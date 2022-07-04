前軍情局長任內爆發多起爭議，國防部搞「換血」防爆料是本末倒置

我們想讓你知道的是
關於羅德民在軍情局局長任內的爭議，有網友悲觀預測將會以當事人悄悄退休了事，而軍情局不滿勢力將遭到國防部以「換血」為名秋後算帳。筆者認為這種和稀泥的處理方式只會加深軍中跟軍情局的反感，更無法阻止往後軍情局再出現這種濫用權力的局長。
日前軍情局前局長羅德民中將在任內的多起爭議，例如為道教團體高層友人女兒在情報員特考護航、以「大陸工作機密」報銷聚餐費用、送禮花費多達120萬元等等在監委調查曝光之後，社會各界為之譁然。
媒體報導監察院在調查報告指出羅德民在護航過程中指派兩位軍情局上校輔導友人女兒、甚至在考試當天臨時提高當事人口試分數種種離譜行徑，「情節令人難以置信」。對照國防部在去年5月提交立法院報告說明羅德民「有協助報考，但查無考試舞弊或洩題。」的說詞，無疑是非常諷刺的。
回顧爭議爆發當時
如果讀者還記得媒體《鏡週刊》於2020年報導時任軍情局局長羅德民的相關爭議，當時報導內容就有出現羅德民沉迷道教宗教活動、耍官威、浮濫送禮等情事。針對當時《鏡週刊》報導內容，軍情局不但公開駁斥，甚至發出聲明「內容多非事實，不排除將採取法律行動。」但是到了今天，監察委員陳景峻自行申請調查此案的報告內容顯示，這些指控並非子虛烏有。
從監察委員陳景峻自行調查的情況，跟國防部在當時羅德民爭議爆發時所做的官方調查報告相對照，後者說好聽是刻意淡化，說難聽就是在袒護羅德民。這也難怪當時不少網友甚至軍情局幹員在網路紛紛質疑，當時在任的國防部長嚴德發是否在袒護身為他嫡系人馬的羅德民。
當時國防部的處理方式始終無法讓軍中信服
如前所述，當時國防部面對羅德民局長爭議的處理方式一直為軍中乃至軍情局內部所質疑。當時就有匿名軍情局幹員在臉書「靠北長官7.0」專版發文質疑當時嚴德發部長的處置：
您的確有下令專案調查，也正調查中，請問，不調離主官的調查，能讓事實完整呈現嗎？您如果沒有印象，我可以提醒您，海軍幾個月前的敦睦艦隊染疫案，支隊長只是遭疑沒有如實回報，不就是調離現職靜候調查嗎？難道軍情局的榮譽及重要性比敦睦案還不如？日前媒報羅局長的種種爭議，軍情局第一時間回應爆料非事實，可見在羅局長掌權的軍情局，就是無法呈現事實。
而在這種情況之下，國防部的調查報告是否能釐清真相？的確讓人感到疑惑。
國防部在針對羅德民局長爭議的調查報告雖然在年底就已經完成，卻遲遲不公布，直到2021年5月立委質疑國防部為何不公布調查報告時，國防部才將結案報告以摘要說明。但是針對羅德民局長的爭議，則是認為「查無實據」；而關於羅德民局長委請道教團體進入軍情局內進行宗教儀式活動的部分「經調查尚無涉及不法情形」、「無行政違失」。毫不意外的引起若干軍中人士在網路批評。
Tags：
城鄉均好、全民均享的理想生活，就用科技來實現吧——你需要的健康照護服務，現正上線中
我們想讓你知道的是
後疫情時代，零接觸服務的需求，使得智慧科技的角色愈發重要，智慧城鄉計畫與先進醫資共同推動人工智慧影像辨識技術，擴大既有的共照雲服務，協助民眾獲知疫情訊息，為民眾建立個人自主健康照護服務。
在科技不斷進步的過程中，許多過去不存在的工具，到今日已成為現實。2008年「智慧地球」的概念出現後，全球便開始推動智慧城市的發展。臺灣向來以科技之島自居，自然也不例外。在政府多年來力求數位轉型的政策下，臺灣進入了「智慧城鄉」的時代；所謂智慧城鄉，是運用大數據、物聯網、AI人工智慧等科技，串連市民、產業與地方，以創新的方式讓彼此有效溝通，並針對地方的特色和需求提供客製化服務，進而改善人民的生活品質。
把問題當作燃料，用科技強化服務力
然而，城鄉發展必然會有不均的問題，藉由科技介入、釐清現實痛點的立意雖良善，卻也無法忽視城鄉間的數位落差。在偏鄉地區因為人口流失、高齡化、科技產品使用率較城市低，數位化的腳步自然較為緩慢，向來是各項服務設施鞭長莫及之處。
先進醫資從2018年開始，在經濟部工業局「普及智慧城鄉生活應用計畫」的支持下，在高雄、屏東與澎湖發展「雄健康打造智慧樂活社區共照應用服務」（以下簡稱「雄健康」）。當時總經理黃兆聖就非常清楚，首先要解決的就是資源不足、人力不足、缺乏回饋三大問題，而數位化、智慧科技等創新力量，正好可以有效的連結偏鄉生活需求與痛點，讓在地化、客製化的服務與設施，全面提升民眾的醫療照護品質。
用最體貼的科技，讓照護範圍沒有邊界
「雄健康」計畫的目標，是在衛生所、醫療院所、長照據點、社區活動中心及商業通路等多元化的據點，設立「智慧健康照護站」，提供血壓機、血氧機、血糖機等生理量測設備的整合服務，同時還支援多種身分識別登入、數據隨身、遠距諮詢、銀髮族健康管理量表等功能，讓市民可以依自己習慣的生活圈，就近接受基礎的照護服務，並且養成定期自主量測的習慣。這些健康紀錄將會上傳雲端、整合數據，不只可以將結果傳送給自己作為提醒，在民眾實際就診時，也能成為醫生評斷的參考，協助醫護人員及早發現異常或是調整用藥，大幅降低醫療資源及人力不足的問題。
同樣對提升醫療資源與人力應用效率有幫助的還包括「雄健康」計畫中的客服機器人腳本。這個功能是針對不同客戶需求，開發多達50種服務的腳本客服機器人，用來即時解決民眾常見的健康問題。只要民眾對自己的健康狀況有疑慮，就可以詢問線上客服機器人，並獲得最初步的協助。最重要的是，這個客服機器人以國人常用的社交軟體LINE作為平台。有鑒於LINE的普及率高，使用者無需重新下載及適應新軟體，對年長者來說更是友善，使用意願便明顯提高，如此一來，為民眾所建立的個人自主健康照護服務，就這樣一步一步地建立起來了。
立基於「雄健康」在高屏地區和澎湖的發展十分順利，2021年開始便積極與臺南、臺中、高雄、屏東、金門地方政府合作，務求達到更深入、體貼的服務，發展出獨特的「健康共照雲」系統。
靈活因應疫情變化，滾動式修正共照雲服務
原本是為了打造數位醫療照護服務而發展的共照雲，參考了「雄健康」所建立的數位化照護服務內容，同樣使用LINE作為平台，目標同樣是為了解決偏鄉資源和人力不足的問題。沒想到今年五月，在傳染力更為強大的Omicron變異株的肆虐下，疫情擴散迅速，臺南市共照雲的發展也臨危受命，在短短五天之內將服務上線，主要協助民眾獲知疫情訊息、確認自身狀況，另外也提供下載居家隔離單、施打疫苗、申請補助等服務內容。在疫情猛烈的攻勢下，共照雲成為市府、醫療院所與民眾溝通、解惑的最佳橋樑，甚至做到AI快篩辨識服務，協助許多臺南偏鄉地區的民眾不需冒險接觸人群，線上就可以判斷是否確診，後續再由醫療人員介入協助，減少很多不必要的擔心和移動。
同時，客服機器人，也在疫情期間提供了最佳輔助。在衛生局、先進醫資和醫療院所的共同努力之下，不斷地優化、精進客服機器人腳本。無論市民為確診者、居隔者、密切接觸者⋯⋯盡可能讓每一個人都能在機器人的服務中，找到問題的解答。臺南市衛生局長許以霖表示：「對抗疫情，臺南市的目標很明確，就是要讓就診人數維持在醫療量能之下。客服機器人的出現，減輕了醫護人員疲於接電話、回答民眾問題的瑣碎流程，更能專心在照顧中、重症患者，在疫情大爆發期間不至於崩潰，如此才能真正守住所有市民的健康。」
當然，疫情是一時的，市民的健康才是長久的，「健康共照雲」的目標，是希望可以透過民眾健康紀錄的數據化，成為日常自主照護的重要幫手。下一步，先進醫資希望能跨縣市留存健康資料，成為全國性的第一線照護服務。而這些數據，都將成為中央和地方政府參考的基準，以便未來做到精準打造各縣市的特色照護服務。
以人為本，發展城鄉均好的未來
在2025年即將邁入超高齡社會的前提下，如何幫助國人健康、安心地迎向老年，已是國家與全民必須面對的重大課題。與此同時，臺灣也是一個充滿創新能量、技術發展快速的地方，所以過去所面臨的困難，今日已可以透過科技來解決。
「智慧城鄉計畫」從2018年起，持續針對地方需求，鼓勵業者提出新興解決方案，在推動健康領域方面，不僅是智慧照護，包含遠距醫療、健康量測、智慧運動以及登革熱防治等，都秉持著以人為本的初心，以科技的力量來照顧臺灣這片土地上的每一個人，透過政府和企業攜手合作，協助地方數位轉型，並降低城鄉之間的落差，共同建立一個城鄉均好、全民均享的理想未來。
經濟部工業局廣告