導讀裡，我只想提出一個問題，那就是「請循其本」（請回到本書整個論證的前提），探究作者所說的「愛欲」（在本書裡， 作者並沒有嚴格區分愛〔Liebe〕和愛欲〔Eros〕，在愛情的範疇裡，這或許是合理的）究竟所指為何。
「愛欲需要有嚴格意義下的他者，」作者如是說：「愛欲將主體從自我中拉出來，轉移到他者身上；憂鬱反而深陷於自己之中無法自拔。⋯⋯愛欲能夠使人經歷他者的他者性，帶領人走出自戀地獄。愛欲啟動了心甘情願的自我犧牲與自我掏空。一種特殊的衰弱過程，掌握了愛的主體，但一股強大的感受卻也接踵而來。不過，這股感受並非我們的自我成就，而是他者的餽贈。」「愛欲是與他者的一種關係。」
如果說奧德嘉．賈塞特的《關於愛》是現象學方法的操練的話，韓炳哲的《愛欲之死》，和他的《倦怠社會》和《透明社會》一樣，則一直有黑格爾的影子。不同的是，這次他更直接且誠實地探討了一下黑格爾的思考。
那麼，以下我就摘引黑格爾關於愛的種種論述原文，讓讀者理解為什麼「愛欲需要有嚴格意義下的他者」，在閱讀本書時，才跟得上作者的思考進路。
黑格爾在《法哲學原理》（Grundlinien der Philosophie des Rechts）裡說：
「所謂愛，一般說來，就是意識到我和另一個人的統一，使我不專為自己而孤立起來；相反地，我只有拋棄我獨立的存在，並且知道自己是和另一個人、同時也是另一個人和我自己的統一，才獲得我的自我意識。⋯⋯愛的第一個環節，就是我不欲成為獨立的、孤單的人，我如果是這樣的人，就會覺得殘缺不全。至於第二個環節是，我在另一個人身上找到了自己，即獲得了他人對自己的承認，而另一個人反過來對我也是如此。因此，愛是一種最不可思議的矛盾，絕非理智所能解決的⋯⋯。愛製造矛盾並解決矛盾。作為矛盾的解決，愛就是倫理性的統一。」
在這段話裡，讀者已經看到本書涉及的若干重要概念，「他者」、「拋棄自我」、「在對方裡找到自我」、「獲得對方的承認」。黑格爾是在探討「家庭」時談到愛的概念：「作為精神的直接實體性的家庭，以愛為其規定，而愛則是精神對自身統一的感覺。」由於愛是主觀的、反覆無常的，所以必須以婚姻為其客觀實現：「婚姻是具有法的意義的倫理性的愛，這樣就可以消除愛中一切倏忽即逝的、反覆無常的和赤裸裸主觀的因素。」
在對於愛情理解上，黑格爾更強調的是意識拋棄自己和忘卻自己，然後享有和保存自己，他在《美學》（Vorlesungen über die Ästhetik）裡說：「愛的真正本質在於意識拋捨掉它自己，而且只有透過這種拋棄和遺忘，才能享有自己，保持自己。」那是「在他物中自己與自己結合在一起」。（《小邏輯》）
正如黑格爾所說的「愛是浪漫藝術的一般內容」，他所理解的愛情也是在浪漫主義的框架裡，那是一個心靈和另一個心靈的邂逅。韓炳哲在這部作品裡所理解的愛欲也是如此。柏拉圖說：「萬物渴望它所欠缺的東西。」（韓炳哲也在書裡提到《饗宴篇》這部關於「愛」的雋永對話錄。）這或許就是為什麼「他者性」是愛裡的必要條件。
德國小說家尚．保羅（Jean Paul）說：「缺憾的感受決定了和所缺者的親密關係。」他者意謂著差異，人會期待讓他墜入情網的人擁有他所沒有的特質，在愛的結合當中成為一個整體，「如果我先前沒有盼望，也就不會墜入情網。」羅蘭． 巴特（Roland Barthes）在《戀人絮語》（Fragments d’un discours amoureux）裡如是說。
這時候讀者可以進入主題了。就像奧德嘉．賈塞特的《群眾的反叛》（La rebelion de las masas）要說的，由於他者在現代社會裡漸漸瘖啞、黯淡，被逐出「相同的我們」的圈子，人們會變成一模一樣的群體動物，灰色的群眾沒有容顏，個人失去個性，扁平而蒼白，要在茫茫人海裡找到那個獨特的他或她，也許是緣木求魚的事吧。在消費社會裡，失去個性的人也失去愛欲的能力，這是對於現代工業社會的批判的其中一個環節。
但是，反過來說，在一切都以效率、數據和計算為基準的理性主義裡，愛欲也會是鼓吹人們反抗理性專制的重要力量，因為「人類很難忍受單調的生活。人類需要騷動，需要有所作為。換言之，對人類而言，因激情而騷動，感受心裡的活躍， 深層的情感進而湧現， 都是絕對必要的」（Blaise Pascal, Discours sur les passions de l’Amour）。
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移居計畫，養生首選！豐邑氧森進駐林口長庚，在地唯一全齡建築
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更難能可貴的是，豐邑堅持超大基地低密度住宅，為住戶建構養生樂活、舒適優雅的家園，一推案即吸引眾多買房客洽詢，搶佔席次。
進駐林口長庚醫院商圈，大基地低密度住宅珍稀保值
近年大林口地區的重大建設陸續到位，土地開發近飽和，使這塊緊鄰雙北的黃金都會區熱上加熱，大面積綠地的區塊也更顯難得。為讓買房住戶享有優質居住環境，豐邑建設看準大林口地段超過60%以上的稀有綠覆環境，在緊鄰文德、長樂公園近3000坪有氧綠廊帶地段，推出「豐邑氧森」正式插旗A8長庚生活圈，距離A8捷運站僅5分鐘開車距離，更是長庚生活圈內，距離A8捷運站最近、也是最後千坪大基地開發的珍貴地段。
豐邑氧森位於全台知名「醫生村」——長庚醫護社區旁，多為醫護教授純住聚落，屬菁英移居首選。此外，豐邑氧森屬區內難得的大基地低密度住宅規劃，坐擁長庚醫院商圈完整生活機能、豐沛醫療資源之外，還能享受綠意環繞、媲美國際養生大境的居住環境。不只地段極佳，豐邑氧森也設計全齡化設施，在旁的長樂公園內甚至還有「毛小孩」寵物專屬遊樂園，為所有家庭成員實踐美好樂活想像。
天然防疫黃金格局，必備鮮活氧氣與大面採光
疫情使人們更加重視居住健康，尤其在人口密度高的都會生活，親近自然、感受綠意的機會並不多。所幸豐邑建設的推案幾乎皆是千坪基地，並且主打低密度設計保留綠帶空間，為社區引進陽光、空氣、水、花草樹木等自然綠意，創造社區天然的自然景觀，可說是城市叢林中難得的綠色家園。
此外，建築棟距極大化的設計，確保住戶享有寬敞舒適的生活尺度、被綠野簇擁的清新自然環境。天天呼吸新鮮綠氧，享受心曠神怡的生活步調，再也不是夢。
採光充足的空間，能讓人感到舒適自在，甚至增加活力。因此，豐邑氧森採用三面採光衛浴開窗設計，強調光的重要性，每日早晨住戶可享受柔和陽光灑進家中的淨化能量；同時，豐邑氧森也將每戶的開窗面擴至最大，造就順暢通風，由外而內引進新鮮活氧，讓良好空氣對流舒心淨肺，也大幅降低室內污染源、減少過敏，堪稱天然防疫的最佳黃金格局。
領先業界的鋼柱模工法，建構安心穩固的永續家園
身為虔誠的基督徒、同時也是豐邑建設總經理的邱崇喆曾說：
「聖經記載了基督教信仰所遵行的十誡，其中第六誡是不可殺人。因此按聖經的教導，不僅不能傷害他人生命，即使是間接影響生命安全也不被允許。豐邑將這樣的人生觀落實在工作領域，以建築來說，就是結構安全最重要。」
因此，在豐邑建築的五項準則「安全、機能、美觀、社區文化、心靈藝術」中，安全一直都是重中之重，是不可動搖的根基。
為了完成安全建築的使命，不能不提豐邑建設最引以為傲的鋼柱模結構，這是豐邑團隊多次到日本參訪防震建築的心得實踐。邱崇喆分享：「鋼模的緊密度遠大於木板模，以鋼模取代木板，不但更環保，更可確保澆置時不漏漿，柱身密度平均，可完全發揮混凝土既有強度，建築安全性自然更高。」
豐邑氧森不只採用令人驕傲的鋼柱模結構，針對許多住家苦惱的排水問題，豐邑也有卓越辦法。不同於傳統採四大幹管系分流配置，豐邑獨創八大幹管系分流配置，讓傳統併管變成獨立分流，污廢水不再混合排放。此舉不但預防阻塞和雨水回冒，更可落實水循環和環保綠建築，使豐邑氧森也晉升永續建築的一列。
豐邑氧森，坐擁約1762坪基地，大面積低建蔽規劃使2棟地上21層、地下4層的建築之間最短有36公尺大棟距。擁有三面臨路、棟距寬闊優勢，為附近住宅最高樓。
房型規劃為24～41坪的2至3房、最大3房，規劃戶數共有328戶。公設則有接待大廳、健身房、韻律教室、視聽室、廚藝教室、親子教室等。社區內甚至有約1255坪的公園，提供住戶休憩放鬆的開放空間。
豐邑氧森，樂活養生！
預約鑑賞請洽詢03-3283908，或至豐邑氧森接待中心（文德公園旁）