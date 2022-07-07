若伊朗、阿根廷，沙烏地都成為BRICS Plus，那麼G7將被形塑成西方霸權領導集團

金磚峰會五國元首致詞重點與峰會成果

「金磚五國」（BRICS）2022年6月23日線上舉行第14屆「金磚峰會」（BRICS Summit），與會者包含中國國家主席習近平、俄國總統普亭（Vladimir Putin）、巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）、印度總理莫迪（Nadir Modi）、南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）。這次金磚峰會舉辦的時機點值得玩味，恰巧訂在「七大工業國集團」（G7）領袖峰會前一週，頗有兩大陣營互相較勁的意味。

峰會開場，習近平作為峰會主辦國東道主率先發表演說，他指出：「我們（指金磚國家）要堅持開放包容，凝聚集體智慧和力量。」並強調：「金磚國家不是封閉的俱樂部，也不是排外的『小圈子』，而是守望相助的大家庭、合作共贏的好夥伴。」在此新的形勢下，習近平呼籲：「金磚國家更要敞開大門謀發展、張開懷抱促合作。應該推進『金磚擴員』進程，讓志同道合的伙伴們早日加入金磚大家庭，為金磚合作帶來新活力，提升金磚國家代表性和影響力。」

事實上，今年早有金磚國家新增成員國（BRICS Plus）的討論聲音，其中被討論最多次便是阿根廷、沙烏地阿拉伯兩個，其次則是印尼、奈及利亞等發展中國家。若上述兩個國家最後真加入BRICS，那「金磚五國」將成發展中國家的G7。

目前看來，阿根廷政府已表態願意加入BRICS成為正式會員國。2022年2月，阿根廷已與中國簽署「一帶一路」（Belt and Road Initiative, BRI）的計畫備忘錄，加入中國力推的全球基礎建設計畫。

另外，6月初美國主辦第九屆美洲峰會（Summit of the Americas），當時阿根廷政府也是堅持抵制，甚至傳出要舉辦一場「平行峰會」，抗議美國在峰會參與名單上排除委內瑞拉、古巴的行為。阿根廷雖是美洲國家一員，但近年逐步與中國深化關係，有遠美親中的趨勢。

至於沙烏地阿拉伯對加入BRICS的立場，恐怕仍再三考慮。雖沙烏地阿拉伯政府對加入BRICS持正面態度，但近期美國努力修復美沙關係，勢必會希望沙烏地阿拉伯不要與中、俄靠得太近。若美國誠意足夠，沙烏地阿拉伯應會暫時擱置加入BRICS。

而沙烏地在中東的死對頭伊朗，更正式遞交申請書，欲加入金磚國家行列。據《半島電視台》（Al Jazeera）報導，伊朗在6月27日申請加入金磚國家這新興國家經濟體的組織。

全球受俄烏戰爭的影響下，金磚峰會與會國採取「中立」態度，除巴西外都未譴責俄國，但若未在峰會中談烏克蘭問題，可能被外界誤解為支持俄國行為，這是為什麼金磚峰會只輕描淡寫烏克蘭問題。

俄國官媒《塔斯社》（Tass Russian News Agency）報導，普亭在金磚國家工商論壇（BRICS Business Forum）批評：「西方制裁出於政治動機，漠視市場經濟、自由貿易和私有財產不可冒犯的基本原則。」他也表示：「俄國正積極調整貿易重心，轉而跟更『可靠』的貿易夥伴往來，特別是金磚國家。」

普亭還提到：「我們（金磚國家）正為國際結算開發可靠的替代機制，俄羅斯金融訊息系統（Russian Financial Messaging System）開放與金磚國家的銀行連接。」此外，他還提到：「俄羅斯『世界和平支付系統』（MIR）正在擴大，金磚國家也正探索創造一種基於金磚國家貨幣的國際儲備貨幣。」

G7峰會聚焦俄烏戰爭，擴大對俄能源制裁

2022年6月26日，為期3天的「七大工業國集團」領袖峰會於德國巴伐利亞阿爾卑斯山正式登場，這次峰會專注在擴大對俄能源與黃金制裁、加強對烏武器援助、對抗氣候變遷和非洲潛在飢荒的討論。

在俄烏戰事上，英國首相強森（Boris Johnson）會前公布聲明，警告西方國家勿對支援烏克蘭表現倦怠。隨著俄烏戰爭時程拉長，意味著西方國家必須在軍事援烏投入更大且延續更久，尤其因俄烏雙邊談判進展極度緩慢，甚至是完全沒進展的情況。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）利用這次峰會的機會，以視訊方式發表談話。澤倫斯基呼籲G7國家應對烏克蘭提供更多武器和防空系統對抗俄國攻擊，G7應對俄國祭出新制裁，還強調：「延後對烏克蘭的武器支援或對俄羅斯的制裁，等同於邀請俄國對烏發動一次又一次的攻擊。」

對於澤倫斯基的請求，G7成員國做出一定程度的回應。對俄制裁方面，白宮會後公布「事實清單」指出，G7成員國同意針對俄國經貿、軍事生產和供應鏈、能源出口和人權議題實施制裁。

事實清單稱指出，G7領袖將合作擴大對俄制裁，進一步限制俄國獲得成員國生產的關鍵工業輸入、服務和技術，尤其是會支持俄國軍工業基礎和科技部門。美國財政部將對俄國國企、國防研究組織與國防相關實體及個人，實施「封鎖制裁」，限制俄國在戰爭中替換損失軍事設備的能力，以鎖定對付俄國的國防供應鏈。

G7領導人還決定限制俄國外銷其能源產品出口裡第二大宗的黃金獲取利潤。事實清單提到，美國將採取多項重要手段來實施上述承諾，美財政部將頒布禁止俄國向美國進口黃金的方案，防止俄國參與黃金市場。