TikTok再爆危險爭議：「昏迷挑戰」造成兒少意外勒斃自己，父母指危險影片由演算法推薦
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TikTok再度爆出危險挑戰造成兒少死亡事件，多名家長日前提起告訴控告去年於抖音開始出現的「昏迷挑戰」，鼓勵觀看者使用皮帶、束帶等物品勒住自己直至昏迷。家長指出，這些致命內容並非由孩子主動搜尋，而是透過抖音演算法流竄於推薦頁面。
TikTok（抖音海外版）目前面臨多起由家長提出的訴訟，原因在於去（2021）年抖音開始出現許多「昏迷挑戰（Blackout Challenge）」，該挑戰鼓勵使用者使用繩狀物品勒住自己直到昏迷為止，目前因此而死亡的兒童至少有7名，且年齡皆低於15歲。
《The Verge》指出，各類挑戰一直是TikTok體驗的核心部分，然而有些挑戰內容已不再是簡單的舞蹈動作，而是變質為其他有害內容。
過去案例包含鼓勵學生偷竊並破壞校園財產；堆疊並攀爬牛奶放置箱，導致用使用者膀脫臼或脊椎損傷；服用大量抗組織胺藥物產生幻覺，造成少女死亡；未成年參與頭顱破壞挑戰（Skull Breaker Challenge），毆打受害者導致其癲癇發作等等。
目前，一系列問題帶來的最新訴訟是由一名8歲女童沃爾頓（Lalani Walton）以及9歲女童阿羅尤（Arriani Arroyo）的父母提出。根據《衛報》，沃爾頓的父母從去年7月就注意到女兒的脖子上出現瘀痕，詢問過後孩子辯稱是只是意外受傷。
訴狀中指出，沃爾頓去年生日時收到一部新手機，隨後便沉迷於TikTok，並經常發布唱歌跳舞的影片，希望能藉此成為TikTok紅人。「她相信如果發布昏迷挑戰的影片，自己就會爆紅，所以決定嘗試看看。」沃爾頓的家長說道。「小孩才8歲，根本無法了解TikTok正在鼓勵她做危險的事情。」
阿羅尤則是在去年2月挑戰過後被5歲的弟弟發現無呼吸現象，緊急送醫過後最終不幸過世。其他的受害者年齡分別介於10至14歲，美國、義大利以及澳洲皆出現相關個案。
另一名受害者家屬說明，女兒挑戰後無法將自己從窒息中解救出來，且在失去意識之前遭受劇烈的痛苦。由於自己與女兒分別位於家中不同位置，根本沒有意識到孩子已經遇到生命危險。
面對幾起訴訟過後，TikTok告訴《華盛頓郵報》公司已封鎖昏迷挑戰的搜尋結果，並且於頁面顯示警告標語，告訴使用者「挑戰內容恐有危險、令人不安，甚至有捏造之虞」。
此外，TikTok也附上連結引導使用者至公司的挑戰評估及警告頁面，內容涵蓋使用者避免挑戰危險的步驟，以及家長和教育工作者如何應對問題的方針。
然而幾名受害者家長表示，孩子並不是透過積極搜尋昏迷挑戰的方式看到影片，而是這些有害內容透過演算法出現在「為您推薦的頁面」上。
訴狀指出，TikTok解釋演算法是向每個使用者提供可能感興趣內容的推薦系統，因此每個人看到的影片都是獨一無二且量身訂製。換句話說這些鼓勵使用者把自己勒住直到昏迷的影片，根本就是透過TikTok策畫且歸類為適合兒童觀看的。
《衛報》報導，社交媒體受害者法律中心（Social Media Victims Law Center，SMVLC）批評，TikTok危險的演算法蓄意且反覆的將這些挑戰影片推送到孩子的帳號中，激勵他們參與這些最終奪走生命的挑戰。「TikTok將企業利益凌駕於使用者的健康和安全之上，特別是那些脆弱的兒童。」
另一方面，家長也要求TikTok在宣傳或推動挑戰的同時，必須監管這些在平台上被發布以及分享的影片，以確保這些危險或致命的挑戰不會被推薦或是持續散播。
面對問題，TikTok發言人柯林南（Mahsau Cullinane）則是回應，這些令人不安的挑戰在過去早已存在，美國疾管制署（CDC）研究就曾指出1995年至2007年共有82名美國兒童及青少年因窒息遊戲（Choking Game）死亡。柯林南堅持這類挑戰從來都不是TikTok上的趨勢，公司一旦發現相關內容就會立即刪除，並承諾將會對使用者安全保持警惕。
新聞來源
- The TikTok ‘blackout challenge’ has now allegedly killed seven kids（ The Verge）
- Families sue TikTok after girls died while trying ‘blackout challenge’（The Guuardian）
- Mother sues TikTok after 10-year-old died trying ‘Blackout Challenge’（The Washington Post）
延伸閱讀
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責任編輯：黃皓筠
核稿編輯：楊士範
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圖解智慧國家四大關鍵科技，從不同角度帶你了解台灣的科技應用實力
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大家都知道台灣有座半導體護國神山，也聽過許多媒體對台灣科技實力的盛讚，但台灣的科技實力到底強不強？我們從四個面向帶你看台灣作為「智慧國家」到底有什麼實力！
大家都知道台灣有座半導體護國神山，也聽過許多媒體對台灣科技實力的盛讚，但台灣的科技實力到底強不強？自己說不如讓國際單位做的調查更客觀顯示。瑞士洛桑管理學院（IMD）每年9月公布的世界數位競爭力（World Digital Competitiveness Ranking）評比，最近一次報告2021年台灣在全球64個主要國家及經濟體當中排名第8，獲得歷年來最佳名次。
而且值得關注的是，支持數位競爭力的核心要素之一，也就是「科技」競爭力。IMD評比報告揭露台灣拿下全球第2的佳績，從2018年的第11名年排名持續上升，顯見台灣無愧於科技強國之名。
|科技小百科：
瑞士洛桑管理學院（IMD）是一個長期研究國家與企業競爭力，在國際上具盛名及公信力的評比機構，並自1989年起發布「世界競爭力年報」World Competitiveness Yearbook，其評比報告與調查結果更是各國政府擬定相關政策之參考。IMD每年會定期公布兩份競爭力評比報告，其一是「世界競爭力年報」，每年在6月公布，2022年台灣在63個受評比國家中排名全球第7名。另一份報告為「世界數位競爭力評比」World Digital Competitiveness Ranking，每年在9月底公布，本篇文章引用的資料為這兩份研究。
也因為科技與國家發展息息相關，有哪些技術是台灣不為人知的優勢？或是未來產業可大力投資布局的領域？我們找出其中四大項與智慧國家最有關的科技，展現台灣具備強勁的科技能量，或許你已經受惠，也或許你能從其中找到發展的機會。
關鍵科技一、融合海陸空領域的多維通訊
隨著國家管理範圍逐漸擴大，通訊範圍多元且彼此關聯，相關科技如低軌衛星、5G通訊、海底電纜等，形成環環相扣的多維通訊聯網。
仔細洞察2021年的IMD報告，台灣在「行動寬頻的用戶比例」這項指標，拿下全球第1的傲人成績。顯見台灣在通訊基礎建設的投資及普及率，是走在全球領先位置。
尤其5G/6G關聯科技更是未來多維通訊的具舉足輕重的地位，原因是5G衍生的價值鏈相當廣泛，舉凡從晶片、模組、終端、邊緣、系統、到應用服務，可形成完整生態圈。為了強健台灣5G專網的自主技術與供應鏈，從2018年先後成立5G產業發展聯盟、5G垂直應用聯盟、以及5G Open Networking平台，逐漸形成5G國家隊。
除了把5G領先國視為戰略目標，當創新技術落地，更能帶來龐大商機。根據工研院的預估，將5G的小基站、邊緣運算、網路虛擬化等關鍵產品、模組、元件加總起來，2025年的市場規模上看2,510億美元(約新台幣7.5兆元)，其他國家還在積極推動5G聯網建設，顯見相關商機仍有相當大發展空間。
關鍵科技二、新型態數位經濟與網路服務
邁向Web 3.0的交叉點，元宇宙被視為下一代網際網路的新機會，市調機構Gartner預測，2026年全世界將有25%的人口，每天至少有一小時投入元宇宙虛擬世界，進行工作、社交、教育、購物、娛樂等活動，並藉由虛擬貨幣、NFT進行數位資產的交易，虛擬經濟逐漸成形。
所謂元宇宙，需要以5G/6G高速網路為基礎，透過VR頭盔/眼鏡作為進入3D虛擬世界的載體，在元宇宙的各種互動體驗則需仰賴AI運算、雲端/邊緣儲存、區塊鏈等核心技術支援。人們在元宇宙內可以滿足從現實世界做不到的事情，形成穿梭虛擬、現實之間的生活體驗與商業模式。
近七成投入元宇宙相關應用的企業，認為元宇宙在未來5年一定會蓬勃發展，虛擬音樂會、虛擬時裝秀、媒體及產品聯名展示活動，將是元宇宙優先發生的商業體驗。
那麼台灣要投入元宇宙有何利基？解析元宇宙供應鏈版圖，主要可分為晶片、光電、通訊、AR/VR裝置、內容以及AI技術，台灣科技可從硬體方面，包含晶片、感測IC、光學零組件、伺服器等擅長領域切入。像是大家熟知的半導體大廠台積電，對於相關晶片的供應就至關重要，另外光電產業也有揚明光、玉晶光、中光電等企業，讓投影技術更精緻，再來連接元宇宙的通訊技術，也有聯亞來支援，而裝置軟硬體、AI技術則是有創意、世芯、智原等企業投入，最後想到AR/VR集大成者，就不能遺漏宏達電在這一塊的耕耘，同樣威盛電、佐臻、未來市(XRSPACE)等品牌也積極佈局，可見台灣已有完整的供應鏈，接下來有志於加入元宇宙的廠家，不妨從自身的專長去思考，相信不論是哪個領域的企業，都能有更多的創新、應用內容投入，完善整個元宇宙生態。
關鍵科技三、疫後時代興起的智慧型代理人
近年因疫情持續延燒，越來越多領域開始導入「智慧型代理人」，像是零售業者引進半自動化機器，協助人力處理訂單、點餐；又或是醫院使用機器人，藉由AI辨識功能分擔部分醫護工作。
所謂智慧型代理人，以它所知的知識範圍內，自主完成人類所給予的指令任務。智慧型代理人發展至今，能協助人類的廣度、深度越來越多，主要是受惠機器學習的技術更為先進，加上其他的自動規劃、互相協調等演算法的成熟，讓智慧型代理人成為下一波產業發展重點。
世界先進國家紛紛把AI納為國家產業重要發展策略，台灣從2018年就推出「台灣AI行動計畫」，全面啟動產業AI化。發展至今，AI應用已從測試階段逐步應用於各式產業，資策會統計發現，掌握AI技術的新創企業在台灣有300家，逐漸摸索出不同的商業策略與獲利模式。
尤其資通訊、醫療照護是台灣兩大擁有頂尖人才的雙軸產業，在疫情之下，就可以看到醫療＋科技所衍生的智慧型代理人應用。像是過去為了解決醫療量能不足，開發「5G智慧防疫機器人」，用來隔離病房消毒、運送餐盒及藥品物資，比傳統人力消毒方式有效節省50%時間，還能降低醫護人員感染風險，讓醫事工作更有效率。
關鍵科技四、資訊安全網保護每個人數位資產
我國面臨網路犯罪、駭客入侵政府、機關，甚至竊取個人資料事件持續增加，如何保護國民安心使用數位科技、保障財產安全將是未來重要方向。隨著AI普及所衍生的龐大資料量之隱私及資安問題，成為棘手的挑戰。從國際AI資安發展現況來看，歐盟在2021年提出人工智慧規則草案(Artificial Intelligence Act)，鼓勵值得信賴且道德的AI進行研發與應用。微軟更在今(2022)年禁止提供AI推測情緒技術，並制定「負責任AI標準第二版」、Google則停止AI機器人具有自我意識、能與人類溝通等爭議事件，這些做法也都反映美歐在立法之際，業者也在努力自行節制敏感AI技術。
AI資安，是挑戰也是機會。未來，台灣政府與企業也須密切關注美歐相關草案的立法動態，找出AI規範的共同點，以此界定使用AI產品與服務之要求；因此，AI資安不僅需透過科技來防禦，更需要治理與法規，降低AI所帶來的衝擊。
另外，針對5G資安議題，台灣有展開大型科技防禦策略，包含5G資安防護系統、跨機關資安聯防。5G資安防護系統致力確保業者使用的5G系統具備安全、可靠、信賴，與國內5G專網業者進行服務驗證，以強化國產5G系統的整體資安防護能力。跨機關資安聯防的目標放在建立政府與民間的資安聯防體系，藉由橫向整合跨部會，全面提供威脅情資，減少機關隱匿資安事件，降低事件誤報與漏報。
持續提升台灣的科技能量 打造全方位的智慧國家
台灣的科技能量持續提升，從2022年的IMD世界競爭力年報可發現，而且該報告還指出我國擁有高素質勞動力、經濟活力、企業治理能耐、高教育水準等優勢。上述四項與智慧國家高度關聯的新興科技，涵蓋「數位基盤、數位創新、數位包容」等元素，如何借助科技打造創新、包容的社會，在台灣強勁的科技應用產業鏈上，補強創新的能量，並延續發展優勢項目，將是台灣要持續努力的方向。
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