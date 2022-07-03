國會大廈暴動調查結果不利，外媒指川普有意7月宣布角逐2024美國總統大選力挽狂瀾

外媒報導，隨著美國眾議院調查委員會在2021年國會大廈暴動聽證會上，持續揭露前總統川普企圖顛覆選舉、煽動襲擊引發「政變」等行為，共和黨人士正在期待川普提前宣布角逐2024美國總統大選，期望為國會調查結果止損，避免影響回鍋選情。

事實上，川普一直暗示自己將要第3次競選總統，並在過去一年內不斷積極準備。《CNN》報導，川普在過去一週告訴助手們，自己急切希望在本（7）月初就展開另一場競選活動，一是利用拜登近日仍陷入低迷的民調數字趁勢而上，二是讓其他潛在的共和黨對手注意到自己即將回鍋。

雖然共和黨目前仍有許多人歡迎川普加入競選，但他的入場也可能加劇黨內長存在的分歧，也就是這位前總統究竟是否能夠成為共和黨重返白宮的最大希望。此外，黨內面對川普的參選是否會對11月的期中選舉帶來不必要的干擾都持有不同意見。

此外，川普親信也私底下向《CNN》承認，眾議院聽證會對川普帶來的破壞力比預期更大。聽證會上調查委員會接連放送放川普親信的證詞，除了能夠削弱他堅稱「勝選結果被拜登偷走」的指控，也可能讓他面臨法律制裁的危機。

不過《紐約時報》報導，川普在黨內競選還是有相當優勢。不過也有跡象表明，有越來越多共和黨選民正在尋覓其他選擇。最近，受到川普支持的幾位候選人接連在選舉中落敗，也讓共和黨內其他有意角逐白宮大位者重新燃起希望。

目前，川普正式宣布競選的確切時機仍不確定，然而他最近表示自己有可能在不知會幕僚的情況下，在社交媒體上宣布角逐黨內總統候選人。此番言論一出不僅讓一些顧問感到詫異，也使川普的助手們開始如火如荼展開競選準備。

《紐約時報》指出，有意挑戰總統大選的有志之士通常會在選舉前一年宣布參選，川普若選擇在此時宣布消息，其實異常過早。另一方面，共和黨迫切希望在2022年贏得期中選舉並掌握國會，然而川普作為煽動支持者襲擊國會大廈的風暴中心，他的參選勢必會被民主黨作為年底選舉中有力的競選工具。

諷刺的是，川普團隊內部對於他是否要再次參選也各持不同意見。幕僚除了質疑川普剩餘的政治實力，也懷疑他是否可以給出一個合理的參選理由，避免讓2020年的情況又重蹈覆轍。目前也有其他消息指出，身為團隊政治顧問核心的川普長子也向其他人表示，希望父親慢慢來，先擴大競選團隊作好準備。

《CNN》報導，在受到一連串調查之際，川普了解到若自己宣布競選，將能爭取更多曝光機會為自己辯白。川普自卸任以來雖然接受過數次採訪，但大部分是來自尚未出書的作者，以及影響力有限的右翼媒體。

隨著聽證會上沒有一位共和黨人願意支持自己，川普想要將注意力轉回自己身上的渴望將會越來越強烈，而競選黨內總統候選人將會是一個有效的作法。消息人士透露：「他知道一旦宣布參選，自己將再次身處舞台中心，並且有機會與調查委員會一較高下。」

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責任編輯：黃皓筠

核稿編輯：翁世航