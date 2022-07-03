美日韓加強軍事合作協議，北韓抨擊美欲建構「亞洲版北約」
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北韓發表聲明指出已經準備好進行5年來首次的核子試驗，並抨擊美國、韓國、日本最近就加強軍事合作達成的協議，是美國在亞太地區建立類似於軍事聯盟的一種手段。
北韓今（3）日抨擊美國、韓國、日本最近就加強軍事合作達成的協議，是美國在亞太地區建立類似於軍事聯盟的一種手段。
過去，北韓一直以美國及其盟國對當局的敵意作為核子計畫持續進行的理由。今日北韓發表聲明指出已經準備好進行5年來首次的核子試驗，作為今（2022）年具有挑釁意味的武器試驗之一。
北韓外務省發言人稱，現實情況清楚的表明，美方散布「北韓威脅」這樣謠言的真正的目的，是在為讓其在亞太地區取得軍事霸權找藉口。
發言人補充道：「眼前局勢更迫切的要求加強國防，以積極因應快速惡化的環境安全。」
上週，美國、韓國、日本的領導人在北大西洋公約組織（NATO）峰會期間進行場邊會晤，並同意探討進一步手段來加強對北韓的「擴大遏阻」。
在三方會談中，美國總統拜登表示對於北韓持續進行導彈測試以及毫不掩飾的核子計畫感到十分擔憂。韓國總統尹錫悅則說道，北韓的核子計畫將會加重3邊合作的重要性。日本首相岸田文雄則指出，聯合反導彈演習對於防止北韓帶來的威脅十分重要。
事實上，6月初美國、韓國以及日本的國防部長就應對北韓持續升級武器等問題，已經同意恢復聯合導彈預警和追蹤演習等行動。
《美聯社》指出，儘管華盛頓以及首爾一再表示無意攻擊北韓，北韓卻還是將美國主導該地區的軍事演習，尤其是與韓國的聯合演習，是為一種入侵的預演。
美國官員表示，華盛頓對平壤沒有敵對意圖，且敦促平壤在沒有任何附加條件下重啟裁軍對話。然而，北韓卻拒絕美國提議，稱除非美國願意放棄敵對意圖，否則政府將更加專注於加強核武威脅。而北韓所稱之「敵對」顯然是由美國主導的經濟制裁，和韓國舉行的定期軍事演練。
北韓聲稱，近期北約峰會證明美國透過實現歐洲軍事化，以及在亞洲建立一個類似北約的聯盟，為的就是對付俄羅斯與中國。此外，當局表示美國與其盟友不計後果的軍事行動，將可能導致危險的後果，例如：歐洲與亞太地區同時發生核武戰爭。
新聞來源
- 美日南韓軍事協議 北韓：美欲實現亞洲版北約（中央社）
- North Korea slams US-South Korea-Japan military cooperation（The Associated Press）
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責任編輯：黃皓筠
核稿編輯：翁世航
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自由創意翻玩，讓Photoshop的AI智慧替你輕鬆編修好照片
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這個功能很適合用在多雲的天氣，可以讓風景的照片更豐富，甚至還可以根據挑選替換的天空，增添一些雲朵，讓每次出門的風景不受氣象影響，每張都好看。
神經網路濾鏡（Neural Filters）則是Photoshop的獨家功能，它運用了近期熱門的雲端演算技術，分析照片的組成，並將資料上傳到雲端後，再搭配本機電腦的處理運算效果。
神經網路濾鏡目前已有幾種不同的類型，在這裡我們特別推薦「智慧型肖像」與「皮膚平滑化」兩個濾鏡，兩者都能讓我們輕鬆讓人像類型的照片變得更好。
「智慧型肖像」可以在演算後讓我們針對表情、視線方向，甚至是外表年齡跟頭髮厚薄都做調整，是很實用的濾鏡。
「皮膚平滑化」則透過雲端的AI演算，能快速簡單的讓我們獲得自然的膚質。簡單就能有好氣色跟膚質，再也不需要花時間使用圖章工具。
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