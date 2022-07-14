《權力遊戲》：特斯拉在地球上最昂貴的地方學會了造車，現在轉向以廉價勞動力聞名的國家

文：提姆・希金斯（Tim Higgins）

紅色狂潮 Red Tidings

2019年1月一個寒冷的日子，馬斯克站在上海郊外一片爛泥地中。他身 著西裝、外罩大衣，在大學同學任宇翔的陪同下和上海市長應勇舉行了奠基儀式。特斯拉將在這裡建立第二家裝配廠，這是這家公司首度踏出弗里蒙， 初次嘗試在外地造廠做車。三人對著鏡頭微笑，拍出一張將會流傳全世界的 照片。這一刻代表著中國的勝利，也是特斯拉的勝利。

然而特斯拉正在斷崖邊，它有風險，短命夭折的風險。Model 3如今上市了，上路奔馳了，不再只是一些矽谷夢想家的幻想。馬斯克在他的「不滿之夏」不斷遭遇挫折，但這些挫折很多都是自找的。儘管如此，特斯拉還是希望能長期獲利，只是馬斯克並沒有達成這項任務。他還未能讓Model 3 成為一款能活得下來、能長大的車。為此，他需要規模，有規模才能降低成本。為了達到規模，他需要錢——很多錢，這一切都讓他指向一個地方：中國。

在推特上，馬斯克承諾上海工廠的初步建設將在夏季完成，到了年底會開始生產Model 3。對於特斯拉的觀察者來說，它引發習慣性的翻白眼：又替一個看似不可能實現的目標訂了一個完全不切實際的時間表。這只是因為特斯拉在2018年惹了一堆麻煩後想重新站穩，為了刺激一股漲勢，才放出的最新消息。

但那年春天逃離這家公司的投資者並未完全理解（或者拒絕相信）特斯拉多年來在背後醞釀的大事。 一開始就是誰來領導的問題。馬斯克知道，如果他要實現他的全球野心，他需要找對幫手。必須是個他可以信任的人，一個知道他的想法並且可以在世界另一端代表他的人。馬斯克不可能動不動就飛到世界的那一頭，只為捲起袖子苦幹一晚上的工程，或在工廠廠區露營個幾天等一條裝配線整頓好。為了找到合適的人選，馬斯克回到大學時代。

馬斯克曾說過一個故事（起碼他是這樣跟高階主管說的），他說：當他還在念賓州大學，得知他的物理學不是班上第一名時很沮喪。他跑去問教授並抱怨：有誰能比他更好？答案：Robin Ren，來自上海的學生任宇翔。馬斯克去找他的學術對手比劃工夫，卻立刻知道任宇翔不僅可做全班第一名，還一直是全中國最頂尖的物理學生，以資優成績贏得當時難得來美國學習的機會。兩個異鄉人很快成為好朋友，甚至畢業後還結伴去加州，當時馬斯克還認為自己會去史丹佛大學念書，但沒想到就去創業了。

馬斯克往自已的人生道路前進，任宇翔在史丹佛大學攻讀電氣工程碩士，畢業後在雅虎開始職業生涯，然後去了戴爾電腦，最後晉升為戴爾子公司、快閃記憶儲存平台XtremeIO的技術長。他值得信賴，並且有合適的經驗。如果馬斯克代表了魯莽，任宇翔就是謹慎的那方。2015年特斯拉在中國遭遇災難性轉折後，馬斯克需要有人幫忙他重新開展中國業務，他找了任宇翔掌舵。

一切都在幕後進行，任宇翔與當時的銷售主管喬恩・麥克尼爾（於2018年離職）開始著手進行特斯拉最緊迫的任務之一：獲得在中國建造裝配廠的許可。他們受到上海熱烈歡迎，上海非常希望再找一家汽車製造商加入。但中國法律規定特斯拉必須找一個當地的商業夥伴合資，但非常典型地，馬斯克不會讓步。

幸運的是，任宇翔承接了兩位很有經驗的經理人，讓他既能處理基礎建設，也能顧及政府溝通。一位是朱曉彤，他擁有杜克大學MBA學位，在非洲負責蓋過兩個大型基礎建設，之後受聘於特斯拉打造中國的超級充電站網絡，目前負責監管新裝配廠的設廠事宜。另一位則是負責處理政府關係的陶琳，陶琳曾是中央電視台記者，在北京政商圈很出名，是特斯拉與中國官方的疏通關鍵。據一位知情人士透露，陶琳的家世背景可直通黨部，非常了解如何在政府各權力派系間穿梭打點、借力使力。

在特斯拉，她掛起一張大型組織架構圖，追蹤中央政府上層高官和重點省分的高層領導。彭博社《美國商業週刊》曾有過報導，引用一位不具名員工的談話，陶琳聲稱她可以通過中間人向習近平主席傳話，「這在中國是天大的事」（特斯拉否認了這一說法）。然而，同事們對她的影響力無不驚訝。「葛麗絲（陶琳）做事真的都很順利，」一位同事說：「她完全摸清楚該如何與官方打交道。」也因如此，馬斯克日漸醒目的公眾形象在中國也沒有負面影響。

馬斯克在2016年的北京之行，曾與同事受困在北京擁擠的車陣中，他開始大發議論暢談解決城市交通壅塞的必要性。他提出在城市地下挖隧道的構想。這就是他出名的發想時刻：他的頭會向上抬，雙眼似乎直通雲端下載內容。他會這樣開始：「如果我們……」，接下來可能是個瘋狂的突發奇想，很快就被遺忘了。或者，這想法可能演變成艱鉅的任務，會吞噬掉一些專案執行者多年的人生。正是這種無極限的想法讓他來中國做生意，也再次 讓他認真討論該如何不走合資企業的路進入中國（多年來，律師團隊總告訴 他這個想法是不可行的）。

然而到了2017年，前景看來更加光明。根據參與談判和計畫的知情人士表示，那年夏末談成了允許特斯拉建廠的協議，中國人問他們是否可以很快宣布，不知秋天可否，那時正逢中美貿易關係緊張，美國總統川普會在那時訪問中國。但馬斯克表示，2017年秋天還無法前進中國。由於Model 3的生產陷入困境，特斯拉沒有錢建廠。其中一位知情人士表示，馬斯克希望在未來再宣布這一消息。