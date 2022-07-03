2022/07/03,
環境

「蒙面怪客」獨自淨灘淨山10年，「阿諾」吳文志：用更純淨無我的心情，守護台灣這塊土地和海洋

「蒙面怪客」獨自淨灘淨山10年，「阿諾」吳文志：用更純淨無我的心情，守護台灣這塊土地和海洋
Photo Credit: 中央社

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被山友與漁民稱為「蒙面怪客」的吳文志獨自從事環保行動已滿10年。他說明蒙面是因為想要用更純淨無我的心情，守護台灣這塊土地和海洋，「即便你不認識我，我也不認識你，但我們卻共同生長在這塊土地上。」吳文志希望透過自己的行動，影響更多人守護這塊土地。

（中央社）被山友與漁民稱為「蒙面怪客」的吳文志獨自從事環保行動已滿10年。他說，隨地丟垃圾很簡單，卻要用好幾倍力氣撿回來，希望影響更多台灣人的心，一同守護這塊土地。

假日只到海岸邊或山林步道，或許會碰到一名蒙面男子，他時常戴上頭罩，只露出一雙眼睛，動作俐落地手持垃圾袋與夾子獨自淨灘或淨山，這個人並非搶匪，他是人稱「阿諾」的吳文志。

今（2022）年53歲，被學生取名為「阿諾」的吳文志，年輕時是體育運動競技國手，曾參加田徑十項運動比賽，同期的選手有王惠珍、古金水等人，自民國85年起在台北市某國中擔任體育教師至今。

吳文志民國101年開始首次獨自淨灘，至今已滿10年，他的臉書時常分享到全台各的淨灘或淨山的成果與心得，不變的是他從不露臉，文章下方也常有網友留言為他加油打氣。

提到首次淨灘的原因，吳文志告訴《中央社》記者，他當時前往新北市八里老榕碉堡前的沙灘，看見許多海漂垃圾，沙灘上布滿死魚，那時心裡便想，人類做了許多難以言喻的事情，包括他自己，讓地球在哭泣。

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Photo Credit: 中央社
被山友與漁民稱為「蒙面怪客」的吳文志獨自從事環保行動已滿10年；他的初衷，是希望用自己的方式，影響更多台灣人的心，喚醒大家愛護環境的想法。

吳文志說，有感世界各地不斷發生各種大自然反撲現象，甚至還被預言會有世界末日，他想到先前上課時，被學生問：「老師你講那麼多愛台灣、日行一善的故事，你自己做了嗎？」當下便決定身體力行，挽起袖子淨灘。

吳文志也會到山區淨山，他說，山林步道表面上幾乎沒什麼垃圾，因為登山遊客會把垃圾丟至步道旁的邊坡下，他會在步道護欄綁上繩索，拉著繩索攀爬下邊坡後，將散落的垃圾逐一拾起，再扛著垃圾返回，攀爬難免有時腳會滑落，身體擦傷是常有的事。

至於選擇蒙面行動的原因，吳文志說明，他想用更純淨無我的心情，守護台灣這塊土地和海洋。「即便你不認識我，我也不認識你，但我們卻共同生長在這塊土地上。」

吳文志也曾被民眾質疑，撿拾垃圾是為了回收利益，他表示，自己從事淨灘與淨山，購置工具、車輛油資等費用，從未對外募款，也不會將撿來的資源回收物變賣，而是直接交給資源回收場或清潔隊。

吳文志說，他的目的是宣導環境保護，雖然時常有民眾透過不同方式聯繫表明要捐款，但他都婉拒並回應，一同參與環境保護工作，不管是自己身體力行，或是跟著團體參加，對他就是最大的鼓勵。

「我不是英雄！」吳文志強調，他的初衷，是希望用自己的方式，影響更多台灣人的心，喚醒大家愛護環境的想法，隨地丟垃圾很簡單，卻要用好幾倍的力氣去撿回來。這份任務雖然辛苦，但只要看到網友傳淨灘或淨山的照片給他，便覺得一切都值得。

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Photo Credit: 中央社
假日只到海岸邊或山林步道，或許會碰到一名蒙面男子，他時常戴上頭罩，只露出一雙眼睛，動作俐落地手持垃圾袋與夾子獨自淨灘或淨山，這個人便是人稱「阿諾」的吳文志。

荒野保護協會長年推動淨灘與淨溪行動，台中分會主秘謝玟蒨接受《中央社》記者電話訪時表示，最主要的目的是環境教育，藉由行動希望大家從垃圾減量做起，共同守護環境、愛護自然。

謝玟蒨表示，她相信吳文志也想藉行動，引起大眾去注意，希望大家在生活當中，從自己改變開始。謝玟蒨指出，荒野保護協會無論淨灘或淨溪行動，都會使用國際海洋廢棄物登錄表（ICC），「讓垃圾去說話」，紀錄垃圾種類數量重量，分析是生活垃圾遊憩行為、醫療與個人衛生或是漁業行為所產生的。

謝玟蒨說，希望讓數據改變政策，從源頭減量開始，宣導一次性飲料杯回收、減少塑膠提袋使用、禁用塑膠吸管等，由政府帶領民眾做好減量與分類，降低垃圾流入溪流與海洋機率。

謝玟蒨說，個人若想要盡一份心力，可以從每天外出跑步、散步運動時，攜帶一個垃圾袋，把生活周遭與活動範圍內，看到的垃圾隨手撿起帶回家，就是很棒的環保行為。

若想從事淨灘或淨溪行動，謝玟蒨提醒，海邊跟溪流都有一定風險存在，除注意潮汐、水流、天候等，撿拾垃圾時應戴手套，避免直接接觸可能受傷或感染的風險，垃圾應妥善分類，危險物品更應包裝妥當後，另外交給清潔隊處理。

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責任編輯：黃皓筠
核稿編輯：翁世航


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2022/07/01,
藝文

不用是專家也能輕鬆妝點生活，Adobe「攝影計畫」利用AI智慧修圖升級你的照片

不用是專家也能輕鬆妝點生活，Adobe「攝影計畫」利用AI智慧修圖升級你的照片

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你也喜歡攝影嗎？想讓手上的照片輕鬆升級，那麼你絕對不能錯過Adobe的「攝影計畫」方案，這邊我們就分享幾個利用「攝影計畫」讓照片質感提升的小技巧！

想到創作就會想到Adobe，在Adobe全系列軟體中，Lightroom跟Photoshop是諸多專業攝影師與攝影愛好者必備的軟體。這幾年來，Adobe為它們導入AI科技，讓照片透過簡單步驟就能變得更有質感。

因應現在人手一機的全民攝影的風潮，Adobe特別針對拍照愛好者推出「攝影計畫」，新用戶首年每月方案優惠價不到300元，輕鬆讓你提升照片質感，晉升專業影像玩家。

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一鍵輕鬆編修，讓你幾個步驟就能創造出個人風格的Lightroom

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首先先來介紹「自適應」這個預設集，它的原理是利用AI演算、辨識出特定主體，讓我們可以套用各式各樣的場景，讓整體照片快速變得好看。

「自適應」預設集裡面分成兩個，其中一個是『主體』。『自適應：主體』這個濾鏡最主要的功能就是辨識出主體後，針對主體的區域進行濾鏡的套用、快速修整。

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『自適應：主體』預設集修整前。
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『自適應：主體』預設集修整後。選用普普風預設集。

而另外一個『自適應：天空』，顧名思義則是針對天空進行調整。它能辨識出天空的邊界，除了常見的夕陽與日出以外，還有顏色更強烈的調整，能讓照片變得更加吸引人目光。

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『自適應：天空』預設集修整前
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『自適應：天空』預設集修整後。選用夕陽預設集。

要建立屬於自己的照片風格最常遇到的問題是不知道從何處下手。但在Lightroom裡可輕鬆解決這樣的困擾，使用「圖庫」這個功能分頁下瀏覽、挑選管理照片時，就能用非常簡單的方式編修好手上的照片。

只要在「色調控制」裡面按下「自動」，再透過下面的細項調整曝光、清晰、鮮豔，不需要精密的熟悉每一個選項，幾秒鐘就能輕鬆得到好看的照片，摸索出屬於自己的照片風格。

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夜景照片未調整前，畫面些許偏暗。
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透過色調控制的「自動」，再簡單根據畫面變化調整曝光、清晰度等選項的結果。

若想要有更強烈的個人風格的話，Lightroom裡面的「預設集」也非常值得推薦，Adobe針對常見的照片類型提供出許多預設集，讓使用者一鍵套用自己喜歡的風格，再經過微調，就能創作出類似底片拍出的風格照片。

這樣的風格照片涵蓋我們日常會遇到的各種類型，舉凡人像、旅遊、生活紀錄等等…若你是喜歡在IG分享生活或者撰寫部落格的人，這就是一個快速且簡單建立自己風格的方式。

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Lightroom「預設集」示範之一
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Photo Credit：The News Lens Brand Studio
Lightroom「預設集」示範之二
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Photo Credit：The News Lens Brand Studio
Lightroom「預設集」示範之三

自由創意翻玩，讓Photoshop的AI智慧替你輕鬆編修好照片

如果說Lightroom是Adobe設計給攝影愛好者來調整、管理大量照片的軟體，那具有強大、多元編修功能的Photoshop肯定更是影像愛好者的好幫手。

經過多年的演進，Photoshop如今也發展出獨具一格的AI智慧演算，像是天空取代、神經網路濾鏡、智慧感知，都是能快速上手，快速創意改造照片的必學功能。

以天空取代來說，我們只要在「編輯」中選擇「天空取代」，此時Photoshop會運算出天空的範圍，我們只要從內建的幾個天空圖片中選擇出自己想要的天空，就能輕鬆替換掉。

這個功能很適合用在多雲的天氣，可以讓風景的照片更豐富，甚至還可以根據挑選替換的天空，增添一些雲朵，讓每次出門的風景不受氣象影響，每張都好看。

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天空取代，範例之一。
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天空取代，範例之二。
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天空取代，範例之三。

神經網路濾鏡（Neural Filters）則是Photoshop的獨家功能，它運用了近期熱門的雲端演算技術，分析照片的組成，並將資料上傳到雲端後，再搭配本機電腦的處理運算效果。

神經網路濾鏡目前已有幾種不同的類型，在這裡我們特別推薦「智慧型肖像」與「皮膚平滑化」兩個濾鏡，兩者都能讓我們輕鬆讓人像類型的照片變得更好。

「智慧型肖像」可以在演算後讓我們針對表情、視線方向，甚至是外表年齡跟頭髮厚薄都做調整，是很實用的濾鏡。

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經過了「智慧型肖像」濾鏡調整，我們能改變些許表情，讓人像照片更好看。

「皮膚平滑化」則透過雲端的AI演算，能快速簡單的讓我們獲得自然的膚質。簡單就能有好氣色跟膚質，再也不需要花時間使用圖章工具。

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「皮膚平滑化」一下子就能讓人像膚質大大提升。

出門在外，遇到人多的觀光勝地，或者是環境中的雜物一時沒注意的話，常常會有預期之外的物件入鏡，以前我們需要使用圖層跟修圖技巧，現在Photoshop的「智慧感知」功能，只要圈選覺得礙眼的雜物，在「編輯」內選擇「內容感知填色」，幾秒鐘的時間畫面雜物就能去除乾淨。

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使用智慧感知後，地上的人孔蓋消失，讓我們視線更集中在人像上。
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漂亮的老房內，預留的插座孔破壞了整體感，「智慧感知」同樣很快的讓照片變得更好看。

攝影愛好者必備Lightroom與Photoshop，AI科技讓你輕鬆增添照片質感

Adobe「攝影計畫」讓所有人都能輕鬆編修照片，它包含了照片編修常用的應用程式：Lightroom、Lightroom Classic、Photoshop 電腦版本與iPad的版本。還包含了20GB的雲端空間，我們隨時都可以分享照片，也可以在不同裝置上同步照片來編修。

Lightroom與Photoshop經過長期的發展，具備許多完善的功能，現在更是導入了AI運算技術，大幅降低了使用難度，在這強調個人風格與影像品質的數位時代來說，不只是專業攝影師能使用，一般的IG分享、部落格撰文，都能提升自身經營的影像質感。

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