《比特幣大騙局》：一名法國男子因涉嫌史上最慘烈的網路攻擊事件，將遭到日本警方逮捕
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《比特幣大騙局》讀來就像一本懸疑推理小說，本書揭發的不只是Mt. Gox破產的真相，更引領讀者進入謎一般的加密貨幣世界，揭發暗網不可告人的祕辛以及企業界腐敗貪汙的內部運作。
文：傑克．阿德爾斯坦（Jake Adelstein）, 娜塔莉．斯塔基（Nathalie Stucky）
Mt. Gox是位於日本東京的比特幣（BTC）交易所，該公司前執行長馬克．卡佩雷斯（Mark Karpelès）在警察登門前已先接獲電話通知；警方甚至出於敬意，透過媒體先行放出了風聲。卡佩雷斯早就得知自己被正式起訴，也明白警方遲早會找上門，這件事，我和共事過的記者娜塔莉心理有數。事實上，她當時就在馬克的小公寓裡，和他的貓一起等著警察敲門，以便取得獨家。
我們都知道他將遭到逮捕，卻仍抱持一絲希望，期待事情不會發展至此。娜塔莉和我都無從判斷他的無辜與否，但唯有一事毫無疑問，那就是直到提出有利的證據之前，任何在日本遭逮捕的人都會先被視為有罪——這也代表了在大眾眼裡，卡佩雷斯已是帶罪之人。
日本最大的經濟新聞媒體《日本經濟新聞》在警方動作的前一天，也就是2015年7月31日的報紙上刊登了一篇報導，指出馬克將遭到逮捕。該文本身並無新意，卻點出了幾個重點。縱觀所有在他遭到起訴前露出的「獨家報導」大致皆如下所述：
負責Mt. Gox日前損失幾十萬比特幣案件的調查員於7月30日表示，東京警視廳將以涉嫌虛增假帳戶和擅自挪用客戶資金為由，起訴該平臺執行長。調查顯示，嫌犯企圖藉由操控自家平臺，以人為的方式刻意哄抬比特幣市場。
總公司設於東京的Mt. Gox因這起事件面臨破產危機，目前所有證據皆指向該平臺執行長。據知情人士表示，執行長因操控失誤而丟失客戶持有的比特幣。此外，東京警方亦朝盜用公款的方向進行調查。
Mt. Gox前執行長卡佩雷斯曾於去年召開的記者會說明，該公司遭外部駭客攻擊丟失公司客戶持有的65萬枚比特幣（約230億日圓）。
在此之前，Mt. Gox大約經手全世界80%的比特幣交易。但該公司已於去年2月向東京地方法院申請破產保護，而地方法院也於同年4月正式核准了破產清算程序。
2015年8月1日，一個週六上午，警方上門逮捕了馬克。當時大多數的媒體都已明白接下來會發生的事了。約莫清晨5點，警方搶在報紙被送達日本每一戶人家之前致電通知。他這一年來都和東京警視廳的網路犯罪小組合作，追查駭入Mt. Gox伺服器並竊走65萬枚比特幣（當時市值約4億5000萬美元）的嫌犯，這是警方對他保有的基本禮儀。
然而，如今看來，負責白領犯罪的搜查二課似乎鎖定馬克就是駭客本人。坦白說，這不就是最符合邏輯的答案嗎？這樣一來就能輕易結案了，不是嗎？條子的策略是先以任何一種罪名扣留他，再想辦法突破心防，逼迫他承認自己是捲走比特幣的人。然而，時間終將證明這種策略實為不智之舉。
在馬克被逮捕的前幾天，娜塔莉和我找他談過。我直接了當表明：「馬克，你讀過我寫的第一本書，應該大致瞭解接下來會發生的事，但我還是想把大概流程再講一遍。警察會到這裡抓你。他們會帶著你穿過大批記者。為了讓記者盡情拍攝影像，他們早就發布了確切的逮捕時間。你至少要在拘留所待上24小時。
接著，他們會啟動司法程序。檢察官有48小時可以決定是否繼續羈押。他應該會以防止被告潛逃出境或消滅證據為由，要求延長羈押時間，也許是十幾天。十幾天後，他又會以同樣的理由繼續延長羈押時間。這一輪程序大概會持續23天左右，屆時，要是你還不認罪，他們會先把你放出來，然後再關回去，開始新的一輪程序。」
馬克微微搖了搖他那顆胖胖的頭，一臉茫然卻顯得平靜。從他的公司第一次遭遇危機以來，我們已有數次交集，但我始終摸不清這個人。他的身材圓滾，臉色蒼白，留著一頭長捲髮。掛在臉正中央的鼻子像是剛黏上去，軟骨都還沒固定好似的。大部分的時候，他都穿著一件T 恤。臉上不是掛著一抹傻笑，就是一臉茫然，也難怪公司裡的員工總是拿《愛麗絲夢遊仙境》裡的妙妙貓來形容他。
我不太確定他是否理解我剛才說的那些。感覺我們不在同一個時空中對話，有點像是以前用轉盤式話機撥打電話到國外；你們也許太過年輕，難以想像那種奇怪的通話體驗：我們老是不確定對方是否聽到了我們的聲音。
「你明白我在說什麼嗎？」
我非常需要他給我明確的回應。
他點了點頭。「跟我無關，不是我做的。」
「他們才不在乎，欲加之罪，何患無辭。他們早就自行解了這一題。」
我的食指輕敲著兩人之間的矮桌。
「不要做任何聲明，不要簽任何文件。如果一定要開口，就說法語。日本的檢察官不知道怎麼處理沒有事先搞定的案件，這也是日本的起訴判刑率會高達99%的原因——絕大多數過於複雜的案件都會被閒置。
你要把事情搞得複雜一點。我知道你看得懂日文，但就算這樣，也不能在寫日文的文件上簽名。他們會威逼利誘，會以減刑為誘因要你認罪，會禁止你見律師，會宣稱手上握有人證物證，但事實上什麼都沒有，也會用盡所有方法擊潰你的心防。
不管他們逮捕你幾次、提出多少控訴，你都不能屈服，一定要保持沉默。23天、46天甚至是69天的拘留感覺上很像永無止盡，可是相信我，那跟日本三、四年的牢飯比起來算不上什麼的。」
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Z世代成消費市場潛力股，如何突破痛點搶攻新藍海？
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信用卡這類的支付方式對於Z世代而言還是有吸引力的，信用卡的回饋方式能讓Z世代邊賺邊花，消費與理財同時達成，弱勢回饋通路能夠滿足Z世代的消費習慣便能錦上添花。因此許多銀行開始紛紛與電商平台等合作，推出電商回饋加碼。
Z世代指從1990年代末期到2010前期出生的族群，首批Z世代族群已逐漸步入社會，開始有了消費力。根據美國銀行《OK Zoomer：Gen A Primer》的分析報告，預測2030年Z世代將佔全球購買力的四分之一以上，是品牌不可忽視的重要族群。
Z世代成市場消費主流，解密Z世代消費習慣
Z世代被稱為數位原生代，在3C產品與社群媒體中長大，習慣透過數位科技來表達自我及與世界建立連結，也喜歡擺脫框架，展現特色，消費行為是他們表達自我的媒介之一。解密Z世代的消費習慣，Z世代成長於數位金融蓬勃發展的時代，數位支付平台越來越普及，只要擁有行動裝置就可以進行消費，因此金流對他們來說，並非掌握在手中的實體交易媒介，而是流動的數字，因此也較為敢衝敢花。
Z世代認為勤奮工作並不是財富成長的唯一方式，開源理財能幫助自己有更多的資本可以運用，且網路的資訊無遠弗屆，線上理財教學平台十分多元，因此Z世代也比父母輩有更多機會且更早接觸理財，對優惠的敏感度也提升，例如在消費之前會上網爬文比價、使用哪張信用卡較為優惠、回饋點數較多、較實用？哪裡可以得到優惠券？
另外，Ｚ世代生長在資訊爆炸的時代，快狠準的資訊和流程才能抓住他們的偏好，因此簡化的消費流程更是他們所求，尤其是即時順暢的使用體驗，能讓他們滿足當下的享受，更能打中他們的痛點。
想搶攻Z世代市場，傳統消費方式阻礙多
放眼望去目前的金融機構，雖然都想要搶攻Ｚ世代的市場，但傳統的模式卻仍豎起一道高牆。如傳統信用卡的優惠主要綁實體，但對於Ｚ世代消費者而言，他們重視數位體驗且已習慣在線上消費，不管是3C用品、化妝品、日常用品，甚至保險等服務都能在電商平台搞定，實體的優惠方式對Z世代而言拉力不足。
除此之外，過去信用卡核卡過程繁複、時間久，尤其是身為信用卡小白、沒有任何信用紀錄的Z世代，等待核卡的過程也會較久；再加上許多信用卡的首刷禮，都有要求在核卡的30~50天內完成條件，但是從核卡後到拿到卡片的期間便已耗上幾天，無形中也提高了優惠門檻。等拿到信用卡後，Z世代當下的消費欲望也已經消失。
點數跨業串聯，新興理財方式打中Z世代痛點
難道信用卡對Z世代而言已經是過去式了嗎？信用卡這類的支付方式對於Z世代而言還是有吸引力的，信用卡的回饋方式能讓Z世代邊賺邊花，消費與理財同時達成，弱勢回饋通路能夠滿足Z世代的消費習慣便能錦上添花。因此許多銀行開始紛紛與電商平台等合作，推出電商回饋加碼。電商回饋對於Z世代的吸引力龐大，近期電商和零售商不斷在擴展自己的金融生態圈，積極發展通路，因此電商回饋常常不僅能運用在電商平台，甚至是包抄線上線下通路，全面覆蓋消費者的生活圈。
近期台灣電商PChome與中華電信、中國信託推出ALL ME卡，主打無須綁定實體卡，即時綁定就能夠即時在Pi拍錢包、PChome 24h購物及Hami Pay進行消費；另外，特別首創業界全新點數架構，突破過去跨業轉換不易的門檻，讓回饋點數可同時跨平台自動累點顯示、兌點，消費者可依據當下使用需求，自由選擇要以「P幣」或「Hami Point」進行抵用，更提供橫跨電商、電信、四大超商、百貨、生活繳費等指定通路最高12%回饋，升級服務體驗，累計全台超過38萬個通路都可以使用。
為了提升Z世代的消費體驗，中國信託ALL ME卡推出快發服務，讓申請者無須綁定實體卡，在核卡當下就能夠進行即時消費。在中國信託ALL ME卡推出不久，便可看到討論區消費者回饋幾乎是「秒核」並能立即綁定進行消費，更吸引許多Z世代投入辦卡行列。
Z世代較長輩世代重視消費流程與體驗，若能了解Z世代的消費習慣對症下藥掌握未來市場趨勢，即使是傳統的消費方式，也能有新玩法進而奪得先機。
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