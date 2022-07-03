Omicron變異株BA.4、BA.5擴散快，英、德專家警告秋季將有新一波疫情爆發，流感也可能捲土重來
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Omicron變異株BA.4、BA.5在世界各地迅速擴散，近來英、德兩國疫情明顯升溫，官員皆警告秋季將會有新一波疫情爆發。此外，專家表示民眾已有2年無互相感染流感，估計秋冬若開始流行將會比COVID-19嚴重。
隨著Omicron變異株BA.4、BA.5迅速擴散，近來英、德兩國疫情明顯升溫，專家與官員警告秋季將會有新一波疫情爆發。此外，過去由於隔離、封城等措施，流感已有2年無流行，若在秋冬爆發恐會比COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）嚴重。
《中央社》報導，德國衛生部長勞德巴赫（Karl Lauterbach）1日接受「德國第一電視台」（ARD）訪問時表示，隨著Omicron亞型變異株BA.5傳開來，今（2021）年秋天的確診人數將相當多，為醫院等基礎設施帶來沈重負擔，「這會是一個疫情嚴峻的秋天，有必要及早準備」。
根據全國防疫主管機關羅伯特．科赫研究所（Robert Koch Institute）統計，BA.5是目前左右德國COVID-19疫情的主要變異株，占確診比例的66%；其次才是過去幾個月主宰疫情的變異株BA.2，占比27%。
另一方面，《衛報》報導英國確診病例於上週再次急速攀升，6月24日結束的一週就有超過200萬人被感染，確診數相比前面一週更增加超過30%。
儘管大多數專家表示，由Omicron BA.4以及BA.5引發的新一波疫情將會在近幾週達到高峰，不過他們也警告今年秋天將無可避免地出現另一次疫情大爆發。對此，英國健康安全局首席醫療顧問霍普金斯（Susan Hopkins）表示：「我們目前的假設是，一旦我們度過當前的疫情，到了秋冬至少還是會遇到一波新的流行。」
英國華威大學病毒學教授楊（Lawrence Young）也提醒，大家現在必須為秋冬疫情作準備，冷天人們容易待在室內增加感染風險，而且要面對的病毒也不只是COVID-19變異株，還包含其他呼吸道疾病。
下一波抗疫關鍵仍在疫苗的開發上，目前默德納、輝瑞兩大藥廠都在研發對抗Omicron變異株的升級版疫苗，預計秋天上市。
另一方面，專家也警告當初控制COVID-19的隔離以及封城措施，可能會讓民眾更容易感染流感或其他疾病。
「基本上我們已經有2年沒有互相傳染流感了，因此對流感的免疫力還沒建立起來。」英國布里斯托爾大學教授芬恩（Adam Finn）說道。「事實上，今年冬季流感可能會比COVID-19嚴重。65歲的老人除了要接種COVID-19追加劑，也得接種流感疫苗。」
台灣方面，羅一鈞這週則是指出本土確診尚未出現BA.4和BA.5個案，境外移入也沒有大爆發的現象。他說明大部分專家認為BA.4和BA.5有可能已經進入社區，但不至於在現階段產生較大規模的流行，如果有也是要到8、9月才會出現。
此外，莊人祥表示過去2年台灣一直都沒有流感疫情的發生，國內流感疫苗今（2022）年還是一樣會在10月1日接種，並分兩個階段進行。除了50至64歲民眾是11月1日施打，其他都是10月開始。
新聞來源
- 變異株BA.5擴散快 德國衛生部長：秋季疫情嚴峻（中央社）
- UK scientists warn of urgent need for action on vaccines to head off autumn Covid wave（The Guardian）
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責任編輯：黃皓筠
核稿編輯：翁世航
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當個人化服務成為剛性需求 品牌如何利用CRM優化後疫情時代的商業模式
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隨著數位時代演變，個人化服務漸受各方企業重視，本文以數位CRM系統所衍生之各項服務為例，說明PChome如何將「MarTech」運用在個人化服務中，以及其所扮演的各種關鍵性角色。
隨著iOS14的社群隱私權政策改變，以往透過數位廣告帶來的流量紅利已隨之消退，追蹤用戶使用習慣與興趣所帶來的轉換率更是逐漸降低，加上疫情影響，線上消費數量暴增，消費者比以往更重視個人化服務，因此「再」數位化浪潮襲來，「MarTech」（科技行銷）儼然已成為品牌數位轉型的重要工具，如何利用數位CRM（Customer Relationship Management）系統洞察消費者需求、立定行銷策略正是品牌所要面臨的一大挑戰。
以人為出發點：CRM成為科技化行銷的主要策略
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