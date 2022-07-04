美國皮尤中心19國民調：全球多數受訪者對習近平正確處理國際事務無信心

總部設在美國華盛頓的民調機構皮尤研究中心（Pew Research Center）最新在全世界19個國家所作的民意調查得出結論：很少有人對中國國家主席習近平在國際事務上做正確決定有信心。受訪者對中國的負面看法仍然處於或接近有史以來差記錄。

皮尤研究中心的這項調查在今年2月至6月間進行，共調查了包括美國、英國、法國、德國、西班牙、加拿大、瑞典、荷蘭、比利時等西方已開發國家和在亞洲日本、韓國、馬來西亞、新加坡和澳大利亞的25400多人。

習近平處理國際事務

中國國家主席習近平上周曾在北京主持全球發展高層視頻對話會，被中國官方媒體報導為「習近平為全球發展指明方向」。

Photo Credit: Reuters / BBC News 新疆維吾爾族穆斯林的人權問題最近幾年一直是外界關注中國的焦點。

但是最新公布的民調顯示，受訪者絶大多數對習近平在國際事務上做正確的決定沒有信心。

在19個國家中，除了新加坡和馬來西亞，其他國家的受訪者至少四分之三不看好習近平正確處理國際事務的能力。

其中日本89%的被調查對象對習近平沒有信心，其次是澳大利亞的88%和韓國的87%。

民調結果還顯示在大多數進行調查的國家內，受訪者對習近平的負面看法在過去一年中沒有明顯變化，繼續徘徊在或接近歷史最差點。

皮尤研究中心的民調報告認為，受訪者對習近平的信心與對中國的看法密切相關：對中國有好感的，則對習近平有信心。而且在馬來西亞和新加坡，自稱是華裔的受訪者對習近平的信心也超過其他族裔。

中國問題

皮尤研究中心的民意調查顯示外界最為關心的中國問題依次是：中國人權政策、中國軍力、與中國的經濟競爭、中國涉及調查國家內政程度。在受訪者中，79%的人認為中國的人權政策問題嚴重，其中47%的人認為問題極為嚴重。

過去一年中，新疆維吾爾穆斯林受到打壓拘留的報導繼續出現在國際主流媒體中。

對中國的負面看法也出於對中國軍力的擔憂，尤其是在中國的臨近國家，其中日本有60%、澳大利亞57%的受訪者認為中國增加軍力問題極為嚴重。值得一提的是，即便在西班牙和荷蘭這些遠離中國的歐洲國家，也仍然有近一半人非常擔心中國的軍力。

中國的經濟競爭力在所有受訪國家中都不是最為令人關切的問題。

而對中國捲入受訪國家內政最為關心的，則大多數是中國鄰近國家如日本、韓國和澳大利亞。

值得一提的是，儘管受訪者普遍對中國有廣泛的負面意見，但超過一半的人認為他們國家與中國的關係目前處於良好狀態。

展望未來

本次的民調還有另一個結論，那就是大多數受訪者認為，即便要付出經濟代價，仍然應該更加重視促進中國人權。

不過，在改善中國人權與經濟代價之間，美國、加拿大和歐洲國家與亞太國家的側重點並不相同。

歐美受訪者認為應該更重視人權，而以色列、馬來西亞、韓國和新加坡的受訪者則認為經濟關係更為要緊。

所有受訪國家中，超過一半的受訪者認為中國在最近幾年的影響力更大了。認為其他國家如美國、俄羅斯、印度、德國、法國和英國的影響力最近幾年也在增加的受訪者人數則遠少於中國。

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：楊士範