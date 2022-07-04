美國皮尤中心19國民調：全球多數受訪者對習近平正確處理國際事務無信心
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皮尤研究中心的民調報告認為，受訪者對習近平的信心與對中國的看法密切相關：對中國有好感的，則對習近平有信心。而且在馬來西亞和新加坡，自稱是華裔的受訪者對習近平的信心也超過其他族裔。
總部設在美國華盛頓的民調機構皮尤研究中心（Pew Research Center）最新在全世界19個國家所作的民意調查得出結論：很少有人對中國國家主席習近平在國際事務上做正確決定有信心。受訪者對中國的負面看法仍然處於或接近有史以來差記錄。
皮尤研究中心的這項調查在今年2月至6月間進行，共調查了包括美國、英國、法國、德國、西班牙、加拿大、瑞典、荷蘭、比利時等西方已開發國家和在亞洲日本、韓國、馬來西亞、新加坡和澳大利亞的25400多人。
習近平處理國際事務
中國國家主席習近平上周曾在北京主持全球發展高層視頻對話會，被中國官方媒體報導為「習近平為全球發展指明方向」。
但是最新公布的民調顯示，受訪者絶大多數對習近平在國際事務上做正確的決定沒有信心。
在19個國家中，除了新加坡和馬來西亞，其他國家的受訪者至少四分之三不看好習近平正確處理國際事務的能力。
其中日本89%的被調查對象對習近平沒有信心，其次是澳大利亞的88%和韓國的87%。
民調結果還顯示在大多數進行調查的國家內，受訪者對習近平的負面看法在過去一年中沒有明顯變化，繼續徘徊在或接近歷史最差點。
皮尤研究中心的民調報告認為，受訪者對習近平的信心與對中國的看法密切相關：對中國有好感的，則對習近平有信心。而且在馬來西亞和新加坡，自稱是華裔的受訪者對習近平的信心也超過其他族裔。
中國問題
皮尤研究中心的民意調查顯示外界最為關心的中國問題依次是：中國人權政策、中國軍力、與中國的經濟競爭、中國涉及調查國家內政程度。在受訪者中，79%的人認為中國的人權政策問題嚴重，其中47%的人認為問題極為嚴重。
過去一年中，新疆維吾爾穆斯林受到打壓拘留的報導繼續出現在國際主流媒體中。
對中國的負面看法也出於對中國軍力的擔憂，尤其是在中國的臨近國家，其中日本有60%、澳大利亞57%的受訪者認為中國增加軍力問題極為嚴重。值得一提的是，即便在西班牙和荷蘭這些遠離中國的歐洲國家，也仍然有近一半人非常擔心中國的軍力。
中國的經濟競爭力在所有受訪國家中都不是最為令人關切的問題。
而對中國捲入受訪國家內政最為關心的，則大多數是中國鄰近國家如日本、韓國和澳大利亞。
值得一提的是，儘管受訪者普遍對中國有廣泛的負面意見，但超過一半的人認為他們國家與中國的關係目前處於良好狀態。
展望未來
本次的民調還有另一個結論，那就是大多數受訪者認為，即便要付出經濟代價，仍然應該更加重視促進中國人權。
不過，在改善中國人權與經濟代價之間，美國、加拿大和歐洲國家與亞太國家的側重點並不相同。
歐美受訪者認為應該更重視人權，而以色列、馬來西亞、韓國和新加坡的受訪者則認為經濟關係更為要緊。
所有受訪國家中，超過一半的受訪者認為中國在最近幾年的影響力更大了。認為其他國家如美國、俄羅斯、印度、德國、法國和英國的影響力最近幾年也在增加的受訪者人數則遠少於中國。
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：楊士範
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36歲身價千萬仍然沒有安全感？善用「負債」，縮短與財富自由的距離
我們想讓你知道的是
本文以VI College價值投資學院的學員案例來分析推導，說明透過系統性的分析、目標設定及投資規劃，財富自由並非遙不可及的夢想，甚至能藉此達成財富自由與志業圓滿的雙重目標。
財富自由是許多人共同夢想，如果可以擁有足夠被動收入讓生活無虞，甚至還能每月度假，相信這是許多人欣羨的生活。然而，財富自由確實是很好的理財目標，卻未必是「快樂」的終點。
36歲的心怡過去時常在各地飛來飛去長達八年，高壓工作、生活作息日夜顛倒，也為自己累積下遠高於同齡人的資產。分析心怡的資產負債現況：現金活存、股票、外幣存款、美股、債券、保險，包含名下一棟房地產，即便房子還有500多萬房貸，但總資產淨值有1300多萬。
她的夢想跟許多人相同，希望能靠著理財就不需要工作，每月有10萬元用來度假、15萬生活開銷資金和給家裡5萬的孝親費，同時維持目前每個月公益捐款的好習慣。現階段生活看似豐盛，但是距離自己設定的3億身家還有相當長一段距離，特別是盤點目前可動用初始資金只有美金3萬元，更讓心怡覺得目標難以達成。而在離開上一份工作後就因為帳面不缺錢而始終待業中，也讓心怡對未來不時感到不安。
擁有千萬身價，想要過上相對充裕、財富自由的生活是否是件難事？或許關鍵就在於資產負債組合當中的「負債」！
給心怡的建議一：財富自由的關鍵在於善用「負債」。
與多數諮詢的學員相比，心怡的投資體質跟觀念都算相當完善，特別是本身資產分配方向十分多元，表現出對於投資她是有長期研究且願意嘗試的。而透過完整檢視「資產負債」「資產損益」及「投資組合」三張表格，我可以在短時間內理解學員本身屬於哪種類型投資者，目前於投資理財方面存在什麼問題通常也能一目了然。
財務問題一定是出在負債嗎？以心怡這個案例來看，反而是卡在分配最多資產於「保險」上，而能讓自己加速達成財富自由的機會，反倒是唯一且最大的負債「房貸」。
心怡的房子目前剩餘房貸已經低於房價50%，我建議她可以尋找銀行重新談30年換貸並加上使用三年房貸寬限期，這樣除了立即將每月10,000多元房貸支出減輕為幾千元，對待業中的心怡來說可減輕相當大支出負擔，還能取得一筆不小的資金將防守型資產轉為進攻型資產。如果又進一步將那些投資報酬率過低的儲蓄險贖回，將資金都投入進攻型投資項目中，能在三年寬限期內靠著投資達成每月10,000多元的被動收入，等同於用手邊資金幫自己繳未來每月房貸。
給心怡的建議二：明確財務目標，距離財富自由其實很近。
但想要財富自由真有那麼困難嗎？或許單靠心怡目前手邊資產能在60歲前達成願望。
如果以心怡目前保障型資產高達518萬、防守型資產1400多萬、進攻型資產僅有250萬，分配比例為24：64：12現況來看，如果維持投資組合現況每年約8%獲利計算，要達到3億身家需要40年9個月。
但如果能將保障型資產降低至6%，防守型資產降低為31%，進攻型資產提高到63%，就目前心怡於美股平均獲利為15%，只需要將獲利提高至20%，16年又8個月就能實現3億身家目標。
但事實上3億真的是必要目標嗎？如果以心怡希望的未來生活來看，即使加上換房、換車及新房裝修等開銷，也只需要1億3千多萬資產，同樣投資組合、同樣獲利只需要13年，心怡於50歲前就能實現財富自由夢想。
給大家的財富建議：比起追求金錢，更該追求使命。
雖然心怡有相當大機會達成財富自由的夢想，但在諮詢過程中我也發現她對未來的不安感，主要原因來自缺乏「使命」。即使可以靠著理財就擁有不錯的生活，但缺乏使命可能會讓人覺得人生沒有重量感。除了追求財富自由，我常常建議學員建議一定要找到「沒有錢也會願意做」的事情，才有辦法創造更多財富，所以建議目前待業中的心怡可以趁著目前還沒有生活壓力，找到「使命」並做為主動收入來源。
我也會透過一連串問題引導學員，從這些問題的答案中找到一個方向後確實執行，無論透過創業、找到相關產業或相關職位，建立屬於自己的中長期志業規劃。在執行跟學習過程當中，也能夠找到更多元的新道路，這是每個成功者在找到財富事業前必經之路，藉由系統性的分析、規劃及目標設定，讓自己找到真正的人生快樂泉源。關鍵在於：你有找到屬於自己的「使命」了嗎？
本文章內容由「VI College價值投資學院」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。