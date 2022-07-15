《神隱：來自異界的誘惑》：天狗究竟是正面的隱神或負面的隱神，難下定論
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平安時代的京都民眾之間普遍相信，若有人突然行方不明，有可能是遭天狗攫去，此觀念廣為流傳。特別是僧侶失蹤，天狗作祟的嫌疑更大。受龍王幫助，被比良山天狗帶走，慶幸返回人間界的僧侶，會告訴周遭的人什麼樣的故事呢？
文：小松和彥
民俗社會的異界印象
民俗社會的人們，相信人間界外部，存有天上界、山中界、海中界、地下界等多樣的異界。人如果被誘拐帶往異界，當事者以外的人，便將之視作所謂的「神隱」事件。
緊接，民俗社會的人會去思索，究竟是怎樣的隱神？為求怎樣的目的？拐人而去的又是怎樣的異界？
考慮路徑依循兩種面向。其一，對吾人抱持好意的神靈＝隱神，將特定某人帶往異界的場合，該名特定某人便是神的選民，多數時候，神授予豐富貴重的體驗返回。如是的異界體驗，就結局來說是好的體驗，讓人享受美好體驗的隱神屬於善神。當然，受訪的異界則被想像成烏托邦。
相對的，另一面向相反，對人類抱持敵意的隱神，將特定某人攫去異界的場合，前往異界的人被邪惡隱神加害，強迫在異界度過悲慘的生活。
「神隱」詞彙，乍聽之際，我們腦海浮現的印象，究屬哪一種？前者印象難有，但恐怕後者居多。我們畏懼，異界棲息如許恐怖的隱神，隨時隨機攫人而去。
必須留意，提及異界存在善良的神與邪惡的神，但不同於基督教的神，善惡分明。日本的諸神，有時是善的存在，有時是惡的存在，非適用勢分兩立、絕然對峙的概念。日本的諸神，依據邂逅狀況、人的性格或神靈當下心情，有時現身為善靈，有時現身為惡靈。列舉日本的凶邪神怪，首先映入腦海，非「鬼」莫屬。但即使眈眈伺機攫人食肉的鬼，偶爾也會以「與人為善」的面貌出現。例如在童話故事「摘瘤爺爺」登場的鬼，熱情歡迎跳舞好手的老叟參加酒席歡宴。
透過前述案例，我們目睹的神隱事件的隱神，幾全未戕虐人類。如有慘遭殺戮者，已無法復生返歸人間界。因而舉凡歸返人間界的神隱體驗者所遇見的隱神，往往皆屬善良的隱神。值此緣故，考察隱神，不能僅憑平安無事的神隱體驗者，我們不能單只考察天狗之類、甚少取人性命的隱神，檢討標準需要擴及沒有讓失蹤者活著回來，強制攫去異界的隱神。
透過至今檢視的神隱事件，我們將隱人之神，強烈指向天狗。論其背景，當然受到天狗信仰廣泛流布的影響。但更為關鍵的原因，天狗對於吾人而言，究竟是正面的隱神或負面的隱神，難下定論。實際案例呈現，遭天狗帶往異界的人，多數止於逡巡山中、凌空飛行，便返回人間界。天狗沒有授予金錢財物，也沒有啖食人類，只是短暫作為玩伴而將人帶往異界。施作神隱的隱神，如需要立即指認，人們自然偏好點名正負面形象皆曖昧不明的天狗。
民俗社會的異界印象
檢視帶有負面形象、強制誘拐吾人前往異界的諸神之前，且先招徠身居隱神第一把手，屢常登臨民間故事熱門話題的天狗出場。
天狗，究竟棲息什麼地方？根據什麼目的擄人？天狗之於隱神的關係又是如何？讓我們姑且從古老的民間故事著手梳理。
為求理解民俗社會的天狗形象，試舉天狗傳說著稱的「彥市話」故事群，擇取其中一則，以「隱形簑笠」為主題的童話。
彥市欺騙天狗，拿一只竹筒作勢假裝望遠鏡，佯稱「看見東京大地震了、看見大阪火災了。」聽見嚷嚷，天狗對竹筒深感興趣，拿出隱形蓑衣與之交換。得手隱形蓑衣的彥市，每晚前往酒屋爽飲，店主見酒藏無端減少深覺不可思議。某日，彥市老婆發現蓑衣破舊，一把火將之燒成灰燼。彥市懊惱至極，無可如何，只好將灰燼塗抹全身，照樣去酒屋喝免費。誰知，口喙沾上酒液灰燼掉落，酒屋小廝發現，一張嘴在偷喝酒，以為是狸精搞怪，用木劍痛打。直到灰燼幾全抖落，這才曉得原來非狸是人。彥市弄巧成拙、自作自受。
這則故事裡的天狗，遭黠慧的人所騙，一副糊塗神靈＝妖怪的模樣。
這則故事當中，天狗並沒有攫人去異界，反倒被彥市欺詐，拿隱形簑笠交換竹筒而已。
古老的民間故事裡頭，對應民俗社會的神隱事件，有沒有描繪遭天狗誘拐的體驗？如有的話，當能更加詳知天狗攫人前往的異界情況。以為應該很多，但出乎意料，相當罕見。且從少量中擷取，內容稍許觸及，收入細川頼重編著的《東祖谷昔話集》，題名「天狗與金比羅參拜」的故事。
古早以前，有個名叫阿良的貧窮男子，總想遠行進香，但沒啥盤纏，哪兒也去不了。某日聽聞鄰居阿熊說「就要去參拜金比羅大神囉。」爭著拜託對方也要替自己祈福。當夜，似睡未睡，天狗降臨，「我這也要去金比羅了。」阿良手邊僅有一錢五厘，「請幫我帶上香油錢。」天狗道：「你真的想去的話，鑽入我翅膀下面吧。」凌空一飛，須臾便來到金比羅宮的寶物殿，參拜後，天狗又帶他謁見箸藏大權現。
正要返回的時候，天狗說：「載著你飛，我累壞了。」嚇傻的阿良，哭喪臉千託萬託，「要不然，你抓住我鼻子好了。」天狗道。阿良攀掛天狗鼻鉤，乘風飛行，直到手都快麻掉了。鬆開墜下的話，必定粉身碎骨，阿良拚命想抓牢，但眼看就頂不住了：「掉下去啦，我掉下去啦——」正大喊大叫的時候，老婆罵聲：「搞什麼你！」阿良一聽驚醒，原來是做夢。而以為抓的是天狗的鼻鉤，竟是自己的陽具。
故事主人翁，夢裡遭天狗帶往異界——金刀比羅宮與箸藏寺，皆屬必須儲存相當金錢與足夠時間才能成行的神聖所在——憑藉空中飛行前去訪問。這則故事的異界體驗，屬於憑藉做夢所實現的神隱體驗談，但比真實世界遭遇神隱的小孩更清楚記得天狗＝隱神的姿態、空中飛行的樣子，以及金刀比羅宮和箸藏寺的光景。
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《國際大風吹｜行動講堂》Ep3：全球難民總人數首破億，逃難現場距離正常生活還有多遠？
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《國際大風吹｜行動講堂》Ep3藉由來賓廖芸婕往返40多國的經驗，細數物質、社會、法律，甚至心靈等難民實際可能遭遇的危機，並透過救援案例認識世界展望會周全而細膩的事工行動。
由李漢威、蔡尚樺聯手主持的直播節目《國際大風吹｜行動講堂》第3集已於6月30日播出。本集邀請跨國自由記者廖芸婕深入對談，藉由「難民生存」的核心命題帶領觀眾重新認識難民在身分、物質、心理、未來規劃等方方面面的艱難處境；過程中我們也會了解那些常伴難民左右的世界展望會事工，如何運用專業的事工模式，陪伴承擔苦難的人們步入重回正常的漫漫長路。
「看似遙遠的故事並不如想像中遙遠，無論身分地位，任何人都可能因為天災人禍在下一刻成為難民──這正是為何，我們必需彼此了解、互相幫助。」
凝視真實：全球難民現況與兒童困境
你知道嗎？每年的6月20日為聯合國訂定的「世界難民日」，用以紀念世界各地的難民，希望藉此引起人們對難民問題的關注，認識並尊重難民為社會做出的貢獻及犧牲。根據聯合國難民署統計，累積至今年5月全球已超過一億人流離失所，一方面是受到俄烏戰爭爆發的影響，二方面則是因全球不曾終止的區域性衝突所造成的結果。
其中，敘利亞內戰自2011年開始至今已經持續超過十年，因戰事不止而迫切需要幫忙的兒童數量不斷上升，但國際焦點與資源挹注卻漸漸淡出。根據聯合國兒童基金會於今年5月8日發布的聲明指出，光敘利亞境內的難民兒童就有650萬，若再包含逃亡到周邊地區的難民兒童總數，整體將近有1230萬名孩童需要幫助，甚至此數字已突破內戰危機爆發以來的最高記錄。
失落的一代：喪失表達與發聲權利的人們
當看到統計數字裡反覆出現「難民」一詞時，我們腦中直覺聯想的或許是人們逃離故土，翻山越嶺或遠渡重洋到全新的國度，四處尋找棲身之所的漂流故事。但事實上，難民不只因其情況不同而有明確的定義與區分，他們在法律認定上還受到眾多外在因素影響。根據聯合國難民署的定義，在不同情況下人們會被區分為以下三種身分：
1. 難民：因種族、宗教、國籍、政治觀點或特定族群身分等多種複雜的因素而受到戰爭、壓迫或暴力威脅，產生生命安危顧慮，不得不離開國界到其他國土，就屬於國際法所稱的難民。
2. 境內流離失所者：因自然災害、戰爭、壓迫或暴力威脅被迫離開自己的家園，但沒有越過國境，最終在國內顛沛流離的四處尋找安身之所的人們。
3. 尋求庇護者：抵達本國以外的國家後正在申請難民身份的人，而一名尋求庇護者必需證明他或她有正當理由畏懼在自己的國家受到迫害。
雖然有如此明確的定義，但來賓廖芸婕也補充，在聯合國難民署統計出的近9000萬難民中，真正具備難民身分者其實不到三分之一，因為要成為法律意義上的難民之前必須經過層層關卡的審核；另外超過一半，大約有5000多萬人都是境內流離失所者，但在極權統治、言論限縮的狀況下，我們其實難以聽見他們的聲音。
撫平集體的時代創傷：世界展望會如何協助每個極待救助的心靈
在不得不四處流浪的過程，人們除了面對物質溫飽的問題，社會、語言、文化的差異更增添許多困難。普遍而言，大家對「救援」的聯想大多是糧食發放、居所安置等物質面的想像，但來賓廖芸婕特別提到，心靈救助往往才是人們潛在的需求。不論是在外飄盪或已獲安置的難民，在面對面目全非的家園與茫然的未來時，總會產生巨大的心理負擔。她以約旦河西岸的南納卜勒斯計畫區的親身經歷分享道：
數十年來以巴衝突帶來的影響在此地根深柢固，處處充滿權力不對等與權勢壓迫。像是軍隊影響居民活動自由、侵占土地農田、排放廢水到當地河川等，都讓居民生活相當困難，更甚至，軍隊還會勒索居民，若不從就砍伐居民的橄欖樹。但是，橄欖樹對巴勒斯坦人不但是重要的經濟作物，更是家族代代流傳的精神象徵──我曾目睹當地人跪在樹根前痛哭、跪拜，那種壓力是連生活一輩子的家園都無法擁有生為人的尊嚴，更甚至，一位父親該如何與孩子講述如此悲劇？
無論是權力壓迫或徬徨無助，人們都不可避免的面臨龐大的精神壓力，進而衍生家庭衝突、兒童暴力等負面循環。但幸好，世界展望會從2008年就投入南納卜勒斯計畫區從事救援行動，藉由相關機構設置，透過藝術治療給予心靈支持，讓孩子在混亂的環境中找到一個心靈壓力出口，也協助解決當地包括教育及家庭、醫療硬體不足、以及脆弱環境導致當地居民（特別是兒童）的長期心理創傷等問題。
真人真事：世界展望會的暖心故事
有位名為「莫商博」的伊索比亞青年在九歲時受到世界展望會的幫助，隨著他漸漸長大，這份愛在心中茁壯，數年之後他也加入了世界展望會成為工作人員。看著曾經的受援助者轉變為援助者，持續傳遞愛與希望，並從中獲得自我價值與成就感，主持人蔡尚樺也不禁感嘆，「扶助難民一時生活的潦倒，卻在不遠的未來轉換為實質的力量，反過來幫助更多的人，這也是真正正向的善的循環」。
長夜漫漫，如何幫助人們重迎黎明曙光？
「我們還有哪些方法，能夠幫助徬徨無助的人們重回日常？」除了參與或資助相關活動，我們還可以善加利用現代便利的網路科技來「創造」行動。例如來賓廖芸婕舉辦台灣難民週的經驗，運用更多方的力量，實際看見、聽見難民的聲音，並透過藝術創作、跨海合作等富有創意的方式來傳遞關懷與幫助。最重要的是，請謹記心中願意相互理解、包容與伸出援手的心意，這正是難民求生法則中，乘載一切的根基。
立即伸出援手，一起幫助孩子達成盼望！飢餓三十救援專線：(02)8195-3005 即刻救援動起來
關於《國際大風吹｜行動講堂》
由《國際大風吹》李漢威、金鐘主持人蔡尚樺聯手主持，每集《國際大風吹｜行動講堂》直播節目將邀請重磅來賓，帶大家深入淺出、探討急需人們重視的國際議題，並呼籲各界付出實際行動，向需要幫助的人伸出援手，展開即刻救援。