若伊朗、阿根廷，沙烏地都成為BRICS Plus，那麼G7將被形塑成西方霸權領導集團
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伊朗、阿根廷，乃至沙烏地阿拉伯等國，有朝一日都成為金磚國家之一的BRICS Plus，那麼G7等國將被形塑成西方霸權領導集團或白種人俱樂部。
金磚峰會五國元首致詞重點與峰會成果
「金磚五國」（BRICS）2022年6月23日線上舉行第14屆「金磚峰會」（BRICS Summit），與會者包含中國國家主席習近平、俄國總統普亭（Vladimir Putin）、巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）、印度總理莫迪（Nadir Modi）、南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）。這次金磚峰會舉辦的時機點值得玩味，恰巧訂在「七大工業國集團」（G7）領袖峰會前一週，頗有兩大陣營互相較勁的意味。
峰會開場，習近平作為峰會主辦國東道主率先發表演說，他指出：「我們（指金磚國家）要堅持開放包容，凝聚集體智慧和力量。」並強調：「金磚國家不是封閉的俱樂部，也不是排外的『小圈子』，而是守望相助的大家庭、合作共贏的好夥伴。」在此新的形勢下，習近平呼籲：「金磚國家更要敞開大門謀發展、張開懷抱促合作。應該推進『金磚擴員』進程，讓志同道合的伙伴們早日加入金磚大家庭，為金磚合作帶來新活力，提升金磚國家代表性和影響力。」
事實上，今年早有金磚國家新增成員國（BRICS Plus）的討論聲音，其中被討論最多次便是阿根廷、沙烏地阿拉伯兩個，其次則是印尼、奈及利亞等發展中國家。若上述兩個國家最後真加入BRICS，那「金磚五國」將成發展中國家的G7。
目前看來，阿根廷政府已表態願意加入BRICS成為正式會員國。2022年2月，阿根廷已與中國簽署「一帶一路」（Belt and Road Initiative, BRI）的計畫備忘錄，加入中國力推的全球基礎建設計畫。
另外，6月初美國主辦第九屆美洲峰會（Summit of the Americas），當時阿根廷政府也是堅持抵制，甚至傳出要舉辦一場「平行峰會」，抗議美國在峰會參與名單上排除委內瑞拉、古巴的行為。阿根廷雖是美洲國家一員，但近年逐步與中國深化關係，有遠美親中的趨勢。
至於沙烏地阿拉伯對加入BRICS的立場，恐怕仍再三考慮。雖沙烏地阿拉伯政府對加入BRICS持正面態度，但近期美國努力修復美沙關係，勢必會希望沙烏地阿拉伯不要與中、俄靠得太近。若美國誠意足夠，沙烏地阿拉伯應會暫時擱置加入BRICS。
而沙烏地在中東的死對頭伊朗，更正式遞交申請書，欲加入金磚國家行列。據《半島電視台》（Al Jazeera）報導，伊朗在6月27日申請加入金磚國家這新興國家經濟體的組織。
全球受俄烏戰爭的影響下，金磚峰會與會國採取「中立」態度，除巴西外都未譴責俄國，但若未在峰會中談烏克蘭問題，可能被外界誤解為支持俄國行為，這是為什麼金磚峰會只輕描淡寫烏克蘭問題。
俄國官媒《塔斯社》（Tass Russian News Agency）報導，普亭在金磚國家工商論壇（BRICS Business Forum）批評：「西方制裁出於政治動機，漠視市場經濟、自由貿易和私有財產不可冒犯的基本原則。」他也表示：「俄國正積極調整貿易重心，轉而跟更『可靠』的貿易夥伴往來，特別是金磚國家。」
普亭還提到：「我們（金磚國家）正為國際結算開發可靠的替代機制，俄羅斯金融訊息系統（Russian Financial Messaging System）開放與金磚國家的銀行連接。」此外，他還提到：「俄羅斯『世界和平支付系統』（MIR）正在擴大，金磚國家也正探索創造一種基於金磚國家貨幣的國際儲備貨幣。」
G7峰會聚焦俄烏戰爭，擴大對俄能源制裁
2022年6月26日，為期3天的「七大工業國集團」領袖峰會於德國巴伐利亞阿爾卑斯山正式登場，這次峰會專注在擴大對俄能源與黃金制裁、加強對烏武器援助、對抗氣候變遷和非洲潛在飢荒的討論。
在俄烏戰事上，英國首相強森（Boris Johnson）會前公布聲明，警告西方國家勿對支援烏克蘭表現倦怠。隨著俄烏戰爭時程拉長，意味著西方國家必須在軍事援烏投入更大且延續更久，尤其因俄烏雙邊談判進展極度緩慢，甚至是完全沒進展的情況。
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）利用這次峰會的機會，以視訊方式發表談話。澤倫斯基呼籲G7國家應對烏克蘭提供更多武器和防空系統對抗俄國攻擊，G7應對俄國祭出新制裁，還強調：「延後對烏克蘭的武器支援或對俄羅斯的制裁，等同於邀請俄國對烏發動一次又一次的攻擊。」
對於澤倫斯基的請求，G7成員國做出一定程度的回應。對俄制裁方面，白宮會後公布「事實清單」指出，G7成員國同意針對俄國經貿、軍事生產和供應鏈、能源出口和人權議題實施制裁。
事實清單稱指出，G7領袖將合作擴大對俄制裁，進一步限制俄國獲得成員國生產的關鍵工業輸入、服務和技術，尤其是會支持俄國軍工業基礎和科技部門。美國財政部將對俄國國企、國防研究組織與國防相關實體及個人，實施「封鎖制裁」，限制俄國在戰爭中替換損失軍事設備的能力，以鎖定對付俄國的國防供應鏈。
G7領導人還決定限制俄國外銷其能源產品出口裡第二大宗的黃金獲取利潤。事實清單提到，美國將採取多項重要手段來實施上述承諾，美財政部將頒布禁止俄國向美國進口黃金的方案，防止俄國參與黃金市場。
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【一分鐘講堂】不只控糖護腎保心！放寬糖尿病藥物「腸泌素」給付，為什麼能減少健保支出？
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台灣糖尿病人口超過250萬人，每年健保支出近310億元，衍生的慢性腎臟病、心臟病等共病，每年健保負擔費用也名列前茅。財團法人糖尿病關懷基金會呼籲，若能早期介入使用適當藥物控制血糖並保護器官，不但可降低糖友發生心腎病變的風險，長期還可大幅減輕健保負擔。
根據中華民國糖尿病學會統計，2000至2014年全台第2型糖尿病人口由84萬人逐步上升至220萬人，且以每年約15萬人的速度持續增加。若以此成長趨勢來看，保守估計台灣目前糖尿病人口約有250-300萬人左右，數量相當驚人。
而台灣糖尿病人口逐年攀升的結果，也反映於國內健保給付支出上。根據健保署統計，2019年用於糖尿病的醫療費用，包括藥物、總診療費、住院費、其他醫材等治療費用，總支出近310億元，名列健保十大支出第二名。
血糖失控影響全身器官！糖尿病心腎共病增健保財務負擔
除了糖尿病本身健保支出醫療費用極高外，財團法人糖尿病關懷基金會執行長，台大醫院內科部臨床教授李弘元醫師表示，「糖尿病同時也是很多疾病的根源，若血糖控制不佳，將進一步影響全身血管與器官。」
尤其糖尿病引起的腎病變，可謂造成國人洗腎最大元兇之一，而腎臟病更是健保「最燒錢」的疾病，根據健保署2019的統計，慢性腎病治療費用高居「10大燒錢國病」之冠，全年度支出高達533億元。
根據統計，台灣有超過三成的糖尿病患者同時併有心血管疾病，健保署同年統計也發現，慢性缺血性心臟病治療費用全年度達122.66億元。綜合上述可知，光是將糖尿病與慢性缺血性心臟病、慢性腎病的健保支出加總，費用就相當可觀，足見糖尿病防治刻不容緩！
想減少健保負擔？糖友控制血糖更要盡早保護器官預防共病
有鑑於此，想要減少健保負擔，及早介入糖尿病患用藥與治療，避免血糖失控引起後續共病的發生非常重要。李弘元醫師指出，「近年來國際上對於糖尿病治療觀念有大幅度的轉變，不再是單純控制血糖，更要盡早保護器官。」
美國糖尿病學會（ADA）最新公布的治療指引，便建議醫師應從糖尿病患者治療初期就評估心血管疾病與腎臟病等共病風險，而腸泌素（GLP-1 RA）與排糖藥（SGLT2抑制劑）即為指引建議優先考慮使用的藥物。
腸泌素不只穩定血糖、體重，研究：更能減少心腎共病風險
其中，腸泌素在穩定血糖、減重、減緩共病上都有優異表現。但到底什麼是腸泌素呢？李弘元醫師解釋，腸泌素是人體腸道原本就會分泌的一種蛋白質激素，能促進胰島細胞分泌胰島素，並抑制升糖素分泌，達到調控血糖的作用。
腸泌素同時還能進一步作用在人體胃部，抑制胃的排空（胃的排空速度變快便容易產生飢餓感）；並促進大腦中樞神經產生飽足感，對於體型較胖（糖胖症）的糖友也有輔助控制體重的益處。
且國外大型研究數據顯示，在血糖控制相同的狀況下，相較其他控糖藥物者，選用腸泌素治療可減少14%的心血管疾病風險、21%的腎病變發生及12%死亡率。因此，腸泌素自然也成為近年來全世界的各大糖尿病學會指引建議的優先治療選擇。
台灣腸泌素藥物健保給付有多嚴格？為何糖友看得到用不到？
雖然腸泌素在臨床益處顯而易見，可受到健保財務吃緊，2019年起健保給付限縮影響，目前國內腸泌素健保給付僅限於糖化血色素達到8.5％，且時間持續長達6個月；或已發生如心肌梗塞、缺血性腦中風等重大心血管疾病者。
但因為多數醫師不會眼睜睜看著病人血糖持續居高不下，大部分在糖化血色素超標但未達8.5%之前就會調整藥物，導致健保給付門檻和臨床狀況有極大落差，使糖友們看得到卻用不到。
糖化血色素換算平均血糖值
- 正常血糖控制目標：空腹血糖130 mg／dL、餐後血糖160-180 mg／dL、糖化血色素7%以下（根據不同年紀與臨床狀況，控制目標會有些微差異）。
- 糖化血色素8.5％時：平均血糖在200 mg／dL以上，相當於空腹血糖接近200 mg／dL、餐後血糖250-260mg／dL，而這樣的數值離建議目標有一段距離。
李弘元醫師指出，如不符合上述健保給付標準者須自費使用腸泌素，每個月平均要花上3000至4000元的藥物支出，還不含門診掛號、診療、照護等相關費用，長期累積下來金額相當可觀。
因此在現行健保給付條件下，造成很多糖友即使血糖控制不佳，卻因經濟不允許，無法及早使用腸泌素治療，進一步增加衍生心腎共病的風險。此一結果不僅對糖友病情控制是一大打擊，長期也反而更無助於降低整體健保財務支出。
3年就回本！糖尿病關懷基金會：盼下修腸泌素健保給付條件打造雙贏局面
而對於此一現況，李弘元醫師強調，雖然他認同為維持台灣醫療體系長久運作，健保財務考量有其必要性。但就長遠目標來看，腸泌素現有的健保給付標準不僅在臨床實務上有違常理，更不符合國際現況。
李弘元醫師進一步分享，綜觀亞洲地區鄰近國家的藥物給付標準，在日本、韓國、中國大陸都沒有針對腸泌素訂定類似的使用限制；全世界目前也沒有任何一個國家像台灣一樣，必須糖化血色素超過8.5％以上，且持續長達半年才能開立。
同時，李弘元醫師表示，根據糖尿病學會與醫療經濟學專家的計算數據顯示，若能將腸泌素給付標準從糖化血色素8.5％下修到7.5％，雖然短期內藥費支出會增加，但在第三年起即可因減少重大心腎併發症支出，減輕約2300萬點健保支出，相當於前兩年增加藥費支出的總和；且於第四年與第五年分別可節省約6800萬與1億2400萬點，長期下來，有望減少的健保支出花費將相當可觀。
總結來說，如未來相關單位有機會放寬給付標準，幫助糖友盡早使用腸泌素介入治療，不僅有助節省健保開銷，對糖友來說也有器官保護、降低死亡率的益處，是患者與社會皆能受惠的雙贏局面。