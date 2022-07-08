TikTok再爆危險爭議：「昏迷挑戰」造成兒少意外勒斃自己，父母指危險影片由演算法推薦

TikTok（抖音海外版）目前面臨多起由家長提出的訴訟，原因在於去（2021）年抖音開始出現許多「昏迷挑戰（Blackout Challenge）」，該挑戰鼓勵使用者使用繩狀物品勒住自己直到昏迷為止，目前因此而死亡的兒童至少有7名，且年齡皆低於15歲。

《The Verge》指出，各類挑戰一直是TikTok體驗的核心部分，然而有些挑戰內容已不再是簡單的舞蹈動作，而是變質為其他有害內容。

過去案例包含鼓勵學生偷竊並破壞校園財產；堆疊並攀爬牛奶放置箱，導致用使用者膀脫臼或脊椎損傷；服用大量抗組織胺藥物產生幻覺，造成少女死亡；未成年參與頭顱破壞挑戰（Skull Breaker Challenge），毆打受害者導致其癲癇發作等等。

目前，一系列問題帶來的最新訴訟是由一名8歲女童沃爾頓（Lalani Walton）以及9歲女童阿羅尤（Arriani Arroyo）的父母提出。根據《衛報》，沃爾頓的父母從去年7月就注意到女兒的脖子上出現瘀痕，詢問過後孩子辯稱是只是意外受傷。

訴狀中指出，沃爾頓去年生日時收到一部新手機，隨後便沉迷於TikTok，並經常發布唱歌跳舞的影片，希望能藉此成為TikTok紅人。「她相信如果發布昏迷挑戰的影片，自己就會爆紅，所以決定嘗試看看。」沃爾頓的家長說道。「小孩才8歲，根本無法了解TikTok正在鼓勵她做危險的事情。」

阿羅尤則是在去年2月挑戰過後被5歲的弟弟發現無呼吸現象，緊急送醫過後最終不幸過世。其他的受害者年齡分別介於10至14歲，美國、義大利以及澳洲皆出現相關個案。

另一名受害者家屬說明，女兒挑戰後無法將自己從窒息中解救出來，且在失去意識之前遭受劇烈的痛苦。由於自己與女兒分別位於家中不同位置，根本沒有意識到孩子已經遇到生命危險。

面對幾起訴訟過後，TikTok告訴《華盛頓郵報》公司已封鎖昏迷挑戰的搜尋結果，並且於頁面顯示警告標語，告訴使用者「挑戰內容恐有危險、令人不安，甚至有捏造之虞」。

此外，TikTok也附上連結引導使用者至公司的挑戰評估及警告頁面，內容涵蓋使用者避免挑戰危險的步驟，以及家長和教育工作者如何應對問題的方針。

然而幾名受害者家長表示，孩子並不是透過積極搜尋昏迷挑戰的方式看到影片，而是這些有害內容透過演算法出現在「為您推薦的頁面」上。

訴狀指出，TikTok解釋演算法是向每個使用者提供可能感興趣內容的推薦系統，因此每個人看到的影片都是獨一無二且量身訂製。換句話說這些鼓勵使用者把自己勒住直到昏迷的影片，根本就是透過TikTok策畫且歸類為適合兒童觀看的。

《衛報》報導，社交媒體受害者法律中心（Social Media Victims Law Center，SMVLC）批評，TikTok危險的演算法蓄意且反覆的將這些挑戰影片推送到孩子的帳號中，激勵他們參與這些最終奪走生命的挑戰。「TikTok將企業利益凌駕於使用者的健康和安全之上，特別是那些脆弱的兒童。」

另一方面，家長也要求TikTok在宣傳或推動挑戰的同時，必須監管這些在平台上被發布以及分享的影片，以確保這些危險或致命的挑戰不會被推薦或是持續散播。

面對問題，TikTok發言人柯林南（Mahsau Cullinane）則是回應，這些令人不安的挑戰在過去早已存在，美國疾管制署（CDC）研究就曾指出1995年至2007年共有82名美國兒童及青少年因窒息遊戲（Choking Game）死亡。柯林南堅持這類挑戰從來都不是TikTok上的趨勢，公司一旦發現相關內容就會立即刪除，並承諾將會對使用者安全保持警惕。

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責任編輯：黃皓筠

核稿編輯：楊士範