《比特幣大騙局》：一名法國男子因涉嫌史上最慘烈的網路攻擊事件，將遭到日本警方逮捕

文：傑克．阿德爾斯坦（Jake Adelstein）, 娜塔莉．斯塔基（Nathalie Stucky）

Mt. Gox是位於日本東京的比特幣（BTC）交易所，該公司前執行長馬克．卡佩雷斯（Mark Karpelès）在警察登門前已先接獲電話通知；警方甚至出於敬意，透過媒體先行放出了風聲。卡佩雷斯早就得知自己被正式起訴，也明白警方遲早會找上門，這件事，我和共事過的記者娜塔莉心理有數。事實上，她當時就在馬克的小公寓裡，和他的貓一起等著警察敲門，以便取得獨家。

我們都知道他將遭到逮捕，卻仍抱持一絲希望，期待事情不會發展至此。娜塔莉和我都無從判斷他的無辜與否，但唯有一事毫無疑問，那就是直到提出有利的證據之前，任何在日本遭逮捕的人都會先被視為有罪——這也代表了在大眾眼裡，卡佩雷斯已是帶罪之人。

日本最大的經濟新聞媒體《日本經濟新聞》在警方動作的前一天，也就是2015年7月31日的報紙上刊登了一篇報導，指出馬克將遭到逮捕。該文本身並無新意，卻點出了幾個重點。縱觀所有在他遭到起訴前露出的「獨家報導」大致皆如下所述：

負責Mt. Gox日前損失幾十萬比特幣案件的調查員於7月30日表示，東京警視廳將以涉嫌虛增假帳戶和擅自挪用客戶資金為由，起訴該平臺執行長。調查顯示，嫌犯企圖藉由操控自家平臺，以人為的方式刻意哄抬比特幣市場。

總公司設於東京的Mt. Gox因這起事件面臨破產危機，目前所有證據皆指向該平臺執行長。據知情人士表示，執行長因操控失誤而丟失客戶持有的比特幣。此外，東京警方亦朝盜用公款的方向進行調查。

Mt. Gox前執行長卡佩雷斯曾於去年召開的記者會說明，該公司遭外部駭客攻擊丟失公司客戶持有的65萬枚比特幣（約230億日圓）。

在此之前，Mt. Gox大約經手全世界80%的比特幣交易。但該公司已於去年2月向東京地方法院申請破產保護，而地方法院也於同年4月正式核准了破產清算程序。

2015年8月1日，一個週六上午，警方上門逮捕了馬克。當時大多數的媒體都已明白接下來會發生的事了。約莫清晨5點，警方搶在報紙被送達日本每一戶人家之前致電通知。他這一年來都和東京警視廳的網路犯罪小組合作，追查駭入Mt. Gox伺服器並竊走65萬枚比特幣（當時市值約4億5000萬美元）的嫌犯，這是警方對他保有的基本禮儀。

然而，如今看來，負責白領犯罪的搜查二課似乎鎖定馬克就是駭客本人。坦白說，這不就是最符合邏輯的答案嗎？這樣一來就能輕易結案了，不是嗎？條子的策略是先以任何一種罪名扣留他，再想辦法突破心防，逼迫他承認自己是捲走比特幣的人。然而，時間終將證明這種策略實為不智之舉。

在馬克被逮捕的前幾天，娜塔莉和我找他談過。我直接了當表明：「馬克，你讀過我寫的第一本書，應該大致瞭解接下來會發生的事，但我還是想把大概流程再講一遍。警察會到這裡抓你。他們會帶著你穿過大批記者。為了讓記者盡情拍攝影像，他們早就發布了確切的逮捕時間。你至少要在拘留所待上24小時。

接著，他們會啟動司法程序。檢察官有48小時可以決定是否繼續羈押。他應該會以防止被告潛逃出境或消滅證據為由，要求延長羈押時間，也許是十幾天。十幾天後，他又會以同樣的理由繼續延長羈押時間。這一輪程序大概會持續23天左右，屆時，要是你還不認罪，他們會先把你放出來，然後再關回去，開始新的一輪程序。」

馬克微微搖了搖他那顆胖胖的頭，一臉茫然卻顯得平靜。從他的公司第一次遭遇危機以來，我們已有數次交集，但我始終摸不清這個人。他的身材圓滾，臉色蒼白，留著一頭長捲髮。掛在臉正中央的鼻子像是剛黏上去，軟骨都還沒固定好似的。大部分的時候，他都穿著一件T 恤。臉上不是掛著一抹傻笑，就是一臉茫然，也難怪公司裡的員工總是拿《愛麗絲夢遊仙境》裡的妙妙貓來形容他。

我不太確定他是否理解我剛才說的那些。感覺我們不在同一個時空中對話，有點像是以前用轉盤式話機撥打電話到國外；你們也許太過年輕，難以想像那種奇怪的通話體驗：我們老是不確定對方是否聽到了我們的聲音。

「你明白我在說什麼嗎？」

我非常需要他給我明確的回應。

他點了點頭。「跟我無關，不是我做的。」

「他們才不在乎，欲加之罪，何患無辭。他們早就自行解了這一題。」

我的食指輕敲著兩人之間的矮桌。

「不要做任何聲明，不要簽任何文件。如果一定要開口，就說法語。日本的檢察官不知道怎麼處理沒有事先搞定的案件，這也是日本的起訴判刑率會高達99%的原因——絕大多數過於複雜的案件都會被閒置。

你要把事情搞得複雜一點。我知道你看得懂日文，但就算這樣，也不能在寫日文的文件上簽名。他們會威逼利誘，會以減刑為誘因要你認罪，會禁止你見律師，會宣稱手上握有人證物證，但事實上什麼都沒有，也會用盡所有方法擊潰你的心防。

不管他們逮捕你幾次、提出多少控訴，你都不能屈服，一定要保持沉默。23天、46天甚至是69天的拘留感覺上很像永無止盡，可是相信我，那跟日本三、四年的牢飯比起來算不上什麼的。」