《晶華菁華》：三級警戒加速我賣掉達美樂的決定，我能做的是先準備過冬的糧草

文：林靜宜

團隊共創、產業共生

一個人能夠成功，不見得是自己有多強，而是需要天時、地利與人和。多年來，讓我能夠多次突破難關，是因為團隊。

經營之路上，我最驕傲的時刻，並不是晶華獲獎無數，而是我看到瀰漫不安的危機時刻，晶華卻充滿活力，全員動起來共同創新、轉型，SARS如此，新冠疫情更是如此。

我看到同仁們的韌性，像台北晶華酒店暨集團餐飲董事總經理吳偉正、晶泉丰旅與捷絲旅台灣區總經理的陳惠芳、集團南部區域副總裁暨台南晶英總經理李靖文、太魯閣晶英總經理趙嘉綺、集團行銷公關部副總經理張筠、重慶麗晶總經理楊雋翰等，都是集團一路培養出來的高階管理人才，這場不得不打的仗，大家都是拚盡全力，也打得漂亮。

集團更趁著疫情危機，培養新生代人才，有什麼比危機更適合的鍛鍊場域呢？像麗晶精品租賃協理游博同是三十世代，原是我的特助，對精品有興趣，轉任需要轉型的麗晶精品。麗晶精品因一八年信義計畫區百貨開幕的群聚效應受到極大影響，我認為要正視精品消費年輕化、多元化的國際趨勢，在疫情期間，麗晶精品團隊逆勢成長，創下年營收四十億元的歷史新高，更陸續引進國際一線精品與年輕化、生活休閒與餐飲的新品牌。

不過，我沒想到，疫情帶來的真正衝擊是二○二一年五月中旬，全台進入三級警戒。原以為，最糟情況就是回到疫情爆發時，營業額衰退五成，但當政府宣布餐廳禁止內用後，飯店與餐飲服務業形同進入「封城」狀態。以國際觀光飯店為例，營業額是衰退九成，薪資占這個行業的營收約三成，當營業額剩一成，連付薪資都不夠，這都還沒計算食材成本、其他管銷成本，我不認為在這樣狀況下，產業可以撐上三個月。

「三個月」這個數字不是憑空猜測。我研究過去一年半所有經歷過封城的國家，找出跟台灣醫療水準相近，如新加坡、韓國等，每一波封城約兩到三個月，預估從五月中起算的三個月，八月中應能轉好。在看不到盡頭的黑暗中，選擇先面對飯店幾近關門的現實，自我安慰台灣又不是第一個，不少國家都經歷過好幾波的封城，有那麼多現成教材經驗可供參考，我們哪有資格悲觀痛苦呢？

我又去研究另一個數字。國外的餐廳在實施封城後，從內用轉做外帶，平均六個月能夠恢復至正常水平。心裡有底之後，開始對焦，尋求還可以怎麼做？能夠關注什麼？可以瞄準什麼目標？

雖然推估出三個月與六個月的兩個關鍵時間點，但員工生計、公司現金流不能有任何閃失，我能做的是先準備過冬的糧草，三級警戒加速我賣掉達美樂的決定。

說起來，真的很幸運，二○二一年農曆年過後，全球有兩千七百多家門市的澳洲達美樂公司（DPE）透過台灣達美樂副董事長歐陽心諾詢問我出售台灣達美樂的意願。大家對歐陽心諾一定不陌生，他就是電視廣告上說「達美樂，打了沒」的那位代言人，當初晶華收購達美樂後，我請他擔任台灣達美樂副董事長。我以二○二○年台灣達美樂的淨利（六千八百萬元）乘以晶華股價的本益比（二十五倍），開價新台幣十七億元，本以為對方會考慮一陣子，沒想到一口答應。

六月十一日，晶華宣布以十七億元將台灣達美樂賣給澳洲達美樂，我認為這是三方共好的結局，台灣達美樂有了澳洲達美樂的強大後盾，澳洲達美樂如願拓展亞洲市場，而晶華的同仁與股東有了大筆現金流的保障。算一算，及時以十七億元賣掉達美樂，加上原有現金、銀行借貸額度，晶華可動用資金達三十多億元，足夠撐上兩、三年。

我反而比較擔心這波疫情對其他同業、餐飲服務業帶來的衝擊。即使晶華能守住，我很清楚，產業是共生的，國際觀光客進不來，有太多企業直接斷炊，員工生計受到影響。晶華雖有存糧，暫能安然，若不做些利他之事，等疫情過去，觀光產業也都垮掉了。

跟二○二○年疫情相比，海嘯第一排的觀光產業二○二一年更致命，惡化到需要葉克膜救命。我怕政府會低估力道，所以站出來，為大家發聲，疾呼紓困。進入三級警戒，各行各業都有紓困的需求，我用醫療資源比喻，充裕時，每個確診者都可以進隔離病房，但資源緊繃時，重症者進隔離病房，輕症可能就是檢疫旅館，這樣才能救得了所有的人。

其實，這不是我第一次站出來向政府喊話。

時間拉回二○二○年一月二十三日，疫情發生初始，我跟家人在北非，也跟大家一樣，以為像SARS，幾個月就會過去。

集團因為有SARS經驗， 旗下各飯店總經理在第一時間啟動量體溫、酒精消毒等防疫機制，隨著國外疫情升溫，防疫全面再進化，從環境、營運流程、員工與顧客安心防疫等每處細節與關鍵節點， 制定新冠肺炎強護版SOP，捷絲旅更是全台最快轉為防疫旅館的民營飯店，後來政府也引用捷絲旅的防疫做法，提供給業界參考。

返台後，我天天盯著國際新聞，三月，蔓延到歐洲，一個接著一個的國家開始封城鎖國，令人愈看愈焦急，我判斷新冠疫情的影響威力是SARS加上九一一恐攻與金融風暴，是全球戰爭，絕非靠企業之力就能度過，政府的紓困措施也要超前部署，才能穩住台灣。

我做了這輩子從未做過的事，為了產業向政府求救。

我請晶華集團獨立董事高志尚幫我約台灣觀光協會會長葉菊蘭，當面向她說明產業危急狀況，建議政府若要紓困，就要提前出手，否則會來不及。三月九日，葉菊蘭召集各飯店負責人開會協商，當晚，她帶著我向時任的交通部長林佳龍報告。