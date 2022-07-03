香港著名導演、編劇羅啟銳離世，終年69歲

香港多個媒體報道，著名導演及編劇羅啟銳離世，終年69歲。羅啟銳拍攝多部涉及香港題材的電影，既有本土情懷，也反映時代變遷，令港人看得百感交集。

消息是由他的母校拔萃男書院中朋友圈得知。另外，香港電影工作者總會發言人田啟文也證實羅啟銳離世。

《東網》報道，據知羅啟銳突發心臟病，昨日（2日）傍晚時份在家中心臟不舒服，召救護車入院，途中離世。報道指他平日身體沒有大礙，早前朋友聚會時都正常。

羅啟銳與太太張婉婷多年來共同執導多齣膾炙人口的電影，是本地電影界少數的「夫妻檔」導演組合，共同創作多部膾炙人口的經典電影，包括《非法移民》、《秋天的童話》、《七小福》、《我愛扭紋柴》、《宋家皇朝》、《玻璃之城》、《北京樂與怒》、《歲月神偷》等。

《歲月神偷》

羅啟銳多部作品在香港金像獎奪得多個電影獎項。也曾與多位香港超級巨星合作，讓他們獲得影帝影后及最佳男女配角，如周潤發、劉嘉玲、洪金寶、張艾嘉、毛舜筠、張曼玉等。

羅啟銳憑《秋天的童話》及《歲月神偷》，兩度獲得《香港電影金像獎》「最佳編劇」殊榮，而導演及編劇的《七小福》亦包攬了香港電影金像獎和台灣金馬獎的多個獎項，他更憑此片榮獲台灣金馬獎「最佳導演」。

而除在本地奪得多個獎項外，羅啟銳也憑《歲月神偷》在柏林影展奪得最佳電影水晶熊獎，是首部香港電影奪得這項殊榮。2010年上映的《歲月神偷》部分內容是羅啟銳的自身經歷，而受助於電影上映，取景地永利街最終也得以保育。

羅啟銳生於1952年，在香港大學中文系畢業，曾到紐約大學留學。

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex