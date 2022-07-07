【專訪】香港前特首梁振英：香港在「一國兩制」下享有更高自治，台灣應該仿效
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梁振英在7月1日香港主權移交25週年前夕，表達了這番支持北京的言論，從雨傘革命、反送中，到一國兩制在香港的實行，這位前特首如何在BBC的訪問中，站在今天的香港來評斷過去。
香港前特首梁振英在接受BBC訪問時表示，香港在「一國兩制」下的施政模式給予了這個城市在英治時期所沒有的高度自治權。
在英國將香港主權交還中國25週年之際，以親中立場著稱的梁振英接受訪問，表示這個體系為香港「保持了穩定與繁榮」。
在2014年發生大規模支持民主的示威時，梁振英為時任香港特區行政長官。
但是他向BBC表示，這個政制模式在香港「運作非常良好」——而且是台灣應該仿效的制度。
香港曾為英國殖民地，於1997年正式將主權交還予中國，而台灣則是一個自治政體，且認為自己是一個獨立國家。
但是，中國將台灣視作一個分離的省級地區，最終必將與大陸統一。
在2012至2017年間領導香港的前行政長官此番言論，將被視為是在響應北京在這一問題上的立場。
作為香港如今享有更高度自治的理據，梁振英指出，這個城市現在被允許選舉自己的領導人，不像在英治時期，由英政府任命港督。
他將自己在過去25年的經歷與此前英治時期作比較，梁振英表示，現在的香港有「一個健全的公民社會」，有法治、司法獨立和「高度自治」。
批評者指出，特區行政長官是由一個高度效忠北京的委員會選出的。香港當局在近年也對活動人士進行廣泛鎮壓，促使一些公民社會組織關閉。
梁振英亦向BBC表示：「台灣是中國的一部分，這一點毫無疑問。」
「而我認為『一國兩制』是有效的。而且我認為，台灣應該密切關注，『一國兩制』原則在香港實行得有多成功。」
「一國兩制」的原則是香港《基本法》的基石。
該法從1997年開始實施，50年有效，保證香港的言論和集會自由，這些在中國大陸是受到嚴格限制的。
但是批評者指，這個原則是無法應用於台灣的，因為它並不將自己視為中國的一部分。
一些人也聲稱，它在香港也不再實行了——他們說，中國已經違背了《基本法》的承諾，在近年逐步削弱香港的民主自由。
數十年來，北京一直在游說台灣接受「一國兩制」模式，以實現推動與這座島嶼的「和平統一」。
台灣一直拒絶這一方案，蔡英文總統在2020年曾表示，他們會「堅定不移」地拒絶「一國兩制」。
2014年，在梁振英任特首期間，香港經歷了當時最大規模的集會。
北京對於特首普選施加限制的決定激起了公憤。很多香港人將此視為中國對此前給予直選承諾的背叛。
數以萬計民眾佔據了城中的中心地帶長達多個星期，成為後來所稱的「佔領中環」運動，當中更因為警方使用催淚彈驅散示威者而令民眾更加憤怒。
梁振英表示：「解決這個問題不容易。」
但是他補充說，與他的接任人林鄭月娥在2019年所面對的相比，「佔中」是「遠沒有那麼嚴重」。當時一項容許將逃犯引渡至中國大陸的議案，觸發大規模示威，以及與警方的暴力衝突。
此事繼而導致在2020年引入港區國家安全法，給予香港領導人全面打壓異見的權力，打壓任何被看作是破壞北京權威的行為。
梁振英支持這一立法。一些批評者稱這項法律標誌著「香港的終結」，也違反了《基本法》的承諾。
梁振英將2019年警方與示威者的衝突形容為「暴動」，並指《國家安全法》是「完全正當的」，他提到人們「向警署投擲燃燒彈」。
「就像其他社會一樣，自由都是有一定限制的，」他說，並表示言論自由只有在「法律界限以內」才能被接受。
2019年，警方因為向示威者施用像催淚彈和水炮等高壓策略而受到批評，而維權組織則指當局實施濫捕、粗暴毆打以及拘留期間虐待被捕者等。
梁振英在7月1日香港主權移交25週年前夕，表達了這番支持北京的言論。
香港的新任特區行政長官李家超於7月1日這一天宣誓就任。他曾是香港警隊的領導者，也被視為是親北京官員。
他作為唯一候選人當選行政長官，並獲北京任命，被看作是北京對香港管治收緊的又一個手段。
「事實是，香港是中國的一部分，人們必須認清這一點，」梁振英說。
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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圖解智慧國家四大關鍵科技，從不同角度帶你了解台灣的科技應用實力
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大家都知道台灣有座半導體護國神山，也聽過許多媒體對台灣科技實力的盛讚，但台灣的科技實力到底強不強？我們從四個面向帶你看台灣作為「智慧國家」到底有什麼實力！
大家都知道台灣有座半導體護國神山，也聽過許多媒體對台灣科技實力的盛讚，但台灣的科技實力到底強不強？自己說不如讓國際單位做的調查更客觀顯示。瑞士洛桑管理學院（IMD）每年9月公布的世界數位競爭力（World Digital Competitiveness Ranking）評比，最近一次報告2021年台灣在全球64個主要國家及經濟體當中排名第8，獲得歷年來最佳名次。
而且值得關注的是，支持數位競爭力的核心要素之一，也就是「科技」競爭力。IMD評比報告揭露台灣拿下全球第2的佳績，從2018年的第11名年排名持續上升，顯見台灣無愧於科技強國之名。
|科技小百科：
瑞士洛桑管理學院（IMD）是一個長期研究國家與企業競爭力，在國際上具盛名及公信力的評比機構，並自1989年起發布「世界競爭力年報」World Competitiveness Yearbook，其評比報告與調查結果更是各國政府擬定相關政策之參考。IMD每年會定期公布兩份競爭力評比報告，其一是「世界競爭力年報」，每年在6月公布，2022年台灣在63個受評比國家中排名全球第7名。另一份報告為「世界數位競爭力評比」World Digital Competitiveness Ranking，每年在9月底公布，本篇文章引用的資料為這兩份研究。
也因為科技與國家發展息息相關，有哪些技術是台灣不為人知的優勢？或是未來產業可大力投資布局的領域？我們找出其中四大項與智慧國家最有關的科技，展現台灣具備強勁的科技能量，或許你已經受惠，也或許你能從其中找到發展的機會。
關鍵科技一、融合海陸空領域的多維通訊
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關鍵科技二、新型態數位經濟與網路服務
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近七成投入元宇宙相關應用的企業，認為元宇宙在未來5年一定會蓬勃發展，虛擬音樂會、虛擬時裝秀、媒體及產品聯名展示活動，將是元宇宙優先發生的商業體驗。
那麼台灣要投入元宇宙有何利基？解析元宇宙供應鏈版圖，主要可分為晶片、光電、通訊、AR/VR裝置、內容以及AI技術，台灣科技可從硬體方面，包含晶片、感測IC、光學零組件、伺服器等擅長領域切入。像是大家熟知的半導體大廠台積電，對於相關晶片的供應就至關重要，另外光電產業也有揚明光、玉晶光、中光電等企業，讓投影技術更精緻，再來連接元宇宙的通訊技術，也有聯亞來支援，而裝置軟硬體、AI技術則是有創意、世芯、智原等企業投入，最後想到AR/VR集大成者，就不能遺漏宏達電在這一塊的耕耘，同樣威盛電、佐臻、未來市(XRSPACE)等品牌也積極佈局，可見台灣已有完整的供應鏈，接下來有志於加入元宇宙的廠家，不妨從自身的專長去思考，相信不論是哪個領域的企業，都能有更多的創新、應用內容投入，完善整個元宇宙生態。
關鍵科技三、疫後時代興起的智慧型代理人
近年因疫情持續延燒，越來越多領域開始導入「智慧型代理人」，像是零售業者引進半自動化機器，協助人力處理訂單、點餐；又或是醫院使用機器人，藉由AI辨識功能分擔部分醫護工作。
所謂智慧型代理人，以它所知的知識範圍內，自主完成人類所給予的指令任務。智慧型代理人發展至今，能協助人類的廣度、深度越來越多，主要是受惠機器學習的技術更為先進，加上其他的自動規劃、互相協調等演算法的成熟，讓智慧型代理人成為下一波產業發展重點。
世界先進國家紛紛把AI納為國家產業重要發展策略，台灣從2018年就推出「台灣AI行動計畫」，全面啟動產業AI化。發展至今，AI應用已從測試階段逐步應用於各式產業，資策會統計發現，掌握AI技術的新創企業在台灣有300家，逐漸摸索出不同的商業策略與獲利模式。
尤其資通訊、醫療照護是台灣兩大擁有頂尖人才的雙軸產業，在疫情之下，就可以看到醫療＋科技所衍生的智慧型代理人應用。像是過去為了解決醫療量能不足，開發「5G智慧防疫機器人」，用來隔離病房消毒、運送餐盒及藥品物資，比傳統人力消毒方式有效節省50%時間，還能降低醫護人員感染風險，讓醫事工作更有效率。
關鍵科技四、資訊安全網保護每個人數位資產
我國面臨網路犯罪、駭客入侵政府、機關，甚至竊取個人資料事件持續增加，如何保護國民安心使用數位科技、保障財產安全將是未來重要方向。隨著AI普及所衍生的龐大資料量之隱私及資安問題，成為棘手的挑戰。從國際AI資安發展現況來看，歐盟在2021年提出人工智慧規則草案(Artificial Intelligence Act)，鼓勵值得信賴且道德的AI進行研發與應用。微軟更在今(2022)年禁止提供AI推測情緒技術，並制定「負責任AI標準第二版」、Google則停止AI機器人具有自我意識、能與人類溝通等爭議事件，這些做法也都反映美歐在立法之際，業者也在努力自行節制敏感AI技術。
AI資安，是挑戰也是機會。未來，台灣政府與企業也須密切關注美歐相關草案的立法動態，找出AI規範的共同點，以此界定使用AI產品與服務之要求；因此，AI資安不僅需透過科技來防禦，更需要治理與法規，降低AI所帶來的衝擊。
另外，針對5G資安議題，台灣有展開大型科技防禦策略，包含5G資安防護系統、跨機關資安聯防。5G資安防護系統致力確保業者使用的5G系統具備安全、可靠、信賴，與國內5G專網業者進行服務驗證，以強化國產5G系統的整體資安防護能力。跨機關資安聯防的目標放在建立政府與民間的資安聯防體系，藉由橫向整合跨部會，全面提供威脅情資，減少機關隱匿資安事件，降低事件誤報與漏報。
持續提升台灣的科技能量 打造全方位的智慧國家
台灣的科技能量持續提升，從2022年的IMD世界競爭力年報可發現，而且該報告還指出我國擁有高素質勞動力、經濟活力、企業治理能耐、高教育水準等優勢。上述四項與智慧國家高度關聯的新興科技，涵蓋「數位基盤、數位創新、數位包容」等元素，如何借助科技打造創新、包容的社會，在台灣強勁的科技應用產業鏈上，補強創新的能量，並延續發展優勢項目，將是台灣要持續努力的方向。
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