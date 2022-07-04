菲律賓「反毒之戰」帶走數萬人命，如何評價杜特蒂留下「血的遺產」？
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外界永遠不會知道，杜特蒂執政6年來發動的反毒之戰的真正死亡人數為何。官方的最大數字是2016年7月至2022年4月之間，被殺的販毒和吸毒者人數共6248人，但人權組織相信實際數字可能已高達3萬。
一具頭骨滾到了我的腳邊。
若不是一個原本裝著它的裹屍袋的拉索擋住了它，它就要碰到我的球鞋了。
在我旁邊，44歲的傑瑪・巴蘭（Gemma Baran）驚恐地看著，她丈夫的屍骨一塊塊地被裝進袋裏。
傑瑪5年前在這裏安葬了帕特里西奧・巴蘭（Patricio Baran），但是她現在已經租不起這塊墓地了——在人口密集的馬尼拉，窮人常常都是葬在租來的墓地裏，每塊大約200美元。
但是最近，有人向她提供另一塊可給帕特里西奧的墓地——這是免費的，由當地一個教會項目提供，名為「paghilom」，即「療傷」之意。
項目幫助那些在慘烈的反毒之戰中被殺人士的家屬，這場反毒行動在近年令菲律賓成為了國際頭條。
帕特里西奧當時是47歲的保安警衛，在2017年7月9日被槍打死。
他在事發前一天失蹤。一個鄰居聽見三聲槍響，但是沒有看到襲擊者。警察說，帕特里西奧的屍體被發現時，旁邊有一支槍，還有一個記號寫著：「推手和強姦犯」。
但是，帕特里西奧一家卻拒絶了這個提議，他們說他從來沒有購買或者使用過毒品。傑瑪說，他曾經捲入一場土地糾紛，就在他死之前幾個星期。
她甚至懷疑，他的被殺也與之相關，但是她害怕公開地與警察說法不一。
傑瑪說，自從帕特里西奧被殺後，她一邊交租一邊撫養三個小孩，生活很艱難。她是做家居保潔為生，也依靠教會派發的食物生活：「我真的很痛苦，我不知道能為我的孩子做什麼。」
她說，也是因為她的孩子，她才沒有極力爭取調查她丈夫的死：「我真的很害怕，我保持著沉默。」
在那個陽光明媚的六月的早上，神父弗拉維・維蘭努瓦（Father Flavie Villanueva）在帕特里西奧的遺骸前祈禱，遺體被裹起來，被抬到另一處安息之地。
「我們決定啟動這個項目，來幫助受害者的家庭重新振作，重獲新生，」維蘭努瓦神父說。他是一名天主教牧師，長期倡議對抗即將離任的總統羅德里戈・杜特蒂（Rodrigo Duterte）的政府。
「杜特蒂下令『殺、殺、殺』，是一項國家資助下蓄意下達的指令，製造了數以千的寡婦和孤兒。這是這個總統最悲哀的遺產。」
杜特蒂的反毒之戰
杜特蒂殘暴的禁毒行動，有其支持者。
奧菲莉婭（Ofelia）說，它減少了一些「罪惡元素」。她是4個孩子的母親，生活在馬尼拉北部的賓亞漢，那個社區曾經是毒品相關犯罪的高發地。
2020年，在新冠全球大流行疫情的高峰之際，兩名蒙面的槍手越過了警察的隔離檢查站，殺死一名被指是吸毒者的人士。那個人在當地的綽號叫做「鬥牛犬」，事發地點就在奧菲莉婭家旁邊30米處。
在選舉中投票給杜特蒂的奧菲莉婭為「鬥牛犬」的死感到傷心，因為她認識他，也喜歡他。
「這很痛苦。應該給他第二次機會，讓他改變，而不是這麼突然。」
但是，她也同樣支持這場運動，指出在她的街區已經不再見到有人吸毒了——雖然她說，自杜特蒂上台以來，她的生活既沒變好，也沒變差。
羅德里戈・「迪恭」・杜特蒂（Rodrigo "Digong" Duterte）現年77歲，在2016年6月憑著承諾對毒品和犯罪實行鐵腕打擊而當選。
他的標誌性政策——所謂的「反毒之戰（war on drugs）」——導致數以千計懷疑染有毒癮的人和販毒者在充滿爭議的警方行動中被殺。還有另外數千人被身份不明的蒙面槍手打死，這些槍手常被菲律賓媒體稱作「義務警員」。
很多人也指出，有證據顯示這場禁毒之戰附帶的後果是越來越多的警察犯罪卻不受罰——在2020年，一名休班警員被鏡頭捕捉到與鄰居爭吵之後開槍射殺對方，公眾民怨大發。他被判了終身監禁。
在我2017年來到馬尼拉之後不久，在一個晚上裡，就有32名被指是毒販的人士在名為「毒戰，雙管槍上膛」的警方行動中被殺。
很多遇害者家屬都堅稱他們的家人是無辜的——人權組織和國際社會也遣責這些暴力。
但是杜特蒂毫不動搖。他曾經吹噓說，他「樂於宰殺」菲律賓的300萬吸毒者，還錯誤地將他的反毒行動比作納粹大屠殺——隨即引來德國和猶太人組織的遣責。
杜特蒂的政府一直都對吸毒和販毒者作非人化的描述——而支持者在社交媒體上也常常稱他們做「強姦犯和殺手」，指他們活該被殺。
他的外交部長陸辛（Teodoro Locsin Junior）的一系列推文都提及了納粹的猶太人大屠殺，引發全球聲討。包括其中一條稱，菲律賓的「毒品威脅是如此之大，它需要像納粹所做的那樣，有一個最終解決方案」。
我最近問陸辛，他是否覺得納粹大屠殺和在菲律賓殺害這些所謂的吸毒販毒者之間有相似之處。
他的回答是「不」，但是他承認，警察執法存在問題：「我們在試圖改變這一點，但是我們在這中間不會容許毒品貿易掌控我們的政治生活到一個無法挽回的地方，那樣我們就會變成像中美洲一樣。」
反毒之戰的真正死亡人數將永遠不會知道。首先，官方數字將警方行動和蒙面人開槍事件當中的死亡人數混在一起（政府稱之為調查中的死亡，或DUI），總數已經到了以萬計的規模。但是之後，政府又放棄了DUI的統計法，數字就降了下來。
官方的最大數字——2016年7月至2022年4月之間被殺的販毒和吸毒者人數——是6248，但是人權組織相信，數字可能已高達3萬。
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