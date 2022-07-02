中國阻帛琉、吐瓦魯將台灣代表納入海洋大會名單，趙立堅批台「蹭會」

（中央社）太平洋友邦帛琉代表今天抨擊聯合國不讓台灣人列入帛琉代表團名單，參與在葡萄牙首都里斯本舉行的聯合國海洋大會（UN Ocean Conference）。

《路透社》報導，這名代表在閉幕式上說：「聯合國拒絕讓台灣2300萬人參與這場對話。大會沒給他們識別證，也不讓他們加入我方代表團，只是因為他們持有台灣護照。」

「我們認為這是侵犯我們主權權利…海洋議題是全球議題，我們呼籲大家不分彼此共同合作。」

一名美國代表說，「每個會員國都可以決定代表團的成員，這是長久以來的做法」，應由帛琉和吐瓦魯決定是否納入台灣人。吐瓦魯也遇上代表團內的台灣成員無法與會的情況。

這名代表說：「任何資格審查委員會都不應該施壓他們將那些人員踢出他們的代表團。」

《紐西蘭國家廣播電台》（Radio New Zealand）6月27日報導，由於中國要求吐瓦魯將代表團中的3名台灣成員踢出名單，吐瓦魯外長憤而退出當天開幕的聯合國海洋大會，以示抗議。

吐瓦魯外交部長柯菲（Simon Kofe）表示：「比起妨害吐瓦魯參與會議的能力，我選擇把台灣從代表名單裡移除，同時退出會議，以作為不公平對待吐瓦魯這個主權國家的抗議。」 除了帛琉以外，吐瓦魯也是台灣的邦交國，兩國均承認我國是一個主權國家。 根據《紐西蘭國家廣播電台》的報導，柯菲指出，該國會盡力協助台灣參與國際論壇，各國邀請非本國人士參加聯合國會議是非常普遍的做法。他認為吐瓦魯作為一個主權國家，有權根據最適合該國的情況，選擇最好的人選出席會議。 柯菲認為，應該批判性地檢視，為何一個國家在國際性的活動中，有權決定另外一個國家的代表團成員。畢竟根據聯合國的說法，「這個會議會開放給所有國家，且每個國家擁有決定代表團成員的權利，其他國家不能改變這個權利。

中國代表在帛琉介入後表示，台灣「問題」被提出「令人遺憾」，還說「台灣是中國一部分，不能參加聯合國會議」。

根據《新浪新聞》的報導，中國外交部發言人趙立堅日前在記者會中被問及此事，他重申中國的立場：「世界上只有一個中國，台灣是中國的一部份。」他暗指吐瓦魯、帛琉無視一個中國的原則，為台灣當局人員「蹭會」提供便利、製造話題。 趙立堅肯定相關人士「改正錯誤」，回歸海洋大會的討論，並批評：「台灣當局自降人格，甘當別國隨從，企圖擠進國際會議，這樣只會自取其辱。」

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責任編輯：李芯

核稿編輯：楊士範