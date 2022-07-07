謝龍介指控黃偉哲向靈骨塔業者索賄千萬，黃回應：選舉抹黑，文旦之亂又來了！

國民黨台南市長參選人謝龍介今（7）日上午開記者會踢爆台南市長黃偉哲派律師向當地靈骨塔業者前前後後收款共720萬，並公布支票與匯款單。業者李瑞祥也出席記者會承認向黃偉哲行賄，指出黃偉哲在「索款1千萬」的餐敘中，親口向他說「你要幫忙別人，別人才會幫忙你」。

謝龍介帶行賄人到場指證黃偉哲開口要1000萬

謝龍介記者會一開場就氣憤表示，自己昨日收到台南市府的存證信函，信中要求他三天內回應，而今天的記者會就是他的回應，語畢謝龍介即將存證信函當場撕毀。

謝龍介說明，整個靈骨塔案的事發過程，從2019年7月，納骨塔業者李瑞祥拿到完工證明後，要向台南市政府申請變更設計，卻被卡了一年多；在2020年8月，李瑞祥請台南市議員李偉智開協調會；到了同年9月27日，李瑞祥找來李偉智熟識的許進福擔任中間人，約黃偉哲、李瑞祥、李偉智於神田日本料理用餐；9月28日，黃偉哲也到場赴約，短短待了20分鐘；同年10月1日，李偉智再次透過許進福，約好黃偉哲另一場桃山日本料理的宴會，當下黃偉哲特地要求等待一名律師陳文禹到場，當天就談到有關錢的索賄行動。

10月6日眾人視察納骨塔後，在10月22日交了一張500萬元的支票；之後於10月16日先匯款220萬元、11月12日重新匯款200萬元、11月13日匯款300萬元，總計收賄720萬元；2021年1月4日，律師陳文禹還發出對帳單，稱匯款總計的720萬元是顧問費，想要「狸貓換太子」。

謝龍介也請李瑞祥、許進福出席記者會現場說明；李瑞祥進一步指出，在桃山日本料理那天，黃偉哲最後還支開其他與會者，與李兩人單獨對談，期間黃偉哲還用右手比一，來索求1000萬元的收賄金額。後來又透過李偉智協調，才將收賄金額從1000萬元降到720萬元。謝龍介追問，「黃偉哲到底有沒有開口要錢？」李瑞祥回應「有」。

李瑞祥也說，他帶了自己的律師希望強調自己是合法經營，但黃偉哲說等陳文禹到場，所以等了20分鐘開動，他的律師跟陳文禹對資料，其餘人旁邊聊天，現場「黃偉哲說了5次『你要先幫忙別人，別人才會幫忙你』」；黃偉哲還說，他有3個基金會，都在幫忙弱勢團體，律師對完之後說一切合法，但有需要量身訂做對照表，時間應該要一周時間，黃偉哲隨即強調說沒有沒有，要12月3日議會結束後才願意給，他敢講就敢負責，黃偉哲還用右手比了1，表示要1000萬，他也手比OK回應。

謝龍介表示，雙方協議每月支付20萬元「顧問費」，為期3年，共支付720萬元，待取得執照後，再支付剩下的280萬元。之後李瑞祥分別在10月16日匯款220萬元給該律師事務所，11月12日又匯200萬元，11月13日再匯300萬元，都有匯款單為證，總計業者前前後後在3年內，與黃偉哲陣營見了6次面。

謝龍介也強調，全案經過自己一一查證，才取得有利的證據，以此回覆黃偉哲的存證信函，並強調：「我們要的是一個公平正義的社會，請黃市長出來說清楚講明白？」

黃偉哲：接受民眾陳情，收賄不實指控

對於謝龍介的控訴，黃偉哲則回應，當天是一名律師朋友（指陳文禹）來看他，本來要餐敘，後來台南市議員帶民眾來陳情，因此接受陳情後自己就先行離開；因為該議員找人來談有關法律的事情，因此也請律師朋友到場，但自己離開後，不知道後來的情況，但他相信律師比大家更具備法律知識，會針對專業回答。

對謝龍介的指控，黃偉哲表示，對於市府及市長有抹黑、事實不合的部分，將研議提出法律訴訟，因為這不在議會裡言論免責權的範圍，他相信自己坦蕩蕩，「文旦之亂又來了！」對於相關不實指涉，除了感到遺憾，也是期待一個高格調的君子之爭，「選舉是一時的，為了選舉抹黑，感到遺憾」。

而被謝龍介指控索賄的律師陳文禹，今天透過律師事務所發表聲明，指謝龍介等人自6月23日以來所發表的言論與指控明顯與事實不符，未查明事實真相前即發表不實言論，已嚴重傷害其聲譽。

雖近期選舉將至，但本案攸關當事人權益，不應成為政治炒作的武器，謝議員等人所召開記者會及臉書、廣播節目所發表的言論並非議員言論免責權的範圍，請謝等人於3日內澄清並主動向社會大眾說明，如仍拒不查證、澄清，繼續以惡意發表損害其聲譽的不實言論，該事務所將採取法律手段以維護權益。

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核稿編輯：翁世航