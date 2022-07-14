《資料煉金術》：中國已經崛起成為數位強權，而西方則是感到一半欽佩、一半恐懼

文：麥爾荀伯格（Viktor Mayer-Schönberger）、蘭姆格（Thomas Ramge）

東方數位強權

中國已經崛起成為數位強權，而西方則是感到一半欽佩、一半恐懼。對此，西方常常把注意力放在政府所扮演的角色：北京透過中國國家防火牆與經濟保護主義，保護了中國自家的搜尋引擎、電子商務平台與社群網路新創企業，讓它們在巨大的國內市場免受外國競爭。

隨著百度、阿里巴巴與騰訊（微信的營運商）的出現，這些企業的規模與獲利能力，與美國的數位巨星企業不相上下，在某些領域的應用規模與創新，甚至還要超過美國同業。在幾乎所有重要的數位經濟領域，中國都開始出現自己的平台，而且和美國平台同樣健全，包括：滴滴出行就像是Uber的複製品，串流服務平台愛奇藝（來自百度）及YY都與Netflix極為類似；當然還有各個行動支付平台，已經讓中國變成一個幾乎無現金的經濟體。與此同時，華為也加入蘋果與三星的行列，成為頂級智慧型手機製造商。

只要是硬體開發扮演重要角色的領域，中國公司往往已經在技術上居於領先。在5G網路基礎設施技術方面，不管是諾基亞與愛立信（Ericsson）等歐洲公司，價格或品質都無法與華為競爭，而且這領域甚至完全沒有美國業者。就無人機而言，大疆（DJI）無論在創新或市占率都顯然是全球第一；而在阿里巴巴充滿未來感的超市「盒馬鮮生」裡，已經有機器人以有禮貌與高效率的方式，為顧客服務。

對於這片有無限可能的數位新大陸，部分的媒體報導肯定是有所誇大。不過，炒作循環的邏輯也適用於遠東地區，因為不論是原型、專利的第一申請案，又或是種種遠大的承諾，迎來的也可能只是希望的破滅。

在過去十年間，數位新創企業與中國政府確實共同寫下了一則令人印象深刻的成功故事。至於兩者之間的角色安排，巧妙程度其實遠超過美國與歐洲一般的想像。

中國式數位資本主義

西方常常會說，中國政府的技術官僚會先挑選他們認為有益於國家發展的科技與應用，接著挑選合適的企業家與新創企業，提供資金、以及市場上的特權與政府合約，讓這些企業在國內成為龍頭，進而變得更為茁壯強大，最後足以征服全球市場。

一直到2000年代，這種策略確實依然盛行，主要是透過國營企業。如果看看中國中央發出的整體戰略文件，像是關於高科技的「中國製造2025」政策，或是關於行動網際網路的「互聯網＋」發展計畫、大數據、雲端運算、物聯網，或許會以為今日仍然如此。然而，如今在中國的創意創業現實，卻已有所不同。

中國政府現在瞭解，講到創新，能夠制定計畫的只有相關的框架條件，而創新本身並不是制定計畫就能做到的。在許多科技領域，中國政府的做法就像是1990年代與2000年代的矽谷創投業者，先研究重要的科技趨勢，再以相對寬鬆的標準，透過國營銀行或半政府的創投基金提供資本，再看看哪些新創企業與服務的創意與實踐，能夠在競爭中勝出。在這個時候，用於擴大規模的資金有相當比例是出自於私人。

一般來說，中國政府並不會去制止競爭、制止收購或制止宣告破產，反而態度還有點相反。在北京的決策者，走的路子愈來愈像是當初熊彼德所勾勒的原始矽谷模式，把競爭視為數位創新的推力，而且就像西方國家一樣，在成功的新創企業逐漸成為市場巨擘的這條漫長征途上，中國政府並不太會多加干預。

中國政府真正插手干預的，則是一方面擋下不識相的政治內容，另一方面維持能夠取得各種資料，以用於監視與控制，特別是在百度、阿里巴巴與騰訊旗下的各大數位平台。這些企業與政府合作密切，程度足以令西方民主國家大為震驚。

然而，中國政府之所以要取得這些資料，是因為共產黨有鐵一般的意志，一心確保政治上的穩定，也要確保政治權力壟斷在黨的手中；這一切是出於政治，而非經濟因素。至於創業精神與創業文化，中國的情況與美國其實是意想不到的類似。就算沒有政府強力介入干預，由於具備創投資金、網路效應、強調以顧客為中心、良好的物流，當然還有創業技能、活力與領袖魅力，都為中國為數眾多的「創意壟斷企業」鋪出一條康莊大道。

有些其他的發展領域，像是華為的網路技術、商湯科技的監控AI，確實看到中國政府會透過採購合約來刺激需求，然而各家新創企業之間，也同樣有激烈的競爭，刺激著產業發展。一直要到後期，政府才會開始推動市場整合，催生類似於美國的市場結構：由少數幾家巨星企業稱霸市場，幾乎沒有競爭，而能夠取得高額利潤。

兩大數位超級強權的新戰線

當然，對中國政府來說，這些全國最大的龍頭企業也會在地緣政治上發揮重要作用。從所謂「科技冷戰」（最後一章會再深入探討）爆發的第一波小衝突，就可以隱約看出中國打算如何以技術出口，做為一種地緣政治工具，向外擴展其經濟和其他方面的勢力。

而美國政府從川普到拜登政權，則都試著以各種手段維持美國的技術優勢，包括像是讓中國企業難以取得美國軟體與高性能晶片，或是讓中國應用程式從谷歌與蘋果的應用程式商店下架，其實也就是關閉了西方的市場。

從這兩大數位超級強權的新戰線，可以看出各自的技術能力、野心與政策手段，已經變得有多麼類似。從政治經濟的角度來看，正浮現一種耐人尋味的景象：隨著中國企業開始挑戰美國的科技霸權，美國開始在外貿上採行保護主義。