安倍晉三遭槍擊後送醫搶救仍不治身亡，享壽67歲
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除了左胸口傷勢外，右頸也中彈，雖然一開始仍有意識，但不久後便陷入昏迷無意識狀態，緊急送醫急救，最後於日本時間下午5點多宣告不治。安倍曾經兩次擔任日本首相，第二任期接近8年，為日本政治史上任期最長首相紀錄。
日本前首相安倍晉三今（8）日上午於奈良市發表演說中遇刺。一名41歲男子山上徹也從他背後連開2槍，安倍當場心肺停止，被緊急接送轉搭直升機送往奈良縣立醫科大學附屬醫院急救。到了下午6點（台灣時間下午5點），日方確定安倍過世的消息，享壽67歲。
安倍遭山上徹也從後方自製手槍攻擊，左胸口中彈倒地，除了左胸口傷勢外，右頸也中彈。雖然一開始仍有意識，但不久後便陷入昏迷無意識狀態，緊急送醫急救。日本京都府立醫科大學教授太田凡稍早時曾表示，處於心肺停止狀態太久會傷及腦部且不易恢復意識，院方在考慮安裝「人工心肺裝置」等治療方案。
奈良縣立醫科大學附屬醫院於傍晚6點召開記者會表示，安倍傷勢深及心臟，到院前就已經沒有生命跡象。
日本史上最長任期首相
1954年9月21日，安倍晉三出生於東京，父母均為政治世家，因此親族三代多投身政治，包括祖父安倍寬與父親安倍晉太郎皆為國會議員。安倍長大後就讀成蹊大學政治系，主修行政學。1977年畢業後，前往美國，並進入南加大深造。不過1年後他因故放棄學業返回日本就職，進入神戶製鋼服務。
安倍在2006年9月，他52歲時獲選為日本第90任首相，成為日本二戰後最年輕的首相，讓安倍家有「一家三宰相」之稱。上任初期，安倍迅速取得一連串政績，包括和中國大陸修好、對北韓採取強硬立場等。然而，安倍的第一任期僅維持一年，便因自民黨參院選舉大敗、閣員醜聞等，民調一落千丈，最後安倍以健康因素辭任。
2011年東日本大地震重創之後，日本民眾對於民主黨政權荒腔走板的表現，感到極為不耐；2012年9月安倍再次擔任自民黨總裁，並於12月的眾議院大選中率領自民黨大勝，接著第二次擔任首相。當選後安倍掌握民意大打經濟牌，以積極的金融政策、靈活的財政政策以及促進並發展民間投資等所謂的「安倍三支箭」，刺激宛如一灘死水的日本經濟。果然，這讓日本經濟出現正成長，股市還一路狂飆。當時也創造出了專有名詞「安倍經濟學」。
在成功帶領日本走出經濟困境後，在政治上安倍也展開多項政策，包括展開首相外交，足跡踏遍80多國，並且對日本國家安全進行改革，陸續通過《集團自衛法》、《自衛隊海外派遣法》等極具爭議性的法案。他也積極解決與俄羅斯之間的北方四島爭議與日俄和平條約。
安倍在日本被認為是典型的鷹派，他在中日關係上始終保持強硬態度，甚至主張修憲賦予自衛隊更多參與國際行動的能力。
不過安倍近年來卻身陷親信的政治醜聞風暴，先捲入「森友學園」國有地弊案後，再被爆出「加計學園案」幫助友人新設獸醫系，引發在野黨不滿，民調也跌破5成。後來再爆發「賞櫻會」疑雲，被外界質疑是拿著政府的預算為自己綁樁，加上內閣成員屢次失言、經濟成長未有起色、國防政策等引發民眾反彈，近來支持度更慘跌至3成以下。
碰上疫情肆虐，安倍後來成了日本史上首位發布緊急狀態令的首相，疫情重創經濟、確診攀升，民眾對於安倍政府的防疫措施失去信心，再加上東京奧運延期等，支持率創就職來最低。
安倍原本要在2020年12月，迎來自己的第8年任期，不料在此之前，先是被爆出過勞在官邸吐血，又被直擊入院長時間健檢，最後再度因為健康抱恙，2020年9月向國會請辭，結束其第二任、7年多的首相生涯。第二個任期創日本政治史上任期最長首相紀錄。
安倍與妻子安倍昭惠於1987年共諧連理步入婚姻殿堂，兩個人沒有生孩子，感情極佳；雖然安倍昭惠經常惹禍，影響安倍和自民黨的聲望，不過安倍經常護著妻子，而安倍昭惠也會在丈夫競選期間積極地為他造勢。今天下午4時半左右，安倍昭惠搭乘電車抵達奈良，並在多名警力的維護下搭車前往醫院，見到安倍最後一面；兩人如今天人永隔。
日本再過兩天（7/10）就要進行參議院大選，安倍遇刺的消息傳出震驚全球。自民黨幹事長茂木敏充稍早表示，9日的選舉造勢活動照常舉行。強調「明天就是參議院選舉的前夕，我們絕不屈服於暴力，接下來的選舉活動將按照計畫舉行。」
新聞來源
- 搶救不治！安倍晉三胸頸中彈享壽67歲 醫：傷勢深及心臟、血流不止、到院前無生命跡象（蘋果日報）
- 日前首相安倍晉三遭槍擊…送醫搶救無效身亡 享壽67歲（聯合報）
- 「安倍晉三」健康抱恙宣布請辭！日本在任最久首相卸任生平一次回顧（Yahoo新聞）
- 日本在任最久首相 安倍晉三「堪稱傳奇」卻爭議不斷（TVBS）
- 日本前首相安倍晉三胸部中槍 傷重不治（BBC）
延伸閱讀
- 讚槍手為抗日英雄、稱「見證歷史」：安倍遇刺中國網友狂歡，相關話題佔據微博熱搜
- 「最友台日相」安倍晉三遭槍擊送醫搶救，蔡英文譴責暴力，各政黨縣市長送關心
- 前日相安倍晉三街頭演說遭霰彈槍槍擊，當場「心肺停止」急送醫院
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責任編輯：李秉芳
核稿編輯：楊士範
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別讓你的「胰」心病，升高你的糖尿病風險！
我們想讓你知道的是
台灣罹患糖尿病人數已超過230萬人，每年新發生的糖尿病個案數約16萬人，但仍有約65%病人未達血糖控制目標，本篇文章採訪臺北醫學大學附設醫院內分泌新陳代謝科翁瑄甫主任，探討治療糖尿病的正確觀念與方法。
台灣罹患糖尿病人數已超過230萬人，每年新發生的糖尿病個案數約16萬人，但仍有約65%病人未達血糖控制目標*1，本篇文章特別採訪到臺北醫學大學附設醫院內分泌新陳代謝科翁瑄甫主任，透過臨床專業經驗探討血糖控制的相關迷思，提供讀者與糖友治療糖尿病的正確觀念與方法！
多年來，糖尿病一直是台灣民眾健康的極大威脅，身為第一線醫療人員的北醫內分泌新陳代謝科翁瑄甫主任觀察到兩個隱憂，其一是糖尿病病人越來越年輕化，卻因身為就業市場與家庭主力，錯過病情初期較好控制的階段；另一個問題是，病人透過不同管道接收太多似是非的知識，反而因此對正統醫療建議抱持存疑的態度，這是在門診時感到最困擾的地方。「例如許多病人只願意口服降血糖藥，他們一聽到要注射胰島素就以為自己過往治療失敗，必須採取更激烈的手段，進而產生許多難過、憤怒、挫折的負面情緒，因此許多醫生不太敢勸病患打胰島素。」
工欲善其事，必先利其器：注射胰島素是治療糖尿病的聰明利器
根據2022第2型糖尿病臨床照護指引建議，若糖尿病患者在確診後合併高血糖問題時，應先以胰島素治療，穩定血糖後，再決定後續的治療方式。此外，根據研究顯示，若糖化血色素超標至8.5~9%的糖尿病患者，即早使用胰島素治療，可有效降低合併心血管疾病的風險*2。
翁瑄甫進一步說明，其實及早施打胰島素是治療糖尿病的好方法，因為注射胰島素能有效地控制血糖，讓胰臟好好休息，但目前國人僅有12%糖友使用胰島素*3，使用率遠低於歐美國家。「這情況讓我所屬的內分泌新陳代謝專科更加困擾，因為我們負責接收各地轉診過來病情最難控制的病患，然而明明病情已經很嚴重了，卻在說服他們注射胰島素這裡卡關好幾個月甚至好幾年，病情因此被耽誤。」
由於這樣的原因，讓翁瑄甫致力於透過積極衛教，讓糖尿病病患重新建立施打胰島素的正確觀念。「我們常看到病人口服藥越吃越多，血糖值還是不理想，加上藥物本身有額外風險與副作用，所以導入胰島素反而是比較好的選擇。」翁瑄甫表示，胰島素可以彈性調整劑量，比口服藥好調整，吃藥只能以半顆或一顆為單位，但糖尿病患者需要更細膩的劑量調整。而胰島素就能從一個單位到十個單位不等，依據每天身體與飲食需求的細微差異來調整。「像現在新冠肺炎確診者的血糖波動很大，胰島素就能靈活因應這些情況，調整注射的單位數。」
靈活運用多種形態胰島素 讓健康生活更加便利
除了彈性調整劑量的好處之外，臨床上更能依照胰島素作用時間長短、藥效啟動快慢等多種分類，給予病人最適切的醫療，包括速效型、短效型、中效型、長效型與混合型等。短效啟動快、長效啟動慢但是持久。「通常我們會讓病人的口服藥劑量先維持不變，然後多打一針長效型胰島素作搭配。它的好處是一天打一針、藥效維持一天，用來控制飯前血糖，對病人心理衝擊也較小，所以長效型胰島素又稱作基礎胰島素。」
如果病人血糖狀況還是不佳，例如飯後血糖太高，可以在用餐後另外注射短效型飯後胰島素。現在的胰島素產品越來越進化，為了減少病人注射的頻率與針數，也發展出混和速效與長效的混和型胰島素。且醫學進步快速，目前也有了「全日加值型」的胰島素，兼具長效型胰島素超過24小時穩定血糖的功能，同時也可控制餐後血糖，讓糖友彈性選擇補充時間，也能讓病人在心理上與便利上更容易接受胰島素，更快掌握自己糖尿病的病況。
第二型糖尿病是文明社會的產物，在重視享樂、美食的社會中，逐漸對身體帶來負擔，進而產生不樂見的健康問題，尤其高齡化時代已然來臨，當人們越來越長壽，勢必有更多時間要面對身體機能漸漸損壞的狀況。
「身為內分泌新陳代謝專科醫師，我其實希望民眾能懂得預防糖尿病，遠勝過治療糖尿病。除了透過控制飲食與體重、養成規律運動習慣保有健康的身體，請務必接受正統醫療建議，不要對注射胰島素存有錯誤迷思，才能在正確觀念下及時治療、擁抱快樂的正常生活！」
參考資料：
1. 台灣第四次TADE(2018)品管調查 The 4th Quality Survey (2018) of Diabetes Control by TADE (糖尿病健康促進機構)
2. Rationale for Timely Insulin Therapy in Type 2 Diabetes Within the Framework of Individualised Treatment: 2020 Update
3. 台灣糖尿病年鑑2019第2型糖尿病公告