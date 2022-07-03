「蒙面怪客」獨自淨灘淨山10年，「阿諾」吳文志：用更純淨無我的心情，守護台灣這塊土地和海洋
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被山友與漁民稱為「蒙面怪客」的吳文志獨自從事環保行動已滿10年。他說明蒙面是因為想要用更純淨無我的心情，守護台灣這塊土地和海洋，「即便你不認識我，我也不認識你，但我們卻共同生長在這塊土地上。」吳文志希望透過自己的行動，影響更多人守護這塊土地。
（中央社）被山友與漁民稱為「蒙面怪客」的吳文志獨自從事環保行動已滿10年。他說，隨地丟垃圾很簡單，卻要用好幾倍力氣撿回來，希望影響更多台灣人的心，一同守護這塊土地。
假日只到海岸邊或山林步道，或許會碰到一名蒙面男子，他時常戴上頭罩，只露出一雙眼睛，動作俐落地手持垃圾袋與夾子獨自淨灘或淨山，這個人並非搶匪，他是人稱「阿諾」的吳文志。
今（2022）年53歲，被學生取名為「阿諾」的吳文志，年輕時是體育運動競技國手，曾參加田徑十項運動比賽，同期的選手有王惠珍、古金水等人，自民國85年起在台北市某國中擔任體育教師至今。
吳文志民國101年開始首次獨自淨灘，至今已滿10年，他的臉書時常分享到全台各的淨灘或淨山的成果與心得，不變的是他從不露臉，文章下方也常有網友留言為他加油打氣。
提到首次淨灘的原因，吳文志告訴《中央社》記者，他當時前往新北市八里老榕碉堡前的沙灘，看見許多海漂垃圾，沙灘上布滿死魚，那時心裡便想，人類做了許多難以言喻的事情，包括他自己，讓地球在哭泣。
吳文志說，有感世界各地不斷發生各種大自然反撲現象，甚至還被預言會有世界末日，他想到先前上課時，被學生問：「老師你講那麼多愛台灣、日行一善的故事，你自己做了嗎？」當下便決定身體力行，挽起袖子淨灘。
吳文志也會到山區淨山，他說，山林步道表面上幾乎沒什麼垃圾，因為登山遊客會把垃圾丟至步道旁的邊坡下，他會在步道護欄綁上繩索，拉著繩索攀爬下邊坡後，將散落的垃圾逐一拾起，再扛著垃圾返回，攀爬難免有時腳會滑落，身體擦傷是常有的事。
至於選擇蒙面行動的原因，吳文志說明，他想用更純淨無我的心情，守護台灣這塊土地和海洋。「即便你不認識我，我也不認識你，但我們卻共同生長在這塊土地上。」
吳文志也曾被民眾質疑，撿拾垃圾是為了回收利益，他表示，自己從事淨灘與淨山，購置工具、車輛油資等費用，從未對外募款，也不會將撿來的資源回收物變賣，而是直接交給資源回收場或清潔隊。
吳文志說，他的目的是宣導環境保護，雖然時常有民眾透過不同方式聯繫表明要捐款，但他都婉拒並回應，一同參與環境保護工作，不管是自己身體力行，或是跟著團體參加，對他就是最大的鼓勵。
「我不是英雄！」吳文志強調，他的初衷，是希望用自己的方式，影響更多台灣人的心，喚醒大家愛護環境的想法，隨地丟垃圾很簡單，卻要用好幾倍的力氣去撿回來。這份任務雖然辛苦，但只要看到網友傳淨灘或淨山的照片給他，便覺得一切都值得。
荒野保護協會長年推動淨灘與淨溪行動，台中分會主秘謝玟蒨接受《中央社》記者電話訪時表示，最主要的目的是環境教育，藉由行動希望大家從垃圾減量做起，共同守護環境、愛護自然。
謝玟蒨表示，她相信吳文志也想藉行動，引起大眾去注意，希望大家在生活當中，從自己改變開始。謝玟蒨指出，荒野保護協會無論淨灘或淨溪行動，都會使用國際海洋廢棄物登錄表（ICC），「讓垃圾去說話」，紀錄垃圾種類數量重量，分析是生活垃圾遊憩行為、醫療與個人衛生或是漁業行為所產生的。
謝玟蒨說，希望讓數據改變政策，從源頭減量開始，宣導一次性飲料杯回收、減少塑膠提袋使用、禁用塑膠吸管等，由政府帶領民眾做好減量與分類，降低垃圾流入溪流與海洋機率。
謝玟蒨說，個人若想要盡一份心力，可以從每天外出跑步、散步運動時，攜帶一個垃圾袋，把生活周遭與活動範圍內，看到的垃圾隨手撿起帶回家，就是很棒的環保行為。
若想從事淨灘或淨溪行動，謝玟蒨提醒，海邊跟溪流都有一定風險存在，除注意潮汐、水流、天候等，撿拾垃圾時應戴手套，避免直接接觸可能受傷或感染的風險，垃圾應妥善分類，危險物品更應包裝妥當後，另外交給清潔隊處理。
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責任編輯：黃皓筠
核稿編輯：翁世航
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自由創意翻玩，讓Photoshop的AI智慧替你輕鬆編修好照片
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經過多年的演進，Photoshop如今也發展出獨具一格的AI智慧演算，像是天空取代、神經網路濾鏡、智慧感知，都是能快速上手，快速創意改造照片的必學功能。
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這個功能很適合用在多雲的天氣，可以讓風景的照片更豐富，甚至還可以根據挑選替換的天空，增添一些雲朵，讓每次出門的風景不受氣象影響，每張都好看。
神經網路濾鏡（Neural Filters）則是Photoshop的獨家功能，它運用了近期熱門的雲端演算技術，分析照片的組成，並將資料上傳到雲端後，再搭配本機電腦的處理運算效果。
神經網路濾鏡目前已有幾種不同的類型，在這裡我們特別推薦「智慧型肖像」與「皮膚平滑化」兩個濾鏡，兩者都能讓我們輕鬆讓人像類型的照片變得更好。
「智慧型肖像」可以在演算後讓我們針對表情、視線方向，甚至是外表年齡跟頭髮厚薄都做調整，是很實用的濾鏡。
「皮膚平滑化」則透過雲端的AI演算，能快速簡單的讓我們獲得自然的膚質。簡單就能有好氣色跟膚質，再也不需要花時間使用圖章工具。
出門在外，遇到人多的觀光勝地，或者是環境中的雜物一時沒注意的話，常常會有預期之外的物件入鏡，以前我們需要使用圖層跟修圖技巧，現在Photoshop的「智慧感知」功能，只要圈選覺得礙眼的雜物，在「編輯」內選擇「內容感知填色」，幾秒鐘的時間畫面雜物就能去除乾淨。
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