自劇場解封後，表演節目逐漸回復正常，套用一位文化記者朋友的說法，現在是「報復式」出現，筆者亦回復經常出入劇場的日子。六月中便一連兩天觀看了兩個節目，無獨有偶都是創新的音樂會，第一個是香港城市室樂團的《野地之聲》和音樂新晉薈萃的《英雄之浮想》。

《野地之聲》

《野地之聲》是CCOHK繼《失蝨室樂團》後另一原創音樂劇，由創辦人Leanne Nicholls擔任編劇和作詞，並跟Simon Whiteside一起做導演，由Nick Harvey作曲。似乎在面對香港管弦樂團和香港小交響樂團的競爭下，加上《失蝨室樂團》得獎，原創音樂劇是CCOHK的一大發展方向。

與《失蝨室樂團》一樣，《野地之聲》是兒童向節目，以一眾森林動物為主角，從化妝到戲服已看出這個製作「落足本」，所有人都穿上非常浮誇的戲服，十分搶眼，當中以身兼指揮和「獅子」一角的黃日珩最為誇張。這些造型色彩繽紛，確實非常適合小朋友觀看。故事也簡單易明，就是兩位獵人發現一隊懂奏樂的野生動物，於是捕捉了兩隻，打算賣出去賺錢，但最終被其它動物營救。

音樂表演方面很有水準，不論是唱的還是奏樂器的俱佳。其中飾演「美洲虎」的麥紫筠表現搶眼，慣於演出歌劇的黃日珩雖然還是以古典美聲唱腔歌唱，但其雄厚的聲線正好表現出獅子的威嚴，可惜是第一幕最後一曲〈野地之聲〉的轉調設計效果不佳，未能達到氣氛提升的效果。

但全劇最大的問題是上下半場不平衡，上半場有五曲，長約半小時；下半場有九曲，長約45分鐘。結構上亦明顯有分別，上半場比較嚴謹——樂團和指揮融入故事中，但下半場卻變成沒有關係，就是為台前表演的人伴奏，令演出像是半舞台表演（semi-staged performance）。劇情變得像是為了讓各位獨唱／奏出場一次而設計，雖然能豐富作品元素，對小孩來說是目不暇給，但同時令故事失焦，有些角色像變色龍就算刪掉對故事影響不大。

觀乎當天的入座率，想必CCOHK會繼續發展原創音樂劇，亦會重演《野地之聲》，期望屆時能精進劇本，至少加上字幕，畢竟莫說是小孩，即使是大人也未必聽懂每句台詞和歌詞。

觀賞場次：2022年6月11日 7:30pm 沙田大會堂演奏廳

《英雄之浮想》

在西九文化區自由空間大盒舉行的《英雄之浮想》是「音樂新晉薈萃」的樂季節目，音樂新晉薈萃是香港管弦樂團與香港演藝學院音樂學院合作的計劃，旨在為音樂學院畢業生提供專業培訓，當中包括演出。

《英雄之浮想》是一個結合音樂和形體的舞台演出，由蔡敏德指揮，黃俊達任空間設計和表演指導，共有17名樂手和7位演員演出。所奏的是John Adams的《室樂交響曲》和貝多芬《第三交響曲》，但是以梅花間竹的方式演奏兩套作品的各個樂章。根據場刊，節目的藝術理念可分為音樂和戲劇兩方面，音樂是結合兩種截然不同風格的作品，嘗試用《第三交響曲》解決《室樂交響曲》中的不協和；戲劇方面則是表現音樂家面對疫情無法演出的狀態。

這群年輕樂手在演奏上令人印象甚佳，《室樂交響曲》是非常難夾的作品，他們非常專注，各自緊扣對方，表現出混亂但不失序。這次演奏的《第三交響曲》是香港首演的九重奏版本，有時他們是在沒有指揮的情況下演奏，更能表現出他們之間的ensembleship，明顯地他們很清楚樂曲，知道自己何時要突出，何時要「讓位」比其它人，而且每個人都自信滿滿，特別是領奏的沈庭嘉，很有壓場感。

戲劇方面顯得相形見絀，最大的問題是演員與樂手的「關係」不深，最主要的互動是演奏《室樂交響曲》第二樂章時演員扮指揮，或是一開始扶起指揮，整體來說音樂跟形體看似互不相干。令人最容易意會到的橋段是演完《第三交響曲》第二樂章後，蔡敏德離開舞台，當眾樂手不知所措時，其中一位獨自奏樂，其它人相繼「埋位」，彷彿喻意疫情下雖無法正常演出，依然可以一起玩音樂（如以虛擬樂團形式），演奏完後樂手們手舞足動，此時蔡敏德出現，扮作要罵人，怎料自己亦「扭身扭勢」，更面向觀眾把口罩脫下，明顯表達對能夠「除罩表演」的興奮心情。但此段最尷尬的是，演員早便退場，完全沒有參與，顯得他們可有可無。

《英雄之浮想》是一個大膽的嘗試，但創作上仍未臻完善，感覺倒不如做純粹的音樂會比較好。

觀賞場次：2022年6月12日 3pm 西九文化區自由空間大盒

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex