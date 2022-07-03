香港著名導演、編劇羅啟銳離世，終年69歲
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羅啟銳拍攝多部涉及香港題材的電影，既有本土情懷，也反映時代變遷，令港人看得百感交集。
香港多個媒體報道，著名導演及編劇羅啟銳離世，終年69歲。羅啟銳拍攝多部涉及香港題材的電影，既有本土情懷，也反映時代變遷，令港人看得百感交集。
消息是由他的母校拔萃男書院中朋友圈得知。另外，香港電影工作者總會發言人田啟文也證實羅啟銳離世。
《東網》報道，據知羅啟銳突發心臟病，昨日（2日）傍晚時份在家中心臟不舒服，召救護車入院，途中離世。報道指他平日身體沒有大礙，早前朋友聚會時都正常。
羅啟銳與太太張婉婷多年來共同執導多齣膾炙人口的電影，是本地電影界少數的「夫妻檔」導演組合，共同創作多部膾炙人口的經典電影，包括《非法移民》、《秋天的童話》、《七小福》、《我愛扭紋柴》、《宋家皇朝》、《玻璃之城》、《北京樂與怒》、《歲月神偷》等。
羅啟銳多部作品在香港金像獎奪得多個電影獎項。也曾與多位香港超級巨星合作，讓他們獲得影帝影后及最佳男女配角，如周潤發、劉嘉玲、洪金寶、張艾嘉、毛舜筠、張曼玉等。
羅啟銳憑《秋天的童話》及《歲月神偷》，兩度獲得《香港電影金像獎》「最佳編劇」殊榮，而導演及編劇的《七小福》亦包攬了香港電影金像獎和台灣金馬獎的多個獎項，他更憑此片榮獲台灣金馬獎「最佳導演」。
而除在本地奪得多個獎項外，羅啟銳也憑《歲月神偷》在柏林影展奪得最佳電影水晶熊獎，是首部香港電影奪得這項殊榮。2010年上映的《歲月神偷》部分內容是羅啟銳的自身經歷，而受助於電影上映，取景地永利街最終也得以保育。
羅啟銳生於1952年，在香港大學中文系畢業，曾到紐約大學留學。
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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex
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AWS台灣雲端高峰會8月10日登場：實體活動盛大回歸，技術開發到產業趨勢兩日全掌握
我們想讓你知道的是
2022AWS台灣雲端高峰會將於8月10日在台北南港展覽二館盛大登場，聚焦雲端9大主題、超過45場產業與技術專題演講，為開發者與經理人提供深度交流機會，任何與雲端有所接觸的工作者都不容錯過。
AWS公開年度雲端技術盛會──2022 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）即將在8月10日至8月11日於台北南港展覽館二館舉行！歷經新冠疫情紛擾，睽違兩年AWS台灣雲端高峰會即將重回實體舉行，讓每位參與者走入規劃豐富的實體專區與各路開發者深度共學。立即報名點此。
今年主題「佈雲今日 ‧ 決勝未來」明顯表達數位轉型已是現在進行式。隨著新冠疫情及國際局勢改變的雙重影響，全球迎來的新常態經濟模式使雲端技術不再只是企業應變關鍵，更是走向安全、永續，以及鏈結未來的必經之途。因此，2022AWS台灣雲端高峰會中將展示當代最前瞻的雲端趨勢，帶領參與者運用現代化雲端洞悉市場數據，探索商業與技術的無限可能。
聚焦九大雲端主題：基礎設施、技術開發、數位轉型到產業實務面面俱到
今年AWS台灣雲端高峰會不只集結領域中傑出的AWS技術專家、產業代表以及社群領袖，舉辦超過45場的產業及技術專題演講，分享最佳實踐案例、Demo 實機展演和客戶案例分析，還規劃包含證照認證、實作演練、CISO實戰工作坊等與AWS相關課程及工作坊。除此之外，會場也設置「AWS Game day & Developer Lounge」與「新創焦點」兩大專區，讓會眾能在精心規劃的空間內與其他開發者、新創公司透過高度互動的競賽與短講，深度交流彼此技術與經驗。
2022年，AWS台灣雲端高峰會致力打造深度交流的產業平台，聚焦雲端技術的九大面向，搭配各具特色的活動設計，從基礎設施、技術開發、數位轉型到產業實務面面俱到。不僅為 C-level 與資深技術人員、企業經營與 IT 決策與管理者精心規劃議題內容，也在特別企劃內容中，為 IT Pro、解決方案架構師、開發人員、工程師與維運管理人員提供最佳實務經驗，讓無論AWS初學使用者還是資深產業經理人，都能在高峰會中吸收新知、了解趨勢，提升自我能力與視野。
無分初學大師，只要接觸雲端，你就應該參加AWS台灣雲端高峰會
符合以下關鍵字之一，你就應該參與AWS台灣雲端高峰會：
- 學無止盡－開發者、工程師、架構師
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AWS台灣雲端高峰會首日聚焦雲端服務、開發技術及新創，以技術相關內容為主，較適合具備初級主題知識之開發人員、工程師與 IT 專業人員；次日則圍繞產業解決方案提供、數位轉型等，以應用相關內容為主，較適合欲了解雲端技術如何為企業經營加分之經營決策者、解決方案架構師以及系統管理員。
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最重要的是，2022AWS雲端高峰會為免費參加，絕對是任何需要開拓雲端新經濟、自我加值的工作者不可錯過的年度盛會。
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