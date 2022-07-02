大西洋聯盟全壘打王鈦龍，為何在味全龍只打八場就未獲續約離隊？

味全龍隊的洋砲鈦龍，最近合約到期，並未獲得龍隊的續約，成為繼獅隊的羅薩後，中職本季第二位季中離台的洋砲。

而在鈦龍離隊後，他也在個人推特吐露心聲，寫下「It’s not how you start but how you finish. I am better then what I been showing，Only 8 Games Really」，看得出來他認為自己的能力還沒有完全發揮出來，而且實際也只獲得了八場的一軍出賽機會，真的很少，所以應該也是在為自己小抱不平。

It’s not how you start but how you finish. I am better then what I been showing — Telvin Nash (@TNASH100) June 14, 2022

那今天讓我們來聊聊鈦龍本季的表現，說說龍隊為何與他解約，還有他們是否需要再找洋砲吧。

譯名鈦龍的Telvin Nash，其實季前給球迷的期待值就不會太高，最主要是他沒有任何大聯盟資歷，連3A都沒有上去過，看小聯盟成績有打擊率過低，三振率又過高的問題，看起來就像一門盲砲，加上有傷勢困擾，2015年就被太空人釋出，當時他才24歲。

後來鈦龍就轉戰大西洋聯盟，前後待了五個球季，每一年的OPS都保持在0.9之上，2019年繳出單季41轟的成績單，包辦全壘打及打點王還拿到年度MVP，換句話說就是大西洋聯盟的頂尖重砲手。

中職過去也曾找過不少在大西洋聯盟成績亮眼的頂尖洋將，像是前兄弟象洋投麥格倫，他在2009年拿下聯盟三冠王，隔年來台灣就收下單季11勝，是兄弟奪冠的功臣之一，後來還前進KBO。

還有在台灣常駐已久的羅力，最早也是以大西洋聯盟投手三冠王的身份來台，現在已經要叩關生涯百勝，成為傳奇洋投，富邦今年找來的范米特也曾是大西洋聯盟防禦率王，目前表現同樣不差。

所以照過去的經驗來看，從大西洋聯盟找來的頂尖洋將，在台灣適應良好的多半是投手，打者就沒有太讓人印象深刻的，而今年味全找來的全壘打王鈦龍，也是如此。

葉總當初有透露，龍隊找來鈦龍其中一個原因，是因為伍鐸的推薦，交由球團評估後認為可行，所以才找來台灣，而且伍鐸認為，鈦龍這幾年被K的頻率變少，保送數反而變多，顯示有越來越成熟的跡象，加上先前在日本獨立聯盟表現不錯，在179個打席中揮出13轟，也拿下年度全壘打王頭銜，甚至幫助神奈川FD在成軍第一年就拿下總冠軍殊榮看起來能適應亞洲環境也不排斥，來台灣發展應該蠻適合。

然而，鈦龍實際來台後，卻沒有展現出大家期待的長打能力，最一開始先從二軍出發，直到4月9日完成一軍首秀，擔任第三棒先發守左外野，從歐書誠手中揮出首安，打到的還是一顆壞球，卻能擊向中外野形成安打。

接下來兩場，葉總持續排鈦龍先發上陣，結果他很快就在4月14日面對獅隊先發投手胡智為，敲出了中職首轟，但這個打席相當有趣，因為鈦龍前面先揮了兩次空棒，第三球面對胡智為這顆滑球，主審沒撿、一壘審也沒判出棒，因而讓他逃過被三振的命運，結果下一球就轟出牆了。

隔天對樂天桃猿，鈦龍可能以為自己要連兩場開轟了，九局下面對許峻暘把球轟向左半邊，馬上跟前一天一樣來個霸氣甩棒，結果這球打在牆上，很快彈回來被邱丹接到回傳，他原本只能停在一壘，好在這個回傳球出現瑕疵，鈦龍才得以站上得點圈。

看重播可以清楚發現，鈦龍這球一打出去很明顯覺得是全壘打，所以直接走起來，等到發現沒出去時才趕緊跑，好險最後沒死在二壘，不然就真的糗到不行。

在這個「典藏跑壘」發生後沒多久，鈦龍可能是想要讓教練看到他的改變，所以在4月16日對樂天的比賽時，第二打席擊出軟弱滾地球後就賣力沖向一壘，最終跑出了內野安打，想不到直接拉傷左大腿，必須休息兩週左右的時間，龍隊也決定拉上另一名洋砲龍德力來取代他。

直到龍德力也因為拉傷下二軍後，鈦龍才又重返一軍，這次上來只打了三場比賽，合計12打數敲1安打吞7K，結果6月15日葉總就向媒體表示，鈦龍的合約已經到期，球團並沒有選擇續約，所以他留下了八場出賽打擊率0.161的黯淡成績單，就這樣告別了台灣。

進一步來看鈦龍的成績單，可以發現他在33個打席中吞下多達15次三振，被三振率來到45.5%，也是全隊最高的，還高出第二名的曾陶鎔一大截（35.3%），這是他最大的致命傷。

對比他在2019年拿下大西洋聯盟全壘打王時，整季被三振率僅20.2%，足足差了兩倍以上，就算鈦龍本來就是一個揮空率很高的打者，但來台灣之後弱點更加被放大，要打到球都不容易了。

從野球革命的落點分析可以看出，鈦龍屬於強力拉打型，主要的擊球都集中在左半邊，最常出局的方式就是三游方向的滾地球，對手也蠻好針對他的型態來做佈陣，因為他非常少把球推到右半邊。

以實戰的觀察，會發現鈦龍只要對方投手球一高，就很少會放過，主要的安打或長打也是鎖定偏高的球來攻擊，特別會打速球，像那支全壘打就是逮中胡智為的失投速球。

但如果碰上對方變化球連發，鈦龍就會非常頭痛，像是面對陳冠宇這型的，曲球、滑球、變速球伺候，鈦龍會各種揮空，才會在僅有的八場出賽機會中，四度吞下單場3K，這紀錄說真的還蠻難達成的。

站在鈦龍的立場，八場出賽確實太少，我覺得他會為自己抱不平是很正常的，只是以龍隊的立場來看，選擇與他解約並不奇怪，也很合理。