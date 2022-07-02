憂經期追蹤App成「墮胎犯罪證據」，開發者祭出「匿名、無痕」保護女性個資與隱私
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美國多州反墮胎法的實施，更使得女性在網頁上的搜尋紀錄，以及許多女性常用的「經期追蹤」（Period Tracker）app的隱私問題浮上檯面。
文：梅緣緣
美國最高法院推翻「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）後，不僅引發美國國內女性對於自己生育自主權的擔憂、跨州尋求墮胎服務的風險，也連帶促使避孕藥、墮胎藥等藥品與節育措施的大幅度成長。
同時，美國多州反墮胎法的實施，更使得女性在網頁上的搜尋紀錄，以及許多女性常用的「經期追蹤」（Period Tracker）App的隱私問題浮上檯面。因為相關的資料與紀錄在反對墮胎州的法庭上，都有可能會成為法院審查時的犯罪證據。對此部分經期追蹤App的開發者陸續推出無痕及匿名紀錄的功能，希望讓使用者能夠不用擔心隱私外流的問題。
經期追蹤App追蹤的可能不止於月經
在測量步數、心跳、血氧等個人身體機能的裝置，以及App陸續問世後，也有愈來愈多女性會使用經期追蹤App，來了解以及預測自己的月經週期。
只是在應用程式商店架上，這些幫助女性紀錄月經的App，卻可能隱藏著使用者個資外洩的風險。《英國廣播公司》（BBC）報導，牛津大學科技與社會學教授奈芙（Gina Neff）就在法案遭推翻隔天推文警告：「你們應該現在立刻就把手機裡面，所有會留下經期紀錄的東西都刪掉。」
非政府組織《歐洲數位權》（EDRi）就曾提到，女性所選用的經期追蹤App雖然預測準確度高，操作簡單方便，但推出相關應用程式的公司，並不見得會妥善保管用戶的個人資料。歐洲數位權指出，與女性相關的健康科技產品（Femtech）近幾年的前景大好，從「Ladytimer Maandstonden Cyclus Kalender」、「Clue」、「Period Calendar」、「My Calendar」到最多人下載的「Flo」，都顯示出關注女性健康的App在市場上十分吃香。
這些打開來通常以行事曆作為主頁呈現的App，除了讓使用者可以標註最近一次月經發生的時間外，甚至也可以讓用戶記錄下自己的性事頻率、心情、是否出血，以及在性交過程中保險套等措施的使用與否等。雖然紀錄功能齊全且項目多元，但像是荷蘭開發者推出的「Menstruatie Kalender」就被發現，允許Facebook透過該App進行個人化廣告投放的狀況，且用戶無法得知遭洩漏的個人資訊有哪些。
根據美國《全國公共廣播電台》（NPR）報導，經期追蹤App所收集的個資私密性高，若藉買賣等方式落入第三方手中，在羅訴韋德案被推翻後即可能對有意墮胎的女性造成威脅。
「我們非常擔憂私人企業或政府單位，可以獲得民眾敏感個資這件事所可能帶來的傷害。」民主科技中心（CDT）政策顧問布朗（Lydia X. Z. Brown）對此直言，若這些資料外流，就有可能會讓使用者的隱私和安全暴露在風險之中。
據英國《衛報》（The Guardian）報導，德州刑事辯護律師史貝克（Sara Spector）即指出：「如果法院要起訴一名女性有意進行非法墮胎，他們可以傳喚並檢視她們的手機內容，這也就包含了追蹤經期的應用程式。」只是對於這些可能會被拿來當作法庭證據的資料，史貝克也說，資料保存的長短和這些App要儲存多少用戶的資料，開發者其實有自行調整的空間。
開發者的因應之道：透過匿名或無痕方式追蹤妳的經期
為避免使用者擔憂個資外洩，不少開發經期追蹤App的公司紛紛祭出「匿名」或「無痕追蹤」的方式，藉此試圖留住有疑慮的使用者。
像App「Natural Cycles」就向BBC記者表示，公司目前正在開發可提供使用者完全匿名體驗的功能。Natural Cycles指出：「我們的目標就是要確保沒有人可以判別使用者是誰，甚至連Natural Cycles公司人員都不例外。」NPR報導同時也點出，月經追蹤App龍頭「Flo」日前也宣佈，不久後將開通「匿名模式」的新功能。讓使用者能夠將自己的姓名，以及電子信箱等相關資料從App的個人資訊欄移除，也可以透過用寄信給客服的方式來刪除資料，以保障個人隱私。
不過，數位權益倡議團體「為未來而戰」（Fight for the Future）董事長吉爾（Evan Greer）也強調，其實經期追蹤App並非是唯一一個讓有墮胎需求的女性，暴露在風險中的科技產品之一。吉爾表示：「如果今天有人在有提供墮胎服務的診所裡玩手遊，這個手機遊戲App的定位功能也可能會收集他的所在地資訊。」對於這些可能會蒐集個人健康，或身體機能等敏感個資的App，吉爾也認為這些App應該要再經過額外的審查。
新聞來源
- Period tracker Apps – where does your data end up?（EDRi）
- How period tracking Apps and data privacy fit into a post-Roe v. Wade climate（NPR）
- The abortion privacy dangers in period trackers and Apps（BBC News）
- Why US women are deleting their period tracking Apps（The Guardian）
- Period tracker App Flo developing 'anonymous mode' to quell post-Roe privacy concerns（NPR）
延伸閱讀
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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我們想讓你知道的是
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