安倍晉三遭槍擊後送醫搶救仍不治身亡，享壽67歲

日本前首相安倍晉三今（8）日上午於奈良市發表演說中遇刺。一名41歲男子山上徹也從他背後連開2槍，安倍當場心肺停止，被緊急接送轉搭直升機送往奈良縣立醫科大學附屬醫院急救。到了下午6點（台灣時間下午5點），日方確定安倍過世的消息，享壽67歲。

安倍遭山上徹也從後方自製手槍攻擊，左胸口中彈倒地，除了左胸口傷勢外，右頸也中彈。雖然一開始仍有意識，但不久後便陷入昏迷無意識狀態，緊急送醫急救。日本京都府立醫科大學教授太田凡稍早時曾表示，處於心肺停止狀態太久會傷及腦部且不易恢復意識，院方在考慮安裝「人工心肺裝置」等治療方案。

奈良縣立醫科大學附屬醫院於傍晚6點召開記者會表示，安倍傷勢深及心臟，到院前就已經沒有生命跡象。

日本史上最長任期首相

1954年9月21日，安倍晉三出生於東京，父母均為政治世家，因此親族三代多投身政治，包括祖父安倍寬與父親安倍晉太郎皆為國會議員。安倍長大後就讀 成蹊大學政治系，主修行政學。1977年畢業後，前往美國，並進入南加大深造。 不過1年後他因故放棄學業返回日本就職，進入神戶製鋼服務。

安倍在2006年9月，他52歲時獲選為日本第90任首相，成為日本二戰後最年輕的首相，讓安倍家有「一家三宰相」之稱。上任初期，安倍迅速取得一連串政績，包括和中國大陸修好、對北韓採取強硬立場等。然而，安倍的第一任期僅維持一年，便因自民黨參院選舉大敗、閣員醜聞等，民調一落千丈，最後安倍以健康因素辭任。

2011年東日本大地震重創之後，日本民眾對於民主黨政權荒腔走板的表現，感到極為不耐； 2012年9月安倍再次擔任自民黨總裁，並於12月的眾議院大選中率領自民黨大勝，接著第二次擔任首相。當選後 安倍掌握民意大打經濟牌，以積極的金融政策、靈活的財政政策以及促進並發展民間投資等所謂的「安倍三支箭」，刺激宛如一灘死水的日本經濟。 果然，這讓日本經濟出現正成長，股市還一路狂飆。 當時也創造出了專有名詞「安倍經濟學」。

在成功帶領日本走出經濟困境後，在政治上安倍也展開多項政策，包括展開首相外交，足跡踏遍80多國， 並且對日本國家安全進行改革，陸續通過《集團自衛法》、《自衛隊海外派遣法》等極具爭議性的法案。 他也積極解決與俄羅斯之間的北方四島爭議與日俄和平條約。

安倍在日本被認為是典型的鷹派，他在中日關係上始終保持強硬態度，甚至主張修憲賦予自衛隊更多參與國際行動的能力。

不過安倍近年來卻身陷親信的政治醜聞風暴，先捲入「森友學園」國有地弊案後，再被爆出「加計學園案」幫助友人新設獸醫系，引發在野黨不滿，民調也跌破5成。後來再爆發「賞櫻會」疑雲，被外界質疑是拿著政府的預算為自己綁樁，加上內閣成員屢次失言、經濟成長未有起色、國防政策等引發民眾反彈，近來支持度更慘跌至3成以下。

碰上疫情肆虐，安倍後來成了日本史上首位發布緊急狀態令的首相，疫情重創經濟、確診攀升，民眾對於安倍政府的防疫措施失去信心，再加上東京奧運延期等，支持率創就職來最低。

安倍原本要在2020年12月，迎來自己的第8年任期，不料在此之前，先是被爆出過勞在官邸吐血，又被直擊入院長時間健檢，最後再度因為健康抱恙，2020年9月向國會請辭，結束其第二任、7年多的首相生涯。第二個任期創日本政治史上任期最長首相紀錄。

安倍與妻子安倍昭惠於1987年共諧連理步入婚姻殿堂，兩個人沒有生孩子，感情極佳；雖然安倍昭惠經常惹禍，影響安倍和自民黨的聲望，不過安倍經常護著妻子，而安倍昭惠也會在丈夫競選期間積極地為他造勢。今天下午4時半左右，安倍昭惠搭乘電車抵達奈良，並在多名警力的維護下搭車前往醫院，見到安倍最後一面；兩人如今天人永隔。

日本再過兩天（7/10）就要進行參議院大選，安倍遇刺的消息傳出震驚全球。自民黨幹事長茂木敏充稍早表示，9日的選舉造勢活動照常舉行。強調「明天就是參議院選舉的前夕，我們絕不屈服於暴力，接下來的選舉活動將按照計畫舉行。」

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：李秉芳

核稿編輯：楊士範