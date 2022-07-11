FBI全球十大通緝要犯「加密貨幣女王」——來自保加利亞的世紀巨騙

2017年10月，加密數位幣圈出了大事：維卡幣（OneCoin）全球吸金40多億美元之後，號稱「加密貨幣女王」的茹雅・伊戈納托娃（Ruja Ignatova）連同這筆巨款失蹤了。

終於，2022年6月30日，美國聯邦調查局（FBI）將她列入全球十大通緝要犯名單，懸賞10萬美元捉拿。通緝告示說，她身邊帶著武裝保鏢或同伙。

茹雅來自保加利亞，失蹤前曾宣稱，她的維卡幣用不了兩年就能取代比特幣稱霸加密貨幣圈，屆時「任何人都能在任何地方用它付帳」，在世界各國吸金，無數人被迷惑。她捲款失蹤近三年後，維卡幣仍活在虛擬世界，而中國投資資訊網站2020年6月還有關於維卡幣交易的問答。

BBC記者傑米・巴特列特（Jamie Bartlett）和喬琪亞・凱特（Georgia Catt）製作的播客節目《失蹤的加密貨幣女王》（The Missing Cryptoqueen），循蛛絲馬跡探求真相，2019年11月播出。

Photo Credit: FBI / BBC News 美國聯邦調查局（FBI）認定在逃的伊戈納托娃身邊有武裝保鏢或同伙。 FBI將她列入10大通緝要犯名單，對她的控罪包括涉嫌金融詐騙、證券詐騙、電匯欺詐、陰謀洗錢等。

美國聯邦調查人員指控這名據信40多歲的保加利亞女性利用維卡幣（OneCoin）騙局從全球各地受害者手中騙取 40多億美元。2017年美國執法部門簽署逮捕令，對她展開追捕後，伊戈納托娃就一直銷聲匿跡。

2014、2015年全球加密貨幣狂熱中，伊戈納托娃的維卡幣開始向買家提供佣金，鼓勵他們向更多人推銷維卡幣。FBI和美國聯邦檢察官稱維卡幣一文不值，從未受到區塊鏈技術的保護，根本就是偽裝成加密貨幣的龐氏騙局；區塊鏈技術是加密貨幣的技術支柱之一。

伊戈納托娃 2019年被指控犯有包括電匯欺詐和證券欺詐在內的八項罪名。她是FBI十大通緝要犯名單上唯一的女性。

BBC記者巴特利特（Jamie Bartlett）說，FBI的通緝聲明加大了她被捕的機會。他說：「這可能是自2017年10月伊戈納托娃失蹤以來此案的最大進展。」

據信，伊戈納托娃潛逃時帶著至少五億美元，這筆巨款能幫她躲避追捕。

另外，巴特利特補充說，她應該有優質假身份證，而且有可能改變了容顏，也有可能已經不在人世。

伊戈納托娃最後一次被人看到是在2017年登上從保加利亞飛往希臘的航班，此後一直失蹤。

Photo Credit: ONECOIN / BBC News 2016年，茹雅・伊戈納托娃在倫敦溫布利體育場伴隨著《烈火女孩》歌聲登場亮相。

失蹤前幾天

根據聯邦調查局2019年稍早時向法庭遞交的證據，2017年10月25日，也就是里斯本維卡幣推銷員大會之後兩周，伊戈納托娃在索非亞登上了瑞安航空飛往希臘雅典的班機，然後就人間蒸發，下落不明。

BBC記者根據調查推斷，自我失蹤很可能是臨時的決定。她曾讓弟弟先後買了兩張去不同地方的機票，然後就銷聲匿跡了。

而且，據信很可能是在10月22日到25日之間，有人給她通風報信，告訴她美國和德國當局可能會逮捕她。

為什麼是那幾天？

BBC發現，她本來約好10月21日在索非亞跟自己在倫敦的家族公司代理人見面，後來突然改變計劃，去了俄國。

伊戈納托娃2016年5月在倫敦註冊了一個私家公司，辦公地點是倫敦西城騎士橋1號（1 Knightsbridge），替她打理日常雜務的是英國律師吉爾福德（Gary Guilford）。

吉爾福德說，當時租辦公室一次簽了四年租約。據他所知，茹雅在附近的肯辛頓區擁有一套頂層公寓，凖備在倫敦定居。當時她已懷孕。

孩子後來是在德國出生的，茹雅還在網上貼過親子照片。

伊戈納托娃在德國也受到電匯欺詐控罪。

BBC播客《失蹤的加密貨幣女王》2019年9月開播，從11月到2020年7月底之間有大半年時間暫停，8月初恢復播出。

Photo Credit: BBC

回顧：伊戈納托娃博士失蹤

從世人視線裏消失前，伊戈納托娃博士很高調，很耀眼。她馳騁全球，從澳門香港到迪拜和非洲，一場一場演講，一輪又一輪圈錢，也沒耽誤享受這來之輕鬆的財富。

她在保加利亞首都和黑海度假勝地購置豪宅，閒來無事時帶上幾個世界名流，開著豪華遊艇到海上尋歡作樂。

2017年10月，維卡幣的推銷員們聚集在葡萄牙首都里斯本開會，主要議題之一是兌現承諾，不能繼續拖延了。

一名當時在場的代表記得，大家被告知她正在趕往會場，但遲遲不見人影。在索菲亞的公司總部也不知道她的去向。

各種猜測都有，她被綁架了，被暗殺了，而最可能的兇手應該是痛恨加密數位幣革命的傳統金融機構。

實際上她隱名埋姓，躲起來了。

根據2019年稍早時FBI向法庭遞交的證據，2017年10月25日，也就是里斯本推銷員大會之後兩周，她在索非亞登上了瑞安航空飛往希臘雅典的班機，然後就音訊杳無。

Photo Credit: KNIGHT FRANK / BBC News 伊戈納托娃在倫敦肯辛頓區用十多億歐元購置的頂樓四臥豪華公寓

重溫：2019年BBC播客記者的反思

維卡幣醜聞就是加密數位幣和金字塔傳銷術結合的產物。

新科技對於懂的人意味著各種新的機遇和可能性，包括仗勢欺人、欺詐不懂新科技的人以牟利的機會。

人性的弱點，社會的弱點，被伊戈納托娃利用了。她知道世界上總是有足夠多的人受維卡幣的誘惑而不惜傾家蕩產，或者因為貪婪，或者無奈，或者就是糊塗。

她深知真相和謊言越來越難區分，尤其是在信息泛濫、網絡充斥著各種相互矛盾的資訊的時代。她抓住了社會抵禦維卡幣的防線的弱點：立法機構、警察和媒體，經常對發生的事情不明就裡，摸不著頭腦。

最令人惱火的是，她凖確地預見到，等我們明白過來，開始找到頭緒時，她早已揣著那些錢遠走高飛了。