2022/07/02,
運動

大西洋聯盟全壘打王鈦龍，為何在味全龍只打八場就未獲續約離隊？

大西洋聯盟全壘打王鈦龍，為何在味全龍只打八場就未獲續約離隊？
Photo Credit: 鈦龍IG

我們想讓你知道的是

味全龍隊的洋砲鈦龍，最近合約到期，並未獲得龍隊的續約，成為繼獅隊的羅薩後，中職本季第二位季中離台的洋砲。 而在鈦龍離隊後，他也在個人推特吐露心聲，為自己小抱不平，但龍隊給他的機會，真的太少了嗎？

味全龍隊的洋砲鈦龍，最近合約到期，並未獲得龍隊的續約，成為繼獅隊的羅薩後，中職本季第二位季中離台的洋砲。

而在鈦龍離隊後，他也在個人推特吐露心聲，寫下「It’s not how you start but how you finish. I am better then what I been showing，Only 8 Games Really」，看得出來他認為自己的能力還沒有完全發揮出來，而且實際也只獲得了八場的一軍出賽機會，真的很少，所以應該也是在為自己小抱不平。

那今天讓我們來聊聊鈦龍本季的表現，說說龍隊為何與他解約，還有他們是否需要再找洋砲吧。

譯名鈦龍的Telvin Nash，其實季前給球迷的期待值就不會太高，最主要是他沒有任何大聯盟資歷，連3A都沒有上去過，看小聯盟成績有打擊率過低，三振率又過高的問題，看起來就像一門盲砲，加上有傷勢困擾，2015年就被太空人釋出，當時他才24歲。

後來鈦龍就轉戰大西洋聯盟，前後待了五個球季，每一年的OPS都保持在0.9之上，2019年繳出單季41轟的成績單，包辦全壘打及打點王還拿到年度MVP，換句話說就是大西洋聯盟的頂尖重砲手。

中職過去也曾找過不少在大西洋聯盟成績亮眼的頂尖洋將，像是前兄弟象洋投麥格倫，他在2009年拿下聯盟三冠王，隔年來台灣就收下單季11勝，是兄弟奪冠的功臣之一，後來還前進KBO。

還有在台灣常駐已久的羅力，最早也是以大西洋聯盟投手三冠王的身份來台，現在已經要叩關生涯百勝，成為傳奇洋投，富邦今年找來的范米特也曾是大西洋聯盟防禦率王，目前表現同樣不差。

所以照過去的經驗來看，從大西洋聯盟找來的頂尖洋將，在台灣適應良好的多半是投手，打者就沒有太讓人印象深刻的，而今年味全找來的全壘打王鈦龍，也是如此。

葉總當初有透露，龍隊找來鈦龍其中一個原因，是因為伍鐸的推薦，交由球團評估後認為可行，所以才找來台灣，而且伍鐸認為，鈦龍這幾年被K的頻率變少，保送數反而變多，顯示有越來越成熟的跡象，加上先前在日本獨立聯盟表現不錯，在179個打席中揮出13轟，也拿下年度全壘打王頭銜，甚至幫助神奈川FD在成軍第一年就拿下總冠軍殊榮看起來能適應亞洲環境也不排斥，來台灣發展應該蠻適合。

然而，鈦龍實際來台後，卻沒有展現出大家期待的長打能力，最一開始先從二軍出發，直到4月9日完成一軍首秀，擔任第三棒先發守左外野，從歐書誠手中揮出首安，打到的還是一顆壞球，卻能擊向中外野形成安打。

接下來兩場，葉總持續排鈦龍先發上陣，結果他很快就在4月14日面對獅隊先發投手胡智為，敲出了中職首轟，但這個打席相當有趣，因為鈦龍前面先揮了兩次空棒，第三球面對胡智為這顆滑球，主審沒撿、一壘審也沒判出棒，因而讓他逃過被三振的命運，結果下一球就轟出牆了。

隔天對樂天桃猿，鈦龍可能以為自己要連兩場開轟了，九局下面對許峻暘把球轟向左半邊，馬上跟前一天一樣來個霸氣甩棒，結果這球打在牆上，很快彈回來被邱丹接到回傳，他原本只能停在一壘，好在這個回傳球出現瑕疵，鈦龍才得以站上得點圈。

看重播可以清楚發現，鈦龍這球一打出去很明顯覺得是全壘打，所以直接走起來，等到發現沒出去時才趕緊跑，好險最後沒死在二壘，不然就真的糗到不行。

在這個「典藏跑壘」發生後沒多久，鈦龍可能是想要讓教練看到他的改變，所以在4月16日對樂天的比賽時，第二打席擊出軟弱滾地球後就賣力沖向一壘，最終跑出了內野安打，想不到直接拉傷左大腿，必須休息兩週左右的時間，龍隊也決定拉上另一名洋砲龍德力來取代他。

直到龍德力也因為拉傷下二軍後，鈦龍才又重返一軍，這次上來只打了三場比賽，合計12打數敲1安打吞7K，結果6月15日葉總就向媒體表示，鈦龍的合約已經到期，球團並沒有選擇續約，所以他留下了八場出賽打擊率0.161的黯淡成績單，就這樣告別了台灣。

進一步來看鈦龍的成績單，可以發現他在33個打席中吞下多達15次三振，被三振率來到45.5%，也是全隊最高的，還高出第二名的曾陶鎔一大截（35.3%），這是他最大的致命傷。

對比他在2019年拿下大西洋聯盟全壘打王時，整季被三振率僅20.2%，足足差了兩倍以上，就算鈦龍本來就是一個揮空率很高的打者，但來台灣之後弱點更加被放大，要打到球都不容易了。

從野球革命的落點分析可以看出，鈦龍屬於強力拉打型，主要的擊球都集中在左半邊，最常出局的方式就是三游方向的滾地球，對手也蠻好針對他的型態來做佈陣，因為他非常少把球推到右半邊。

以實戰的觀察，會發現鈦龍只要對方投手球一高，就很少會放過，主要的安打或長打也是鎖定偏高的球來攻擊，特別會打速球，像那支全壘打就是逮中胡智為的失投速球。

但如果碰上對方變化球連發，鈦龍就會非常頭痛，像是面對陳冠宇這型的，曲球、滑球、變速球伺候，鈦龍會各種揮空，才會在僅有的八場出賽機會中，四度吞下單場3K，這紀錄說真的還蠻難達成的。

站在鈦龍的立場，八場出賽確實太少，我覺得他會為自己抱不平是很正常的，只是以龍隊的立場來看，選擇與他解約並不奇怪，也很合理。


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2022/07/01,
藝文

不用是專家也能輕鬆妝點生活，Adobe「攝影計畫」利用AI智慧修圖升級你的照片

不用是專家也能輕鬆妝點生活，Adobe「攝影計畫」利用AI智慧修圖升級你的照片

我們想讓你知道的是

你也喜歡攝影嗎？想讓手上的照片輕鬆升級，那麼你絕對不能錯過Adobe的「攝影計畫」方案，這邊我們就分享幾個利用「攝影計畫」讓照片質感提升的小技巧！

想到創作就會想到Adobe，在Adobe全系列軟體中，Lightroom跟Photoshop是諸多專業攝影師與攝影愛好者必備的軟體。這幾年來，Adobe為它們導入AI科技，讓照片透過簡單步驟就能變得更有質感。

因應現在人手一機的全民攝影的風潮，Adobe特別針對拍照愛好者推出「攝影計畫」，新用戶首年每月方案優惠價不到300元，輕鬆讓你提升照片質感，晉升專業影像玩家。

想讓出遊的照片變得更好看嗎？想讓自己得照片與眾不同嗎？那你肯定不能錯過這篇文章，我們將介紹Lightroom跟Photoshop實用好上手的功能，簡單就能有更好的照片。

一鍵輕鬆編修，讓你幾個步驟就能創造出個人風格的Lightroom

Lightroom是一款深受專業攝影師與攝影愛好者喜愛的影像軟體，它一直以來都以快速地調整、輕鬆的大量管理照片聞名，也讓世界上諸多的攝影師得以創造出專屬自己的影像。如果我們只是平常出遊與享受生活美好的片刻，紀錄下這一切後，Lightroom會不會稍嫌大材小用呢？一點都不會！近期Lightroom也針對現在使用者喜愛的風格，推出各式各樣的預設集，也導入了AI智慧，能夠智慧辨識出主體，就算不是專業大師，只要輕鬆一鍵，就能透過Lightroom將生活日常修整出質感好照片。

首先先來介紹「自適應」這個預設集，它的原理是利用AI演算、辨識出特定主體，讓我們可以套用各式各樣的場景，讓整體照片快速變得好看。

「自適應」預設集裡面分成兩個，其中一個是『主體』。『自適應：主體』這個濾鏡最主要的功能就是辨識出主體後，針對主體的區域進行濾鏡的套用、快速修整。

這個功能非常推薦使用在人像的補光上，會有非常好的效果。在這裡我們分享修整的前後，透過『『自適應：主體』預設集的修整，可以看到人像的主體有更自然的打亮，如果你想製造出更多風格的話，除了主體亮度也能有其他變化。

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Photo Credit：The News Lens Brand Studio
『自適應：主體』預設集修整前。
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Photo Credit：The News Lens Brand Studio
『自適應：主體』預設集修整後。選用普普風預設集。

而另外一個『自適應：天空』，顧名思義則是針對天空進行調整。它能辨識出天空的邊界，除了常見的夕陽與日出以外，還有顏色更強烈的調整，能讓照片變得更加吸引人目光。

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Photo Credit：The News Lens Brand Studio
『自適應：天空』預設集修整前
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Photo Credit：The News Lens Brand Studio
『自適應：天空』預設集修整後。選用夕陽預設集。

要建立屬於自己的照片風格最常遇到的問題是不知道從何處下手。但在Lightroom裡可輕鬆解決這樣的困擾，使用「圖庫」這個功能分頁下瀏覽、挑選管理照片時，就能用非常簡單的方式編修好手上的照片。

只要在「色調控制」裡面按下「自動」，再透過下面的細項調整曝光、清晰、鮮豔，不需要精密的熟悉每一個選項，幾秒鐘就能輕鬆得到好看的照片，摸索出屬於自己的照片風格。

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Photo Credit：The News Lens Brand Studio
夜景照片未調整前，畫面些許偏暗。
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Photo Credit：The News Lens Brand Studio
透過色調控制的「自動」，再簡單根據畫面變化調整曝光、清晰度等選項的結果。

若想要有更強烈的個人風格的話，Lightroom裡面的「預設集」也非常值得推薦，Adobe針對常見的照片類型提供出許多預設集，讓使用者一鍵套用自己喜歡的風格，再經過微調，就能創作出類似底片拍出的風格照片。

這樣的風格照片涵蓋我們日常會遇到的各種類型，舉凡人像、旅遊、生活紀錄等等…若你是喜歡在IG分享生活或者撰寫部落格的人，這就是一個快速且簡單建立自己風格的方式。

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Photo Credit：The News Lens Brand Studio
Lightroom「預設集」示範之一
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Photo Credit：The News Lens Brand Studio
Lightroom「預設集」示範之二
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Photo Credit：The News Lens Brand Studio
Lightroom「預設集」示範之三

自由創意翻玩，讓Photoshop的AI智慧替你輕鬆編修好照片

如果說Lightroom是Adobe設計給攝影愛好者來調整、管理大量照片的軟體，那具有強大、多元編修功能的Photoshop肯定更是影像愛好者的好幫手。

經過多年的演進，Photoshop如今也發展出獨具一格的AI智慧演算，像是天空取代、神經網路濾鏡、智慧感知，都是能快速上手，快速創意改造照片的必學功能。

以天空取代來說，我們只要在「編輯」中選擇「天空取代」，此時Photoshop會運算出天空的範圍，我們只要從內建的幾個天空圖片中選擇出自己想要的天空，就能輕鬆替換掉。

這個功能很適合用在多雲的天氣，可以讓風景的照片更豐富，甚至還可以根據挑選替換的天空，增添一些雲朵，讓每次出門的風景不受氣象影響，每張都好看。

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Photo Credit：The News Lens Brand Studio
天空取代，範例之一。
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Photo Credit：The News Lens Brand Studio
天空取代，範例之二。
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Photo Credit：The News Lens Brand Studio
天空取代，範例之三。

神經網路濾鏡（Neural Filters）則是Photoshop的獨家功能，它運用了近期熱門的雲端演算技術，分析照片的組成，並將資料上傳到雲端後，再搭配本機電腦的處理運算效果。

神經網路濾鏡目前已有幾種不同的類型，在這裡我們特別推薦「智慧型肖像」與「皮膚平滑化」兩個濾鏡，兩者都能讓我們輕鬆讓人像類型的照片變得更好。

「智慧型肖像」可以在演算後讓我們針對表情、視線方向，甚至是外表年齡跟頭髮厚薄都做調整，是很實用的濾鏡。

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Photo Credit：The News Lens Brand Studio
經過了「智慧型肖像」濾鏡調整，我們能改變些許表情，讓人像照片更好看。

「皮膚平滑化」則透過雲端的AI演算，能快速簡單的讓我們獲得自然的膚質。簡單就能有好氣色跟膚質，再也不需要花時間使用圖章工具。

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Photo Credit：The News Lens Brand Studio
「皮膚平滑化」一下子就能讓人像膚質大大提升。

出門在外，遇到人多的觀光勝地，或者是環境中的雜物一時沒注意的話，常常會有預期之外的物件入鏡，以前我們需要使用圖層跟修圖技巧，現在Photoshop的「智慧感知」功能，只要圈選覺得礙眼的雜物，在「編輯」內選擇「內容感知填色」，幾秒鐘的時間畫面雜物就能去除乾淨。

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Photo Credit：The News Lens Brand Studio
使用智慧感知後，地上的人孔蓋消失，讓我們視線更集中在人像上。
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Photo Credit：The News Lens Brand Studio
漂亮的老房內，預留的插座孔破壞了整體感，「智慧感知」同樣很快的讓照片變得更好看。

攝影愛好者必備Lightroom與Photoshop，AI科技讓你輕鬆增添照片質感

Adobe「攝影計畫」讓所有人都能輕鬆編修照片，它包含了照片編修常用的應用程式：Lightroom、Lightroom Classic、Photoshop 電腦版本與iPad的版本。還包含了20GB的雲端空間，我們隨時都可以分享照片，也可以在不同裝置上同步照片來編修。

Lightroom與Photoshop經過長期的發展，具備許多完善的功能，現在更是導入了AI運算技術，大幅降低了使用難度，在這強調個人風格與影像品質的數位時代來說，不只是專業攝影師能使用，一般的IG分享、部落格撰文，都能提升自身經營的影像質感。

目前Adobe也針對「攝影計畫」服務推出限時八折的優惠，新用戶訂閱計劃，首年每月只要新台幣257元。簡單上手、輕鬆負擔，是時候讓「攝影計畫」輕鬆提升你的照片質感了！

Adobe「攝影計畫」：優惠訂閱方案


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