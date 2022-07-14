《OKR實現淨零排放的行動計畫》：中國實現淨零排放最大的阻礙，就是要為200多萬名礦工找到新工作

文：約翰・杜爾（John Doerr）、萊恩・潘查薩拉姆（Ryan Panchadsaram）

中國的巨大改變

中國在2006年超越美國，成為全世界最大的排放國，此後兩國差距不斷擴大。2019年，中國排放到大氣中的溫室氣體超過140億公噸，大約是第二大排放國美國的兩倍。矛盾的是，中國在清潔能源上的投資比世界上其他國家都還要多。

關於能源與環境，中國最重要的決定是共產黨中央委員會制定的五年計畫。雖然制定計畫的過程不透明，但是這些計畫不是空洞的承諾，也不是亮眼的公關活動。如果能夠實現，應該有強大的效力。2020年9月，習近平主席在聯合國大會上宣布，中國將在2060年前達成淨零排放的目標，這讓世人相當驚訝。對這個人口最多的國家來說，這是完全沒有前例可循的目標，卻也是朝著正確的方向邁進。只是這樣的目標仍然比聯合國政府間氣候變遷委員會設定的目標晚了十年。

中國實現淨零排放最大的阻礙，就是要為200多萬名礦工找到新工作。中國現在燃燒的煤占全球煤礦的一半，而且60％的電力仍然依賴燃煤發電。從樂觀的一面來看，中國領導人知道必須改變。如克莉絲緹亞娜・菲格雷斯所言，擺脫燃煤和中國促進公眾健康的目標一致，也能引領全球朝向綠色經濟發展。菲格雷斯說：「停留在落伍的20世紀科技對中國的自身利益沒有幫助。」2020年，以再生能源發電量而言，中國就占了全世界的一半，相當於其他國家前一年風力發電的總電量。

儘管中國要如何淘汰燃煤的問題仍然沒有解答，但是我們可以從2021年4月的氣候高峰會得到一些線索。習近平主席宣布，在2025年之前，中國將「嚴格限制」燃煤，並且在2026年到2030年間「逐漸淘汰」燃煤，從排放量的高峰值開始降低用量。雖然中國各省都有自己的能源策略，但是國家目標仍然是最重要的策略。

但是，對於中國的承諾，我們仍然存有合理的懷疑。中國近期的行動比高層的任何宣言令人矚目。在2020年上半年，當其他經濟大國紛紛從化石燃料轉向再生能源時，中國官方頒給新建燃煤發電廠的許可證甚至比前兩年的總和還要多。此外，我們還必須密切注意中國在非洲、歐亞、南亞與拉丁美洲挹注給化石燃料計畫的資金。

截至2020年12月，為了實現「一帶一路」的跨洲經濟版圖，中國光是在非洲就投資七座燃煤發電廠，還有另外十三座電廠正在籌備。與此同時，有跡象顯示，中國對氣候的立場已經出現重大的轉變。某些最大膽的想法來自北京名校、座落於清朝皇家園林的清華大學。清華大學有一間氣候變化與可持續發展研究院，在2019年間，中國氣候學家經常聚在這裡一起做研究，透過模型來計算如何達成淨零排放。

這所研究院的院長是解振華，他也是現任中國氣候變化事務特使。高齡七十歲的他，是中國氣候議題的權威之聲。他的任務是提交清華的研究數據給國家最高領導人，也就是中國共產黨中央委員會。他曾經在哥本哈根與巴黎的氣候大會上論道，中國等開發中國家應該對失控的碳排放負起道德責任。到了2017年，他看見承諾淨零排放可以帶來巨大的好處，於是淨零排放成了他的信仰。他告訴《彭博環保季刊》（Bloomberg Green）：「一開始，這只是一項工作，然而過了一段時間之後，你看到這麼做為國家、人民與全世界帶來的好處，於是這不再只是工作，而是你奮鬥的目標、更高的使命。」

環保主義者李碩花了多年時間，想要說服解振華制定更積極的政策。他表示：「在2019年以前，中國不願意談論淨零排放或是碳中和的概念。解振華可以成為幫助溝通的橋梁。」

進行國際談判時，解振華採取合作策略。他告訴《彭博環保季刊》：「氣候談判者只有對手與朋友，沒有敵人。」我們應該提高警覺，中國與美國正陷入激烈競爭新興科技的情勢當中，從5G無線連接技術到機器人與人工智慧，雙方都互不相讓。潔淨科技也不例外。解振華承認，中國在「減緩、調應、融資與科技」方面的立場，將在格拉斯哥的會議上敲定。為了在全球推動淨零排放，這兩個最大的碳排放國必須 找到合作方式。在減排與清除碳的問題上，雙方都必須著眼於共同利益，讓專業人士坐到談判桌上。

解振華認為，中國要在2060年達成淨零排放，將會加速國內準資本主義市場的變革。他表示：「這傳達出一個明確的訊號：我們必須加速轉型，大幅創新。」他認為，往後投資燃煤將被視為風險；市場會調整；再生能源將日益增加，最後成為主流。

中國領導人雖然致力於快速成長，卻也對氣候危機以及連帶而來的經濟威脅很敏感。儘管中國已經將可怕的空氣汙染減緩了一部分，但是在2020年上半年，光是北京與上海兩地，據估計就有4萬9000人死於霧霾。同樣在這一年，前所未見的洪水使7000人成為災民，造成330億美元的經濟損失。正如解振華所言：「氣候變遷的破壞不是發生在未來的事，而是在此地、此刻影響人們。」

書籍介紹

本文摘錄自《OKR實現淨零排放的行動計畫》，天下文化出版

作者：約翰・杜爾（John Doerr）、萊恩・潘查薩拉姆（Ryan Panchadsaram）

譯者：廖月娟、張靖之