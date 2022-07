大西洋聯盟全壘打王鈦龍，為何在味全龍只打八場就未獲續約離隊？

味全龍隊的洋砲鈦龍,最近合約到期,並未獲得龍隊的續約,成為繼獅隊的羅薩後,中職本季第二位季中離台的洋砲。

而在鈦龍離隊後,他也在個人推特吐露心聲,寫下「It’s not how you start but how you finish. I am better then what I been showing,Only 8 Games Really」,看得出來他認為自己的能力還沒有完全發揮出來,而且實際也只獲得了八場的一軍出賽機會,真的很少,所以應該也是在為自己小抱不平。

It’s not how you start but how you finish. I am better then what I been showing — Telvin Nash (@TNASH100) June 14, 2022

那今天讓我們來聊聊鈦龍本季的表現,說說龍隊為何與他解約,還有他們是否需要再找洋砲吧。

譯名鈦龍的Telvin Nash,其實季前給球迷的期待值就不會太高,最主要是他沒有任何大聯盟資歷,連3A都沒有上去過,看小聯盟成績有打擊率過低,三振率又過高的問題,看起來就像一門盲砲,加上有傷勢困擾,2015年就被太空人釋出,當時他才24歲。

後來鈦龍就轉戰大西洋聯盟,前後待了五個球季,每一年的OPS都保持在0.9之上,2019年繳出單季41轟的成績單,包辦全壘打及打點王還拿到年度MVP,換句話說就是大西洋聯盟的頂尖重砲手。

中職過去也曾找過不少在大西洋聯盟成績亮眼的頂尖洋將,像是前兄弟象洋投麥格倫,他在2009年拿下聯盟三冠王,隔年來台灣就收下單季11勝,是兄弟奪冠的功臣之一,後來還前進KBO。

還有在台灣常駐已久的羅力,最早也是以大西洋聯盟投手三冠王的身份來台,現在已經要叩關生涯百勝,成為傳奇洋投,富邦今年找來的范米特也曾是大西洋聯盟防禦率王,目前表現同樣不差。

所以照過去的經驗來看,從大西洋聯盟找來的頂尖洋將,在台灣適應良好的多半是投手,打者就沒有太讓人印象深刻的,而今年味全找來的全壘打王鈦龍,也是如此。

葉總當初有透露,龍隊找來鈦龍其中一個原因,是因為伍鐸的推薦,交由球團評估後認為可行,所以才找來台灣,而且伍鐸認為,鈦龍這幾年被K的頻率變少,保送數反而變多,顯示有越來越成熟的跡象,加上先前在日本獨立聯盟表現不錯,在179個打席中揮出13轟,也拿下年度全壘打王頭銜,甚至幫助神奈川FD在成軍第一年就拿下總冠軍殊榮看起來能適應亞洲環境也不排斥,來台灣發展應該蠻適合。

然而,鈦龍實際來台後,卻沒有展現出大家期待的長打能力,最一開始先從二軍出發,直到4月9日完成一軍首秀,擔任第三棒先發守左外野,從歐書誠手中揮出首安,打到的還是一顆壞球,卻能擊向中外野形成安打。

接下來兩場,葉總持續排鈦龍先發上陣,結果他很快就在4月14日面對獅隊先發投手胡智為,敲出了中職首轟,但這個打席相當有趣,因為鈦龍前面先揮了兩次空棒,第三球面對胡智為這顆滑球,主審沒撿、一壘審也沒判出棒,因而讓他逃過被三振的命運,結果下一球就轟出牆了。

隔天對樂天桃猿,鈦龍可能以為自己要連兩場開轟了,九局下面對許峻暘把球轟向左半邊,馬上跟前一天一樣來個霸氣甩棒,結果這球打在牆上,很快彈回來被邱丹接到回傳,他原本只能停在一壘,好在這個回傳球出現瑕疵,鈦龍才得以站上得點圈。

看重播可以清楚發現,鈦龍這球一打出去很明顯覺得是全壘打,所以直接走起來,等到發現沒出去時才趕緊跑,好險最後沒死在二壘,不然就真的糗到不行。

在這個「典藏跑壘」發生後沒多久,鈦龍可能是想要讓教練看到他的改變,所以在4月16日對樂天的比賽時,第二打席擊出軟弱滾地球後就賣力沖向一壘,最終跑出了內野安打,想不到直接拉傷左大腿,必須休息兩週左右的時間,龍隊也決定拉上另一名洋砲龍德力來取代他。

直到龍德力也因為拉傷下二軍後,鈦龍才又重返一軍,這次上來只打了三場比賽,合計12打數敲1安打吞7K,結果6月15日葉總就向媒體表示,鈦龍的合約已經到期,球團並沒有選擇續約,所以他留下了八場出賽打擊率0.161的黯淡成績單,就這樣告別了台灣。

進一步來看鈦龍的成績單,可以發現他在33個打席中吞下多達15次三振,被三振率來到45.5%,也是全隊最高的,還高出第二名的曾陶鎔一大截(35.3%),這是他最大的致命傷。

對比他在2019年拿下大西洋聯盟全壘打王時,整季被三振率僅20.2%,足足差了兩倍以上,就算鈦龍本來就是一個揮空率很高的打者,但來台灣之後弱點更加被放大,要打到球都不容易了。

從野球革命的落點分析可以看出,鈦龍屬於強力拉打型,主要的擊球都集中在左半邊,最常出局的方式就是三游方向的滾地球,對手也蠻好針對他的型態來做佈陣,因為他非常少把球推到右半邊。

以實戰的觀察,會發現鈦龍只要對方投手球一高,就很少會放過,主要的安打或長打也是鎖定偏高的球來攻擊,特別會打速球,像那支全壘打就是逮中胡智為的失投速球。

但如果碰上對方變化球連發,鈦龍就會非常頭痛,像是面對陳冠宇這型的,曲球、滑球、變速球伺候,鈦龍會各種揮空,才會在僅有的八場出賽機會中,四度吞下單場3K,這紀錄說真的還蠻難達成的。

站在鈦龍的立場,八場出賽確實太少,我覺得他會為自己抱不平是很正常的,只是以龍隊的立場來看,選擇與他解約並不奇怪,也很合理。