推翻墮胎權後，Google宣布刪除用戶造訪墮胎診所紀錄、聯邦政府將保護跨州尋求墮胎婦女
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美國最高法院上週做出重大裁定，終結美國憲法對婦女墮胎權的保障，有十多州因此禁止或嚴格限制墮胎手術，全美各地也掀起大規模抗議活動。人權運動人士與政治人物一直呼籲Google等科技巨擘限制他們蒐集的個資量，以防執法機關用來進行墮胎調查與起訴。
（中央社）搜尋引擎巨擘谷歌（Google）今（2）日宣布，將刪除使用者前往墮胎診所、家暴庇護中心等尋求隱私保護地點的定位記錄。
法新社報導，Google資深副總裁費茨派垂克（Jen Fitzpatrick）發文說：「如果我們的系統偵測到有人去過這些地方其中一處，我們將在他們造訪不久後自定位記錄（Location History）刪除資料。這項調整措施將自接下來幾週生效。」
Google不會儲存位置資料的地點還包括生殖中心、成癮治療設施與減重診所。
美國最高法院上週做出重大裁定，終結美國憲法對婦女墮胎權的保障，有十多州因此禁止或嚴格限制墮胎手術，全美各地也掀起大規模抗議活動。人權運動人士與政治人物一直呼籲Google等科技巨擘限制他們蒐集的個資量，以防執法機關用來進行墮胎調查與起訴。
費茨派垂克也表示，Google會認真看待資料隱私，尋求讓使用者安心。她說：「Google向來都會抵擋執法機關過於廣泛的要求，包括全然反對某些訴求。我們會考量民眾使用我們產品時對隱私與安全的期望，並會在遵照政府要求時通知使用者。」
跨州尋求墮胎的婦女恐遭逮捕，拜登：聯邦政府將採取行動保護
美國總統拜登（Joe Biden）今（2）日表示，在最高法院推翻憲法保障墮胎權後，預期有些州將會試圖逮捕跨州尋求墮胎的女性，並說聯邦政府將採取行動保護她們。
路透社報導，美國最高法院上週推翻1973年「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）保障墮胎權的裁定後，13個共和黨領導的州在所謂的「自動生效法」（trigger law）下，禁止或嚴格限制墮胎的規定將生效。在這些州的女性有意墮胎，恐怕就必須前往墮胎仍為合法的州。
拜登今（2）日和民主黨籍州長就墮胎權召開線上會議時表示，他認為當有第一個州試圖逮捕跨州尋求醫療服務的婦女，民眾會非常震驚。
他說：「而且我認為民眾不會相信會發生這種事，但就是會發生，而且會傳到全國各地，這是非常嚴重的大事。我的意思是，這會影響大家所有的基本權利。」拜登表示，聯邦政府將採取行動保護需要跨州尋求墮胎的女性。
新墨西哥州州長葛里向（Michelle Lujan Grisham）在會中表示，有任何的州企圖追蹤墮胎婦女並且懲處，新墨西哥州都不會「配合」 ，「我們不會引渡」。
美國媒體CNBC提到，拜登說：「我上週宣布兩項具體行動。首先，如果有女性所在的州禁止她尋求所需的醫療協助，而極端的州長又試圖阻止她前往提供這項醫療的州，聯邦政府將透過司法部採取行動保護她的基本權利。」
拜登也表示，政府會確保她們能在禁止墮胎的州取得美國食品暨藥物管理局（FDA）早已核准的墮胎藥物。此外，拜登在會中坦言，部分民主黨籍聯邦參議員願意中止「阻撓議事」（filibuster）規則，好讓國會立法保障墮胎權，但人數不夠多。
「阻撓議事」是指利用冗長發言等手段來拖慢立法程序。若不修改參院的「阻撓議事」規則，民主黨人將無法在參院克服共和黨人普遍的反對立場。在「阻撓議事」規則下，絕大多數法案都需要在總數100名參議員中取得至少60人支持才能過關。
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延伸閱讀
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責任編輯：藍妮蒨
核稿編輯：楊士範
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上班族與學生筆記必買！SwitchEasy魚骨牌iPad全系列配件
我們想讓你知道的是
SwitchEasy 魚骨牌全新推出觸控筆、支架保護套、磁吸保護殼、玻璃螢幕保護貼等iPad全系列配件，靈活多變符合多種使用情境，絕對是學生與上班族學習、辦公的首選利器。
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