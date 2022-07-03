距離選舉僅剩4個月，羅致政表態不選新北市長，綠營憂「新北無母雞」恐影響選戰氣勢

民進黨立委羅致政今（3）日說明「無奈時間流逝、備戰時間不足」，個人已無參選新北市場的意願。羅致政的表態來的突如其然，讓綠營憂心新北沒有母雞的僵局，將會影響選戰氣氛。

羅致政原本被視為參選民進黨新北市長可能人選之一，不過他今天於臉書表態「我願承擔艱難，無奈時間太殘酷！」。他指出自己從不懼怕選舉的對手，但時間的流逝，才是他最大的敵人。

羅致政指出，新北市對民進黨是艱困選區，沒有黨內初選，也沒有所謂爭取提名的問題，任何一位黨內人士，扛責競選新北市長，都不會有歡欣雀躍的心情，因為大家都知道這會是一趟艱鉅的任務、辛苦的旅程，正因為如此，他才會被動表達：若黨內沒有人想承擔這場戰役時，「我願意思考有沒有時間跟能力承擔」。

羅致政表示，新北市長一役，2018年行政院長蘇貞昌賣力打了7個月的漂亮選戰；立法院長游錫堃2014年用了10個月，幾乎成功逆轉勝；2010年黨主席蔡英文也用足了半年，來經歷人生的首次選戰。

此外，他表示自己從五月初就被動接受黨中央的正式徵詢及正面態度，如今時間一再蹉跎，距離選舉也僅剩四個多月，如果沒有足夠時間讓新北市民感受認真和努力，就沒有資格擔任稱職的候選人。

根據《自由時報》，羅致政突如其來的表態，讓黨內部分派系人士十分詫異，也憂心影響選戰氣勢。黨內原評估，新北市長侯友宜的確是強勁對手，但綜合黨內數據和多家民調分析，侯友宜和新北市府在恩恩案的危機處理上，不僅讓負面聲量飆新高，更重創過去所苦心經營的硬漢形象。積極備戰、且具備國際專業的羅致政也獲得跨派系的認同，可望代表民進黨出戰與侯友宜一搏。

《風傳媒》報導指出，民進黨內最早一度考量「台北陳時中、新北陳建仁」的「雙陳奇謀」思考，但並沒有進入正式討論。

前述幹部提及，陳建仁是好人選，但他當過副總統理應選首都台北市比較適合，而且他本身參選意願就較低，更何況要來新北，恐怕更難，而黨內確實也還有勸進交通部前部長林佳龍的聲音，而且有不只一個派系認為他不錯，但他選台北的意願強烈，要轉戰新北市仍待他點頭。

面對沒有母雞的戰局，新北市議員參選人卓冠廷表示，希望黨中央可以加速提名新北市長的人選，時間越來越緊迫，希望黨中央可以加速，小雞需要母雞，希望新北市長人選可以趕快出來，「母雞帶小雞，小雞拱母雞」，一起打贏大選。

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責任編輯：黃皓筠

核稿編輯：翁世航