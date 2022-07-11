FBI全球十大通緝要犯「加密貨幣女王」——來自保加利亞的世紀巨騙
我們想讓你知道的是
她深知真相和謊言越來越難區分，尤其是在信息泛濫、網絡充斥著各種相互矛盾的資訊的時代。她抓住了社會抵禦維卡幣的防線的弱點：立法機構、警察和媒體，經常對發生的事情不明就裡，摸不著頭腦。
2017年10月，加密數位幣圈出了大事：維卡幣（OneCoin）全球吸金40多億美元之後，號稱「加密貨幣女王」的茹雅・伊戈納托娃（Ruja Ignatova）連同這筆巨款失蹤了。
終於，2022年6月30日，美國聯邦調查局（FBI）將她列入全球十大通緝要犯名單，懸賞10萬美元捉拿。通緝告示說，她身邊帶著武裝保鏢或同伙。
茹雅來自保加利亞，失蹤前曾宣稱，她的維卡幣用不了兩年就能取代比特幣稱霸加密貨幣圈，屆時「任何人都能在任何地方用它付帳」，在世界各國吸金，無數人被迷惑。她捲款失蹤近三年後，維卡幣仍活在虛擬世界，而中國投資資訊網站2020年6月還有關於維卡幣交易的問答。
BBC記者傑米・巴特列特（Jamie Bartlett）和喬琪亞・凱特（Georgia Catt）製作的播客節目《失蹤的加密貨幣女王》（The Missing Cryptoqueen），循蛛絲馬跡探求真相，2019年11月播出。
美國聯邦調查人員指控這名據信40多歲的保加利亞女性利用維卡幣（OneCoin）騙局從全球各地受害者手中騙取 40多億美元。2017年美國執法部門簽署逮捕令，對她展開追捕後，伊戈納托娃就一直銷聲匿跡。
2014、2015年全球加密貨幣狂熱中，伊戈納托娃的維卡幣開始向買家提供佣金，鼓勵他們向更多人推銷維卡幣。FBI和美國聯邦檢察官稱維卡幣一文不值，從未受到區塊鏈技術的保護，根本就是偽裝成加密貨幣的龐氏騙局；區塊鏈技術是加密貨幣的技術支柱之一。
伊戈納托娃 2019年被指控犯有包括電匯欺詐和證券欺詐在內的八項罪名。她是FBI十大通緝要犯名單上唯一的女性。
BBC記者巴特利特（Jamie Bartlett）說，FBI的通緝聲明加大了她被捕的機會。他說：「這可能是自2017年10月伊戈納托娃失蹤以來此案的最大進展。」
據信，伊戈納托娃潛逃時帶著至少五億美元，這筆巨款能幫她躲避追捕。
另外，巴特利特補充說，她應該有優質假身份證，而且有可能改變了容顏，也有可能已經不在人世。
伊戈納托娃最後一次被人看到是在2017年登上從保加利亞飛往希臘的航班，此後一直失蹤。
失蹤前幾天
根據聯邦調查局2019年稍早時向法庭遞交的證據，2017年10月25日，也就是里斯本維卡幣推銷員大會之後兩周，伊戈納托娃在索非亞登上了瑞安航空飛往希臘雅典的班機，然後就人間蒸發，下落不明。
BBC記者根據調查推斷，自我失蹤很可能是臨時的決定。她曾讓弟弟先後買了兩張去不同地方的機票，然後就銷聲匿跡了。
而且，據信很可能是在10月22日到25日之間，有人給她通風報信，告訴她美國和德國當局可能會逮捕她。
為什麼是那幾天？
BBC發現，她本來約好10月21日在索非亞跟自己在倫敦的家族公司代理人見面，後來突然改變計劃，去了俄國。
伊戈納托娃2016年5月在倫敦註冊了一個私家公司，辦公地點是倫敦西城騎士橋1號（1 Knightsbridge），替她打理日常雜務的是英國律師吉爾福德（Gary Guilford）。
吉爾福德說，當時租辦公室一次簽了四年租約。據他所知，茹雅在附近的肯辛頓區擁有一套頂層公寓，凖備在倫敦定居。當時她已懷孕。
孩子後來是在德國出生的，茹雅還在網上貼過親子照片。
伊戈納托娃在德國也受到電匯欺詐控罪。
BBC播客《失蹤的加密貨幣女王》2019年9月開播，從11月到2020年7月底之間有大半年時間暫停，8月初恢復播出。
回顧：伊戈納托娃博士失蹤
從世人視線裏消失前，伊戈納托娃博士很高調，很耀眼。她馳騁全球，從澳門香港到迪拜和非洲，一場一場演講，一輪又一輪圈錢，也沒耽誤享受這來之輕鬆的財富。
她在保加利亞首都和黑海度假勝地購置豪宅，閒來無事時帶上幾個世界名流，開著豪華遊艇到海上尋歡作樂。
2017年10月，維卡幣的推銷員們聚集在葡萄牙首都里斯本開會，主要議題之一是兌現承諾，不能繼續拖延了。
一名當時在場的代表記得，大家被告知她正在趕往會場，但遲遲不見人影。在索菲亞的公司總部也不知道她的去向。
各種猜測都有，她被綁架了，被暗殺了，而最可能的兇手應該是痛恨加密數位幣革命的傳統金融機構。
實際上她隱名埋姓，躲起來了。
根據2019年稍早時FBI向法庭遞交的證據，2017年10月25日，也就是里斯本推銷員大會之後兩周，她在索非亞登上了瑞安航空飛往希臘雅典的班機，然後就音訊杳無。
重溫：2019年BBC播客記者的反思
維卡幣醜聞就是加密數位幣和金字塔傳銷術結合的產物。
新科技對於懂的人意味著各種新的機遇和可能性，包括仗勢欺人、欺詐不懂新科技的人以牟利的機會。
人性的弱點，社會的弱點，被伊戈納托娃利用了。她知道世界上總是有足夠多的人受維卡幣的誘惑而不惜傾家蕩產，或者因為貪婪，或者無奈，或者就是糊塗。
她深知真相和謊言越來越難區分，尤其是在信息泛濫、網絡充斥著各種相互矛盾的資訊的時代。她抓住了社會抵禦維卡幣的防線的弱點：立法機構、警察和媒體，經常對發生的事情不明就裡，摸不著頭腦。
最令人惱火的是，她凖確地預見到，等我們明白過來，開始找到頭緒時，她早已揣著那些錢遠走高飛了。
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城鄉均好、全民均享的理想生活，就用科技來實現吧——你需要的健康照護服務，現正上線中
我們想讓你知道的是
後疫情時代，零接觸服務的需求，使得智慧科技的角色愈發重要，智慧城鄉計畫與先進醫資共同推動人工智慧影像辨識技術，擴大既有的共照雲服務，協助民眾獲知疫情訊息，為民眾建立個人自主健康照護服務。
在科技不斷進步的過程中，許多過去不存在的工具，到今日已成為現實。2008年「智慧地球」的概念出現後，全球便開始推動智慧城市的發展。臺灣向來以科技之島自居，自然也不例外。在政府多年來力求數位轉型的政策下，臺灣進入了「智慧城鄉」的時代；所謂智慧城鄉，是運用大數據、物聯網、AI人工智慧等科技，串連市民、產業與地方，以創新的方式讓彼此有效溝通，並針對地方的特色和需求提供客製化服務，進而改善人民的生活品質。
把問題當作燃料，用科技強化服務力
然而，城鄉發展必然會有不均的問題，藉由科技介入、釐清現實痛點的立意雖良善，卻也無法忽視城鄉間的數位落差。在偏鄉地區因為人口流失、高齡化、科技產品使用率較城市低，數位化的腳步自然較為緩慢，向來是各項服務設施鞭長莫及之處。
先進醫資從2018年開始，在經濟部工業局「普及智慧城鄉生活應用計畫」的支持下，在高雄、屏東與澎湖發展「雄健康打造智慧樂活社區共照應用服務」（以下簡稱「雄健康」）。當時總經理黃兆聖就非常清楚，首先要解決的就是資源不足、人力不足、缺乏回饋三大問題，而數位化、智慧科技等創新力量，正好可以有效的連結偏鄉生活需求與痛點，讓在地化、客製化的服務與設施，全面提升民眾的醫療照護品質。
用最體貼的科技，讓照護範圍沒有邊界
「雄健康」計畫的目標，是在衛生所、醫療院所、長照據點、社區活動中心及商業通路等多元化的據點，設立「智慧健康照護站」，提供血壓機、血氧機、血糖機等生理量測設備的整合服務，同時還支援多種身分識別登入、數據隨身、遠距諮詢、銀髮族健康管理量表等功能，讓市民可以依自己習慣的生活圈，就近接受基礎的照護服務，並且養成定期自主量測的習慣。這些健康紀錄將會上傳雲端、整合數據，不只可以將結果傳送給自己作為提醒，在民眾實際就診時，也能成為醫生評斷的參考，協助醫護人員及早發現異常或是調整用藥，大幅降低醫療資源及人力不足的問題。
同樣對提升醫療資源與人力應用效率有幫助的還包括「雄健康」計畫中的客服機器人腳本。這個功能是針對不同客戶需求，開發多達50種服務的腳本客服機器人，用來即時解決民眾常見的健康問題。只要民眾對自己的健康狀況有疑慮，就可以詢問線上客服機器人，並獲得最初步的協助。最重要的是，這個客服機器人以國人常用的社交軟體LINE作為平台。有鑒於LINE的普及率高，使用者無需重新下載及適應新軟體，對年長者來說更是友善，使用意願便明顯提高，如此一來，為民眾所建立的個人自主健康照護服務，就這樣一步一步地建立起來了。
立基於「雄健康」在高屏地區和澎湖的發展十分順利，2021年開始便積極與臺南、臺中、高雄、屏東、金門地方政府合作，務求達到更深入、體貼的服務，發展出獨特的「健康共照雲」系統。
靈活因應疫情變化，滾動式修正共照雲服務
原本是為了打造數位醫療照護服務而發展的共照雲，參考了「雄健康」所建立的數位化照護服務內容，同樣使用LINE作為平台，目標同樣是為了解決偏鄉資源和人力不足的問題。沒想到今年五月，在傳染力更為強大的Omicron變異株的肆虐下，疫情擴散迅速，臺南市共照雲的發展也臨危受命，在短短五天之內將服務上線，主要協助民眾獲知疫情訊息、確認自身狀況，另外也提供下載居家隔離單、施打疫苗、申請補助等服務內容。在疫情猛烈的攻勢下，共照雲成為市府、醫療院所與民眾溝通、解惑的最佳橋樑，甚至做到AI快篩辨識服務，協助許多臺南偏鄉地區的民眾不需冒險接觸人群，線上就可以判斷是否確診，後續再由醫療人員介入協助，減少很多不必要的擔心和移動。
同時，客服機器人，也在疫情期間提供了最佳輔助。在衛生局、先進醫資和醫療院所的共同努力之下，不斷地優化、精進客服機器人腳本。無論市民為確診者、居隔者、密切接觸者⋯⋯盡可能讓每一個人都能在機器人的服務中，找到問題的解答。臺南市衛生局長許以霖表示：「對抗疫情，臺南市的目標很明確，就是要讓就診人數維持在醫療量能之下。客服機器人的出現，減輕了醫護人員疲於接電話、回答民眾問題的瑣碎流程，更能專心在照顧中、重症患者，在疫情大爆發期間不至於崩潰，如此才能真正守住所有市民的健康。」
當然，疫情是一時的，市民的健康才是長久的，「健康共照雲」的目標，是希望可以透過民眾健康紀錄的數據化，成為日常自主照護的重要幫手。下一步，先進醫資希望能跨縣市留存健康資料，成為全國性的第一線照護服務。而這些數據，都將成為中央和地方政府參考的基準，以便未來做到精準打造各縣市的特色照護服務。
以人為本，發展城鄉均好的未來
在2025年即將邁入超高齡社會的前提下，如何幫助國人健康、安心地迎向老年，已是國家與全民必須面對的重大課題。與此同時，臺灣也是一個充滿創新能量、技術發展快速的地方，所以過去所面臨的困難，今日已可以透過科技來解決。
「智慧城鄉計畫」從2018年起，持續針對地方需求，鼓勵業者提出新興解決方案，在推動健康領域方面，不僅是智慧照護，包含遠距醫療、健康量測、智慧運動以及登革熱防治等，都秉持著以人為本的初心，以科技的力量來照顧臺灣這片土地上的每一個人，透過政府和企業攜手合作，協助地方數位轉型，並降低城鄉之間的落差，共同建立一個城鄉均好、全民均享的理想未來。
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