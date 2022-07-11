對於許多印度年輕人來說，參軍是一份令普通百姓垂涎而且穩定的工作，而莫迪正在想辦法裁軍
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隨著要求恢復招聘的公眾抗議活動繼續，政治阻力將不可避免地發生。印度反對黨國大黨和一些退役軍官要求政府立即撤回徵兵改革計劃。在外交問題上，印度不論是支持裁軍的還是反對裁軍的兩派中，都有人會以印度與中國與巴基斯坦邊境局勢緊張為其論據。
在擁有世界上規模最大軍隊的印度，不論是支持還是反對裁軍的兩派中都有人會以印度與中國與巴基斯坦邊境局勢緊張為論據。莫迪政府近年來一直在努力推進軍隊改革，希望提高軍隊素質。
印度是世界第三大軍費開支國，僅次於美國和中國，也是世界第二大武器進口國。其軍隊則擁有超過140萬人，是世界最大的僱主之一。其中陸軍約120萬人。
在幾乎要成為世界人口最多國家的印度，對於許多年輕人來說，參軍是一份令普通百姓垂涎而且穩定的工作。每年約有六萬名人員退休，軍隊舉行多達上百次新的招聘來取代他們。
官員們說，在過去兩年因為新冠疫情的原因，招聘一度暫停。分析人士認為，疫情並非真正的理由。印度總理莫迪的政府正在想辦法裁軍。
印度軍隊需要裁員的一個原因是軍隊不斷膨脹的工資和養老金賬單，消耗了其國防預算700億美元預算的一半以上。這使得印度幾乎沒有多餘資金來保證部隊現代化和避免裝備短缺。
2022年6月的一份報告援引印度國防部的消息來源說，印度政府正在考慮一項定期的僱用士兵的提議。6月中旬，印度國防部正式宣佈新招募4年服役士兵的計劃。雖然引發印度部分民眾強烈不滿，多地還暴發的騷亂，印度政府對抗議民眾也做出一些調整和讓步，但印軍高級將領表示，精兵簡政的改革沒有回頭路。
印軍新改革方案重要的目標是在指揮體系和基層都最大限度減少人員的重覆配置，縮短決策時間，提高軍隊的辦事效率。
印度軍隊改革主要原因
總理莫迪本人是這場軍隊改革的倡導者。過去，他曾談到「需要敏捷，機動和由技術驅動的部隊，而不僅僅是人類的勇氣」，並表示印度需要「贏得快速戰爭的能力，因為印度沒法奢侈地進行持久的戰鬥」。
面對過去幾十年軍事能力不斷崛起的中國和歷史上長期矛盾重重的巴基斯坦，莫迪政府現在正花費數十億美元來促進國內國防裝備製造業的發展。印度還擁有充足的核彈頭和彈道導彈儲備。為此，需要資金。
因此，印度軍隊裁員最有說服力的理由來自一位備受尊敬的退休中將帕那格目前是印度軍事戰略分析師。他在一篇軍事評論中公開表示，目前印軍超過10萬人的短缺是正是印軍實現改革的機會。
印軍的大戰略是凖備好可能同時與中國和巴基斯坦開打兩面戰線的戰爭。帕那格中將指出，21世紀的軍隊需要敏捷的武裝部隊做出快速反應，並得到最先進的軍事技術的支持，這在次大陸背景下更是如此，因為核武器的存在就阻止了大規模的常規戰爭。
他沒有說出的言下之意是指同樣擁有核武器的鄰國中國與巴基斯坦。
帕那格中將說，印度擁有龐大人數的軍隊，被迫使用數量來補償質量。作為一個發展中經濟體，印度的國防開支不能呈指數級增長，因此它需要削減武裝力量規模實現精兵。前軍官、現國防事務專欄作者阿賈伊・舒克拉說，印度陸軍有能力用比現在少得多的兵來達到目的。「印軍需要減肥」。
印度軍隊過去實行的募兵制是：士兵一旦被招募入伍，一般可以在軍隊至少服役約17年。在這期間，軍人不僅有高於社會平均水平的收入，還能享受各種福利，退伍後還可以得到可觀的養老金。
改革計劃將士兵的服役時間縮短至4年，其中只有約25%的士兵有機會被分配到軍隊不同部門繼續工作15年，其餘士兵4年服役期滿後必須退役。
對比中國
美國布魯斯金學會的研究員德魯瓦・賈伊尚卡爾2018年曾對127名印度戰略界人士的進行過調查，其中超過半數的人員將中國看作印度最大的外部威脅，三分之二的人員將美國看作印度最重要的全球伙伴。因此，印度在軍事改革問題上也不忘對比中國。
德里尼赫魯大學的安全事務研究教授拉克斯曼・庫馬爾・貝赫拉說，例如，中國在人員開支上國防預算佔比不到1/3，而印度的這一比例為60%。
他說，威懾中國的一種方法是更加關注技術驅動的現代化，這反過來又需要裁軍。但對於現在是開始裁員的合適時機，存在不同的保留意見。
印度目前敵對的邊界意味著印軍需要時刻做好凖備，同時與擁有核武器的競爭對手巴基斯坦和中國進行兩場陸地戰爭。數以萬計的印度軍隊仍然聚集在喜馬拉雅高原與中國和巴基斯坦有爭議的邊界的緊張對峙中。大約50萬印度軍隊已永久駐扎在印度控制的克什米爾地區。
攘外安內
但新加坡拉惹勒南國際關係學院的學者安尼特・穆克吉說，在邊界形勢不穩定情況嚴峻之際，軍隊招聘暫停立即會對軍方人力資源形成挑戰。
對有限時間服役的徵兵改革提案產生了更為嚴重的擔憂。穆克吉先生認為，這個想法是基於太多關於註冊者的動機的假設，並且這種短期僱用會用臨時的士兵取代專業軍人，削弱軍隊素質。
總部位於德里的智庫政策研究中心的高級研究員蘇珊特・辛格表示，這項提議讓他感到不安。他說，這將在一個失業問題普遍的國家創造出一大批年輕的士兵，他們將在20歲出頭時就退役離開部隊，造成社會問題。
辛格先生說：「真的想讓這麼多受過良好軍事訓練的人在一個暴力程度已經如此之高的社會中去尋找工作嗎？你想讓這些前士兵在警察局服役，還是作為保安？我擔心的是，這最終可能會造成一批由受過軍事訓練的失業男子組成（非政府管理的）民間武裝組織。」
打造一支更靈活、更輕便的軍隊的會對一些人產生重大影響。帕納格中將認為，莫迪政府應該主導進行軍事改革。但有關問題似乎留給了「受傳統束縛的軍方，他們天生就陶醉於現狀」。但辛格等批評人士也提出了一些尖銳和關鍵的問題。
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別讓你的「胰」心病，升高你的糖尿病風險！
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台灣罹患糖尿病人數已超過230萬人，每年新發生的糖尿病個案數約16萬人，但仍有約65%病人未達血糖控制目標，本篇文章採訪臺北醫學大學附設醫院內分泌新陳代謝科翁瑄甫主任，探討治療糖尿病的正確觀念與方法。
台灣罹患糖尿病人數已超過230萬人，每年新發生的糖尿病個案數約16萬人，但仍有約65%病人未達血糖控制目標*1，本篇文章特別採訪到臺北醫學大學附設醫院內分泌新陳代謝科翁瑄甫主任，透過臨床專業經驗探討血糖控制的相關迷思，提供讀者與糖友治療糖尿病的正確觀念與方法！
多年來，糖尿病一直是台灣民眾健康的極大威脅，身為第一線醫療人員的北醫內分泌新陳代謝科翁瑄甫主任觀察到兩個隱憂，其一是糖尿病病人越來越年輕化，卻因身為就業市場與家庭主力，錯過病情初期較好控制的階段；另一個問題是，病人透過不同管道接收太多似是非的知識，反而因此對正統醫療建議抱持存疑的態度，這是在門診時感到最困擾的地方。「例如許多病人只願意口服降血糖藥，他們一聽到要注射胰島素就以為自己過往治療失敗，必須採取更激烈的手段，進而產生許多難過、憤怒、挫折的負面情緒，因此許多醫生不太敢勸病患打胰島素。」
工欲善其事，必先利其器：注射胰島素是治療糖尿病的聰明利器
根據2022第2型糖尿病臨床照護指引建議，若糖尿病患者在確診後合併高血糖問題時，應先以胰島素治療，穩定血糖後，再決定後續的治療方式。此外，根據研究顯示，若糖化血色素超標至8.5~9%的糖尿病患者，即早使用胰島素治療，可有效降低合併心血管疾病的風險*2。
翁瑄甫進一步說明，其實及早施打胰島素是治療糖尿病的好方法，因為注射胰島素能有效地控制血糖，讓胰臟好好休息，但目前國人僅有12%糖友使用胰島素*3，使用率遠低於歐美國家。「這情況讓我所屬的內分泌新陳代謝專科更加困擾，因為我們負責接收各地轉診過來病情最難控制的病患，然而明明病情已經很嚴重了，卻在說服他們注射胰島素這裡卡關好幾個月甚至好幾年，病情因此被耽誤。」
由於這樣的原因，讓翁瑄甫致力於透過積極衛教，讓糖尿病病患重新建立施打胰島素的正確觀念。「我們常看到病人口服藥越吃越多，血糖值還是不理想，加上藥物本身有額外風險與副作用，所以導入胰島素反而是比較好的選擇。」翁瑄甫表示，胰島素可以彈性調整劑量，比口服藥好調整，吃藥只能以半顆或一顆為單位，但糖尿病患者需要更細膩的劑量調整。而胰島素就能從一個單位到十個單位不等，依據每天身體與飲食需求的細微差異來調整。「像現在新冠肺炎確診者的血糖波動很大，胰島素就能靈活因應這些情況，調整注射的單位數。」
靈活運用多種形態胰島素 讓健康生活更加便利
除了彈性調整劑量的好處之外，臨床上更能依照胰島素作用時間長短、藥效啟動快慢等多種分類，給予病人最適切的醫療，包括速效型、短效型、中效型、長效型與混合型等。短效啟動快、長效啟動慢但是持久。「通常我們會讓病人的口服藥劑量先維持不變，然後多打一針長效型胰島素作搭配。它的好處是一天打一針、藥效維持一天，用來控制飯前血糖，對病人心理衝擊也較小，所以長效型胰島素又稱作基礎胰島素。」
如果病人血糖狀況還是不佳，例如飯後血糖太高，可以在用餐後另外注射短效型飯後胰島素。現在的胰島素產品越來越進化，為了減少病人注射的頻率與針數，也發展出混和速效與長效的混和型胰島素。且醫學進步快速，目前也有了「全日加值型」的胰島素，兼具長效型胰島素超過24小時穩定血糖的功能，同時也可控制餐後血糖，讓糖友彈性選擇補充時間，也能讓病人在心理上與便利上更容易接受胰島素，更快掌握自己糖尿病的病況。
第二型糖尿病是文明社會的產物，在重視享樂、美食的社會中，逐漸對身體帶來負擔，進而產生不樂見的健康問題，尤其高齡化時代已然來臨，當人們越來越長壽，勢必有更多時間要面對身體機能漸漸損壞的狀況。
「身為內分泌新陳代謝專科醫師，我其實希望民眾能懂得預防糖尿病，遠勝過治療糖尿病。除了透過控制飲食與體重、養成規律運動習慣保有健康的身體，請務必接受正統醫療建議，不要對注射胰島素存有錯誤迷思，才能在正確觀念下及時治療、擁抱快樂的正常生活！」
參考資料：
1. 台灣第四次TADE(2018)品管調查 The 4th Quality Survey (2018) of Diabetes Control by TADE (糖尿病健康促進機構)
2. Rationale for Timely Insulin Therapy in Type 2 Diabetes Within the Framework of Individualised Treatment: 2020 Update
3. 台灣糖尿病年鑑2019第2型糖尿病公告