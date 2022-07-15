《神隱：來自異界的誘惑》：天狗究竟是正面的隱神或負面的隱神，難下定論

文：小松和彥

民俗社會的異界印象

民俗社會的人們，相信人間界外部，存有天上界、山中界、海中界、地下界等多樣的異界。人如果被誘拐帶往異界，當事者以外的人，便將之視作所謂的「神隱」事件。

緊接，民俗社會的人會去思索，究竟是怎樣的隱神？為求怎樣的目的？拐人而去的又是怎樣的異界？

考慮路徑依循兩種面向。其一，對吾人抱持好意的神靈＝隱神，將特定某人帶往異界的場合，該名特定某人便是神的選民，多數時候，神授予豐富貴重的體驗返回。如是的異界體驗，就結局來說是好的體驗，讓人享受美好體驗的隱神屬於善神。當然，受訪的異界則被想像成烏托邦。

相對的，另一面向相反，對人類抱持敵意的隱神，將特定某人攫去異界的場合，前往異界的人被邪惡隱神加害，強迫在異界度過悲慘的生活。

「神隱」詞彙，乍聽之際，我們腦海浮現的印象，究屬哪一種？前者印象難有，但恐怕後者居多。我們畏懼，異界棲息如許恐怖的隱神，隨時隨機攫人而去。

必須留意，提及異界存在善良的神與邪惡的神，但不同於基督教的神，善惡分明。日本的諸神，有時是善的存在，有時是惡的存在，非適用勢分兩立、絕然對峙的概念。日本的諸神，依據邂逅狀況、人的性格或神靈當下心情，有時現身為善靈，有時現身為惡靈。列舉日本的凶邪神怪，首先映入腦海，非「鬼」莫屬。但即使眈眈伺機攫人食肉的鬼，偶爾也會以「與人為善」的面貌出現。例如在童話故事「摘瘤爺爺」登場的鬼，熱情歡迎跳舞好手的老叟參加酒席歡宴。

透過前述案例，我們目睹的神隱事件的隱神，幾全未戕虐人類。如有慘遭殺戮者，已無法復生返歸人間界。因而舉凡歸返人間界的神隱體驗者所遇見的隱神，往往皆屬善良的隱神。值此緣故，考察隱神，不能僅憑平安無事的神隱體驗者，我們不能單只考察天狗之類、甚少取人性命的隱神，檢討標準需要擴及沒有讓失蹤者活著回來，強制攫去異界的隱神。

透過至今檢視的神隱事件，我們將隱人之神，強烈指向天狗。論其背景，當然受到天狗信仰廣泛流布的影響。但更為關鍵的原因，天狗對於吾人而言，究竟是正面的隱神或負面的隱神，難下定論。實際案例呈現，遭天狗帶往異界的人，多數止於逡巡山中、凌空飛行，便返回人間界。天狗沒有授予金錢財物，也沒有啖食人類，只是短暫作為玩伴而將人帶往異界。施作神隱的隱神，如需要立即指認，人們自然偏好點名正負面形象皆曖昧不明的天狗。

民俗社會的異界印象

檢視帶有負面形象、強制誘拐吾人前往異界的諸神之前，且先招徠身居隱神第一把手，屢常登臨民間故事熱門話題的天狗出場。

天狗，究竟棲息什麼地方？根據什麼目的擄人？天狗之於隱神的關係又是如何？讓我們姑且從古老的民間故事著手梳理。

為求理解民俗社會的天狗形象，試舉天狗傳說著稱的「彥市話」故事群，擇取其中一則，以「隱形簑笠」為主題的童話。

彥市欺騙天狗，拿一只竹筒作勢假裝望遠鏡，佯稱「看見東京大地震了、看見大阪火災了。」聽見嚷嚷，天狗對竹筒深感興趣，拿出隱形蓑衣與之交換。得手隱形蓑衣的彥市，每晚前往酒屋爽飲，店主見酒藏無端減少深覺不可思議。某日，彥市老婆發現蓑衣破舊，一把火將之燒成灰燼。彥市懊惱至極，無可如何，只好將灰燼塗抹全身，照樣去酒屋喝免費。誰知，口喙沾上酒液灰燼掉落，酒屋小廝發現，一張嘴在偷喝酒，以為是狸精搞怪，用木劍痛打。直到灰燼幾全抖落，這才曉得原來非狸是人。彥市弄巧成拙、自作自受。

這則故事裡的天狗，遭黠慧的人所騙，一副糊塗神靈＝妖怪的模樣。

這則故事當中，天狗並沒有攫人去異界，反倒被彥市欺詐，拿隱形簑笠交換竹筒而已。

古老的民間故事裡頭，對應民俗社會的神隱事件，有沒有描繪遭天狗誘拐的體驗？如有的話，當能更加詳知天狗攫人前往的異界情況。以為應該很多，但出乎意料，相當罕見。且從少量中擷取，內容稍許觸及，收入細川頼重編著的《東祖谷昔話集》，題名「天狗與金比羅參拜」的故事。

古早以前，有個名叫阿良的貧窮男子，總想遠行進香，但沒啥盤纏，哪兒也去不了。某日聽聞鄰居阿熊說「就要去參拜金比羅大神囉。」爭著拜託對方也要替自己祈福。當夜，似睡未睡，天狗降臨，「我這也要去金比羅了。」阿良手邊僅有一錢五厘，「請幫我帶上香油錢。」天狗道：「你真的想去的話，鑽入我翅膀下面吧。」凌空一飛，須臾便來到金比羅宮的寶物殿，參拜後，天狗又帶他謁見箸藏大權現。

正要返回的時候，天狗說：「載著你飛，我累壞了。」嚇傻的阿良，哭喪臉千託萬託，「要不然，你抓住我鼻子好了。」天狗道。阿良攀掛天狗鼻鉤，乘風飛行，直到手都快麻掉了。鬆開墜下的話，必定粉身碎骨，阿良拚命想抓牢，但眼看就頂不住了：「掉下去啦，我掉下去啦——」正大喊大叫的時候，老婆罵聲：「搞什麼你！」阿良一聽驚醒，原來是做夢。而以為抓的是天狗的鼻鉤，竟是自己的陽具。

故事主人翁，夢裡遭天狗帶往異界——金刀比羅宮與箸藏寺，皆屬必須儲存相當金錢與足夠時間才能成行的神聖所在——憑藉空中飛行前去訪問。這則故事的異界體驗，屬於憑藉做夢所實現的神隱體驗談，但比真實世界遭遇神隱的小孩更清楚記得天狗＝隱神的姿態、空中飛行的樣子，以及金刀比羅宮和箸藏寺的光景。